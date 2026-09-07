Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε περικοπές περίπου του 10% του εργατικού δυναμικού της σχεδιάζει να προχωρήσει η Jaguar Land Rover (JLR), καθώς η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο κόστος και εξασθένηση της ζήτησης, σε ακόμη μία ένδειξη των ισχυρών πιέσεων που δέχεται συνολικά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η κατασκευάστρια των Range Rover εξετάζει την κατάργηση έως και 4.000 θέσεων εργασίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις δαπάνες της. Η εταιρεία, που ανήκει στην ινδική Tata Motors Passenger Vehicles, καλείται παράλληλα να αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς δασμούς, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά της. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται αργότερα τη Δευτέρα.

Η πίεση από την Κίνα

Η αναδιάρθρωση της JLR έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα ισχυρότερο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές. Εταιρείες όπως η BYD και η Chery επεκτείνουν ταχύτατα την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας οικονομικότερα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα.

Οι σχεδιαζόμενες περικοπές της JLR προστίθενται σε εκείνες που έχουν ήδη δρομολογήσει μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι όπως οι Renault, BMW και Volkswagen. Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα η Volkswagen εξασφάλισε την υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου για σχέδιο που προβλέπει επιπλέον μείωση περίπου 50.000 θέσεων εργασίας.

Η κίνηση της JLR ενδέχεται παράλληλα να σηματοδοτεί μια σταδιακή μετατόπιση του παραγωγικού της βάρους από τη Βρετανία προς τις ΗΠΑ. Τον Μάιο η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με τη Stellantis για την από κοινού ανάπτυξη αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, μια συνεργασία που θα μπορούσε μελλοντικά να της ανοίξει την πόρτα για πρόσβαση σε αμερικανικές μονάδες παραγωγής.

Πόλεμος στο Ιράν, καύσιμα και ακριβότερες μεταφορές

Στις πιέσεις προστίθενται οι υψηλές τιμές των καυσίμων και οι αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες έχουν περιορίσει τη διάθεση των καταναλωτών για ακριβότερα αυτοκίνητα.

Την ίδια στιγμή, τα ολοένα πιο προηγμένα κινεζικά μοντέλα προσφέρουν στους αγοραστές σημαντικά φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές μάρκες πολυτελείας.

Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ο ευρύτερος όμιλος Tata βρίσκεται σε περίοδο αλλαγών μετά την ανακοίνωση του προέδρου του, Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του. Παράλληλα, η Air India αναζητεί οικονομική στήριξη 100 δισ. ρουπιών, περίπου 1,1 δισ. δολαρίων, από τους μετόχους της, ενώ ο όμιλος έχει αναλάβει δαπανηρές στρατηγικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην παραγωγή ημιαγωγών.

«Όχι» σε νέα διάσωση από τη βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να προσφέρει οικονομική στήριξη για να περιορίσει τις απώλειες θέσεων εργασίας στην JLR.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε στο BBC ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να διοικεί επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιες ποια παραγωγική δομή είναι κατάλληλη για το μέλλον τους.

Ο Ρέινολντς έχει ήδη συνομιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JLR και τον γενικό γραμματέα του συνδικάτου Unite, ενώ αναμένεται να συναντηθεί μαζί τους στις αρχές της εβδομάδας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε νέα διάσωση της εταιρείας.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στο πρόσφατο παρελθόν το Λονδίνο είχε παρέμβει. Τα τελευταία δύο χρόνια η JLR βρέθηκε αντιμέτωπη με πλημμύρες στις εγκαταστάσεις βασικού προμηθευτή αλλά και με μεγάλη κυβερνοεπίθεση που είχε διακόψει την παραγωγή στις μονάδες της διεθνώς. Όταν οι επιπτώσεις εξαπλώθηκαν στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η κυβέρνηση συμφώνησε να εγγυηθεί έκτακτο δάνειο 1,5 δισ. λιρών, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να πληρώσει τους προμηθευτές της.

Στόχος εξοικονόμησης 1,7 δισ. λιρών

Η JLR ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι ξεκινά πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί σε εξοικονόμηση περίπου 1,7 δισ. λιρών μέσα σε δύο χρόνια.

Παράλληλα, επιδιώκει να μειώσει το επίπεδο παραγωγής στο οποίο επιτυγχάνει break-even στις 300.000 μονάδες και να απλοποιήσει τη λειτουργική της δομή. Στην ανακοίνωσή της, πάντως, δεν προσδιόρισε τον αριθμό των θέσεων εργασίας που σχεδιάζει να καταργήσει.

Οι εξελίξεις αποτελούν ακόμη ένα πλήγμα για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η χώρα διέθετε τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγική βάση αυτοκινήτων στον κόσμο τη δεκαετία του 1950, αλλά πλέον έχει βρεθεί εκτός της παγκόσμιας πρώτης δεκάδας, πίσω ακόμη και από χώρες όπως ο Καναδάς και η Σλοβακία.

Το Brexit και η αποτυχία της βρετανικής startup μπαταριών Britishvolt έχουν προστεθεί στα προβλήματα του κλάδου. Αντίστοιχα, προμηθευτές αυτοκινητοβιομηχανιών στη Γερμανία και τη Γαλλία έχουν καταργήσει χιλιάδες θέσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει χαμηλή ζήτηση και υψηλό ενεργειακό κόστος.

Βουτιά 69% στα κέρδη

Η Jaguar Land Rover απασχολεί περίπου 33.000 εργαζομένους στη Βρετανία και περίπου 40.000 παγκοσμίως. Τα οικονομικά της μεγέθη καταδεικνύουν το μέγεθος της πίεσης: τα έσοδά της υποχώρησαν σχεδόν κατά 10% στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατέρρευσαν κατά 69%, στις 109 εκατ. λίρες.

Ταυτόχρονα, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δημιουργεί νέες προκλήσεις. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου με τιμή 154.070 λίρες, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά SUV της αγοράς.

Η τιμή του είναι σχεδόν 50.000 λίρες υψηλότερη από εκείνη του αντίστοιχου μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης, την ώρα που πολύ φθηνότερα κινεζικά SUV κερδίζουν συνεχώς μερίδιο στη βρετανική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι περικοπές στην JLR έρχονται έτσι να προστεθούν σε μια ευρύτερη εικόνα αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ταυτόχρονα με υψηλό κόστος, ασθενέστερη ζήτηση, τη δύσκολη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την ταχεία επέκταση των κινεζικών ανταγωνιστών.

Διαβάστε ακόμη

METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο

Στεγαστικό πακέτο 2027: Φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη «πόρτα» για τους ξένους

Αφορολόγητο κληρονομιάς: Το αόρατο πλεονέκτημα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