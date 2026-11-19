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Τι κάνει μια Ferrari να παραμένει Ferrari όταν στη θέση του βενζινοκινητήρα μπαίνει μια μπαταρία; Και τι απομένει από τη χαρά της οδήγησης αν κάποτε το αυτοκίνητο αναλάβει και το τιμόνι; Εδώ, στο Slush του Ελσίνκι, η Ferrari έχει φέρει το αυτοκίνητο που άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Η Luce είναι η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari, έχει τέσσερις πόρτες και πέντε θέσεις και κοστίζει 550.000 ευρώ. Όταν παρουσιάστηκε τον Μάιο στη Ρώμη, ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας έφτασε να ζητήσει να της βγάλουν το αλογάκι.

«Η Ferrari είναι μια startup 80 ετών», λέει στη σκηνή ο διευθύνων σύμβουλός της, Μπενεντέτο Βίνια. «Το πάθος, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η θέληση να προχωρήσεις, όλα αυτά είναι πολύ έντονα σε μια startup. Όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, συνήθως υποχωρούν». Στη Ferrari, λέει, έχει δει το πάθος για τη δουλειά και την αίσθηση ότι ανήκεις στην ομάδα να δυναμώνουν με τον χρόνο. Συνομιλητής του είναι ο Ίλκα Πάανανεν, συνιδρυτής και CEO της φινλανδικής Supercell, της εταιρείας που έφτιαξε το παιχνίδι για κινητά Clash of Clans.

Ο Μπενεντέτο Βίνια λέει ότι χαίρεται που η Ferrari απέφυγε τις μαζικές προσλήψεις για να στήσει μεγάλη ομάδα λογισμικού. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη τη βοηθά ήδη να γράφει κώδικα.

«Πιο Ferrari»

Η Luce που βλέπουμε εδώ είναι σκούρα μπλε. Στη Ρώμη η Ferrari την είχε παρουσιάσει σε ανοιχτό μπλε, το Azzurro La Plata. «Θα άλλαζα το χρώμα της πρεμιέρας. Νομίζω ότι αδικούσε το αυτοκίνητο», λέει ο Μπενεντέτο Βίνια. Η απόχρωση έκανε τη Luce να δείχνει πιο ογκώδη, κάτι που, όπως λέει, δεν είχαν αντιληφθεί όταν την επέλεξαν. «Ούτε ο τρόπος που τραβήξαμε τις φωτογραφίες και το βίντεο ήταν ο καλύτερος». Τη σκούρα μπλε Luce που έφερε στο Ελσίνκι τη βρίσκει «πιο σπορ, πιο Ferrari».

Η κριτική είχε πάει πολύ πέρα από το χρώμα. Η Ferrari είχε συνεργαστεί για τη σχεδίαση με τη LoveFrom του Τζόνι Άιβ, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, και του Μαρκ Νιούσον. Ο σχεδιαστής κ. Βάλτερ ντε Σίλβα στάθηκε στις αναλογίες του αμαξώματος. Κατά τη γνώμη του, η Luce έμοιαζε με ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο και δύσκολα θα την αναγνώριζες ως Ferrari. Ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, Λούκα Κορντέρο ντι Μοντετζέμολο, προειδοποίησε ότι η Ferrari κινδύνευε να καταστρέψει έναν μύθο. Την επομένη της πρεμιέρας η μετοχή της υποχώρησε 8,4% στο Μιλάνο.

Ο Μπενεντέτο Βίνια αναφέρει 2,1 δισ. προβολές για τη Luce. Λέει ότι περίμενε αντιδράσεις και ότι στην αρχή τα αρνητικά σχόλια ήταν περισσότερα από τα θετικά. Κατά τον ίδιο, τα θετικά σχόλια πλήθυναν μετά τη φιλανθρωπική δημοπρασία στο Pebble Beach. Εκεί η πρώτη Luce πωλήθηκε για 40 εκατ. δολάρια, με τα έσοδα να προορίζονται για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο Slush επαναλαμβάνει αυτό που είχε ανακοινώσει στις αρχές Νοεμβρίου. Έχουν ήδη διατεθεί όλες οι Luce που η Ferrari σχεδιάζει να πουλήσει το 2027. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πόσα αυτοκίνητα είναι αυτά.

