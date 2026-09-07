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Ο απλούστερος τρόπος για να καταλάβει κανείς αν ένας νέος συρμός είναι πραγματικά «νέος» είναι να ξεχάσει για λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να σκεφτεί τι συμβαίνει τη στιγμή που ανοίγουν οι πόρτες.

Πόσο εύκολα ανεβαίνεις; Υπάρχει χώρος για τη βαλίτσα, το ποδήλατο ή το παιδικό καρότσι; Μπορεί ένας επιβάτης με αμαξίδιο να κινηθεί χωρίς εμπόδια; Είναι αρκετά ήσυχο το περιβάλλον ώστε το ταξίδι να γίνεται πιο άνετο; Αυτές είναι ουσιαστικά οι λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια επένδυση σε εμπειρία. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της νέας φάσης στην οποία περνά η Hellenic Train.

Η συμμετοχή της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανανέωση του τροχαίου υλικού έχει ήδη περάσει από το επίπεδο του σχεδιασμού στην υλοποίηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί Coradia Stream, οι δύο υβριδικοί συρμοί Hitachi Blues που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, αλλά και μια ευρύτερη προσπάθεια να συνδεθούν η τεχνολογία, η προσβασιμότητα και η εκπαίδευση του προσωπικού με έναν κοινό στόχο: ένα πιο σύγχρονο ταξίδι.



Η μεγάλη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές

Τον Δεκέμβριο του 2025 η Hellenic Train υπέγραψε με την Alstom σύμβαση ύψους 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών Coradia Stream. Η επένδυση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Hellenic Train και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στις χερσαίες μεταφορές στην Ελλάδα.

Οι 23 συρμοί έχουν δύο βασικούς προορισμούς. Οι 12 θα χρησιμοποιηθούν στις υπεραστικές υπηρεσίες του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και οι 11 στις προαστιακές υπηρεσίες. Πρόκειται επομένως για μια ανανέωση που αγγίζει τόσο το ταξίδι μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας όσο και τις καθημερινές μετακινήσεις των επιβατών του προαστιακού.

Οι παραλαβές των νέων συρμών έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει δεκαετές πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης από την Alstom.

Από το «πόσα τρένα» στο «πώς ταξιδεύουμε»

Στα Coradia Stream οι υπεραστικοί συρμοί θα διαθέτουν έως 335 θέσεις, ενώ οι προαστιακοί έως 362. Το χαμηλό δάπεδο επιτρέπει επιβίβαση χωρίς σκαλιά, ένα χαρακτηριστικό που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν ο επιβάτης έχει μειωμένη κινητικότητα ή ταξιδεύει με παιδικό καρότσι και αποσκευές. Οι νέοι συρμοί προβλέπουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για ποδήλατα, παιδικά καρότσια και μεγάλες αποσκευές, ενώ οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και ο προσαρμοζόμενος LED φωτισμός συμβάλλουν σε ένα πιο άνετο περιβάλλον στο εσωτερικό. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ενισχυμένη ηχομόνωση, με στόχο χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και μεγαλύτερη άνεση στη διάρκεια της διαδρομής.



Η τεχνολογία δουλεύει στο παρασκήνιο

Οι νέοι Coradia Stream ενσωματώνουν σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, διαθέτουν ERTMS, το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ETCS, το ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τρένων με δυνατότητα αυτόματης πέδησης, καθώς και TCMS, το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου κρίσιμων λειτουργιών του συρμού.

Η ίδια λογική επεκτείνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα συστήματα πέδησης και ανάκτησης ενέργειας μπορούν να προσφέρουν έως 10% εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ η χρήση ελαφρών υλικών συμβάλλει στη συνολική αποδοτικότητα. Παράλληλα, το 97% των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα.

Η ηλεκτροκίνηση, η ανάκτηση ενέργειας και τα σύγχρονα συστήματα συνθέτουν ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, περισσότερο ευθυγραμμισμένο με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κατεύθυνση για αποδοτικότερες και πιο βιώσιμες σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η δοκιμασία της γραμμής

Για τους Coradia Stream, η διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Χρησιμοποιήθηκε συρμός δοκιμών του ίδιου τύπου, με τα ίδια τεχνολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τους συρμούς που πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο της Hellenic Train.

