Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ελληνική γαστρονομική σκηνή διευρύνει τη διεθνή παρουσία της, με τον Οδηγό Michelin Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Σαντορίνης 2027 να αναδεικνύει εστιατόρια, δημιουργούς και γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη μαγειρική.

Οι επιθεωρητές του διεθνούς οδηγού επέλεξαν 62 εστιατόρια, αποτυπώνοντας μια αγορά που εξελίσσεται και αποκτά ολοένα περισσότερους γαστρονομικούς προορισμούς.

Η Αθήνα διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, η Θεσσαλονίκη ενισχύει την παρουσία της με προτάσεις που αναδεικνύουν τις διαφορετικές γαστρονομικές της επιρροές, ενώ η Σαντορίνη αναδεικνύεται σε σημαντικό προορισμό υψηλής γαστρονομίας.

Σύμφωνα με τον διεθνή διευθυντή του Οδηγού Michelin, Gwendal Poullennec, η ελληνική κουζίνα γνωρίζει περίοδο έντονης διεθνούς προβολής, χάρη σε μια νέα γενιά σεφ που επανερμηνεύει τις παραδοσιακές γεύσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και ποιοτικές τοπικές πρώτες ύλες.

Η μεγάλη έκπληξη: Δύο αστέρια Michelin για το Lycabettus στη Σαντορίνη

Η σημαντικότερη είδηση της φετινής παρουσίασης έρχεται από την Οία της Σαντορίνης, όπου το εστιατόριο Lycabettus εξασφάλισε απευθείας δύο αστέρια Michelin κατά την πρώτη του ένταξη στον Οδηγό.

Πρόκειται για μια σπάνια διάκριση σε διεθνές επίπεδο, καθώς ελάχιστα εστιατόρια καταφέρνουν να αποκτήσουν δύο αστέρια από την πρώτη αξιολόγησή τους.

Το Lycabettus στεγάζεται στο Andronis Luxury Suites, σε μία από τις χαρακτηριστικότερες βεράντες της Οίας, με θέα στην καλντέρα.

Στην κουζίνα βρίσκονται οι σεφ Χρήστος Καραγιάννης και Πέτρος Brandenburg, οι οποίοι συνδυάζουν ελληνικές πρώτες ύλες, σύγχρονη δημιουργικότητα και γαλλικές επιρροές.

Στο μενού περιλαμβάνονται δημιουργίες όπως καλαμάρι με σάλτσα μπαρμπουνιού και αστακός με πουρέ καρότου, ενώ η κάβα διαθέτει περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lycabettus Restaurant (@lycabettus_santorini)

Επτά νέα αστέρια Michelin – Ποια εστιατόρια διακρίθηκαν

Πέρα από τη διάκριση του Lycabettus, επτά ακόμη εστιατόρια αποκτούν από ένα αστέρι Michelin, τέσσερα στην Αθήνα και τρία στη Σαντορίνη.

Με τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των εστιατορίων με ένα αστέρι στον Οδηγό διαμορφώνεται σε 19.

Ξεχωρίζει η περίπτωση του Έκτορα Μποτρίνι, ο οποίος διακρίνεται για δύο εστιατόρια στη Σαντορίνη, το Botrini’s Santorini και το Selene, ενώ το Botrini’s στην Αθήνα διαθέτει ήδη αστέρι Michelin.

Τα τέσσερα νέα εστιατόρια με αστέρι στην Αθήνα

Aleria – Μεταξουργείο

Σε ένα νεοκλασικό αρχοντικό του 19ου αιώνα, ο σεφ Γκίκας Ξενάκης δημιουργεί σύγχρονες εκδοχές της ελληνομεσογειακής κουζίνας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εποχικότητα. Στις γαστρονομικές προτάσεις ξεχωρίζουν συνδυασμοί όπως καβούρι με μάραθο, ροδάκινο και χαμομήλι.

see|ds – Ιλίσια

Ο σεφ Δήμος Σαμουράκης παρουσιάζει μια δημιουργική κουζίνα με ελληνικές πρώτες ύλες και γαλλικές επιρροές. Χαρακτηριστικό στοιχείο της εμπειρίας είναι η άμεση συμμετοχή των σεφ, οι οποίοι παρουσιάζουν και ολοκληρώνουν ορισμένα πιάτα μπροστά στους επισκέπτες.

