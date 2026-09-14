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Στην απόκτηση 689.184 ιδίων μετοχών προχώρησε η Allwyn, κατά την περίοδο από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικό τίμημα 9.098.681,94 ευρώ.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 689.184 ίδιες μετοχές στο Euronext Athens κατά την περίοδο από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, με συνολικό τίμημα €9.098.681,94, όπως αναλύεται κατωτέρω:

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 41.872.995 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,19% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

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