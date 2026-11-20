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Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια γύρω από το Grand Theft Auto VI έφτασε στο τέλος του, καθώς αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του ηθοποιού που βρίσκεται πίσω από τον Τζέισον Ντιβάλ (Jason Duval), έναν από τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού.

Πρόκειται για τον Ντίλαν Ρουρκ, έναν ηθοποιό με πολυετή παρουσία στην αμερικανική τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο, ο οποίος αναλαμβάνει τον σημαντικότερο ρόλο της μέχρι σήμερα καριέρας του. Η συμμετοχή του επιβεβαιώθηκε μέσα από τους τίτλους τέλους του παιχνιδιού, δίνοντας τέλος στις εικασίες που είχαν κυκλοφορήσει μεταξύ των θαυμαστών της σειράς.

Ο Τζέισον αποτελεί το ένα από τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας, μαζί με τη σύντροφό του, Λουσία Καμίνος (Lucia Caminos), την οποία υποδύεται η Μάνι Λ. Πέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dylan Rourke (@dylan_rourke)

Οι δύο πρωταγωνιστές κινούνται στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος της Vice City, της φανταστικής πόλης που έχει δημιουργήσει η Rockstar Games με πρότυπο το Μαϊάμι. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν στον υπόκοσμο, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια πολύ μεγαλύτερη συνωμοσία.

Η Rockstar Games είχε επιλέξει να διατηρήσει μυστικές τις ταυτότητες των βασικών ηθοποιών μέχρι την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού, με τους θαυμαστές να αναλύουν επί μήνες τα τρέιλερ, αναζητώντας στοιχεία για τους ανθρώπους πίσω από τους χαρακτήρες.

Μετά την αποκάλυψη, ο Ρουρκ και η Πέρες προχώρησαν σε κοινή ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για τη συμμετοχή στο παιχνίδι.

Όπως ανέφεραν, αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή που συνεργάστηκαν σε ένα εγχείρημα το οποίο χαρακτήρισαν παγκόσμια απόδειξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας, εφευρετικότητας και δύναμης της θέλησης.

Ποιος είναι ο Ντίλαν Ρουρκ – Από το Grey’s Anatomy στο GTA 6

Παρότι το GTA 6 αποτελεί τη μεγαλύτερη επαγγελματική ευκαιρία της καριέρας του, ο Ντίλαν Ρουρκ δεν είναι άγνωστος στο τηλεοπτικό κοινό.

Έχει συμμετάσχει ως γκεστ σε αρκετές δημοφιλείς αμερικανικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Grey’s Anatomy, Modern Family, Timeless και Mistresses. Έχει επίσης εμφανιστεί στο Station 19, τη δραματική σειρά με επίκεντρο τους πυροσβέστες, καθώς και στο 9-1-1: Lone Star.

Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στην ταινία τρόμου Bury the Bride του 2023 και στην κωμωδία Send It! του 2021.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dylan Rourke (@dylan_rourke)

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα εκτείνεται και στο θέατρο. Το 2019 υποδύθηκε τον Χάπι Λόμαν σε παράσταση του εμβληματικού έργου του Άρθουρ Μίλερ, «Ο θάνατος του εμποράκου», στο Ruskin Group Theatre της Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το επαγγελματικό βιογραφικό του, έχει εκπαιδευτεί σε τρεις γνωστές σχολές αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας των ΗΠΑ: τις Groundlings, Second City και Upright Citizens Brigade.

Έχει ακόμη συνεργαστεί με τον εκλιπόντα κωμικό Φρεντ Γουίλαρντ, γνωστό από τις παραγωγές Best in Show, Anchorman και Modern Family. Ο Ρουρκ συμμετείχε ως ηθοποιός και σεναριογράφος στον κωμικό θίασο MoHos του Γουίλαρντ.

Ποιοι άλλοι ηθοποιοί συμμετέχουν στο GTA 6

Δίπλα στον Ντίλαν Ρουρκ πρωταγωνιστεί η Μάνι Λ. Πέρες, η οποία δίνει φωνή και ερμηνεία στη Λουσία Καμίνος, τη σύντροφο του Τζέισον και δεύτερη βασική playable χαρακτήρα του παιχνιδιού.

Η Πέρες έχει εμφανιστεί σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως οι Jessica Jones και Law & Order: Special Victims Unit.

Στο GTA 6, η Λουσία είναι μια γυναίκα με παρελθόν στη φυλακή, η οποία προσπαθεί να αφήσει πίσω της την προηγούμενη ζωή της και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον.

Στο καστ συναντάμε επίσης τον Στίβεν Ρουτ, έμπειρο ηθοποιό με συμμετοχές στις παραγωγές Office Space, Barry και King of the Hill. Ο Ρουτ υποδύεται τον Μπράιαν Χέντερ, έναν διακινητή ναρκωτικών.

Ο Μπόμπι Μόινιχαν, γνωστός από το Saturday Night Live, αναλαμβάνει τον ρόλο του Καλ, φίλου του Τζέισον, ενώ η Τάριν Μάνινγκ, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά Orange Is the New Black, δανείζει τη φωνή της στη Βίκι.

Η παρουσία γνωστών προσώπων δεν περιορίζεται στους ηθοποιούς. Στους φανταστικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του παιχνιδιού εμφανίζονται επίσης σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Lana Del Rey, ο Bad Bunny, ο Morgan Wallen, ο Burna Boy και η Robyn, αναλαμβάνοντας ρόλους ραδιοφωνικών παρουσιαστών.