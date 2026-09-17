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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. Στις 3 Οκτωβρίου, η McLaren Racing έρχεται στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να αλλάξει εντελώς εικόνα. Για μία ημέρα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Formula 1 θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός motorsport show με showcars, θρυλικούς οδηγούς, showrun και δράση που θα φέρει την ατμόσφαιρα των αγώνων πολύ πιο κοντά στο κοινό.

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» είναι μια εμπειρία για όσους αγαπούν την ταχύτητα και το motorsport, αλλά και για όσους θέλουν να δουν από κοντά κάτι που συνήθως παρακολουθούν μέσα από μια οθόνη.

Όταν η McLaren βγαίνει από την πίστα

Το κεντρικό θέαμα θα εκτυλιχθεί σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ. Εκεί, δύο διαφορετικές εποχές της McLaren θα συναντηθούν σε ένα showrun: το showcar MCL60 και η εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna θα τρέξουν μπροστά στους θεατές προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις. Η παρουσία των δύο McLaren εν κινήσει δίνει στο event κάτι που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί σε μια συνηθισμένη έκθεση ή παρουσίαση.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οδηγοί-θρύλοι της McLaren, ένα fan zone με δραστηριότητες και ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα δώσουν το «παρών» βρίσκεται και ο Mika Häkkinen. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επιστρέφει, αυτή τη φορά όχι σε μια πίστα Grand Prix, αλλά στην Αθήνα, για να συμμετάσχει σε μια ημέρα που έχει στο επίκεντρο την ιστορία και το παρόν της McLaren.

Για κάποιους, η εμπειρία θα έρθει ακόμη πιο κοντά

Για κάποιους όμως η εμπειρία θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Μέσα από διαγωνισμό της Allwyn, ορισμένοι τυχεροί fans θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά εμπειρίες που συνήθως συναντά κανείς μόνο στα επίσημα Grand Prix.

Η VIP εμπειρία περιλαμβάνει hot laps με το Allwyn McLaren Supercar από τη θέση του συνοδηγού, προνομιακές θέσεις για το showrun, αποκλειστικό merch και meet & greet με προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής του motorsport. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη behind-the-scenes tour στα γκαράζ της McLaren Racing, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο περιβάλλον όπου προετοιμάζεται μια ομάδα της Formula 1.

Για όσους θέλουν να διεκδικήσουν αυτή την αναβαθμισμένη εμπειρία, η συμμετοχή γίνεται μέσω ενός καταστήματος Allwyn, με σκανάρισμα του σχετικού QR Code, ή μέσω του allwyn.gr.

Η Αθήνα είναι μόνο η αρχή

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο: Είναι το πρώτο event μιας νέας παγκόσμιας σειράς εκδηλώσεων της Allwyn, που έχει στόχο να προσφέρει καθηλωτικές εμπειρίες μηχανοκίνητου αθλητισμού στους fans στις κύριες αγορές της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, έχει αρχίσει. Ραντεβού στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ.