Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια ριζική αναμόρφωση της στρατηγικής της προχωρά η Porsche, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στην κορυφή της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και να ανακτήσει την κερδοφορία που την είχε καταστήσει μία από τις ισχυρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η ανάπτυξη σπορ αυτοκινήτων με κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, τα οποία θα καταλαμβάνουν υψηλότερη θέση στην προϊοντική ιεραρχία από την εμβληματική Porsche 911. Παράλληλα, η εταιρεία φιλοδοξεί να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους της, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα ακριβότερα μοντέλα και στις επιλογές εξατομίκευσης.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η στρατηγική προβλέπει τη διεύρυνση των προσφερόμενων χαρακτηριστικών υψηλής αξίας, από πολυτελή υλικά και εξατομικευμένες διαμορφώσεις έως εξοπλισμό που ενισχύει τις επιδόσεις. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Porsche επιδιώκει να αυξήσει κατά 20% τις μέσες τιμές πώλησης στην ανώτερη κατηγορία των αυτοκινήτων της σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιστροφή στην κατηγορία των supercars με το βλέμμα στη Ferrari

Η σχεδιαζόμενη διεύρυνση της γκάμας σηματοδοτεί την πιθανή επιστροφή της Porsche στην αγορά των supercars, περισσότερο από μία δεκαετία μετά την παρουσίαση της περιορισμένης παραγωγής 918 Spyder το 2013.

Η επιλογή της αρχιτεκτονικής με κινητήρα στο κέντρο δεν είναι τυχαία, καθώς προσφέρει δυνατότητες καλύτερης κατανομής βάρους και οδικής συμπεριφοράς, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για αυτοκίνητα εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων.

Μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε επίσης την παρουσία της Porsche σε μια κατηγορία όπου δραστηριοποιείται δυναμικά η Ferrari, με μια ευρεία γκάμα σπορ μοντέλων και πολυτελών grand tourers.

Η γερμανική εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική της μάρκας της, μετατοπίζοντας μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της προς οχήματα υψηλότερης αξίας και κερδοφορίας.

Περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας και περιορισμός του κόστους

Η νέα στρατηγική διαμορφώνεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Porsche, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, τη σημαντική υποχώρηση των δραστηριοτήτων της στην Κίνα και τη μείωση των λειτουργικών της κερδών.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η κινεζική αγορά δύσκολα θα επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα πωλήσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Πριν από την επέκταση στην κορυφαία κατηγορία πολυτελείας, η Porsche δίνει προτεραιότητα στη μείωση των λειτουργικών δαπανών και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει μείωση του συνολικού εργατικού δυναμικού κατά περισσότερο από 20%, καθώς και περιορισμό των διοικητικών θέσεων κατά 40%.

Ήδη, οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων προβλέπουν την κατάργηση 9.000 θέσεων εργασίας.

«Αυτή τη στιγμή, η βασική μας προτεραιότητα είναι να μειώσουμε το κόστος και να ενισχύσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μίχαελ Λάιτερς.

Όπως υπογράμμισε, η Porsche οφείλει πρώτα να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές της προκλήσεις και στη συνέχεια να προχωρήσει σε περαιτέρω επέκταση στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Από το 1,1% στο 15%: Το σχέδιο ανάκαμψης της κερδοφορίας

Ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης είναι η επαναφορά των περιθωρίων κέρδους σε επίπεδα που θα επιτρέψουν στην Porsche να ανακτήσει την προηγούμενη οικονομική της ισχύ.

Η εταιρεία επιδιώκει να διαμορφώσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους μεταξύ 10% και 15% μεσοπρόθεσμα, θέτοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο το 15%.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη επιδίωξη, δεδομένου ότι το λειτουργικό περιθώριο είχε υποχωρήσει μόλις στο 1,1% το 2025, εξαιτίας των δαπανών αναδιάρθρωσης, των εμπορικών δασμών και της εξασθένησης της ζήτησης.

Η επιδείνωση γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με το 2022, όταν η Porsche εισήχθη στο χρηματιστήριο και το λειτουργικό της περιθώριο βρισκόταν κοντά στο 18%.

Παράλληλα, η διοίκηση προβλέπει σημαντική ανάκαμψη στη δημιουργία ρευστότητας, με στόχο το περιθώριο καθαρών ταμειακών ροών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να φτάσει έως το 12%.

