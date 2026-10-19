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Την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου, ο οποίος, σχολιάζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξουν ανάλογες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα, λέγοντας «άντε και στα δικά μας». Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, ο οποίος κατηγόρησε όσους επιθυμούν τέτοιες εξελίξεις ότι «θέλουν και επιδιώκουν το χάος».

Ο κ. Λαμπρινίδης έκανε τη σχετική τοποθέτηση το πρωί της Δευτέρας (19/10), μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο. Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, υποστήριξε ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να εκδηλωθεί με αντίστοιχο τρόπο και στην Ελλάδα. «Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ενδεχόμενο κινητοποιήσεων στη χώρα μας, ο κ. Λαμπρινίδης εκτίμησε ότι ο Νοέμβριος μπορεί να αποτελέσει περίοδο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων, με τη συμμετοχή κυρίως της νέας γενιάς. «Τον Νοέμβριο βλέπω ότι μαθητές και φοιτητές θα βγουν στους δρόμους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι δημιουργούν προϋποθέσεις για κινητοποιήσεις.

Ως βασικές αιτίες της κοινωνικής δυσαρέσκειας προσδιόρισε το στεγαστικό πρόβλημα και το αυξημένο κόστος ζωής. «Βάζω πρώτο θέμα τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι οι επιβαρύνσεις αυτές επηρεάζουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, ιδιαίτερα τους νέους που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κατοικία και να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Γεωργιάδης: «Μόνο στο χάος ευδοκιμούν»

Στις δηλώσεις του στελέχους της ΕΛ.Α.Σ. απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποδίδοντας πολιτικές σκοπιμότητες στην προσδοκία για ένα νέο κύμα διαδηλώσεων στην Ελλάδα. «Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.