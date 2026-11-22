Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο επεισόδιο στην ολοένα πιο τεταμένη σχέση μεταξύ του Λιούις Χάμιλτον και του Σαρλ Λεκλέρ σημειώθηκε στο Grand Prix του Λας Βέγκας, όπου οι δύο οδηγοί της Ferrari συγκρούστηκαν μεταξύ τους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της διοίκησης της ιταλικής ομάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε 22 γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν ο Λεκλέρ χτύπησε το μονοθέσιο του Χάμιλτον, με αποτέλεσμα ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής να κάνει τετ-α-κέ.

Η σύγκρουση κόστισε βαθμούς και στους δύο οδηγούς, οι οποίοι σε προηγούμενο στάδιο του αγώνα μάχονταν με τις McLaren για τις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Οι αγωνοδίκες επέβαλαν στον Λεκλέρ ποινή 10 δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα να τερματίσει στη δέκατη θέση, τρεις θέσεις πίσω από τον Χάμιλτον, ο οποίος κατέλαβε την έβδομη.

Νικητής του Grand Prix αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ενώ οι οδηγοί της McLaren ανέβηκαν στο βάθρο.

Η νέα σύγκρουση αποτελεί το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρία Grand Prix που επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα της Ferrari, εντείνοντας την ανησυχία για την ικανότητα των δύο οδηγών να συνεργάζονται χωρίς να υπονομεύουν τις επιδόσεις της ομάδας.

Βασέρ: «Είναι εντελώς απαράδεκτο – Δεν υπάρχει σεβασμός προς την ομάδα»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής της Ferrari, Φρεντερίκ Βασέρ, ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον Λεκλέρ.

«Πρόκειται για έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα και τους χορηγούς. Είναι ακριβώς όσα είπαμε και μετά το Μεξικό», τόνισε.

Ο Γάλλος αποκάλυψε ότι η Ferrari είχε δώσει σαφείς οδηγίες στον Λεκλέρ να μην επιχειρήσει προσπέρασμα στον Χάμιλτον, προκειμένου οι δύο οδηγοί να επικεντρωθούν στους αντιπάλους που βρίσκονταν μπροστά τους.

«Είχαμε μεταφέρει στον Σαρλ το μήνυμα να μην προσπεράσει. Σε έναν τέτοιο αγώνα πρέπει να προσπερνάς τα αυτοκίνητα μπροστά σου, διαφορετικά σε προσπερνούν οι άλλοι. Πρέπει να κάνεις τον δικό σου αγώνα και ο Σαρλ έκανε ξεκάθαρα λάθος», εξήγησε.

Ο Βασέρ υπογράμμισε ότι το περιστατικό επιβαρύνει σημαντικά τη Ferrari, ιδιαίτερα επειδή είχε προηγηθεί συζήτηση με τους δύο οδηγούς μετά τα γεγονότα του Μεξικού.

«Ειλικρινά, είμαστε περισσότερο από εκνευρισμένοι. Το μήνυμα ήταν σαφές μετά το Μεξικό, συζητήσαμε όλοι μαζί στη Βραζιλία και σήμερα τους είπαμε ξανά να σκέφτονται την ομάδα όταν αγωνίζονται μεταξύ τους. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα», δήλωσε.

Χάμιλτον: «Δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί – Η Ferrari πρέπει να απαντήσει»

Ο Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος, αποφεύγοντας ωστόσο να επεκταθεί σε μια δημόσια αντιπαράθεση με τον teammate του.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε μετά τον αγώνα.

Όταν ρωτήθηκε για τις εντάσεις στο εσωτερικό της Ferrari και για το ενδεχόμενο να του δοθεί προτεραιότητα ως πρώτου οδηγού, ο Βρετανός ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε έχει ζητήσει τέτοιο καθεστώς.

«Δεν έχω ζητήσει ποτέ να είμαι το νούμερο ένα. Πραγματικά δεν το έχω ζητήσει ποτέ», ανέφερε.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε ότι σε κάποιο σημείο της φετινής σεζόν βρισκόταν περισσότερους από 40 βαθμούς μπροστά από τον Λεκλέρ και ότι η βασική του μάχη ήταν με τον Κίμι Αντονέλι.

«Για μεγάλο διάστημα ήμουν δεύτερος στο πρωτάθλημα. Εκείνη τη στιγμή χρειαζόμασταν υποστήριξη για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Κίμι», υποστήριξε.