SENSE – Αθήνα

Με θέα προς την Ακρόπολη, το SENSE ξεχωρίζει για τη σύγχρονη προσέγγιση των ελληνικών γευστικών αναμνήσεων. Ο σεφ Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος μετατρέπει παραδοσιακές συνταγές σε δημιουργίες υψηλής γαστρονομίας, αξιοποιώντας τεχνική ακρίβεια και πρωτότυπη παρουσίαση.

Simul – Κολωνάκι

Ο σεφ Νίκος Θωμάς συνδυάζει εποχικά ελληνικά προϊόντα με διεθνείς επιρροές και τεχνικές υψηλής γαστρονομίας. Το μενού γευσιγνωσίας περιλαμβάνει πιάτα όπως γαρίδες με ζυμωμένο μέλι και πούδρα φουά γκρα.

Τα τρία νέα εστιατόρια με αστέρι στη Σαντορίνη

Botrini’s Santorini

Με θέα στην καλντέρα, ο Έκτορας Μποτρίνι, σε συνεργασία με τον resident chef Γιώργο Σκοπελίτη, αναδεικνύει την ελληνική παράδοση μέσα από σύγχρονες τεχνικές και ιταλικές επιρροές. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές δημιουργίες βρίσκονται το Bottoni Octopus και το Μπουρδέτο.

Lauda

Το ιστορικό εστιατόριο της Σαντορίνης συνδυάζει τον τοπικό γαστρονομικό χαρακτήρα με τη γαλλική υψηλή κουζίνα. Την έμπνευση υπογράφει ο σεφ Emmanuel Renaut, ενώ την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Ορέστης Σωτηρίου. Ξεχωρίζουν η σκορπίνα με λουίζα και μια σύγχρονη εκδοχή της κακαβιάς με νιόκι αστακού.

Selene

Στην παλιά ενετική συνοικία των Φηρών, το Selene συνεχίζει τη μακρά γαστρονομική του διαδρομή με επικεφαλής τον Έκτορα Μποτρίνι και καθημερινή επίβλεψη από τον Θωμά Μπόσμο. Το μενού επανερμηνεύει τις κυκλαδίτικες γεύσεις, με πιάτα όπως ανανεωμένη σπανακοτυρόπιτα και περιστέρι τοπικής εκτροφής.

Bib Gourmand: Επτά νέες διακρίσεις – Πρωταγωνιστεί η Θεσσαλονίκη

Η υψηλή γαστρονομία δεν περιορίζεται στα αστέρια Michelin.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία Bib Gourmand, η οποία επιβραβεύει εστιατόρια που προσφέρουν ποιοτικό φαγητό σε ιδιαίτερα καλή σχέση ποιότητας και τιμής.

Ο νέος Οδηγός προσθέτει επτά εστιατόρια στην κατηγορία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στην Ελλάδα σε 10.

Η Θεσσαλονίκη έχει την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των νέων διακρίσεων, καθώς συγκεντρώνει πέντε από τις επτά προσθήκες.

Στην Αθήνα, τα νέα Bib Gourmand είναι τα UPON και Zohós.

Στη Θεσσαλονίκη, τη διάκριση αποκτούν τα Δέκα Τραπέζια, Μενού με… νου, +Τροφή, Τρία Γουρουνάκια και Το Μανιτάρι.

Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους της γαστρονομίας που αναζητούν αξιόλογες εμπειρίες χωρίς να επιλέγουν απαραίτητα εστιατόρια υψηλού κόστους.

Άλλα 21 εστιατόρια μπαίνουν στον Οδηγό Michelin

Η φετινή έκδοση περιλαμβάνει επίσης 21 νέες προσθήκες στην κατηγορία των προτεινόμενων εστιατορίων, η οποία αριθμεί συνολικά 32 επιλογές.

Στην Αθήνα, μεταξύ των νέων αφίξεων ξεχωρίζουν το Amphibian του σεφ Τάσου Μαντή, το Ateno Greek Cuisine του Νίκου Καραθάνου, το Ιώδιο με τη σεφ Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και το Sole Giaguaro – Athens Italian Dining House.

Στη Θεσσαλονίκη, οι επιθεωρητές αναδεικνύουν τις 7 Θάλασσες, το Χαρούπι, το L’Albero και την Ακτή Ντοβίλ, καταγράφοντας επιλογές που εκτείνονται από τα θαλασσινά και την κρητική κουζίνα έως τις ιταλικές επιρροές.

Τα τέσσερα ειδικά βραβεία Michelin

Η φετινή έκδοση αναγνωρίζει και τέσσερις επαγγελματίες ή εστιατόρια για τη συμβολή τους στη γαστρονομική εμπειρία.

Βραβείο Νέου Σεφ – Θεόδωρος Καλοΐδης

Ο 29χρονος Θεόδωρος Καλοΐδης, επικεφαλής της κουζίνας στο Το Μανιτάρι της Θεσσαλονίκης, διακρίνεται για τη δημιουργική επανερμηνεία της ελληνικής παράδοσης, σε συνεργασία με τον σύμβουλο γαστρονομίας Δημήτρη Παμπορή.

Βραβείο Εξυπηρέτησης – Christian Potelle

Ο έμπειρος διευθυντής της Σπονδής στην Αθήνα τιμάται για την ποιότητα της φιλοξενίας και την προσοχή στη λεπτομέρεια της εξυπηρέτησης.

Βραβείο Sommelier – Δέσποινα Τοκαλάκη

Η Δέσποινα Τοκαλάκη του Aleria αναγνωρίζεται για τη βαθιά γνώση του κρασιού και τη συμβολή της στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Βραβείο Ανοίγματος της Χρονιάς – Amphibian

Το Amphibian, στην ταράτσα της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, αποκτά τη διάκριση για την καινοτόμο γαστρονομική του πρόταση υπό την καθοδήγηση του σεφ Τάσου Μαντή.

Ο Οδηγός Michelin 2027 με μια ματιά

Η τελική επιλογή για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη περιλαμβάνει 62 εστιατόρια, κατανεμημένα ως εξής:

1 εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin , το οποίο αποτελεί νέα προσθήκη.

, το οποίο αποτελεί νέα προσθήκη. 19 εστιατόρια με ένα αστέρι Michelin , εκ των οποίων επτά νέα.

, εκ των οποίων επτά νέα. 10 εστιατόρια Bib Gourmand , με επτά νέες προσθήκες.

, με επτά νέες προσθήκες. 32 προτεινόμενα εστιατόρια, εκ των οποίων 21 εντάσσονται για πρώτη φορά.

Παράλληλα, ο Οδηγός παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα Mindful Voices / Voix Engagées, μέσα από την οποία επαγγελματίες της γαστρονομίας, της φιλοξενίας και του κρασιού μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις καινοτόμες πρακτικές τους.

Η εικόνα που προκύπτει από τον νέο Οδηγό Michelin είναι αυτή μιας ελληνικής γαστρονομίας που δεν περιορίζεται πλέον στην Αθήνα, αλλά αποκτά ισχυρότερους πόλους και σε άλλους προορισμούς.

Η Σαντορίνη ξεχωρίζει για τις διακρίσεις υψηλής γαστρονομίας, η Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Bib Gourmand και η Αθήνα για τη διαρκή ανανέωση της εστιατορικής της σκηνής.

Κοινός παρονομαστής παραμένει η αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων και της γαστρονομικής παράδοσης, μέσα από μια νέα γενιά δημιουργών που επιδιώκει να συνδυάσει την τοπική ταυτότητα με τη διεθνή μαγειρική.