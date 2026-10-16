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Με ένα απρόοπτο ξεκίνησε το επίσημο ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στη Σλοβενία.

Όπως έγινε γνωστό, πριν ο Κωνστνατίνος Τασούλας επιβιβαστεί στο Embraer που χρησιμοποιείται για τα επίσημα ταξίδια, το αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη.

Στον Κωνσταντίνο Τασούλα παρουσιάστηκε η εναλλακτική λύση του ταξιδιού με δικινητήριο ελικοφόρο C27, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δίνει το «πράσινο φως».

Κατά πληροφορίες, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο αν το πρόβλημα στο Embraer έχει διορθωθεί.

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