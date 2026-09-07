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Ένα προς ένα εξειδίκευσε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟΟ τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς, Δημήτρης Μαρκόπουλος παρουσίασαν τις παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

«Η δική μας πολιτική απάντηση περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος, περιορίζουμε τους τόκους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το κόστος στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας», είπε εισαγωγικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Οι τρεις αυτοί άξονες είναι μια ενιαία πολιτική. Μειώνει το δημόσιο χρέος για να απελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν. Και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη, για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές. Αυτή είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 την οποία παρουσίασε ο πρωθυπουργός», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Η Εθνική αυτή συμφωνία, έχει τέσσερις προτεραιότητες: Mεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους, περισσότερες επενδύσεις και δουλειές, ισχυρή κοινωνική πολιτική και ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο κόστος.

Τέσσερις προτεραιότητες με παρονομαστή μία λογική: μεγαλύτερη ανάσα για το σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και η καθεμία να χτίσουν.

«Σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών είναι ότι μπορούμε να κοιτάμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ένας στόχος είναι έως το 2030 το ΑΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισ. ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ», πρόσθεσε. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από το 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% έως το 2031.

Οι παρεμβάσεις συνοπτικά

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Απαλλαγή των συνεπών από τις προσαυξήσεις στον υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.

Στα ταξί, το τεκμήριο να ακολουθεί το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μια άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ώς ενεργός επαγγελματίας.

Για αγρότες και τρίτεκνους: 0% φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ.

Αφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1540 ευρώ ετησίως.

Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1800 ευρώ ετησίως

Για συνταξιούχους: 400 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο και διεύρυνση σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65. Η ετησία ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα άρα ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη.

Για Δημόσιους υπαλλήλους: 500 ευρώ μεικτό επίδομα Χριστουγέννων από το 2027. Είναι μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές. Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028.

Μείωση κόστους για επιχειρήσεις

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το 55%. Η μείωση της προκαταβολής φόρου έχει 400 εκατ. δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Κρίναμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία.

Προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030

Τιμαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα

Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους που φτάνει τα 2.200 για Δυτική Μακεδονία.

Στόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία.

Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000, αύξηση 54% σε επτά χρόνια.

Ο στόχος είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα.

Στέγη

Κινητοποιούμε νέες κατοικίες, διατηρούμε περιορισμούς, προχωρούμε σε Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισ. ευρώ και αυξάνουμε σε 15% τον φόρο μεταβίβασης

Από 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.

Φορολογία

Όταν πολύ υψηλές αμοιβών μελών ΔΣ προέρχονται από κέρδη, το τμήμα πάνω από 60.000 ευρώ θα φορολογείται από 1η Ιανουαρίου 2027 με 15% από 5%. Διορθώνουμε φορολογική ασσυμετρία γιατί τα stock options φορολογούνταν ήδη με 15%.

O φόρος των μερισμάτων για τους μετόχους παραμένει στο 5%.

Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί εκτιμάται σε 605 εκατ. για το 2026 και 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Επιπλέον τα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, έχουν δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε 940 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030.

Συνεπώς το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί (θεσμοθετημένα και μη) εκτιμάται σε 1,54 δισ. ευρώ για το 2026 και 5 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 9 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ανάλυση μέτρων ανά κοινωνική ομάδα

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Θεσμοθετημένα μέτρα: Μείωση φόρου εισοδήματος βάση της μείωσης που εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2026

Νέα μέτρα

Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

Μείωση προκαταβολής φόρου ατομικήν επιχειρήσεων από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027

Οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες επωφελούνται από τη νέα μείωση του φόρου εισοδήματος

Συνολικό κόστος 572 εκατ. ευρώ για το 2027

Συνταξιούχοι

Θεσμοθετημένα μέτρα

Αύξηση συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Κατάργηση της μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας και καταβολή εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου.

Νέα μέτρα

Αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου και διεύρυνση του μέτρου για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο του 2026. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Συνολικό κόστος 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και 1,677 δισ. για το 2027.

Αγρότες

Μηδενισμός του συντελεστή φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Το μέτρο αφορά 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για αγρότη χωρίς τέκνα το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Οι αγρότες που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών: 850 εκατ. ευρώ/1,5 δισ. ευρώ / μέγιστο όφελος 2.900 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Επιχειρήσεις – Επενδύσεις

Σημαντική αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως σε νομικά πρόσωπα: Από 80% σε 50%

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

2027 (εισόδημα 2026): Κατάργηση στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη

2028 (εισόδημα 2027): Μείωση 50% στην Αττική

2029 (εισόδημα 2028): Κατάργηση στην Αττική

Επιτάχυνση αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό από 10 χρόνια σε 6 χρόνια

Νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. για ΜμΕ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από το σκέλος των δανείων του ΤΑΑ.

Οικογένειες – Νέα γενιά

-Κουμπαράς για τη νέα γενιά 1+1

-Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με αναπηρία

-Αύξηση του ποσού αποζημίωσης για voucher βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%, αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 και κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνους

-Αύξηση επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο

-Αύξηση ημερήσιας αποζημίωσης σίτισης φοιτητών (και σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές): Από 2 ευρώ σε 3 ευρώ και από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

-Εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογία εισοδήματος: δεν συνυπολογίζεται στο όριο των 3.000 ευρώ εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο.

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού

Θεσμοθετημένα μέτρα:

-Επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα όρια και διπλή επιστροφή σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές στην Περιφέρεια

-Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με ενδιάμεσο συντελεστή 25%

-Πρόγραμμα Ανακαίνισης Παλαιών Κατοικιών

-Φορολογικό κίνητρο κατασκευής νέων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση με ευνοϊκούς όρους

Επέκταση θεσμοθετημένων μέτρων

-Επέκταση απαλλαγής από τον φόρο για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται για το 2027-2030

-Παράταση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για το 2027-2030

-Επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2027-2030

-Περιορισμός νέων Airbnb και για το 2027 σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά πίνακες με παραδείγματα, δικαιούχους και παρεμβάσεις

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