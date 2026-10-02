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Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα έως τις 30 Σεπτεμβρίου στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να μην έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Η αποστολή των ειδοποιήσεων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Όσοι λάβουν μήνυμα θα έχουν περιθώριο έως τις 30 Οκτωβρίου για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα του οχήματός τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ακολουθήσει η βεβαίωση της οφειλής μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν μέσω της ειδικής εφαρμογής myCar και με τη χρήση των κωδικών Taxisnet να ελέγχουν ποια οχήματά τους εμφανίζονται με απλήρωτα τέλη για το 2021 και, εφόσον απαιτείται, να δηλώνουν την πραγματική τους κατάσταση.

Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία ευκαιρία διόρθωσης πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της Εφορίας.

Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τη βεβαίωση

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση αλλά θεωρούν ότι δεν όφειλαν τέλη κυκλοφορίας για το 2021 θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε το όχημά τους, υποβάλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μέσω του myCar μπορούν να δηλωθούν περιπτώσεις κλοπής, διαγραφής, ακινησίας, απαλλαγής από τέλη ή άλλης τεκμηριωμένης κατάστασης που συνεπάγεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση πληρωμής. Τα στοιχεία διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά οχήματα ατόμων με αναπηρία που καλύπτονται από τις προβλεπόμενες απαλλαγές, ούτε οχήματα που ανήκαν σε αποβιώσαντες.

Τι ισχύει για κλοπή, ακινησία και διαγραφή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εάν ένα όχημα εμφανίζεται να χρωστά τέλη του 2021 αλλά είχε κλαπεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί έως τις 30 Οκτωβρίου να δηλώσει την κλοπή και να υποβάλει το σχετικό αποδεικτικό. Εφόσον η κατάσταση τεκμηριωθεί, δεν εκδίδεται ειδοποιητήριο οφειλής.

Αν η σχετική δήλωση υποβληθεί μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη θα βεβαιωθούν αρχικά, αλλά μπορούν στη συνέχεια να διαγραφούν εφόσον προσκομιστούν και γίνουν δεκτά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για οχήματα που βρίσκονταν σε ακινησία. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει την κατάσταση και επισυνάπτει τα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και να διαγραφεί τυχόν βεβαίωση.

Για όχημα που είχε διαγραφεί, απαιτείται επίσης η υποβολή της σχετικής δήλωσης και του αντίστοιχου δικαιολογητικού, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών.

Τι γίνεται με οχήματα στο εξωτερικό ή χωρίς δικαιολογητικά

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα οχήματα που κυκλοφορούσαν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα στοιχεία, η εικόνα του οχήματος διορθώνεται για όλα τα σχετικά έτη και καταχωρίζεται αναγκαστική ακινησία για το αντίστοιχο διάστημα.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όταν ένα όχημα έχει παραδοθεί σε συλλέκτη σιδερικών ή έχει χαθεί χωρίς να υπάρχει επίσημο δικαιολογητικό. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρίζεται σχετική σημείωση, αλλά δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, καθώς η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη από μόνη της δεν αρκεί.

Εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής, θα εκδοθεί τον Δεκέμβριο η σχετική βεβαίωση, με το χρέος να προχωρά προς βεβαίωση στο διπλάσιο.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τους ιδιοκτήτες

Οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ έχουν προθεσμία έως τις 26 Νοεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του οχήματος δεν αφορούσε μόνο το 2021 αλλά περισσότερα έτη, οι διορθώσεις μπορούν να επεκταθούν και στις αντίστοιχες χρονιές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οχήματος που αποδεδειγμένα βρισκόταν στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η τελική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021 και των σχετικών προστίμων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι δεν προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου ή δεν υποβάλουν επαρκή δικαιολογητικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση της οφειλής.

Δεύτερη ευκαιρία ακόμη και μετά τη βεβαίωση

Ακόμη και μετά τη βεβαίωση, πάντως, ο φορολογούμενος διατηρεί τη δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν όφειλε τα τέλη ή το πρόστιμο. Μπορεί να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά και, εφόσον αυτά γίνουν αποδεκτά, η οφειλή διαγράφεται.

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα προσβολής της πράξης βεβαίωσης ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΑΑΔΕ απέστειλε 172.510 κοινοποιήσεις για οφειλές τελών κυκλοφορίας του 2025, από τις οποίες 161.456 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

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