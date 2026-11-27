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Το γιγαντιαίο μεταλλευτικό έργο Simandou στη Γουινέα, το οποίο άρχισε να αυξάνει την παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος κατά τη διάρκεια του 2026, πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή φορτίου προς Ευρωπαίο πελάτη, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που παρουσιάζει το Bloomberg.

Η αποστολή αποτελεί ορόσημο για το έργο, καθώς πρόκειται για το πρώτο φορτίο με προορισμό χώρα εκτός της Κίνας, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές της μεταλλευτικής επένδυσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη χαλυβουργική βιομηχανία στον κόσμο.

Το πλοίο Tower Point αναχώρησε στις 23 Νοεμβρίου από το λιμάνι Morebaya, το οποίο εξυπηρετεί το μεταλλευτικό έργο, μεταφέροντας 79.081 τόνους λεπτόκοκκου σιδηρομεταλλεύματος Simandou Fines, με προορισμό τη Δουνκέρκη της Γαλλίας, όπου αναμένεται να φτάσει στις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων Kpler.

Η ευρωπαϊκή χαλυβουργία ArcelorMittal διαθέτει μονάδα παραγωγής στη Δουνκέρκη. Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι το φορτίο απεστάλη από τη Simfer, κοινοπραξία μεταξύ της Rio Tinto Group και της Aluminum Corp. of China, η οποία κατέχει δύο από τα τέσσερα μεταλλευτικά τμήματα του Simandou.

Στην κοινοπραξία που κατέχει τα υπόλοιπα τμήματα συμμετέχουν η China Baowu Steel Group, η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Κίνας, καθώς και μια εταιρεία από τη Σιγκαπούρη.

Το υψηλής ποιότητας σιδηρομετάλλευμα του Simandou, το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την παραγωγή χάλυβα με χαμηλές εκπομπές ρύπων, προοριζόταν κατά κύριο λόγο για την κινεζική αγορά.

Στόχος η παραγωγή 120 εκατ. τόνων ετησίως

Το Simandou αυξάνει σταθερά την παραγωγή του κατά τη διάρκεια του 2026, με στόχο την επίτευξη ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 120 εκατ. τόνων.

Οι μηνιαίες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Γουινέα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 5 εκατ. τόνους τον Οκτώβριο, ενώ από τις αρχές του 2026 έχουν αποσταλεί συνολικά 22 εκατ. τόνοι, σύμφωνα με τη διεθνή ναυτιλιακή ένωση Baltic and International Maritime Council (BIMCO).

Ένα ακόμη φορτίο βρίσκεται στη διαδικασία φόρτωσης στο πλοίο True Caspian, με προορισμό τη Χιχόν της Ισπανίας, όπου η μεγαλύτερη χαλυβουργική επιχείρηση είναι επίσης η ArcelorMittal, σύμφωνα με τον Αλέξις Έλεντερ, ανώτερο αναλυτή της αγοράς ξηρού φορτίου στην Kpler.

Η ArcelorMittal αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χαλυβουργία παγκοσμίως βάσει παραγωγής, μετά την κινεζική Baowu, και εκμεταλλεύεται δικά της ορυχεία σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο όμιλος παράγει σχεδόν 50 εκατ. τόνους σιδηρομεταλλεύματος ετησίως, καλύπτοντας περισσότερο από το 70% των αναγκών του, ενώ για τις υπόλοιπες ποσότητες βασίζεται σε τρίτους προμηθευτές.