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Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 η εκδήλωση με τίτλο «Έργα που φαίνονται – Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Μεταφορές, Εκπαίδευση, Ασφάλεια & Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», στο Περίπτερο 13 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, αναδεικνύοντας τη θετική ανταπόκριση του κοινού στο έργο και τις δράσεις των Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του Προγράμματος ΔΑΜ.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ+, κ. Βασίλης Σιαδήμας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, αναφέρθηκε στον υψηλό ρυθμό ενεργοποίησης και υλοποίησης των Προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 δισ. ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας. Για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης επεσήμανε ότι ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΑΜ που εγκρίθηκε, βάζοντας τις βάσεις, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010. Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης, με σταθερά βήματα, στρατηγικό σχεδιασμό και προσήλωση στους στόχους, η ενεργειακή μετάβαση μετατρέπεται σε εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής, ώστε οι νέοι και οι νέες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), κ. Πελοπίδας Καλλίρης, τόνισε ότι η Δίκαιη Μετάβαση δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα επιδοτήσεων, αλλά ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικοδόμησης ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος για τις περιοχές. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν δράσεις ύψους 190 εκατ. για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε τεχνολογικά προηγμένες καλλιέργειες όπως η υδροπονία, σε στρατηγικές τεχνολογίες μέσω STEP και σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ+, κ. Βασίλης Σιαδήμας, εστίασε στη συγκυρία της υψηλής ενεργοποίησης των Τομεακών Προγραμμάτων, η οποία εξασφαλίζει την ποιοτική υλοποίησή τους, και παρουσίασε τον πολυεπίπεδο σχεδιασμό των δράσεων, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος για τους πολίτες, με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τις διασυνδεδεμένες συγκοινωνίες, τις ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνική συνοχή.

Στην πρώτη θεματική ενότητα συμμετείχαν η κα Δέσποινα Γκαράνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., η οποία δήλωσε πως το 2026 ήταν χρονιά-ορόσημο για τα στελέχη της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., καθώς με εντατική και επίμονη δουλειά ολοκληρώθηκαν τα ορόσημα που τέθηκαν και ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες επενδύσεις στις περιοχές μετάβασης. Ο Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, κ. Βασίλης Ντερτιλής, και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κα. Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, αναφέρθηκαν αναλυτικά στην πορεία του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ και στο Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο ΕΠΑ, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Στις επόμενες τέσσερις θεματικές ενότητες συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ+, κ. Βασίλης Σιαδήμας, μαζί με τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης έργων.

Στη δεύτερη ενότητα, «Κρατικές Ενισχύσεις και STEP / Άμυνα», συμμετείχαν η Προϊσταμένη της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», κα Αγγελική Φέτση, και η Προϊσταμένη της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», κα Ανδριάνα Μανώλη.

Στην τρίτη ενότητα, «Ενεργειακή ασφάλεια και διασυνδεσιμότητα: ελληνικά έργα με ευρωπαϊκή διάκριση», συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», κ. Πέτρος Ευγενικός, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, η Διευθύντρια Κλάδου Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης του ΑΔΜΗΕ, κα Ειρήνη Γιαννικάκη, και ο Διευθυντής του Γραφείου Διοίκησης της Gastrade, κ. Αλέξανδρος Κουτρουμπούσης.

Στην τέταρτη ενότητα, «Κρίσιμες υποδομές προς όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης», συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ του Προγράμματος «Μεταφορές», κ. Δημήτριος Πάλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», κ. Χρήστος Φαφούτης, και ο Πρόεδρος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.», κ. Γιώργος Ιωάννου.

Στην πέμπτη ενότητα, «Νέες προκλήσεις για την Πολιτική Προστασία», συμμετείχαν η Προϊσταμένη Μονάδας Α της ΕΥΔ του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία», κα Αικατερίνη Βουλοδήμου, και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, κ. Χρυσόστομος Στύλιος.

Στις τέσσερις αυτές ενότητες έγινε αναφορά στη διαδικασία αναθεώρησης των Προγραμμάτων κατά 10% έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου και ανεδείχθησαν εμβληματικά έργα, όπως η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις για επιχειρηματικότητα των ανέργων, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Αττικής, το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι δράσεις για ανθεκτικές κρίσιμες υποδομές και σχέδια ασφάλειας υποδομών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

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