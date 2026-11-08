Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς η αγορά απομακρύνεται σταδιακά από την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων και της περιορισμένης διαθεσιμότητας οχημάτων που χαρακτήρισε τα προηγούμενα χρόνια.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2026 δείχνουν ότι οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 η μείωση διαμορφώθηκε στο 5%.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για εμπόρους, εισαγωγείς και υποψήφιους αγοραστές, αν και οι μειώσεις που καταγράφονται στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών δεν μεταφέρονται απαραίτητα με τον ίδιο ρυθμό στις τελικές τιμές λιανικής.

Σύμφωνα με τον AUTO1 Group Price Index, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των τιμών των μεταχειρισμένων οχημάτων στις ευρωπαϊκές αγορές, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 132 μονάδες τον Οκτώβριο, από 133,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Παρότι η πτωτική τάση συνεχίζεται, η μηνιαία υποχώρηση είναι πιο περιορισμένη σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες, στοιχείο που ενδέχεται να υποδηλώνει σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς.

Πτώση 3,4% από τις αρχές του 2026

Από την αρχή του έτους, ο δείκτης τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχει καταγράψει συνολική μείωση 3,4%, ενώ η ετήσια υποχώρηση φτάνει το 5%.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες στη δευτερογενή αγορά αυτοκινήτου έχουν αρχίσει να μεταβάλλονται, με τις τιμές να απομακρύνονται από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Η συγκεκριμένη καταγραφή βασίζεται σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη βάση δεδομένων, καθώς ο δείκτης της AUTO1 Group αξιοποιεί στοιχεία από περίπου 6,2 εκατομμύρια συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ως βάση σύγκρισης χρησιμοποιείται ο Ιανουάριος του 2015, με τιμή αναφοράς τις 100 μονάδες.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις πρόσφατες μειώσεις, ο δείκτης παραμένει σήμερα 32% υψηλότερα από το επίπεδο αναφοράς.

Επομένως, η αγορά παρουσιάζει ενδείξεις διόρθωσης, χωρίς ωστόσο να έχει επιστρέψει στις τιμές που επικρατούσαν πριν από περίπου μία δεκαετία.

Γιατί η πτώση δεν περνά απαραίτητα στις τιμές λιανικής

Μια βασική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι καταναλωτές είναι ότι τα στοιχεία του δείκτη αφορούν συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επαγγελματιών και όχι τις τελικές τιμές πώλησης στις εκθέσεις αυτοκινήτων.

Κατά συνέπεια, η μείωση των τιμών στη χονδρική δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο θα πωλείται φθηνότερα κατά το ίδιο ποσοστό στον τελικό αγοραστή.

Η μετακύλιση των μειώσεων στη λιανική εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κόστος απόκτησης του οχήματος, τα περιθώρια κέρδους των εμπόρων, η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων και ο ανταγωνισμός σε κάθε εθνική αγορά.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το απόθεμα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα αυτοκίνητα έχουν αποκτηθεί σε υψηλότερες τιμές και ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι να προσαρμοστούν οι τιμές πώλησής τους.

Δεν φθηναίνουν όλα τα μεταχειρισμένα με τον ίδιο ρυθμό

Οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών οχημάτων παραμένουν σημαντικές.

Η ηλικία του αυτοκινήτου, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η μηχανική και εξωτερική του κατάσταση, ο τύπος κινητήρα και η ζήτηση για το συγκεκριμένο μοντέλο μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την εμπορική του αξία.

Για τον λόγο αυτό, η ετήσια πτώση του δείκτη κατά 5% δεν συνεπάγεται ότι όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη έχουν υποστεί αντίστοιχες μειώσεις.

Ορισμένα μοντέλα μπορεί να διατηρούν υψηλές τιμές λόγω περιορισμένης προσφοράς ή αυξημένης ζήτησης, ενώ άλλα ενδέχεται να καταγράφουν μεγαλύτερες απώλειες αξίας. Η γενική τάση της αγοράς προσφέρει επομένως μια χρήσιμη ένδειξη, αλλά δεν υποκαθιστά την αξιολόγηση κάθε οχήματος ξεχωριστά.

Η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών δημιουργεί προσδοκίες για ευνοϊκότερες συνθήκες αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ιδιαίτερα εφόσον η τάση διατηρηθεί τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από εκείνα της προηγούμενης δεκαετίας. Η απόσταση από τις τιμές του 2015 δείχνει ότι η πρόσφατη διόρθωση δεν ισοδυναμεί με επιστρο