Όπως σημείωσε, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρεί ότι, με διαφορετική υποστήριξη από την ομάδα, θα μπορούσε να είχε επικρατήσει του αντιπάλου του.

Παρά ταύτα, επέμεινε ότι δεν διεκδικεί ειδική μεταχείριση.

«Δεν έπρεπε να συγκρουστούμε. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ. Έχω πει όσα μπορούσα γι’ αυτό και πλέον οι ερωτήσεις πρέπει να απευθυνθούν στη Ferrari», κατέληξε.

Η ένταση είχε ξεκινήσει από την επικοινωνία μέσω ασυρμάτου

Η σύγκρουση δεν ήρθε χωρίς προειδοποίηση.

Πριν από το περιστατικό, οι δύο οδηγοί είχαν εκφράσει μέσω ασυρμάτου διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν μεταξύ τους.

Ο Λεκλέρ διαμαρτυρήθηκε για την αμυντική οδήγηση του Χάμιλτον, θεωρώντας ότι ο Βρετανός τον πίεζε υπερβολικά προς τα άκρα της πίστας.

«Πρέπει να προσέχει με αυτό το στρίμωγμα, γιατί δεν θα έχει καλή κατάληξη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον ζήτησε, χρησιμοποιώντας έντονη γλώσσα, από την ομάδα να πει στον Λεκλέρ να κάνει πίσω.

«Προσπαθώ να φτάσω αυτούς που βρίσκονται μπροστά», εξήγησε.

Η διαφωνία θύμισε όσα είχαν συμβεί στο Grand Prix του Μεξικού, όταν ο Λεκλέρ επιτέθηκε στον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο, παρότι η Ferrari βρισκόταν στις δύο πρώτες θέσεις.

Ο Χάμιλτον θεωρούσε ότι οι δύο οδηγοί έπρεπε να συνεργαστούν για να προστατεύσουν το προβάδισμά τους και όχι να εμπλακούν σε μεταξύ τους μάχη.

Η ένταση εκείνης της αναμέτρησης είχε οδηγήσει σε συνάντηση των οδηγών με τον Βασέρ στη Βραζιλία, με στόχο να αποκατασταθεί η επικοινωνία τους.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα στο Λας Βέγκας έδειξε ότι οι διαφωνίες παραμένουν.

Λεκλέρ: «Πρέπει να διορθώσουμε αυτό που δεν λειτουργεί»

Ο Σαρλ Λεκλέρ αναγνώρισε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

«Πρέπει απλώς να διορθώσουμε ό,τι δεν λειτουργεί», δήλωσε μετά τον αγώνα.

Ο οδηγός από το Μονακό εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει ξανά με τον Χάμιλτον και τη διοίκηση της Ferrari, χωρίς να θεωρεί ότι η νέα συνάντηση θα οδηγήσει απαραίτητα σε έντονη αντιπαράθεση.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι μια έντονη συζήτηση. Καμία από τις προηγούμενες συζητήσεις μας δεν ήταν έντονη. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», είπε.

Αναφερόμενος στην ποινή που δέχθηκε, παραδέχθηκε ότι οι αγωνοδίκες τον θεώρησαν υπεύθυνο.

«Μου επιβλήθηκε ποινή, οπότε υποθέτω ότι, σύμφωνα με τους αγωνοδίκες και την πλειονότητα του κόσμου, η ευθύνη είναι δική μου. Επομένως, υποθέτω ότι ήταν δικαιολογημένη», σημείωσε.

Η διατύπωσή του, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θεωρεί απαραίτητα πως φέρει το σύνολο της ευθύνης.

Ο Βασέρ γνωστοποίησε ότι θα συζητήσει με τους οδηγούς την επόμενη ημέρα, όταν θα έχει υποχωρήσει η ένταση του αγώνα.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απογοητευμένος είμαι. Αλλά ακόμη περισσότερο σκέφτομαι τους ανθρώπους που εργάζονται στο εργοστάσιο», δήλωσε.

«Θέλω να συζητήσουμε αύριο, ώστε και ο Σαρλ να έχει χρόνο να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε δύο λεπτά μετά τον αγώνα», πρόσθεσε.

Ανάλυση: Ο πονοκέφαλος της Ferrari με δύο οδηγούς που θέλουν να είναι πρώτοι

Η αντιπαλότητα μεταξύ Χάμιλτον και Λεκλέρ εξελίσσεται σε ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η Ferrari.

