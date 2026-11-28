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Την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση, εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο πρόεδρο επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση θα έχουν σήμερα, Σάββατο, το μεσημέρι ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από αίτημα του Τούρκου προέδρου.

Η συνάντηση Τασούλα-Ερντογάν θα γίνει στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) στο Ντολμάμπαχτσέ (στα ελληνικά σημαίνει «γεμιστός κήπος») που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και αποτελούσε την κατοικία των σουλτάνων και το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 μέχρι το 1922, με εξαίρεση την περίοδο 1889-1909 κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το ανάκτορο Γιλντίζ ενώ από το 1960 και μετά λειτουργεί ως μουσείο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την προσκυνηματική επίσκεψη του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο κ. Τασούλας επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τετάρτη (25/11) με τον Ερντογάν για να τον ενημερώσει ότι θα πραγματοποιήσει ανεπίσημη Προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Την Πέμπτη η Άγκυρα ενημέρωσε ότι θα είναι καλύτερη μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και η συνάντηση οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή.

Συνήθως, στο πλαίσιο μιας επίσημης επίσκεψης αρχηγού κράτους σε άλλη χώρα, προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση προήλθε από το γραφείο του Ερντογάν.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο θα βρεθεί και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Ο τελευταίος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που βρέθηκε στην Τουρκία και είχε επαφή με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, στις 22 Μαΐου 2017, στην Κωνσταντινούπολη. Ο κ. Παυλόπουλος είχε μεταβεί εκεί ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση είχε ακυρωθεί λόγω επικαλούμενης αδιαθεσίας του Ερντογάν. Οι δύο πρόεδροι είχαν μόνο ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου.