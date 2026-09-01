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Ο Όμιλος Καράτζη ανακοινώνει τη νέα διοικητική του δομή, στο πλαίσιο της διαρκούς οργανωτικής και επιχειρησιακής του εξέλιξης, με την ανάληψη νέων καθηκόντων και διευρυμένων αρμοδιοτήτων από στελέχη με πολυετή παρουσία και σημαντική συμβολή στην πορεία ανάπτυξης του Ομίλου.

Ο Μανώλης Μιχαλάκης αναλαμβάνει, από σήμερα, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή των εταιρειών του Ομίλου Καράτζη.

Παράλληλα, ο Νικόλαος Αμοναχάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή των εταιρειών του Ομίλου, εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ έως την αντικατάστασή του, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, διατελεί χρέη Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO).

Στο πλαίσιο της νέας διοικητικής δομής, ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης αναβαθμίζεται στα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη, συνεχίζοντας να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία του, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία και την ανάπτυξη του Ομίλου επί σειρά δεκαετιών.

Οι νέες διοικητικές αρμοδιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη διοικητική συνέχεια, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τον στρατηγικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης και τη συνέχιση της δυναμικής του πορείας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μανώλης Μιχαλάκης

Γενικός Διευθυντής των εταιρειών του Ομίλου Καράτζη

Ο Μανώλης Μιχαλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή των εταιρειών του Ομίλου Καράτζη, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα μιας μακράς και επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας που συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη και την ανάπτυξη του Ομίλου.

Με πολυετή εμπειρία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης και με ουσιαστική γνώση του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ο Μανώλης Μιχαλάκης έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό διοικητικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο, έχοντας αναλάβει και φέρει εις πέρας σύνθετα έργα και απαιτητικές αποστολές σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Η επαγγελματική του πορεία στον Όμιλο Καράτζη ξεκίνησε το 2005. Από το 2012 ανέλαβε καθήκοντα IT Manager, έχοντας σημαντική συμβολή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογικών υποδομών του Ομίλου. Η εμπειρία του στη διαχείριση σύνθετων έργων και στην οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών συνέβαλε στην περαιτέρω ψηφιακή και λειτουργική ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου.

Από το 2019 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, διευρύνοντας σταδιακά το πεδίο των αρμοδιοτήτων του και συμμετέχοντας ενεργά στον συντονισμό και την εποπτεία σημαντικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στη διοίκηση, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη διαχείριση έργων και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών projects στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενος στενά με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Καράτζη, κ. Αντώνη Καράτζη. Η εμπειρία αυτή έχει συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση σύνθετων επιχειρηματικών και επενδυτικών διαδικασιών, καθώς και στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης διοικητικής αντίληψης για τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός πολυσχιδούς Ομίλου.

Τα σύνθετα έργα που έχει διαχειριστεί με επιτυχία έχουν ενισχύσει τις δεξιότητές του στη λήψη αποφάσεων, στην οργάνωση και τον συντονισμό ομάδων, στη διαχείριση απαιτητικών διαδικασιών και στην αποτελεσματική υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Η τεχνογνωσία του εκτείνεται σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Από το 2018 έως το 2019 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας KEN A.E., αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον ενεργειακό κλάδο και στη διοίκηση εταιρείας με σύνθετο επιχειρησιακό και επενδυτικό αντικείμενο.

Παράλληλα, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τουριστικό κλάδο, επιβλέποντας σημαντικό μέρος των εργασιών που αφορούν τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες του Ομίλου. Η εμπειρία του περιλαμβάνει την παρακολούθηση της επιχειρησιακής λειτουργίας, την αξιολόγηση διαδικασιών και υπηρεσιών, καθώς και τη διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισης, με γνώμονα τις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Τα τελευταία έξι χρόνια έχει επίσης ενεργό διοικητικό ρόλο στην PANELLENIC Airlines, όπου έχει αναλάβει καθήκοντα Accountable Manager, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς και στη διαμόρφωση και παρακολούθηση του συνολικού business development plan.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PANELLENIC A.E., συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.

Από τον Νοέμβριο του 2025 έως και σήμερα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της PLUSPACK A.E., βιομηχανικής εταιρείας με δραστηριότητα στην παραγωγή ειδών συσκευασίας και πλαστικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο του ρόλου του έχει την ευθύνη της διοικητικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας, με έμφαση στην ανάπτυξη, την οργανωτική αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της πολυετούς διοικητικής του πορείας στον Όμιλο, ο Μανώλης Μιχαλάκης έχει αναλάβει και εξακολουθεί να ασκεί διοικητικές και εκπροσωπευτικές αρμοδιότητες σε σειρά εταιρειών του Ομίλου, με παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, συμμετέχει στα διοικητικά όργανα και/ή εκπροσωπεί εταιρείες στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των αερομεταφορών και υπηρεσιών εδάφους, του τουρισμού, των ακινήτων, της υγείας, των υδάτινων πάρκων και της τεχνολογίας.