Οι δύο οδηγοί διαθέτουν υψηλές φιλοδοξίες και εμφανίζονται εξαιρετικά κοντά σε απόδοση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εξισορρόπηση των προσωπικών τους στόχων με τις ανάγκες της ομάδας.

Ο Φρεντερίκ Βασέρ καλείται να βρει μια λύση που θα επιτρέπει στους οδηγούς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο το συνολικό αποτέλεσμα.

Η McLaren, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, έχει καταφέρει ως επί το πλείστον να διαχειριστεί μια παρόμοια κατάσταση.

Στη Ferrari, αντίθετα, οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.

Ο Λεκλέρ απέναντι σε μια πρωτόγνωρη πρόκληση

Για τον Σαρλ Λεκλέρ, η φετινή σεζόν έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Ο Μονεγάσκος είχε συνηθίσει να διαθέτει ξεκάθαρο πλεονέκτημα ταχύτητας απέναντι στους προηγούμενους teammates του.

Πλέον, όμως, βρίσκεται δίπλα σε έναν Χάμιλτον που έχει ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά του το 2026, έπειτα από μια δύσκολη πρώτη χρονιά στη Ferrari.

Η μεταξύ τους ισορροπία είναι πολύ πιο λεπτή και αυτό αυξάνει την ένταση κάθε φορά που βρίσκονται κοντά στην πίστα.

Για τον Χάμιλτον, αντίθετα, οι εσωτερικές μάχες δεν αποτελούν άγνωστο πεδίο.

Ο Βρετανός έχει βρεθεί στο παρελθόν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σχέσεις με teammates, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Φερνάντο Αλόνσο και τον Νίκο Ρόσμπεργκ.

Και στις δύο περιπτώσεις, η μάχη για την πρωτοκαθεδρία δημιούργησε σημαντικές εντάσεις.

Μπορούν να διεκδικήσουν τίτλο όσο συγκρούονται μεταξύ τους;

Το βασικό πρόβλημα για τη Ferrari δεν είναι μόνο ποιος από τους δύο οδηγούς ευθύνεται για κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

Είναι ότι ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ θέλουν αμφότεροι να είναι εκείνοι που θα επαναφέρουν τη Scuderia στην κορυφή της Formula 1.

Αυτή η κοινή φιλοδοξία, σε συνδυασμό με την πολύ μικρή διαφορά απόδοσης μεταξύ τους, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο περιβάλλον.

Οι πρόσφατες συνομιλίες που είχε οργανώσει ο Βασέρ υποτίθεται ότι είχαν επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα για τα οποία είχε κάνει λόγο ο Χάμιλτον.

Και οι δύο οδηγοί είχαν διαβεβαιώσει ότι οι διαφωνίες ανήκαν στο παρελθόν.

Το Λας Βέγκας απέδειξε το αντίθετο.

Στην τελευταία περίπτωση, ο Βασέρ θεωρεί ξεκάθαρα υπεύθυνο τον Λεκλέρ. Σε προηγούμενες συγκρούσεις, ωστόσο, η εικόνα ήταν πιο σύνθετη.

Στο Μεξικό, για παράδειγμα, ο Χάμιλτον υποστήριξε ότι ο Λεκλέρ δεν έπρεπε να του επιτεθεί στον πρώτο γύρο, καθώς εκείνος προηγούνταν.

Υπήρχε όμως και η αντίθετη οπτική: αν ο Χάμιλτον είχε φρενάρει λίγο νωρίτερα, θα μπορούσε να παραμείνει εντός πίστας, να μην χάσει θέση από τον Φερστάπεν και να επωφεληθεί από την υποχρέωση του Λεκλέρ να επιστρέψει τη θέση που είχε κερδίσει κόβοντας μια στροφή.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι δύο οδηγοί έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά η μεταξύ τους αντιπαράθεση αποκτά πλέον επαναλαμβανόμενα κόστος για την ομάδα.

Το ερώτημα είναι αν η Ferrari μπορεί να επιβάλει ένα πλαίσιο συνεργασίας πριν οι εσωτερικές διαμάχες στερήσουν και από τους δύο την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Δύο οδηγοί που δεν υποχωρούν, ένας κοινός στόχος και μια ομάδα που βρίσκεται διαρκώς στη μέση. Αυτή είναι η εξίσωση που πρέπει πλέον να λύσει ο Φρεντερίκ Βασέρ.