Το ρίσκο

Πριν αναλάβει τη Ferrari το 2021, ο Μπενεντέτο Βίνια δούλεψε 26 χρόνια στη STMicroelectronics, έναν από τους μεγάλους κατασκευαστές ημιαγωγών. Εκεί έστησε την ομάδα που ανέπτυσσε μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS) και έφτασε να διευθύνει τον τομέα αναλογικών κυκλωμάτων, MEMS και αισθητήρων. «Στους ημιαγωγούς δεν έχεις αυτό το βάρος του παρελθόντος», λέει. «Σε μια εταιρεία με τόσο ισχυρή μάρκα πρέπει να διαχειρίζεσαι πολύ προσεκτικά το παρελθόν και το μέλλον, την παράδοση και την καινοτομία».

Θυμίζει τι είχε ακούσει η Ferrari όταν έβγαλε την Purosangue. Τότε κάποιοι θεωρούσαν αδιανόητο να έχει μια Ferrari τέσσερις πόρτες. «Η καινοτομία δεν είναι ποτέ δημοκρατική», λέει. «Αν σε όλους αρέσει και όλοι καταλαβαίνουν αμέσως αυτό που κάνεις, τότε, με συγχωρείτε, κάνεις παραγωγή. Δεν κάνεις καινοτομία».

Με τη Luce, λέει, ο πελάτης αποκτά μια τρίτη επιλογή στη γκάμα της Ferrari, δίπλα στα βενζινοκίνητα και τα υβριδικά μοντέλα.

Ποιος αποφασίζει

Η Ferrari χρησιμοποιεί την AI για να αντλεί ιδέες στον σχεδιασμό. Το ποιες θα προχωρήσουν το αποφασίζει η ομάδα. Στο Μαρανέλο τη χρησιμοποιούν επίσης σε διοικητικές εργασίες και σε προηγμένες προσομοιώσεις, από τη χημεία έως την αεροδυναμική. Ο Μπενεντέτο Βίνια επιμένει ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να φαντάζονται και να κρίνουν. Αν αντιστρέψουμε τους ρόλους, λέει, κινδυνεύουμε να γίνουμε εμείς το εργαλείο της AI.

Θα μπορούσε ο οδηγός να μιλά σε ένα chatbot μέσα στη Ferrari του; Η εταιρεία μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει, λέει ο Μπενεντέτο Βίνια. Αφήνει ανοιχτή την ιδέα ενός αυτοκινήτου που προσαρμόζεται στον άνθρωπο που το οδηγεί. Στις σχέσεις με τους πελάτες, η Ferrari κρατά την προσωπική επαφή. Ο ίδιος τη θεωρεί μέρος αυτού που αγοράζει κανείς όταν πληρώνει για ένα προϊόν πολυτελείας.

Στο τιμόνι

Η Ferrari προσφέρει ήδη συστήματα υποβοήθησης, όπως η προειδοποίηση εξόδου από τη λωρίδα. Σε νεότερα μοντέλα περιορίζει ορισμένες λειτουργίες αφής. Οι πελάτες, λέει ο Μπενεντέτο Βίνια, θέλουν να νιώθουν το χειριστήριο στο χέρι τους.

Ο ίδιος βλέπει όλο και περισσότερους νέους να αγοράζουν Ferrari. Από την Ινδία έχει ένα παράδειγμα. «Έχω πελάτες, τριαντάρηδες, που ξυπνούν στις 4.30 το πρωί. Μου λένε ότι το να οδηγούν μια Ferrari είναι σαν διαλογισμός». Άλλοι την παίρνουν για να πάνε στη δουλειά επειδή απολαμβάνουν τη διαδρομή. «Υπάρχουν αυτοκίνητα που αγοράζεις για να πας από το ένα μέρος στο άλλο. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που σου αρέσει να οδηγείς».

«Οι άνθρωποι αγοράζουν Ferrari γιατί θέλουν να διασκεδάσουν. Γιατί θέλουν να την οδηγήσουν», λέει ο Μπενεντέτο Βίνια. «Το συναίσθημα δεν είναι κάτι που μπορείς να μετατρέψεις σε αλγόριθμο».