Το σύνολο των απαιτούμενων δοκιμών στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026. Περιλάμβανε δοκιμές του υποσυστήματος ενέργειας σε ταχύτητες έως 160 χλμ./ώρα στα τμήματα Πλατύ – Κατερίνη και Λειανοκλάδι – Τιθορέα, δοκιμές συμβατότητας σε γραμμές από τον Πειραιά έως το Αεροδρόμιο και το Κιάτο, από την Αθήνα έως τη Χαλκίδα και το Λειανοκλάδι, καθώς και στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επαληθεύτηκε η λειτουργία των συστημάτων ETCS και GSM–R.

Μετά τις δοκιμές ακολουθούν η αξιολόγηση των τεχνικών αναφορών και η υποβολή του σχετικού φακέλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων για την απαιτούμενη αδειοδότηση. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού ενόψει της ένταξης του νέου τροχαίου υλικού.



Δύο ακόμη συρμοί βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, οι δύο νέοι υβριδικοί Hitachi Blues IC, κατασκευής Hitachi Rail, βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα και αποτελούν ξεχωριστό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου. Σε πρώτη φάση προορίζονται για τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος συρμός έφτασε στην Ελλάδα στις 6 Ιουλίου και, μετά τους προβλεπόμενους στατικούς και τεχνικούς ελέγχους, ολοκλήρωσε τις δυναμικές δοκιμές του στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ ο δεύτερος έφτασε επίσης στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο. Η εμπορική λειτουργία θα ακολουθήσει μετά την αδειοδότηση, με στόχο την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας έως το τέλος του 2026.

Κάθε Intercity Blues διαθέτει 200 θέσεις, δύο θέσεις για επιβάτες με αμαξίδιο και οκτώ θέσεις για ποδήλατα. Υπάρχει χώρος εστίασης και αυτόματος πωλητής, ενώ το σύστημα CCTV και τα συστήματα πληροφόρησης με οθόνες και ηχητικές αναγγελίες συμπληρώνουν τον εξοπλισμό. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα.

Η ειδοποιός διαφορά τους, ωστόσο, βρίσκεται στους κινητήρες diesel προδιαγραφών Stage V που συνεργάζονται με ενσωματωμένες μπαταρίες υψηλής ισχύος. Οι συρμοί μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με μπαταρία σε περιοχές σταθμών και χρησιμοποιούν την αναγεννητική πέδηση για την ανάκτηση ενέργειας.

Η υβριδική τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε έως 50% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με συμβατικούς πετρελαιοκίνητους συρμούς, ενώ παράλληλα μειώνονται οι εκπομπές NOx και CO₂ και τα επίπεδα θορύβου.



Η προσβασιμότητα ως προτεραιότητα

Στη νέα προσέγγιση της Hellenic Train, η προσβασιμότητα αφορά διαφορετικά στάδια του ταξιδιού: από το τροχαίο υλικό και την επιβίβαση έως την εξυπηρέτηση μέσα στο τρένο και την εκπαίδευση του προσωπικού. Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και διαθέτει σχετικές υποδομές και διαδικασίες σε συγκεκριμένες γραμμές και σταθμούς.

Το ραντεβού της Θεσσαλονίκης

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εκκίνηση της παρουσίασης της νέας εποχής δεν είναι τυχαία. Οι 12 υπεραστικοί Coradia Stream προορίζονται για τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενώ μέρος των νέων προαστιακών συρμών αφορά τις υπηρεσίες της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα ήταν επίσης ένα από τα βασικά πεδία των δοκιμών πιστοποίησης των Coradia Stream.

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η Hellenic Train θα βρίσκεται στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 15, Stand 26. Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την επένδυση στους 23 νέους Coradia Stream, τους δύο Hitachi Blues, τις τεχνολογίες που ενσωματώνει το νέο τροχαίο υλικό, αλλά και τα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή εμπειρία του επιβάτη.

Η νέα εποχή του σιδηροδρομικού ταξιδιού έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή.