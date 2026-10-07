Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Διμερή συνάντηση πραγματοπoιούν ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

O Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών λίγο μετά τις 9 το πρωί και αμέσως μετά ξενάγησε τον Αμερικανό ομόλογό του στον χώρο του Υπουργείου παρουσιάζοντας τα εκθέματα του χώρου.

Μετά τη συνάντηση, οι επιμέρους ομάδες θα συνεχίσουν τις εργασίες τους σε άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία, ναυτιλία και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής δείχνει και το εύρος των φακέλων. Δίπλα στον Ρούμπιο βρίσκεται η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία ο ίδιος έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν επίσης η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις, και ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για Global Public Affairs. Τον δρόμο είχε ανοίξει νωρίτερα η Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των Πολιτικών Υποθέσεων του State Department, η οποία είχε βρεθεί στην Αθήνα για την προετοιμασία της επίσκεψης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα είναι σε ισχύ σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την κορύφωση των μέτρων να αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

– Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

– η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

– η Πανεπιστημίου

– η Σταδίου

– οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος

Οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.

– Τι ισχύει για το Μετρό και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.

Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.

Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

– Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρήση drones για εναέρια επιτήρηση, ενώ ισχυρή θα είναι η παρουσία της Αστυνομίας σε όλα τα σημεία όπου θα βρεθεί ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προβλέπονται στην Πνύκα, όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία.

Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία, καθώς και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.

– Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 06:00 της Πέμπτης

Παράλληλα, από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η ζώνη της απαγόρευσης περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Για όσους πρόκειται να κινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, το βασικό δεδομένο είναι ότι οι περιορισμοί θα μεταβάλλονται ανάλογα με το πρόγραμμα της αμερικανικής αποστολής. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον μπορούν, την περιοχή, ενώ και οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές έκτακτες αλλαγές και καθυστερήσεις.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η Πνύκα

Μετά τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας της αμερικανικής πρεσβείας, ο Ρούμπιο θα ανέβει στην Πνύκα για την πιο πολιτικά φορτισμένη στάση του προγράμματός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα αρκεστεί στην κλασική αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δημοκρατίας. Με την Ακρόπολη στο φόντο, αναμένεται να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη «ανανέωση του δυτικού πνεύματος», ενώνοντας σε μία ιστορική διαδρομή την Αθήνα και τη Ρώμη, τη χριστιανική παράδοση και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Στην αρχαία Ελλάδα θα αναζητήσει όσα θεωρεί ότι έδωσαν αργότερα στη Δύση την ορμή της: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και την τόλμη της εξερεύνησης του αγνώστου. Η πολιτική αιχμή θα αφορά το σήμερα. Ο Ρούμπιο αναμένεται να προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου έχει ξεχάσει αυτές τις ιδιότητες και να καλέσει ΗΠΑ και Ευρώπη να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή τους κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν μαζί τη νέα εποχή ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων.

Τα όπλα των F-35

Στην άμυνα, η συζήτηση έχει ήδη περάσει πέρα από την απόκτηση των F-35. Το επόμενο κεφάλαιο είναι τι δυνατότητες θα έχουν τα νέα μαχητικά και πώς θα επιχειρούν μαζί με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Η Αθήνα έχει ήδη ανοίξει με την Ουάσιγκτον τη συζήτηση για πρόσθετα προηγμένα όπλα και συστήματα. Η λογική δεν είναι να προστεθούν απλώς νέοι πύραυλοι σε μια λίστα αγορών, αλλά να χτιστεί γύρω από F-35 και Viper ένα πλήρες πακέτο αποστολών για την Πολεμική Αεροπορία της επόμενης δεκαετίας.

Τα αεροσκάφη είναι η βάση. Η πραγματική αλλαγή θα κριθεί από τα όπλα που θα μπορούν να μεταφέρουν, τα συστήματα με τα οποία θα συνεργάζονται και τις αποστολές που θα μπορούν να αναλαμβάνουν. Στον Στρατηγικό Διάλογο προστίθεται και η Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας.

Το LNG

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η διαδρομή μέσω της οποίας η Ελλάδα επιδιώκει να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Για την Αθήνα σημαίνει μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγαλύτερη πρόσβαση του αμερικανικού φυσικού αερίου σε αγορές που συνεχίζουν να περιορίζουν την εξάρτησή τους από τη Ρωσία.

Chevron και ExxonMobil προσθέτουν δεύτερη διάσταση. Η παρουσία δύο αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες βάζει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε μια ζώνη όπου οι ενεργειακοί σχεδιασμοί συνοδεύονται από γεωπολιτικές και νομικές διαφορές.

Νοτίως της Κρήτης, όπου η λιβυκή πλευρά έχει προβάλει αιτιάσεις που συνδέονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η παρουσία της Chevron προσθέτει έναν παράγοντα που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε. Δεν σημαίνει ότι μια αμερικανική εταιρεία μετατρέπει τις ελληνικές θέσεις σε θέσεις της Ουάσιγκτον. Σημαίνει όμως ότι στην ίδια περιοχή υπάρχουν πλέον και συγκεκριμένα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα.

Τα επόμενα βήματα στο 3+1

Ο Μάρκο Ρούμπιο γνωρίζει καλά το σχήμα Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ–ΗΠΑ. Ως γερουσιαστής είχε ενεργό ρόλο στη νομοθετική προσπάθεια που ενίσχυσε την αμερικανική εμπλοκή στην ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου.

Το 3+1 επιστρέφει τώρα με συγκεκριμένο υλικό: ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια. Γι’ αυτό στην Αθήνα θα προσέξουν ιδιαίτερα και τις διατυπώσεις του Ρούμπιο για την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν αναμένεται θεαματική αμερικανική παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά. Έχει όμως σημασία πώς θα συνδέσει η Ουάσιγκτον την Ελλάδα με τις ενεργειακές διαδρομές, τις περιφερειακές συνεργασίες και την ασφάλεια της περιοχής.

Η περιοδεία του Ρούμπιο δεν περιλαμβάνει στάση στην Άγκυρα. Αυτό δεν σημαίνει αλλαγή αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία, αλλά σπάει την παλαιότερη σχεδόν αυτόματη λογική μιας παράλληλης στάσης στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το ραντεβού στο Μαξίμου

Το απόγευμα ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κροατία, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Στη συζήτηση θα μπουν, πέρα από τα διμερή, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η Ανατολική Μεσόγειος.

Μέχρι τότε ο Στρατηγικός Διάλογος θα έχει φέρει και τρεις συγκεκριμένες υπογραφές: τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας, την ανανέωση του μνημονίου για την προστασία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού και το μνημόνιο για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών.

Διαβάστε ακόμη

Airbnb: Γιατί αρχίζουν να λιγοστεύουν οι καταχωρίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ρεύμα: Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Αυτή είναι η μεγαλύτερη Business Class στον κόσμο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