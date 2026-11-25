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Η Ferrari δεν περιορίζει πλέον τις φιλοδοξίες της στην κατασκευή πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, αλλά επιδιώκει να εδραιωθεί και στον χώρο της υψηλής μόδας. Με τσάντες που φτάνουν τις 9.000 δολάρια, δερμάτινα μπουφάν αξίας 3.000 δολαρίων και παρουσία στις σημαντικότερες διοργανώσεις μόδας, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί να αξιοποιήσει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, διευρύνοντας τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το καινούργιο κατάστημα της Ferrari στη Νέα Υόρκη δεν φιλοξενεί τα εντυπωσιακά οχήματα που έχουν καθιερώσει τη φήμη της εταιρείας. Αντίθετα, οι επισκέπτες συναντούν πολυτελείς τσάντες εμπνευσμένες από τη Ferrari Daytona, με διακοσμητικά στοιχεία όπως κρύσταλλα και χαρακτηριστικές αγωνιστικές γραμμές. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα αξεσουάρ κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρανέλο, εκεί όπου παράγονται και τα διάσημα αυτοκίνητά της.

Η είσοδος της Ferrari στον κόσμο της μόδας απέκτησε πιο οργανωμένο χαρακτήρα το 2021, όταν η εταιρεία ξεκίνησε να παρουσιάζει τις δημιουργίες της στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Η προετοιμασία είχε αρχίσει ήδη από το 2019, με την επιλογή του Ρόκο Ιανόνε, ο οποίος είχε προηγουμένως εργαστεί στον οίκο Armani, για τη θέση του πρώτου δημιουργικού διευθυντή μόδας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της, η Ferrari προχώρησε επίσης σε σημαντική αναδιάρθρωση της εμπορικής αξιοποίησης του σήματός της. Συγκεκριμένα, μείωσε στο μισό τις συμφωνίες αδειοδότησης που επέτρεπαν σε τρίτες επιχειρήσεις να διαθέτουν προϊόντα με το λογότυπό της. Με αυτή την κίνηση επιδίωξε να περιορίσει την παρουσία οικονομικότερων ειδών στην αγορά και να ενισχύσει την εικόνα αποκλειστικότητας που συνοδεύει το όνομά της.

Το νέο εγχείρημα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εύποροι πελάτες που αποκτούν αυτοκίνητα Ferrari, των οποίων οι τιμές υπερβαίνουν τις 250.000 δολάρια. Από την άλλη, η εταιρεία στοχεύει στο ολοένα μεγαλύτερο κοινό της Formula 1, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στοιχεία του ESPN δείχνουν ότι η μέση τηλεθέαση των αγώνων στην αμερικανική αγορά υπερδιπλασιάστηκε από το 2018 έως το 2025. Η δυναμική αυτή έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας της μόδας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Χαρακτηριστικά, ο όμιλος LVMH ανέλαβε το 2025 ρόλο βασικού χορηγού της Formula 1, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, οδηγός της Ferrari, έχει συμμετάσχει σε διαφημιστικές καμπάνιες του Dior.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Ferrari εκτός της παραδοσιακής αγοράς αυτοκινήτων αντανακλάται και στα οικονομικά της αποτελέσματα. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το ποσοστό των καθαρών εσόδων που συνδέεται με τις αγωνιστικές δραστηριότητες και τα προϊόντα με την επωνυμία Ferrari ενισχύθηκε από 8,8% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 11,4% το 2026. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη συμβολή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της παρουσίας της στον χώρο της ένδυσης πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου η Ferrari παρουσίασε τη νεότερη συλλογή της, συνδυάζοντας την εκδήλωση με τα εγκαίνια νέου καταστήματος στην περιοχή SoHo. Πρόκειται για το τέταρτο σημείο πώλησης ειδών μόδας της εταιρείας στις ΗΠΑ και το δέκατο διεθνώς, εξαιρουμένων των εκπτωτικών καταστημάτων.

Η αισθητική των συλλογών κινείται ανάμεσα στη διακριτική πολυτέλεια και την έντονη προβολή της εταιρικής ταυτότητας. Ορισμένα ενδύματα ενσωματώνουν ανεπαίσθητες αναφορές στην αυτοκινητιστική κληρονομιά της Ferrari, όπως φερμουάρ με σχέδιο αυτοκινήτου. Άλλα δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διάσημο έμβλημα με το αλογάκι και στην επωνυμία της εταιρείας. Για τον δημιουργικό διευθυντή, το βασικό ζητούμενο είναι να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στις αισθητικές προδιαγραφές της υψηλής μόδας και στην ανάγκη των αγοραστών να προβάλλουν ξεκάθαρα τη σύνδεσή τους με τη Ferrari.