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Να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε εξωτερικούς χώρους, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επισκευές, κάλεσε τους ιδιοκτήτες περισσότερων από 720.000 οχημάτων BMW η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA).

Η BMW ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά στην ανάκληση 720.796 οχημάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ακόμη και όταν τα αυτοκίνητα είναι σταθμευμένα και με σβηστό κινητήρα, μεταδίδει το Reuters.

Τα συγκεκριμένα οχήματα είχαν ανακληθεί και το 2024 λόγω προβλήματος στην αντλία νερού και πρέπει να επισκευαστούν εκ νέου, σύμφωνα με την NHTSA. Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες «θα πρέπει να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από κτίρια και άλλα οχήματα, μέχρι να επισκευαστούν».

Η BMW εξακολουθεί να εργάζεται για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που οδήγησε στη νέα ανάκληση, ενώ έχει λάβει γνώση δέκα περιστατικών πυρκαγιάς που ενδέχεται να σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα και σημειώθηκαν μετά την επισκευή των οχημάτων στο πλαίσιο της ανάκλησης του 2024.

Η NHTSA ανέφερε ότι ένας ηλεκτρικός σύνδεσμος στην αντλία νερού, ο οποίος δεν έχει στεγανοποιηθεί σωστά, ενδέχεται να εκτεθεί σε νερό και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την NHTSA, τα ακόλουθα μοντέλα θα πρέπει να σταθμεύουν σε εξωτερικούς χώρους μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές:

– BMW Σειρά 3, μοντέλα 2012–2016

– BMW Σειρά 5, μοντέλα 2012–2016

– BMW X1, μοντέλα 2012–2015

– BMW Z4, μοντέλα 2012–2016

– BMW X3, μοντέλα 2013–2017

– BMW Σειρά 2 Coupe, μοντέλα 2014–2016

– BMW Σειρά 3 Sports Wagon, μοντέλα 2014–2016

– BMW 328xi Gran Turismo, μοντέλα 2014–2016

– BMW Σειρά 4 Convertible, μοντέλα 2014–2016

– BMW Σειρά 4 Coupe, μοντέλα 2014–2016

– BMW Σειρά 2 Convertible, μοντέλα 2015–2016

– BMW Σειρά 4 Gran Coupe, μοντέλα 2015–2016

– BMW X4, μοντέλα 2015–2018

– BMW X5 xDrive40e, μοντέλα 2016–2018