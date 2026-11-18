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Η αναμονή δεκατριών ετών φτάνει στο τέλος της και εκατομμύρια φανατικοί του Grand Theft Auto σε ολόκληρο τον κόσμο μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία του GTA VI, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar Games έχει ήδη εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, με πρωτοφανείς προπαραγγελίες, εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές των διαφημιστικών του βίντεο και τεράστια κινητοποίηση των παικτών, που έχουν αρχίσει να κατεβάζουν το παιχνίδι στις κονσόλες τους πριν από την επίσημη πρεμιέρα. Η νέα κυκλοφορία της Take-Two Interactive φιλοδοξεί να καταρρίψει όχι μόνο τα ρεκόρ της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, αλλά και εκείνα της ευρύτερης αγοράς ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αγοράς Sensor Tower, οι προπαραγγελίες του GTA VI έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1,65 δισ. δολάρια, επίδοση χωρίς προηγούμενο για βιντεοπαιχνίδι πριν από την κυκλοφορία του.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 17 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το 75% των πωλήσεων προέρχεται από το PlayStation 5 της Sony και το υπόλοιπο από τις κονσόλες Xbox Series S και X της Microsoft.

Ρεκόρ προπαραγγελιών και διαδικτυακής κίνησης

Η πρωτοφανής ζήτηση έχει ήδη αποτυπωθεί στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το GTA VI έχει αναδειχθεί στο παιχνίδι με τις περισσότερες προπαραγγελίες στην ιστορία τόσο του PlayStation Store όσο και του Microsoft Store, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι δύο εταιρείες.

Η διαδικασία προφόρτωσης του παιχνιδιού στις κονσόλες ξεκίνησε πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση της διαδικτυακής κίνησης.

Στη Βρετανία, η Virgin Media O2 κατέγραψε αύξηση της ευρυζωνικής κίνησης κατά 51,6% την πρώτη ώρα των λήψεων, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι τις 9 το πρωί, ο συνολικός όγκος δεδομένων που είχαν κατεβάσει οι χρήστες ήταν αυξημένος κατά 73,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου Νοεμβρίου, ενώ πριν ολοκληρωθεί η ημέρα είχε καταρριφθεί το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ κίνησης του δικτύου.

Η δημοσιότητα γύρω από το παιχνίδι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του gaming. Τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες έχουν εμφανιστεί σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, μεταξύ των οποίων η Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ διαφημίσεις προβλήθηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια του World Series του αμερικανικού μπέιζμπολ.

Ενδεικτικό της απήχησης είναι ότι το δεύτερο τρέιλερ του GTA VI συγκέντρωσε περισσότερες από 475 εκατομμύρια προβολές μέσα στο πρώτο 24ωρο, σε όλες τις πλατφόρμες όπου προβλήθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της Take-Two.

Δεκατρία χρόνια μετά το GTA V

Η νέα κυκλοφορία έρχεται 13 χρόνια μετά το Grand Theft Auto V, το οποίο παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 για τα PlayStation 3 και Xbox 360.

Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, ο προηγούμενος τίτλος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Take-Two Interactive, οι συνολικές πωλήσεις του GTA V έχουν φτάσει περίπου τα 235 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το παιχνίδι είχε επίσης καταφέρει να συγκεντρώσει 1 δισ. δολάρια σε λιανικές πωλήσεις μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες κυκλοφορίας του, σημειώνοντας τότε ιστορικό ρεκόρ για προϊόν ψυχαγωγίας.

Η Take-Two προσδοκά ότι η επιτυχία του νέου τίτλου θα συμβάλει καθοριστικά στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η εταιρεία έχει διατηρήσει την πρόβλεψή της για καθαρές κρατήσεις ύψους 8 έως 8,2 δισ. δολαρίων κατά τη χρήση 2027, με την κυκλοφορία του GTA VI να αποτελεί τον σημαντικότερο καταλύτη ανάπτυξης.

Eμπόδιο οι ακριβότερες κονσόλες

Παρά τη φρενίτιδα που έχει προκαλέσει η κυκλοφορία, όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν νέα κονσόλα ειδικά για να παίξουν το GTA VI βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά υψηλότερο κόστος σε σχέση με το παρελθόν.

Οι τιμές των PlayStation και Xbox έχουν αυξηθεί αισθητά, εξαιτίας των δασμών και της κρίσης στην αγορά μνημών και αποθηκευτικών μέσων.

Το PlayStation 5 Digital Edition, χωρίς μονάδα ανάγνωσης δίσκων, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2020 με τιμή 399 δολάρια, ενώ σήμερα κοστίζει 599 δολάρια. Η έκδοση με μονάδα ανάγνωσης δίσκων έχει ανατιμηθεί από τα 499 στα 649 δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις στις κονσόλες της Microsoft. Το Xbox Series S, που αρχικά κόστιζε 299 δολάρια, πωλείται πλέον προς 499 δολάρια, ενώ η τιμή του Xbox Series X έχει αυξηθεί κατά 250 δολάρια, φτάνοντας στα 749 δολάρια.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με το 2013, όταν κυκλοφόρησε το GTA V. Τότε, ένα PlayStation 3 κόστιζε περίπου 250 δολάρια και ένα Xbox 360 περίπου 230 δολάρια.

Προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, οι τιμές εκείνων των κονσολών αντιστοιχούν σήμερα σε περίπου 350 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι σύγχρονες κονσόλες μπορεί να κοστίζουν έως και 300 δολάρια περισσότερο, ακόμη και μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.