Μεταξύ άλλων, έχει την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπου στην Καράτζη Βιομηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε., στην ΠΑΝΕΛΛΕΝΙΚ Μονοπρόσωπη Α.Ε., στην Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 2 Μονοπρόσωπη Α.Ε., στην ODINSON Παραγωγή και Εμπορία Ενεργειακών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Α.Ε., στην AK GRAFF Μονοπρόσωπη Α.Ε., στην PANTHEON Υδάτινα Πάρκα Μονοπρόσωπη Α.Ε. και στην AVIALEADER Handling Εξυπηρετήσεις Εδάφους Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια της ΚΑΡΜΕΤ Ενεργειακή Α.Ε., της Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., της Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 Μονοπρόσωπη Α.Ε., της Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3 Μονοπρόσωπη Α.Ε., των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ADAM’S Μονοπρόσωπη Α.Ε., της KARPA Ιατρικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Α.Ε. και της Καράτζη Κέντρα Δεδομένων Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Επιπλέον, έχει αναλάβει διαχειριστικές αρμοδιότητες στις εταιρείες NANA ATHLETIC SHOP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., ΚΑΡΒΙΟΜ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., ΚΑΡΝΑΝΑ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. και ΚΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., ενώ έχει διατελέσει Γραμματέας στη ΝΑΝΑ ΓΙΩΤΣ Ν.Ε.Π.Α.

Η ευρύτητα των παραπάνω διοικητικών αρμοδιοτήτων αποτυπώνει την ενεργό συμμετοχή του στη λειτουργία και τον συντονισμό διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενισχύει το διοικητικό του αποτύπωμα στον Όμιλο.

Η εμπειρία του στη διοίκηση εταιρειών και έργων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών, από τον σχεδιασμό και τη σύσταση νέων εταιρικών δομών έως την οργάνωση και βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανογραφικών συστημάτων και υποδομών, καθώς και τον συντονισμό διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναπτύξει ισχυρές διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον συντονισμό ομάδων, στη διαχείριση σύνθετων έργων και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτητικών επιχειρησιακών προκλήσεων. Η δυνατότητά του να συνδυάζει την τεχνολογική γνώση με την επιχειρησιακή και διοικητική αντίληψη αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα, η τεχνογνωσία και η ικανότητά του να συνεργάζεται και να συντονίζει ομάδες αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής του πορείας. Μέσα από τη συνεργασία του με τα στελέχη και τους εργαζομένους του Ομίλου έχει αποδείξει ότι η κοινή στοχοθεσία, η συνέπεια και η αποτελεσματική διοίκηση μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και στη συνεχή εξέλιξη τόσο των εταιρειών όσο και των ανθρώπων τους.

Ο Μανώλης Μιχαλάκης φοίτησε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση και η εξειδίκευσή του στον τομέα της Πληροφορικής αποτέλεσαν τη βάση για την αρχική επαγγελματική του εξέλιξη, ενώ η πολυετής εμπειρία του σε διοικητικές και επιχειρησιακές θέσεις διεύρυνε σημαντικά το πεδίο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Από το 2020 είναι μέλος της Λέσχης Αθηνών και του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, συμμετέχοντας σε δίκτυα και φορείς που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τη διεθνή επιχειρηματική συνεργασία.

Η ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικού Διευθυντή των εταιρειών του Ομίλου Καράτζη αποτελεί φυσική συνέχεια μιας πολυετούς πορείας μέσα στον Όμιλο, κατά την οποία έχει αποδείξει την ικανότητά του να διαχειρίζεται σύνθετες επιχειρηματικές προκλήσεις, να συντονίζει διαφορετικές δραστηριότητες και να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων του Ομίλου.

Νικόλαος Αμοναχάκης

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Ο Νικόλαος Αμοναχάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή των εταιρειών του Ομίλου Καράτζη, εντός του Σεπτεμβρίου. Έως την αντικατάστασή του, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, διατελεί χρέη Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO), θέση την οποία κατέχει από τον Νοέμβριο του 2009.

Εντάχθηκε στον Όμιλο Καράτζη το 2003, ως στέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης, ενώ από το 2006 έως το 2009 διετέλεσε Διευθυντής Λογιστηρίου (Chief Accountant). Από την ανάληψη της θέσης του CFO έχει συμβάλει ουσιαστικά στη χρηματοοικονομική οργάνωση, στην ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου και στην υποστήριξη σημαντικών επενδυτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PANELLENIC A.E. και των εταιρειών Καράτζης Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1, 2 και 3 Μ.Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμμετάσχει σε σημαντικά projects που αφορούν τον βιομηχανικό, ενεργειακό και τουριστικό κλάδο, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στη χρηματοδότηση, στις χρηματοοικονομικές διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών, στην οικονομική ανάλυση και στο reporting προς τη Διοίκηση.

Η εμπειρία και η διοικητική του επάρκεια έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου, στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και στη διερεύνηση νέων αγορών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Ο Νικόλαος Αμοναχάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – MBA) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ομίλου Εταιρειών Καράτζη

Ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης αναβαθμίστηκε στα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ομίλου από το 1989.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες έχει συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εξέλιξη του Ομίλου, μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία του σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εταιρικών λειτουργιών.

Κατά τη διάρκεια της μακράς διοικητικής του διαδρομής έχει συμβάλει καθοριστικά στην οργάνωση, τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου, έχοντας βαθιά γνώση των επιχειρησιακών, διοικητικών και επενδυτικών αναγκών τους.

Σήμερα συνεχίζει να προσφέρει την εμπειρία του στη διοίκηση του Ομίλου, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των θυγατρικών και στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής του πορείας.

Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες Καράτζης Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1, 2 και 3 Μ.Α.Ε. και Διαχειριστής της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Είναι επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΑΡΜΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., της PANELLENIC A.E., της ODISON Παραγωγή και Εμπορία Ενεργειακών Προϊόντων Α.Ε., της ΑΡΤΕΜΙΣ REAL ESTATE, της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ADAM’S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της ΚΚΧ MARKET Ι.Κ.Ε. και της PLUSPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η πολυετής παρουσία του στον Όμιλο και η συμμετοχή του σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο τεχνογνωσίας και διοικητικής εμπειρίας, το οποίο συνεχίζει να αξιοποιείται προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης του Ομίλου Καράτζη.