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Αύριο κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Τον προϋπολογισμό και το ψηφιακό αρχείο θα παραλάβει ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναμένεται να αρχίσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Βουλής από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου.