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Το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, που περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, διευρύνει τη στήριξη προς τους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων. Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, όμως ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αφήνουν εκτός σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα 400 ευρώ δεν ενσωματώνονται στη σύνταξη, αλλά αποτελούν ξεχωριστή ετήσια οικονομική ενίσχυση. Επομένως, δεν πρόκειται για μόνιμη προσαύξηση του μηνιαίου ποσού που λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Το ηλικιακό όριο που «κόβει» δικαιούχους

Κομβικό κριτήριο για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η ηλικία. Για να λάβει κάποιος τα 400 ευρώ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και παράλληλα να λαμβάνει οριστική κύρια σύνταξη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι συνταξιούχοι βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο δεν εντάσσονται στους δικαιούχους, εκτός εάν ανήκουν σε ειδική κατηγορία για την οποία προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση από τη νομοθεσία.

Το ηλικιακό φίλτρο έχει σημαντική επίδραση στον τελικό αριθμό των ωφελούμενων. Υπολογίζεται ότι περίπου 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών μένουν εκτός της ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Εισόδημα και περιουσία στον έλεγχο

Η συμπλήρωση του 65ου έτους, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για την καταβολή των 400 ευρώ. Για τον καθορισμό των δικαιούχων εξετάζονται επίσης εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα.

Έτσι, ακόμη και ένας συνταξιούχος που καλύπτει πλήρως το ηλικιακό κριτήριο μπορεί να χάσει την ενίσχυση εφόσον υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια εισοδήματος ή περιουσίας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο συνολικό εισόδημα, καθώς στον υπολογισμό δεν παίζει ρόλο αποκλειστικά το ποσό της σύνταξης. Πρόσθετες πηγές εισοδήματος μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και να επηρεάσουν την επιλεξιμότητα του συνταξιούχου.

Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Στην τελευταία αυτή κατηγορία εντάσσονται και συνταξιούχοι που εξακολουθούν να εργάζονται. Το πρόσθετο εισόδημα από την απασχόλησή τους μπορεί να ανεβάσει το συνολικό εισόδημα πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Αντίστοιχα, εισοδήματα από άλλες πηγές μπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Συνεπώς, η καταβολή των 400 ευρώ δεν κρίνεται μόνο από το ύψος της κύριας σύνταξης, αλλά από τη συνολική οικονομική εικόνα του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την ηλικία και την περιουσιακή του κατάσταση.

Με την πληρωμή να προγραμματίζεται για το τέλος Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποιοι περνούν όλα τα «φίλτρα». Το βασικό είναι ότι η ηλικία των 65 ετών αποτελεί μόνο την πρώτη προϋπόθεση: εισόδημα, περιουσία και πρόσθετες απολαβές μπορούν επίσης να καθορίσουν εάν ένας συνταξιούχος θα δει τελικά τα 400 ευρώ στον λογαριασμό του.

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