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Με ενισχυμένο ρόλο στην ελληνική και περιφερειακή ενεργειακή αγορά, ο Όμιλος ΔΕΠΑ δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Στο Περίπτερο 15, Stand 42, ο Όμιλος θα παρουσιάσει στο κοινό τη στρατηγική, τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες με τις οποίες συμβάλλει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κομβικό ενεργειακό πυλώνα για την ευρύτερη περιοχή.

Ως σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός Όμιλος, με παρουσία σε όλο το εύρος της ενεργειακής αλυσίδας, ο Όμιλος ΔΕΠΑ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ενέργειας. Με την ενεργειακή ασφάλεια σταθερά στον πυρήνα της στρατηγικής του, ο Όμιλος ΔΕΠΑ επενδύει στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού και συμμετέχει σε υποδομές στρατηγικής σημασίας, όπως ο IGB και ο FSRU Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, μέσω της ATLANTIC SEE LNG TRADE, διευρύνει τη διεθνή εμπορική του δραστηριότητα και αναπτύσσει νέες ροές αμερικανικού LNG προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και στη θωράκιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η παρουσία του Ομίλου ΔΕΠΑ στη φετινή ΔΕΘ αναδεικνύει το εύρος αυτής της στρατηγικής μέσα από τους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητάς του: τις ενεργειακές υποδομές και την ηλεκτροπαραγωγή, την ανάπτυξη ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, τις πρωτοποριακές ενεργειακές εφαρμογές και τις λύσεις κίνησης με σεβασμό στο περιβάλλον, καθώς και τη σταθερή προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα έργα και τις πρωτοβουλίες μέσα από τις οποίες οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου μετατρέπονται σε επενδύσεις με απτό αποτύπωμα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Έκθεσης

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 90ή ΔΕΘ, ο Όμιλος ΔΕΠΑ διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 12:15 έως τις 14:30, στο Περίπτερο 15 – Stand 42, εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα στο Νέο Ενεργειακό Τοπίο: Υποδομές, Αγορές και Προοπτικές». Η εκδήλωση φέρνει στο προσκήνιο τις σημαντικότερες εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό περιβάλλον, μέσα από τις διαφορετικές οπτικές εκπροσώπων της ενεργειακής αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Θα ακολουθήσουν τρεις θεματικές συζητήσεις με επίκεντρο ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ατζέντας: τους νέους ενεργειακούς διαδρόμους φυσικού αερίου και τον ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, καθώς και την επόμενη ημέρα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές και προμηθευτές. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν στελέχη του Ομίλου ΔΕΠΑ, μαζί με εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων και φορέων της ενεργειακής αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση live:

YouTube: https://youtube.com/live/n05cWVn_L8E?feature=share

Facebook: https://business.facebook.com/events/1084650790703651/