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Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το κυβερνητικό νομοσχέδιο που προβλέπει πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το κόστος των κοινωνικών παροχών, τις αντοχές του προϋπολογισμού και την πορεία των εισοδημάτων.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναφορά της 13ης σύνταξης, καταβολή 13ου μισθού και μείωση του ΦΠΑ, με την κυβέρνηση να αμφισβητεί τη δημοσιονομική τους βιωσιμότητα και το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστικότερη ενίσχυση των πολιτών.

Ο κ. Πιερρακάκης κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσιάζει ένα πρόγραμμα παροχών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησής του, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι η κυβέρνηση επικαλείται επιλεκτικά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, ανάλογα με το ποιος εισηγείται τα μέτρα.

Πιερρακάκης: Οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επέμεινε ότι οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις παρεμβάσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Αντίθετα, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς που παρουσίασε, επτά από τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ συνεπάγονται συνολική επιβάρυνση μεγαλύτερη των 6 δισ. ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ποια κυβερνητικά μέτρα θα καταργούσε προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δικές του προτάσεις ή, εναλλακτικά, από ποιες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ή περικοπές δαπανών θα εξασφάλιζε τους απαιτούμενους πόρους.

Ασκώντας κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική, υποστήριξε ότι είναι εύκολο να διατυπώνονται εξαγγελίες όταν δεν συνοδεύονται από την ευθύνη της εφαρμογής τους.

«Ξοδεύετε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε. Όμως κάθε μέτρο έχει κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν εντός των δημοσιονομικών ορίων.

Η απάντηση Ανδρουλάκη: «Η διαφορά είναι 500 εκατ. ευρώ»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την κοστολόγηση που παρουσίασε ο υπουργός, επιμένοντας ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συμβατές με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η πραγματική διαφορά μεταξύ του κυβερνητικού πακέτου και των μέτρων που προτείνει το κόμμα του περιορίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το επιπλέον ποσό μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω του περιορισμού των απευθείας αναθέσεων και της καταπολέμησης πρακτικών που, κατά την εκτίμησή του, συντηρούν το πελατειακό κράτος.

Μάλιστα, απέρριψε την κριτική περί δημοσιονομικού λαϊκισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προτείνει λύσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο τη νομισματική ή οικονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, συμφώνησε με την ανάγκη αποφυγής μιας νέας δημοσιονομικής εκτροπής αντίστοιχης με εκείνη του 2010, επιρρίπτοντας ωστόσο ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της περιόδου που προηγήθηκε της κρίσης.

Η αντιπαράθεση για τον 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη και τον ΦΠΑ

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε η συζήτηση για την επαναφορά πρόσθετων εισοδηματικών παροχών και τη μείωση της έμμεσης φορολογίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι όταν είχε προτείνει, τον Ιούλιο, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, κυβερνητικά στελέχη είχαν απορρίψει την πρόταση με το επιχείρημα ότι το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο ήταν μόλις 1 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, τον Αύγουστο το ποσό αυτό εμφανίστηκε αυξημένο στα 2,2 δισ. ευρώ, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει την ασυνέπεια της κυβέρνησης ως προς την εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να απαξιώσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης μέσω επικοινωνιακών μηχανισμών, ενώ τις απορρίπτει ως ανεφάρμοστες χωρίς να εξετάζει τις εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης.

Απαντώντας, ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι η μείωση του ΦΠΑ και η καταβολή 13ου μισθού δεν αποτελούν από μόνες τους λαϊκιστικές πολιτικές. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η εξαγγελία τέτοιων μέτρων χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση συνιστά ανεύθυνη δημοσιονομική στάση.

Πιερρακάκης: Να μην επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν στα μνημόνια

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας με την εμπειρία της ελληνικής οικονομικής κρίσης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που συνεπάγεται η υιοθέτηση πολιτικών χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

Υποστήριξε ότι από το 2019 έως σήμερα καταγράφεται αύξηση των εισοδημάτων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες για τους πολίτες.

Κατά τον υπουργό, η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών πρέπει να μεταφέρεται σταδιακά στην κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα που έχει επιτευχθεί.

«Η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία», τόνισε, επικαλούμενος τα διδάγματα της προηγούμενης δεκαετίας.

Ανδρουλάκης: Οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των εισοδημάτων και την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής.

Αμφισβήτησε ότι η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται σε ανάλογη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, υποστηρίζοντας ότι ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερος από το μισό του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και ανεπαρκή χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι μόλις 0,6% στην Ελλάδα.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές επιλογές δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προσφέρουν μεγαλύτερη κοινωνική προστασία.

Η προσωπική αντιπαράθεση για το πολιτικό παρελθόν Πιερρακάκη

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε προσωπικό επίπεδο, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκ νέου στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του υπουργού και στη σχέση του με τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι η ιστορία και η παρακαταθήκη ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος έχουν ιδιαίτερη σημασία, σημειώνοντας όμως ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να περιορίζεται σε αναφορές στο παρελθόν.

Κατά τον υπουργό, η προσήλωση σε προηγούμενες πολιτικές διαδρομές, αντί στην παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων, αποκαλύπτει αδυναμία διαμόρφωσης ενός πειστικού σχεδίου για το μέλλον.