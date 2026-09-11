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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) δεν αποτέλεσε ποτέ απλώς μια εμπορική διοργάνωση. Από την πρώτη της εμφάνιση το 1926 έως σήμερα, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς οικονομικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής της χώρας, καταγράφοντας τις μεγάλες αλλαγές της ελληνικής οικονομίας και λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης επιχειρήσεων, επενδυτών, κυβερνήσεων και διεθνών αποστολών.

Για σχεδόν έναν αιώνα, η ΔΕΘ συνδέθηκε με τις μεγάλες φάσεις μεταμόρφωσης της Ελλάδας: από την αγροτική οικονομία του Μεσοπολέμου στη βιομηχανική ανάπτυξη, από την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο έως την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ψηφιακή μετάβαση και τη νέα εποχή των επενδύσεων.

Η ιστορία της Έκθεσης είναι ουσιαστικά μια παράλληλη αφήγηση της ίδιας της οικονομικής πορείας της χώρας.

Από την ίδρυση του 1926 στη βιομηχανική ανάπτυξη της μεταπολεμικής Ελλάδας

Η πρώτη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε το 1926, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει την οικονομία της μετά τις μεγάλες αναταράξεις των προηγούμενων ετών. Η Θεσσαλονίκη, με τη στρατηγική της θέση στα Βαλκάνια και τη δυναμική εμπορική της παράδοση, επιλέχθηκε ως το σημείο όπου θα συναντιούνταν η ελληνική παραγωγή με τις διεθνείς αγορές.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Έκθεση αποτέλεσε χώρο προβολής της αγροτικής παραγωγής, της βιοτεχνίας και των πρώτων βιομηχανικών προσπαθειών της χώρας. Παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν προϊόντα και τεχνολογίες σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία επιχειρούσε να αποκτήσει πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, η ΔΕΘ συνδέθηκε με την προσπάθεια οικονομικής ανασυγκρότησης. Η δεκαετία του 1950 και του 1960 αποτέλεσε περίοδο έντονης ανάπτυξης, με τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις μεγάλες υποδομές να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η Έκθεση έγινε το σημείο όπου παρουσιάστηκαν οι νέες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες έως τα καταναλωτικά προϊόντα που εξέφραζαν τη νέα εποχή ευημερίας.

Η παρουσία ξένων εταιρειών και διεθνών αποστολών ενίσχυσε τον ρόλο της ΔΕΘ ως παράθυρο της Ελλάδας προς τον κόσμο, ενώ η Θεσσαλονίκη απέκτησε έναν νέο οικονομικό και εμπορικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την ευρωπαϊκή πορεία έως τη νέα εποχή των επενδύσεων

Η μεταπολίτευση και η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981 αποτέλεσαν κομβικά σημεία και για τη ΔΕΘ. Η Έκθεση μετατράπηκε σε χώρο παρουσίασης των νέων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επενδυτικών ευκαιριών που άνοιγαν για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, η ΔΕΘ φιλοξένησε τις μεγάλες αλλαγές της ελληνικής οικονομίας: την ανάπτυξη των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών και τη σταδιακή ενσωμάτωση της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η δεκαετία του 2000 συνδέθηκε με την περίοδο της Ολυμπιακής προετοιμασίας, των μεγάλων έργων υποδομής και της ισχυρής ανάπτυξης πριν από την οικονομική κρίση. Η ΔΕΘ αποτέλεσε τότε έναν από τους βασικούς χώρους όπου παρουσιάστηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούσε η νέα Ελλάδα.

Η μεγάλη δοκιμασία ήρθε μετά το 2009, όταν η οικονομική κρίση άλλαξε το περιεχόμενο της Έκθεσης. Από χώρο προβολής ανάπτυξης, η ΔΕΘ μετατράπηκε σε βήμα συζήτησης για τη δημοσιονομική προσαρμογή, τις μεταρρυθμίσεις, την ανεργία και την ανάγκη επανασχεδιασμού του παραγωγικού μοντέλου.

Τα χρόνια των μνημονίων, οι εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ απέκτησαν ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική βαρύτητα, καθώς συνδέθηκαν με τις προσπάθειες εξόδου από την κρίση και επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά την πανδημία, όταν η ΔΕΘ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για τη νέα οικονομική πραγματικότητα. Οι θεματικές της διευρύνθηκαν προς την ψηφιακή οικονομία, την πράσινη μετάβαση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τις νέες επενδύσεις.

Η παρουσία διεθνών εταιρειών, τεχνολογικών ομίλων και επενδυτών ανέδειξε τον νέο ρόλο της Ελλάδας ως χώρας που επιδιώκει να προσελκύσει κεφάλαια και να ενισχύσει την εξωστρέφεια της οικονομίας της.

Σήμερα, η ΔΕΘ αποτελεί έναν θεσμό που συνδέει το οικονομικό παρελθόν με το μέλλον. Από την πρώτη έκθεση του 1926 μέχρι τη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών και της πράσινης ανάπτυξης, καταγράφει τις μεγάλες μεταβολές της ελληνικής οικονομίας.

Καθώς πλησιάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, η Έκθεση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας.

Η 90ή ΔΕΘ δεν αποτελεί μόνο μια επετειακή διοργάνωση, αλλά μια ευκαιρία αναδρομής σε έναν θεσμό που για εκατό χρόνια αποτέλεσε καθρέφτη της ελληνικής οικονομικής ιστορίας και ταυτόχρονα βήμα σχεδιασμού για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.