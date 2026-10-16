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Η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Allianz σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για την τραπεζοασφαλιστική αγορά, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες στον κλάδο και θέτοντας τις βάσεις για ένα διαφορετικό μοντέλο διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου.

Με την Εθνική Τράπεζα να αποκτά ποσοστό 30% στην Allianz Ελλάδος και τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε μακροπρόθεσμη αποκλειστική συνεργασία bancassurance, η επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη νέων εργασιών, αλλά και τη σταδιακή μετάβαση υφιστάμενων χαρτοφυλακίων στο νέο περιβάλλον. Η έναρξη της συνεργασίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων κανονιστικών διαδικασιών.

Το νέο μοντέλο συνεργασίας φιλοδοξεί να συνδυάσει την ασφαλιστική τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Allianz με την εκτεταμένη πελατειακή βάση και τα δίκτυα διανομής της Εθνικής Τράπεζας. Η αποκλειστική συμφωνία, με αρχική διάρκεια δέκα ετών και δυνατότητα πενταετούς παράτασης βάσει των συμφωνημένων προϋποθέσεων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με έμφαση τόσο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο και στην καλύτερη αξιοποίηση των τραπεζικών καναλιών.

Η μετάβαση των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων

Ένα από τα βασικά ζητήματα της επόμενης ημέρας αφορά τη διαχείριση των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων που συνδέονται με τραπεζικές εργασίες και, ειδικότερα, με τη σύναψη και την εξυπηρέτηση δανείων.

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά σταδιακά, καθώς θα προχωρά η εφαρμογή της συμφωνίας και θα προσαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, τα χαρτοφυλάκια που αφορούν ασφαλίσεις οι οποίες συνάπτονται στο πλαίσιο δανειοδοτήσεων αναμένεται να περάσουν σταδιακά στο χαρτοφυλάκιο της Allianz. Πρόκειται για έναν τομέα με ιδιαίτερη σημασία για το bancassurance, καθώς η ασφαλιστική κάλυψη συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες των δανειοληπτών και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Η σταδιακή μετάβαση θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχεια στην εξυπηρέτηση, την ομαλή διαχείριση των συμβολαίων και την αποφυγή επιβαρύνσεων για τους πελάτες.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι ανανεώσεις των ομαδικών ασφαλιστηρίων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται για τη μεταβατική περίοδο, τα ομαδικά ασφαλιστήρια που φτάνουν στη λήξη τους και ανανεώνονται φαίνεται πως θα περνούν στο χαρτοφυλάκιο της Allianz, με στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων όρων ή ακόμη και την προσφορά καλύτερων όρων για τον πελάτη. Η παράμετρος αυτή είναι κρίσιμη, καθώς οι ομαδικές ασφαλίσεις καλύπτουν συχνά σημαντικές ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων, ενώ η συνέχεια των παροχών και η ανταγωνιστικότητα των όρων αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανανέωση των συμβολαίων.

Δεν αναμένεται να υπάρξει καμία αλλαγή στις ατομικές ασφαλίσεις που έχουν συναφθεί από το δίκτυο της ΕΤΕ εάν δεν το θελήσει ο πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση δεν θα πρέπει να συγχέεται με μια αυτόματη και οριζόντια αλλαγή όλων των υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων. Οι όροι κάθε συμβολαίου, οι ημερομηνίες ανανέωσης και οι ειδικές προβλέψεις του θα εξακολουθήσουν να έχουν σημασία, ενώ οι επιμέρους διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούν όσα προβλέπονται στις σχετικές συμφωνίες και στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η μεταβατική περίοδος και η προσαρμογή της Εθνικής Τράπεζας

Η περίοδος μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της νέας συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο σημείο. Καθώς η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από τις απαραίτητες εγκρίσεις, δεν αποκλείεται να χρειαστεί μια μεταβατική λύση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα ενδέχεται να ζητήσει περιορισμένη παράταση μηνών της υφιστάμενης συνεργασίας της με την Εθνική Ασφαλιστική για συγκεκριμένο διάστημα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και ενεργοποιηθούν οι σχετικές συμβατικές προβλέψεις.

Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στην τράπεζα να περάσει στη νέα κατάσταση με οργανωμένο τρόπο, χωρίς να δημιουργηθούν κενά στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων ή στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Η διαχείριση της μεταβατικής περιόδου είναι άλλωστε καθοριστική σε συμφωνίες αυτού του μεγέθους, καθώς απαιτεί προσαρμογές στα συστήματα, στις διαδικασίες πωλήσεων, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην καθημερινή λειτουργία των δικτύων. Ορόσημο ωστόσο αποτελεί η έναρξη του επόμενου έτους

Νέα προϊόντα προσαρμοσμένα στο τραπεζικό δίκτυο

Παράλληλα με τη μεταφορά των χαρτοφυλακίων, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος ασφαλιστικών προϊόντων. Η Allianz διαθέτει διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό ασφαλιστικών λύσεων, ωστόσο η επιτυχία της συνεργασίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο αυτή η τεχνογνωσία θα μεταφραστεί σε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της Εθνικής Τράπεζας και στις ιδιαιτερότητες του δικτύου της.

Η πρόκληση δεν είναι απλώς να διατεθούν περισσότερα προϊόντα, αλλά να δημιουργηθούν λύσεις που θα εντάσσονται λειτουργικά στην τραπεζική σχέση με τον πελάτη. Ασφαλίσεις ζωής και υγείας, καλύψεις κατοικίας και περιουσίας, προγράμματα που συνδέονται με δανειακές υποχρεώσεις, αλλά και αποταμιευτικές ή επενδυτικές λύσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτής της προσπάθειας, ανάλογα με τον τελικό σχεδιασμό. Η αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση στα καταστήματα, μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση των πελατών και να απλοποιήσει τις διαδικασίες αγοράς και διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων.

Το ζητούμενο, επομένως, είναι να διαμορφωθεί μια πρόταση με εμπορική δυναμική, η οποία θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της Allianz χωρίς να παραβλέπει τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες του τραπεζικού δικτύου της Εθνικής.

Οι εκκρεμότητες στην αγορά και η Τράπεζα Πειραιώς

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην Εθνική Τράπεζα. Η νέα στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, επηρεάζει συνολικά τον χάρτη των συνεργασιών bancassurance. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πλέον υπό τον έλεγχό της την Εθνική Ασφαλιστική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για στενότερη σύνδεση των τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Σε αυτό το περιβάλλον, εκκρεμότητες παραμένουν οι συνεργασίες της NN με την Πειραιώς και της ERGO Ασφαλιστικής με την ίδια τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη λύση των συγκεκριμένων συμφωνιών, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς προσανατολίζεται στην ανάπτυξη του bancassurance με βασικό ασφαλιστικό εταίρο την Εθνική Ασφαλιστική από τις αρχές του 2027.

Η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών και τον τρόπο με τον οποίο θα ανακατανεμηθούν οι εργασίες που σήμερα εξυπηρετούνται μέσω διαφορετικών συνεργασιών.

Η επόμενη ημέρα, συνεπώς, διαμορφώνεται σε δύο παράλληλα μέτωπα: από τη μία πλευρά, η Εθνική Τράπεζα και η Allianz Ελλάδος οργανώνουν τη μετάβαση σε ένα νέο, μακροπρόθεσμο μοντέλο συνεργασίας· από την άλλη, η Τράπεζα Πειραιώς προσδιορίζει τον δικό της σχεδιασμό την Εθνική Ασφαλιστική. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις συμφωνίες που υπογράφονται, αλλά και από την ομαλή υλοποίησή τους, την ποιότητα των προϊόντων και, κυρίως, από το κατά πόσο οι αλλαγές θα διασφαλίσουν ουσιαστική αξία για τους πελάτες.

Τα βασικά σημεία της επόμενης ημέρας στο bancassurance

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