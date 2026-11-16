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Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), αλλά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, τη Δευτέρα (16/11) στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές, η διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και τη συνδεσιμότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), με τον κ. Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει προς την τουρκική πλευρά την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας, αναδεικνύοντας τη διάστασή του για την ενεργειακή συνδεσιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Στο τραπέζι και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κατά την ίδια συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε και το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου, επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση για τη νομική του υπόσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η ελληνική πλευρά επανέφερε έτσι το συγκεκριμένο ζήτημα στη διμερή διπλωματική συζήτηση, στο πλαίσιο των ευρύτερων περιφερειακών εξελίξεων.

Κοινή θέση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων μεταφορών, με τους δύο υπουργούς να συμφωνούν ως προς τη σημασία διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Όπως επισημάνθηκε, η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις επηρεάζουν τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των ευρωπαϊκών διπλωματικών εργασιών στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.