Η ανάκτηση αυτών των επιδόσεων θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για την Porsche, αλλά και για τη μητρική Volkswagen, καθώς η κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων αποτελούσε παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες πηγές κερδοφορίας του ομίλου.

Ο άνθρωπος που καλείται να ανατρέψει την πτωτική πορεία

Την υλοποίηση της νέας στρατηγικής έχει αναλάβει ο Michael Leiters, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Ιανουάριο.

Ο νέος επικεφαλής διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αγορά αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, έχοντας προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής της McLaren Automotive, αλλά και υπεύθυνος ανάπτυξης στη Ferrari.

Η αποστολή του είναι να επαναφέρει την Porsche σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η απότομη επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον όμιλο Volkswagen.

Η πτώση της κερδοφορίας οδήγησε σε απομειώσεις αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στα οικονομικά αποτελέσματα της VW, ενώ περιόρισε και τα μερίσματα προς την Porsche SE, την επενδυτική εταιρεία που ελέγχεται από την οικογένεια Porsche-Piëch.

Χαμηλότερη παραγωγή, μικρότερες δαπάνες και αποεπενδύσεις

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η Porsche επανεξετάζει το εύρος των δραστηριοτήτων της, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί στους τομείς με τη μεγαλύτερη στρατηγική και οικονομική σημασία.

Η εταιρεία, η οποία παρέδωσε λίγο λιγότερα από 280.000 αυτοκίνητα το 2025, προχωρά στο κλείσιμο ή στην πώληση δραστηριοτήτων που δεν θεωρούνται πλέον βασικές για το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της σε κοινοπραξία που ελέγχει την Bugatti, τη γνωστή κατασκευάστρια υπερπολυτελών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων.

Παράλληλα, η διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει το επίπεδο παραγωγής που απαιτείται για να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Ο νέος στόχος είναι το νεκρό σημείο λειτουργίας να μειωθεί σε περίπου 200.000 αυτοκίνητα ετησίως, μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων στο κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, περικοπή περίπου 20% στις δαπάνες ανάπτυξης.

Ο Leiters δεν αποκάλυψε το σημερινό επίπεδο παραγωγής στο οποίο η εταιρεία καλύπτει τα κόστη της, επισήμανε ωστόσο ότι η Porsche θα διατηρήσει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της εφόσον ενισχυθεί η ζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η παραγωγή είχε φτάσει περίπου τα 330.000 αυτοκίνητα, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τις περσινές παραδόσεις.

Η αναδιάρθρωση επεκτείνεται σε ολόκληρη τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Οι αλλαγές στην Porsche εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αναπροσαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου.

Η Volkswagen προχωρά επίσης σε συρρίκνωση της παραγωγικής της βάσης, με σχέδιο που προβλέπει την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας, κυρίως στη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή, άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές, όπως η Mercedes-Benz και η BMW, επανεξετάζουν τους στόχους κερδοφορίας τους, προσαρμοζόμενοι στις μεταβολές της διεθνούς ζήτησης και στις αυξημένες πιέσεις κόστους.

Για την Porsche, το μεγάλο στοίχημα είναι να συνδυάσει τη μικρότερη και αποδοτικότερη παραγωγική δομή με μια πιο κερδοφόρα γκάμα αυτοκινήτων, αξιοποιώντας τη διαχρονική ισχύ του ονόματός της στην αγορά πολυτελείας.

Η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η εταιρεία θα καταφέρει να περιορίσει τα έξοδά της, να ενισχύσει τις τιμές πώλησης και να προσελκύσει αγοραστές στα ακριβότερα μοντέλα της, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και οικονομικής αβεβαιότητας.

Διαβάστε ακόμη

Morningstar DBRS: Το sell off στα ομόλογα δεν σημαίνει γενικευμένη επιδείνωση – Τι δείχνει για την Ελλάδα

ΤτΕ: Τριπλή αύξηση επιτοκίων προβλέπει η αγορά – Ποιες οι επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Σαουδική Αραβία: Χωρίς σύστημα προειδοποίησης το αεροδρόμιο του Ριάντ πριν από τις φονικές επιθέσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