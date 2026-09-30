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Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, και τέσσερις συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβούλιου του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του υπουργοδικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος ενώ ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα τέσσερα πρόσωπα τα οποία είναι:

1) ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός,

2) ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου,

3) ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής-υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και

4) ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ευθύνης υπουργών «η άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφεξής κατηγορούνται και δικάζονται μαζί με τον υπουργό».

Αμετάκλητο το βούλευμα

Σύμφωνα με τον νόμο 3126/2003 περί «ποινικής ευθύνης των υπουργών», το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που εκδόθηκε είναι αμετάκλητο. Δηλαδή, ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και οι τέσσερεις συμμέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα ένδικο μέσο σε κανένα δικαστήριο για να το ανατρέψουν ή να μετατρέψουν την κατηγορία.

Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το βούλευμα πρέπει να επιδοθεί τόσο στους εμπλεκόμενους κατηγορουμένους, όσο και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ποιοι δικαστές θα ανέβουν στην έδρα

Μόλις κοινοποιηθεί το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής πρέπει εκείνος σε δημόσια συνεδρίαση θα κληρώσει μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου.

Από την κληρωτίδα θα εξαιρεθούν τα ονόματα των δικαστών οι οποίοι ήταν μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που χειρίστηκαν μέχρι τώρα την υπόθεση και όσοι προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας και αρεοπαγίτες μετά την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης κατά του Χρήστος Τριαντόπουλου, κ.λπ.

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