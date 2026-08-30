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Η δυνατότητα ενός ιδιοκτήτη να αφήνει για μεγάλο χρονικό διάστημα το όχημά του ανασφάλιστο ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, ποντάροντας στο ότι δεν θα εντοπιστεί σε κάποιον επιτόπιο έλεγχο, περιορίζεται πλέον δραστικά. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων, καθώς οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται αυτόματα και εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η παρουσία της Τροχαίας στον δρόμο.

Στην πράξη, το επίκεντρο μεταφέρεται από τον παραδοσιακό επιτόπιο έλεγχο στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των κρατικών μητρώων. Πληροφορίες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν καταχωρισμένες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων μπορούν πλέον να συνδυάζονται, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις στις οποίες ένα όχημα εμφανίζεται να κυκλοφορεί χωρίς να έχουν εκπληρωθεί βασικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη.

Έτσι, δεν απαιτείται πλέον να ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο στον δρόμο για να εξακριβωθεί εάν διαθέτει ενεργό ασφαλιστήριο, ούτε χρειάζεται κάποιος υπάλληλος να αναζητήσει χειροκίνητα εάν έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα τέλη.

Το νέο μοντέλο στηρίζεται στην αυτόματη ανταλλαγή και σύγκριση δεδομένων, δημιουργώντας έναν μηχανισμό που μπορεί να λειτουργεί συστηματικά και επαναλαμβανόμενα.

Οι πρώτες διασταυρώσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων προς έλεγχο. Περίπου 300.000 πράξεις επιβολής προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας έχουν αποσταλεί, ενώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις ειδοποιήσεις, τις σχετικές προθεσμίες και τα πρόστιμα που τους αφορούν.

Η έκταση των ελέγχων δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη καμπάνια εντοπισμού παραβατών, αλλά για τη διαμόρφωση ενός μόνιμου ψηφιακού μηχανισμού εποπτείας των οχημάτων.

Οι διασταυρώσεις που αλλάζουν τον έλεγχο

Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η διαλειτουργικότητα των δημόσιων μητρώων. Διαφορετικές πληροφορίες για το ίδιο όχημα μπορούν να αντιπαραβάλλονται ηλεκτρονικά και να δημιουργούν μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματική κατάστασή του.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπίζονται αυτοκίνητα που εμφανίζονται ως ενεργά και κυκλοφορούντα, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ενεργή ασφάλιση ή δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Η αλλαγή είναι σημαντική, επειδή περιορίζει ένα από τα βασικά προβλήματα του προηγούμενου μοντέλου ελέγχου: την εξάρτηση από το εάν ένα όχημα θα τύχαινε να σταματήσει σε έλεγχο ή εάν μια παράβαση θα εντοπιζόταν μέσα από επιμέρους διοικητικές διαδικασίες.

Πλέον, το ίδιο το ψηφιακό αποτύπωμα του αυτοκινήτου μπορεί να αναδείξει την ασυμφωνία ανάμεσα στα στοιχεία των διαφορετικών μητρώων.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών ελέγχων, τον εντοπισμό των παραβάσεων, την ενημέρωση των ιδιοκτητών και, εφόσον απαιτείται, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση ή να υπάρχουν άλλοι λόγοι που χρειάζονται διοικητική εξέταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα επανάληψης των διασταυρώσεων. Ο ψηφιακός έλεγχος δεν πραγματοποιείται απαραίτητα μία φορά και τελειώνει εκεί. Το σύστημα μπορεί να επανέρχεται και να ελέγχει εκ νέου την κατάσταση ενός οχήματος, διαπιστώνοντας εάν ο ιδιοκτήτης συμμορφώθηκε ή εάν η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται.

Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα μια εκκρεμότητα να παραμείνει για χρόνια κρυμμένη ανάμεσα στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.

Πρώτα η ειδοποίηση και μετά το πρόστιμο

Το νέο σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός έκδοσης προστίμων. Κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί η προηγούμενη ενημέρωση του ιδιοκτήτη για την παράβαση που έχει εντοπιστεί.

Πριν φτάσει η διαδικασία στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, οι υπόχρεοι ενημερώνονται για τις παραλείψεις που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Η φιλοσοφία του μηχανισμού, επομένως, δεν περιορίζεται στην αύξηση των εσόδων από πρόστιμα. Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός οχήματος θα εντοπίζεται συστηματικά, καταργώντας στην πράξη την αντίληψη ότι μια παράβαση μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη εφόσον δεν υπάρξει επιτόπιος έλεγχος.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική διαδικασία επιτρέπει μεγαλύτερη ταχύτητα και εύρος ελέγχων, αφού δεν απαιτείται η μεμονωμένη εξέταση κάθε περίπτωσης από υπάλληλο. Μεγάλος αριθμός οχημάτων μπορεί να ελέγχεται μέσα από τη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων και να απομονώνονται οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονται αποκλίσεις.

Ενιαίο ηλεκτρονικό αποτύπωμα για κάθε όχημα

Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται η δημιουργία ενός πληρέστερου και αξιόπιστου ηλεκτρονικού αποτυπώματος για κάθε αυτοκίνητο.

Στοιχεία που αφορούν την ασφάλιση, την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη διοικητική κατάσταση του οχήματος μπορούν να συνδυάζονται, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν σαφέστερη εικόνα και να εντοπίζουν εγκαίρως τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ο στόχος είναι η σταδιακή παγίωση ενός ενιαίου Μητρώου Οχημάτων, μέσα από το οποίο θα περιορίζονται οι ασυμφωνίες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και θα γίνεται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

Στην ίδια ψηφιακή αρχιτεκτονική εντάσσεται και ο έλεγχος της υποχρέωσης διενέργειας ΚΤΕΟ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Η αλλαγή αυτή διαμορφώνει ουσιαστικά ένα διαφορετικό καθεστώς εποπτείας. Ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και κατάσταση του οχήματος παύουν να αποτελούν αποσπασματικές πληροφορίες σε διαφορετικά συστήματα και μετατρέπονται σταδιακά σε τμήματα μιας ενιαίας ψηφιακής εικόνας.

Για τους ιδιοκτήτες το μήνυμα είναι σαφές: οι πιθανότητες να παραμείνει για μεγάλο διάστημα απαρατήρητη μια παράβαση μειώνονται σημαντικά, καθώς οι έλεγχοι γίνονται πλέον μαζικά, ηλεκτρονικά και επαναλαμβανόμενα.

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