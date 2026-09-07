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Ενα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη ΔΕΘ-HELEXPO, το οποίο θα μεταφέρει το βάρος από την απλή καταγραφή της επισκεψιμότητας στη μετρήσιμη αξία που δημιουργείται για τους εκθέτες, σχεδιάζει η διοίκηση του οργανισμού. Με αφετηρία την 90ή ΔΕΘ και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926, ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης προαναγγέλλει μέσω του «business stories» την εκπόνηση πενταετούς στρατηγικού σχεδίου για την αναπτυξιακή ώθηση και την εμπορική επιτάχυνση του φορέα.

«Εντέλει, η επιτυχία μιας έκθεσης δεν κρίνεται μόνο από το πόσοι πέρασαν τις πύλες της, αλλά κυρίως από την αξία που δημιούργησε για όσους συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει. Η φράση συμπυκνώνει τη μετάβαση που επιδιώκει η νέα διοίκηση: από μια παραδοσιακή γενική έκθεση σε μια εξωστρεφή πλατφόρμα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διεθνούς δικτύωσης, η οποία θα μπορεί να αποδεικνύει το αποτέλεσμα που παράγει για τους πελάτες της.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, την αφετηρία αυτής της μετάβασης. Η νέα θεματική ενότητα «Οικονομία» αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, ενώ ο κόμβος Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Ερευνας με κεντρικό πυλώνα την AKADEMIA φέρνει κάτω από την ίδια στέγη πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις. «Θέλουμε τα 100 χρόνια της ΔΕΘ να μην αποτελέσουν μόνο μια επέτειο για όσα πετύχαμε στο παρελθόν, αλλά κυρίως την αφετηρία για τη ΔΕΘ των επόμενων 100 χρόνων», επισημαίνει.

Τρεις πυλώνες

Οι τρεις στρατηγικοί πυλώνες για την επόμενη μέρα είναι η ανάπλαση, η σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπλαση θα εξασφαλίσει τις υποδομές που χρειάζεται η ΔΕΘ για τις επόμενες δεκαετίες, ενώ η διακυβέρνηση αφορά τον εκσυγχρονισμό των δομών, των διαδικασιών και συνολικά του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού.

Η μεγάλη πρόκληση έως το 2030, σύμφωνα με τον κ. Μαυρομμάτη, θα είναι η υλοποίηση του σύνθετου έργου της ανάπλασης με ταυτόχρονη διασφάλιση της πλήρους εκθεσιακής λειτουργίας. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η νέα εποχή της ΔΕΘ δεν εξαντλείται στην ανανέωση των εγκαταστάσεων. «Το μέλλον του εκθεσιακού φορέα δεν βασίζεται μόνο στα νέα τετραγωνικά μέτρα και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπονούμε ένα πενταετές στρατηγικό πλάνο που έχει ως στόχο την αναπτυξιακή ώθηση και την εμπορική επιτάχυνση του οργανισμού».

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποδοτικών κλαδικών διοργανώσεων, την αναβάθμιση του εκθεσιακού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως εκθεσιακού και συνεδριακού προορισμού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως σημαντικότερη ευκαιρία της νέας περιόδου προτάσσει τον εσωτερικό λειτουργικό μετασχηματισμό της ΔΕΘ-HELEXPO σε μια εταιρεία με αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση, κουλτούρα διαφάνειας και μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Διεθνής γέφυρα

Η παρουσία της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας αποτελεί παράδειγμα του ευρύτερου ρόλου που φιλοδοξεί να αποκτήσει η ΔΕΘ. Το ζητούμενο για τη διοίκηση δεν είναι να εξαντληθούν οι επαφές στις εννέα ημέρες της διοργάνωσης, αλλά να δημιουργηθούν σταθερότερες επιχειρηματικές και επενδυτικές σχέσεις.

«Η προσδοκία μας υπερβαίνει το στενό χρονικό πλαίσιο της Εκθεσης, καθώς στοχεύουμε η παρουσία αυτή να λειτουργήσει ως σταθερή γέφυρα διασύνδεσης», αναφέρει ο κ. Μαυρομμάτης. Η φιλοδοξία είναι οι επαφές να μην περιοριστούν στο διμερές επίπεδο Ελλάδας και Ιαπωνίας, αλλά να συνδέσουν την ιαπωνική αγορά με τις οικονομίες των Βαλκανίων.

Στην ίδια στρατηγική εντάσσεται η στενότερη σύνδεση της ΔΕΘ με τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις νεοφυείς εταιρείες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Η διοίκηση σχεδιάζει στοχευμένα προγράμματα προσκεκλημένων επαγγελματιών, συστηματικά οργανωμένες επιχειρηματικές επαφές και κοινούς χώρους αλληλεπίδρασης ακαδημαϊκών ομάδων, ερευνητών και επενδυτικών σχημάτων, ώστε η συνολική παρουσία τους στις διοργανώσεις να οδηγεί σε απτά αποτελέσματα.

Μετρήσιμη αξία

Κεντρικό εργαλείο του νέου μοντέλου θα είναι η συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Στόχος, όπως λέει ο κ. Μαυρομμάτης, είναι η ΔΕΘ-HELEXPO να εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που λειτουργεί με βάση τα δεδομένα, αντλώντας, αναλύοντας και αξιοποιώντας πληροφορίες ώστε να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες κάθε πελάτη και να παρέχει στοχευμένες εμπορικές λύσεις.

Η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την καλύτερη αντιστοίχιση επισκεπτών και εκθετών, αλλά και η συνεχής χαρτογράφηση της εμπειρίας των πελατών αποσκοπούν στη μετατροπή της φυσικής παρουσίας σε περισσότερο εξατομικευμένη και αποδοτική επιχειρηματική εμπειρία. Η επιτυχία των διοργανώσεων θα μετράται, όπως λέει, «από την έμπρακτη και ποσοτικοποιημένη απόδειξη της απόδοσης της επένδυσης» για τους εκθέτες και τους επαγγελματίες πελάτες.

«Παράλληλα, θέλουμε να προσφέρουμε μια υψηλού επιπέδου εμπειρία στον πελάτη, με μια όλο και περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους επιχειρηματικούς στόχους του καθενός».

Τρεις σταθμοί

Κοιτάζοντας πίσω στην εκατονταετή διαδρομή, ο κ. Μαυρομμάτης ξεχωρίζει τρεις περιόδους που διαμόρφωσαν τη σημερινή ΔΕΘ. Πρώτη είναι η εναρκτήρια διοργάνωση στις 3 Οκτωβρίου 1926, η οποία συνέδεσε τη Θεσσαλονίκη με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικότητα. Δεύτερη είναι η επανεκκίνηση της Εκθεσης στις 16 Σεπτεμβρίου 1951, έπειτα από δέκα χρόνια απραξίας και την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου εκθεσιακού κέντρου με πόρους του Σχεδίου Μάρσαλ. Ως τρίτο ορόσημο επιλέγει τη σημερινή περίοδο, με την έναρξη της διαδικασίας για την ανάπλαση. Η αντοχή του θεσμού, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. «Ο πυρήνας της εκθεσιακής βιομηχανίας παραμένει η φυσική ανθρώπινη επαφή και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας», υπογραμμίζει.

Οι νέες ψηφιακές δυνατότητες καλούνται να ενδυναμώσουν αυτή τη σχέση και όχι να την υποκαταστήσουν. Πάνω στην ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης επαφής, διεθνούς δικτύωσης και αξιοποίησης των δεδομένων θέλει η διοίκηση να οικοδομήσει τη δεύτερη εκατονταετία της ΔΕΘ.

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