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Οι συνεχείς αναταράξεις στις αερομεταφορές, οι ακριβότεροι αεροπορικοί ναύλοι και οι περικοπές δρομολογίων οδηγούν ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να επανεξετάζουν το τρένο ως βασικό μέσο μετακίνησης για τις ευρωπαϊκές αποδράσεις τους. Από τη Μπριζ και το Μπορντό έως το Άμστερνταμ, την Αβινιόν και το Ρότερνταμ, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις κερδίζουν έδαφος, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση, προβλεψιμότητα και, σε αρκετές περιπτώσεις, χαμηλότερο κόστος.

Η εντεινόμενη αβεβαιότητα στις αεροπορικές μεταφορές, που συνδέεται και με την άνοδο του κόστους των καυσίμων εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έχει ήδη οδηγήσει πολλές αεροπορικές εταιρείες σε αυξήσεις τιμών και περιορισμό των διαθέσιμων πτήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών αναλύσεων Cirium, μόνο τον Μάιο ακυρώθηκαν ή αποσύρθηκαν περίπου 13.000 πτήσεις παγκοσμίως. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το τρένο αναδεικνύεται για πολλούς ταξιδιώτες όχι απλώς ως εναλλακτική επιλογή, αλλά ως μια πιο αξιόπιστη, οικονομική και λιγότερο αγχωτική λύση.

Το Eurostar κερδίζει ταξιδιώτες

Ιδιαίτερα δημοφιλές παραμένει το Eurostar, το τρένο υψηλής ταχύτητας που συνδέει το Λονδίνο με τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία μέσω της Σήραγγας της Μάγχης, αναπτύσσοντας ταχύτητες έως και 300 χιλιόμετρα την ώρα.

Για πολλούς προορισμούς, ο συνολικός χρόνος ταξιδιού αποδεικνύεται ανταγωνιστικός σε σχέση με το αεροπλάνο, καθώς αποφεύγονται οι μετακινήσεις προς τα αεροδρόμια, οι πολύωροι έλεγχοι ασφαλείας και οι χρόνοι αναμονής πριν από την επιβίβαση. Επιπλέον, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις έχουν αισθητά μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Μπριζ στην κορυφή των προτιμήσεων

Η Μπριζ αναδείχθηκε ο κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός για ταξίδι με τρένο, σύμφωνα με έρευνα της καταναλωτικής οργάνωσης Which?, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1.000 μέλη.

Η βελγική πόλη συγκέντρωσε βαθμολογία 85%, αφήνοντας πίσω ακόμη και δημοφιλείς προορισμούς όπως το Παρίσι και το Άμστερνταμ.

Σε απόσταση περίπου τριώνμισι ωρών από το Λονδίνο, η Μπριζ προσελκύει επισκέπτες με τα μεσαιωνικά πλακόστρωτα σοκάκια, τα γραφικά κανάλια, τις ιστορικές γέφυρες και την ατμοσφαιρική αρχιτεκτονική της.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα ξεχωρίζουν το καμπαναριό Belfry, με θέα στην πλατεία Markt, καθώς και το Groeningemuseum, που φιλοξενεί σημαντικές συλλογές βελγικής ζωγραφικής. Η πόλη φημίζεται επίσης για τα σοκολατοποιεία της αλλά και για την ιδιαίτερα καλή σχέση ποιότητας και τιμής.

Μπορντό: Ο ιδανικός προορισμός για τους φίλους της γαστρονομίας

Το Μπορντό αναδείχθηκε κορυφαία επιλογή για όσους ταξιδεύουν με βασικό κριτήριο το φαγητό και το κρασί, μοιραζόμενο την πρώτη θέση της σχετικής κατηγορίας με τη Λιόν.

Η πόλη είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της στις περιοχές Médoc και Graves, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία της οινοπαραγωγής στο Cité du Vin.

Παράλληλα, η τοπική κουζίνα, με χαρακτηριστικά πιάτα όπως το βοδινό Bazas και τα στρείδια του Cap Ferret, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό λόγο επίσκεψης. Η διαδρομή από το Λονδίνο με τρένο διαρκεί περίπου έξι ώρες.

Άμστερνταμ και Αβινιόν ξεχωρίζουν στον πολιτισμό

Το Άμστερνταμ και η Αβινιόν μοιράστηκαν την τρίτη θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 82% και αποσπώντας τις καλύτερες αξιολογήσεις για τα πολιτιστικά αξιοθέατα.

Στην ολλανδική πρωτεύουσα, το απευθείας ταξίδι με τρένο διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν το Βασιλικό Παλάτι, το Μουσείο Rembrandt, το Σπίτι της Άννας Φρανκ και το Rijksmuseum.

Η Αβινιόν, στην καρδιά της Προβηγκίας, ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό Παλάτι των Παπών, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και για τα ιστορικά τείχη, τις εκκλησίες και τη μοναδική μεσαιωνική ατμόσφαιρά της. Η σιδηροδρομική διαδρομή από το Λονδίνο διαρκεί επίσης περίπου έξι ώρες.

Ρότερνταμ: Η σύγχρονη πρόταση της Ολλανδίας

Στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης βρέθηκε και το Ρότερνταμ, το οποίο προσελκύει τους ταξιδιώτες με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Depot Boijmans Van Beuningen, η γέφυρα Erasmus και τα χαρακτηριστικά κυβικά σπίτια του αρχιτέκτονα Piet Blom.

Με απευθείας σύνδεση περίπου τρεισήμισι ωρών από το Λονδίνο, αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Ολλανδίας πέρα από το Άμστερνταμ.

Παρίσι και Γενεύη δεν εντυπωσίασαν

Παρότι το Παρίσι εξακολουθεί να προσφέρει τη συντομότερη διαδρομή από το Λονδίνο, μόλις 2 ώρες και 16 λεπτά, δεν κατάφερε να διακριθεί στην έρευνα, καθώς οι επισκέπτες αξιολόγησαν αρνητικά τον συνωστισμό και το υψηλό κόστος.

Ακόμη χαμηλότερη ήταν η επίδοση της Γενεύης, η οποία συγκέντρωσε μόλις 60%. Παρά την αισθητική της, οι συμμετέχοντες την χαρακτήρισαν ακριβή και λιγότερο ενδιαφέρουσα σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Το τρένο ανακτά τη θέση του στις ευρωπαϊκές αποδράσεις

Η έρευνα καταλήγει ότι, με σωστό προγραμματισμό και έγκαιρη κράτηση εισιτηρίων, το τρένο μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή για σύντομα ταξίδια στην Ευρώπη. Οι προσφορές του Eurostar περιορίζουν σημαντικά το κόστος, ενώ από τις Βρυξέλλες υπάρχουν οικονομικές σιδηροδρομικές συνδέσεις προς πόλεις όπως η Μπριζ.

Σε μια περίοδο όπου τα αεροπορικά ταξίδια γίνονται ακριβότερα και λιγότερο προβλέψιμα, ο σιδηρόδρομος επανέρχεται δυναμικά ως μία από τις πιο αξιόπιστες και ελκυστικές λύσεις για τα ευρωπαϊκά city breaks.