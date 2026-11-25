Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα καταστήματα της ΙΚΕΑ είναι γνωστά για την ποικιλία και το μέγεθός τους, που συχνά μετατρέπει την αγορά επίπλων σε μια μικρή περιπέτεια. Μια περιπέτεια που, βέβαια, περιλαμβάνει και τα διάσημα κεφτεδάκια της αλυσίδας. Ωστόσο, η εταιρεία επεκτείνεται πλέον σε μια εντελώς νέα και αισθητά πιο ευέλικτη αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες της.

Ο Ingka Group, ο μεγαλύτερος δικαιοδόχος της ΙΚΕΑ παγκοσμίως, ξεκαθαρίζει ότι τα μεγάλα καταστήματα, γνωστά ως «μεγάλα μπλε κουτιά», δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Ωστόσο, τα μικρότερα καταστήματα, που έκαναν την εμφάνισή τους στο Λος Άντζελες το 2025, θα αρχίσουν να επεκτείνονται σε περισσότερες πόλεις το 2027. Η επέκταση θα περιλαμβάνει επίσης περισσότερα σημεία σχεδιασμού και παραγγελιών, στα οποία οι πελάτες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές για τη διαμόρφωση των χώρων τους.

«Τα μεγάλα μπλε καταστήματα θα παραμείνουν η ραχοκοκαλιά της επιχείρησης», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος του Ingka Group, Χουβένσιο Μαέστου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι. «Προσθέτουμε μικρότερα καταστήματα για μεγαλύτερη ευκολία, είτε επειδή δεν υπάρχει ΙΚΕΑ στην πόλη σας, είτε επειδή υπάρχει, αλλά θέλετε μια πιο βολική επιλογή για τις εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αγορές σας», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πωλήσεις της εταιρείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στις 6 Νοεμβρίου, η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε τρίτη συνεχόμενη χρονιά πτώσης των πωλήσεων, με μείωση περίπου 2% σε 64 χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν ολοένα περισσότερο τις μεγάλες αγορές και τις μη απαραίτητες δαπάνες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε την ΙΚΕΑ ακόμη πιο προσιτή οικονομικά και πιο εύκολα προσβάσιμη για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται σε μια απλή ιδέα, οι μεγάλοι όγκοι πωλήσεων και το χαμηλό κόστος μάς επιτρέπουν να προσφέρουμε προσιτές τιμές», ανέφερε στην έκθεση ο Γιάκουμπ Γιανκόφσκι, διευθύνων σύμβουλος της Inter IKEA, στην οποία ανήκει το εμπορικό σήμα της εταιρείας.

«Οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές τα τελευταία χρόνια, παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, για να προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους με οικονομικά προσιτά προϊόντα επίπλωσης και διακόσμησης, πρέπει να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Κατά το οικονομικό έτος 2026, κάναμε σημαντικά βήματα για να ενισχύσουμε την επιχείρηση, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις τιμές», πρόσθεσε.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η ΙΚΕΑ είχε ήδη παρουσιάσει τα σχέδιά της για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Η εταιρεία εξήγησε ότι εντείνει τις προσπάθειές της για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών επίπλων. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει εννέα μικρότερα καταστήματα, τα οποία θα προσφέρουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της ΙΚΕΑ, σύμφωνα με το fastcompany.

Παράλληλα, σχεδιάζει τη δημιουργία 10 σημείων σχεδιασμού και παραγγελιών με δυνατότητα παραλαβής, που θα προσφέρουν στους πελάτες μια περισσότερο εξατομικευμένη εμπειρία, καθώς και 10 νέων σημείων εξυπηρέτησης μέσα σε καταστήματα Best Buy. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επενδύσει 1,2 δισ. ευρώ σε μειώσεις τιμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, εν μέσω της υποχώρησης των πωλήσεων.

Η γνωστή αλυσίδα έχει ήδη ανοίξει αρκετά νέα καταστήματα στις ΗΠΑ φέτος, μεταξύ άλλων στο Σαντιγί της Βιρτζίνια, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, στο Φοίνιξ, στο Νιούναν της Τζόρτζια, στο Εσκοντίντο-Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Στις 18 Νοεμβρίου άνοιξε επίσης το τελευταίο μεγάλο κατάστημα της χρονιάς, τύπου «big blue box», στη Σαρασότα της Φλόριντα.

Πρόσφατα, η ΙΚΕΑ εγκαινίασε και τρία νέα καταστήματα μικρότερου μεγέθους στο Τέξας, στις περιοχές Ντάλας, Ρόκγουολ και Γουέμπστερ. Για το επόμενο έτος, στόχος της είναι να ανοίξει τουλάχιστον επτά ακόμη μικρότερα καταστήματα. Στις προγραμματισμένες τοποθεσίες περιλαμβάνονται το Φορτ Κόλινς στο Κολοράντο, το Γκέρνι και το Νέιπερβιλ στο Ιλινόι, το Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη, το Γουέστλεϊκ στο Οχάιο, η πόλη της Νέας Υόρκης και το Μάντισον στο Ουισκόνσιν.