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Με το βραβείο «Marketing Partnership of the Year» για το 2026 τιμήθηκε ο ΕΟΤ κατά την απονομή των ετήσιων Jet2 Marketing Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Λιντς της Αγγλίας. Η διάκριση για το κοινό διαφημιστικό πρόγραμμα του ΕΟΤ με την Jet2holidays για το 2026 αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στη συνεργασία των δύο οργανισμών και εντάσσεται στη στρατηγική του ΕΟΤ για ανάπτυξη αποδοτικότερων και πιο εξειδικευμένων συνεργασιών με τους Βρετανούς t.os.

Το φετινό πρόγραμμα, εκτός από τις παραδοσιακές μορφές marketing (ραδιοφωνικές καμπάνιες, programmatic advertising, video on demand, αρθρογραφία σε μεγάλα εθνικά ΜΜΕ), περιέλαβε για πρώτη φορά στοχευμένες και καινοτόμες δράσεις προβολής και ενεργοποίησης του βρετανικού κοινού, όπως μεταξύ άλλων:

-ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στο δίκτυο 80 ανεξάρτητων ταξιδιωτικών πρακτόρων της Νοτιοδυτικής Αγγλίας, μέσω κοινής εκδήλωσης ΕΟΤ και Jet2holidays στο Μπρίστολ,

–προβολή της ελληνικής γαστρονομίας μέσα από τις ελληνικές συνταγές στο «The Greek Kitchen» του BBC Good Food Show στο Μπέρμινχαμ σε 26.000 επισκέπτες,

-αξιοποίηση του gamification, με τη δημιουργία ειδικού παιχνιδιού για την Ελλάδα μέσω του app της Jet2, το οποίο κατέγραψε περισσότερα από 700.000 plays μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, προσελκύοντας παράλληλα 13% νέους πελάτες, και

-υλοποίηση ταξιδίου εξοικείωσης (fam trip) για έξι δημοφιλείς Βρετανούς influencers σε έξι διαφορετικούς ελληνικούς προορισμούς, το οποίο απέφερε 104 αναρτήσεις και συνολικά 5,4 εκατ. views, διευρύνοντας σημαντικά την ψηφιακή απήχηση της καμπάνιας.

Με αφορμή τη βράβευση του ΕΟΤ, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, σημείωσε ότι «η αξιοποίηση νέων, πιο δημιουργικών και διαδραστικών εργαλείων marketing, που συνδέουν το awareness της Ελλάδας με το engagement, εξελίσσει το παραδοσιακό μοντέλο κοινής διαφήμισης με τους t.os, πολλαπλασιάζοντας το ROI του ΕΟΤ και ενισχύοντας τις κρατήσεις προς την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Άντζελα Τζίφα.

Η συνάντηση εργασίας Jet2 Destination Partnerships

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Jet2 Destination Partnerships, στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΤ με στόχο την εμβάθυνση των επαγγελματικών συνεργασιών και την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής της Ελλάδας στη βρετανική τουριστική αγορά.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της Jet2.com και της Jet2holidays, περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι εθνικών και τοπικών τουριστικών οργανισμών από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και εκπρόσωποι δώδεκα βρετανικών αεροδρομίων για τη σύνδεση μεταξύ προορισμών, αεροδρομίων και της Jet2.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις και σειρά θεματικών πάνελ με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου για καίρια ζητήματα του τουριστικού κλάδου, όπως οι αντιδράσεις απέναντι στην τουριστική ανάπτυξη, οι νέες τάσεις της βρετανικής αγοράς, οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινών διαφημιστικών προγραμμάτων, με έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα breakout sessions με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Google, Meta, Adobe και Mail Metro Media, με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες, την αξιοποίηση δεδομένων και εργαλείων εξατομίκευσης, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για τη βέλτιστη προβολή και προώθηση των τουριστικών προορισμών.

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