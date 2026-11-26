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Το νέο μοντέλο αναμένεται να είναι ελαφρώς μικρότερο από το σημερινό πεντάθυρο Defender και θα αποτελέσει το δεύτερο μοντέλο που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Electrified Modular Architecture της JLR, μετά το ηλεκτρικό Range Rover GT.

Το ηλεκτρικό Defender θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της JLR στο Χέιλγουντ της Αγγλίας, μαζί με το επερχόμενο Range Rover GT, το οποίο θα διαθέτει χαμηλό, αεροδυναμικό αμάξωμα που παραπέμπει σε επιβατικό αυτοκίνητο και θα είναι το μοντέλο με το χαμηλότερο ύψος από το έδαφος που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η JLR.

Όπως δήλωσε ο Μπαλάτζι κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους, η έναρξη παραγωγής των νέων μοντέλων θα σηματοδοτήσει το τέλος της εμπορικής πορείας του Range Rover Evoque, το οποίο κατασκευάζεται στο Χέιλγουντ,.

Το συγγενικό Land Rover Discovery Sport θα καταργηθεί επίσης, καθώς η JLR μετατοπίζει τη δραστηριότητά της προς τις υψηλότερες κατηγορίες της αγοράς. Η παραγωγή του Discovery Sport έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος.

Το ηλεκτρικό Defender θα χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία με το Range Rover GT, για το οποίο η JLR έχει ανακοινώσει ότι θα προσφέρει αυτονομία έως και 724 km. Το ηλεκτρικό Defender αναμένεται να έχει μικρότερη αυτονομία, λόγω του πιο τετραγωνισμένου σχεδιασμού του αμαξώματός του.

Τόσο το ηλεκτρικό Defender όσο και το Range Rover GT εξελίσσονται και σε υβριδικές εκδόσεις, πέρα από τις αμιγώς ηλεκτρικές, προκειμένου να διευρυνθεί η απήχησή τους στις ΗΠΑ, όπου η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων έχει καθυστερήσει σε σχέση με άλλες μεγάλες αγορές. Ωστόσο ο Μπαλάτζι διευκρίνισε πως οι υβριδικές εκδόσεις δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά.

«Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά δεν θα προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα της επόμενης χρονιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρικό Defender θα είναι το πέμπτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της JLR, μετά την παρουσίαση των ηλεκτρικών εκδόσεων των Range Rover, Range Rover Sport και Jaguar Type 01. Το Range Rover GT αναμένεται να αποκαλυφθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο οικονομικός διευθυντής της JLR, Ρίτσαρντ Μολινό, δήλωσε στους επενδυτές κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στις 13 Νοεμβρίου ότι το Range Rover GT θα τοποθετηθεί τιμολογιακά λίγο χαμηλότερα από το μεγαλύτερο Range Rover.

«Εξακολουθεί να πρόκειται για ένα πολυτελές αυτοκίνητο, επομένως θα έχει και την αντίστοιχη τιμή», ανέφερε. Η JLR δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την τιμή του ηλεκτρικού Defender, ωστόσο εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί κοντά στα σημερινά πεντάθυρα Defender 110.

Τόσο το ηλεκτρικό Defender όσο και το Range Rover GT θα έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από τα Evoque και Discovery Sport. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της JLR να αποχωρήσει από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες των εισαγωγικών premium μοντέλων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και κυριαρχούνται από Γερμανούς κατασκευαστές με μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους.

«Θέλουμε να διευρύνουμε την γκάμα μας ως ένα σύγχρονο πολυτελές brand, με ισχυρότερη δυνατότητα καθορισμού των τιμών μας», δήλωσε τον Ιούλιο στο Automotive News Europe ο επικεφαλής της μάρκας Range Rover, Μάρτιν Λίμπερτ.

Το ηλεκτρικό Defender θα είναι ένα από τα ελάχιστα ηλεκτρικά μοντέλα που θα διατίθενται στην premium κατηγορία των εκτός δρόμου οχημάτων στην Ευρώπη, μαζί με τη Mercedes-Benz G-Class.