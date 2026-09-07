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Ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων επιβατών σε μηνιαία βάση, ο Αύγουστος κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 2,4% και 4,3%, αντίστοιχα.

Συνολικά, από την αρχή του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος του 2026 ανήλθε σε 198.571, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,8% και 3,2%, αντίστοιχα.

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