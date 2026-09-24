Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Ευρωπαίοι προμηθευτές ανακοίνωσαν 104.000 περικοπές θέσεων εργασίας το 2024 και το 2025 – 50.000 μόνο πέρυσι- ενώ δημιούργησαν μόλις 7.000 νέες θέσεις το 2025, σύμφωνα με την ένωση προμηθευτών CLEPA, η οποία εκπροσωπεί έναν κλάδο που απασχολεί 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η CLEPA προειδοποίησε ότι οι απώλειες ενδέχεται να ενταθούν, καθώς ο συνδυασμός του κινεζικού ανταγωνισμού, της πίεσης στις τιμές και των κανονιστικών προκλήσεων απειλεί δυνητικά 350.000 θέσεις εργασίας στους προμηθευτές έως το 2030,.

Τον Ιούνιο, η Renault ανακοίνωσε σχέδια για την κατάργηση 800 θέσεων μηχανικών στη Γαλλία έως το τέλος του 2027, προκειμένου να ανταγωνιστεί τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μείωσης κατά 15% έως 20% του παγκόσμιου μηχανολογικού προσωπικού της εταιρείας.

Ωστόσο, στο επίκεντρο της συρρίκνωσης βρίσκεται η Γερμανία, η μεγαλύτερη παραγωγός αυτοκινήτων της Ευρώπης. Το εργατικό δυναμικό του κλάδου μειώθηκε κατά 42.300 άτομα ή 5,8% στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026, φθάνοντας τους 691.500 εργαζόμενους -το χαμηλότερο επίπεδο από το 2005- σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στους κατασκευαστές αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 6,1%, ενώ στους προμηθευτές εξαρτημάτων και αξεσουάρ η πτώση έφθασε το 7,6%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται εν μέσω ενός νέου κύματος εταιρικών περικοπών.

Το εποπτικό συμβούλιο του ομίλου Volkswagen ενέκρινε στις 3 Σεπτεμβρίου επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, αφού είχε ήδη συμφωνήσει στην κατάργηση 50.000 θέσεων. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα 500.000 οχημάτων στα εργοστάσιά της στη Γερμανία.

Το εποπτικό συμβούλιο της Porsche ενέκρινε τον Ιούλιο το σχέδιο του διευθύνοντος συμβούλου Μίχαελ Λάιτερς για επιπλέον 5.000 περικοπές θέσεων εργασίας στη Γερμανία, ανεβάζοντας το σύνολο των προγραμματισμένων μειώσεων προσωπικού στις 8.900.

Οι περικοπές αυτές, πέραν των 3.900 θέσεων που είχαν ήδη ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθούν μέσω φυσικής αποχώρησης προσωπικού, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και εθελούσιων αποχωρήσεων, ενώ παράλληλα επεκτείνονται οι εγγυήσεις απασχόλησης στα γερμανικά εργοστάσια έως το 2035. Η Porsche απασχολεί περίπου 23.000 εργαζόμενους στη Γερμανία.

Παράλληλα, η BMW σχεδιάζει να καταργήσει έως και 8.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία μέχρι το τέλος του 2027 μέσω προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Πέρυσι, η Volvo ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας -περίπου το 15% του συνολικού διοικητικού προσωπικού της παγκοσμίως- ενώ η Jaguar Land Rover σχεδιάζει να καταργήσει 4.000 θέσεις, δηλαδή το 9% του εργατικού της δυναμικού, λόγω των αμερικανικών δασμών και της πτώσης των εσόδων. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ταχύτητα της υποχώρησης έχει ξεπεράσει τις προηγούμενες προβλέψεις, δήλωσε στο Automotive News Europe ο Μπέντζαμιν Κρίγκερ, γενικός γραμματέας της CLEPA.

Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα μοντέλα προβλέψεων της ένωσης είχαν ήδη υπολογίσει σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της ηλεκτροκίνησης, όμως οι περικοπές που ανακοινώθηκαν από το 2024 και μετά έχουν ξεπεράσει πολύ πιο γρήγορα την προβλεπόμενη πορεία. «Η κατεύθυνση είναι η ίδια παντού», δήλωσε ο Κρίγκερ. «Η απασχόληση ακολουθεί μια απότομη καθοδική πορεία».

Η συρρίκνωση λαμβάνει χώρα ενώ οι προμηθευτές δυσκολεύονται να προσλάβουν μηχανικούς και ειδικούς λογισμικού. Οι ελλείψεις αυτές περιορίζουν την ανάπτυξη ηλεκτρικών, ψηφιακών και λογισμικά καθοριζόμενων τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν τη μελλοντική απασχόληση.

Ωστόσο η κάλυψη αυτών των θέσεων δεν αρκεί για να αντιστρέψει τη γενικότερη μείωση της απασχόλησης στη βιομηχανική παραγωγή εντάσεως εργασίας. «Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στους τομείς της μηχανολογίας και του λογισμικού, βρίσκονται πράγματι σε έλλειψη», δήλωσε ο Κρίγκερ.

Η CLEPA εκτιμά ότι η παραγωγή οχημάτων στην ΕΕ το 2025 παρέμεινε περίπου 20% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 3,1 εκατομμύρια λιγότερα οχήματα. Καθώς η παραγωγή αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές στάσιμη από το 2026 και μετά, οι προμηθευτές πιέζονται να κλείσουν εργοστάσια, να μεταφέρουν δραστηριότητες ή να μειώσουν προσωπικό ώστε να προσαρμοστούν στη μικρότερη αγορά.

Ο Μάνουελ Κάλβαϊτ, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης και οικονομικών της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας VDA, χαρακτήρισε την κατάσταση της απασχόλησης «ανησυχητική».

Όπως είπε, τα γερμανικά εργοστάσια παράγουν περίπου τον ίδιο αριθμό οχημάτων με πέρυσι, αλλά με περίπου 6% λιγότερους εργαζόμενους, αφού η παραγωγή παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019.

«Η Γερμανία ήταν πάντοτε χώρα υψηλού κόστους», δήλωσε ο Κάλβαϊτ. «Ενώ άλλες χώρες έχουν βελτιώσει την παραγωγικότητά τους, η Γερμανία αντιμετωπίζει αυξανόμενα κόστη, ιδιαίτερα στην ενέργεια.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να περιμένουν μεταρρυθμίσεις, όπως χαμηλότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Στο παρελθόν, αυτά τα κόστη δικαιολογούνταν από την παραγωγικότητα. Σήμερα αυτή η σχέση δεν ισχύει πλέον».

Υποστήριξε επίσης ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις εκπομπές CO₂ θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές όσον αφορά τα συστήματα κίνησης, καθώς τα εργοστάσια που παράγουν εξαρτήματα για κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε μονάδες παραγωγής μπαταριών.

«Αν μια πολιτική απομακρύνει τα plug-in υβριδικά από την αγορά, απομακρύνει και τις σχετικές θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Κάλβαϊτ. «Εκεί όπου σήμερα κατασκευάζεις εξαρτήματα για plug-in υβριδικά, δεν μπορείς απλώς αύριο να χτίσεις ένα εργοστάσιο μπαταριών.

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανοιχτή σε όλες τις τεχνολογίες. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για το κλίμα όσο και για την απασχόληση. Μόνο στη Γερμανία θα μπορούσαν έτσι να σωθούν 50.000 θέσεις εργασίας».

Η VDA εκτιμά ότι η Γερμανία θα χάσει ακόμη 125.000 θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έως το 2035 υπό το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο. Σε συνδυασμό με τις περίπου 100.000 θέσεις που έχουν ήδη χαθεί από το 2019, η συνολική απασχόληση θα είναι κατά 225.000 χαμηλότερη σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο.

Το ευρύτερο οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΕΕ στηρίζει περισσότερες από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ωστόσο οι νέες θέσεις σε τομείς όπως οι μπαταρίες, το λογισμικό, οι υποδομές φόρτισης και άλλοι αναδυόμενοι κλάδοι δεν θα εμφανιστούν απαραίτητα στις ίδιες περιοχές όπου χάνονται οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας, δήλωσε γραπτώς η Σίγκριντ ντε Βρις, γενική διευθύντρια της ευρωπαϊκής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας ACEA.

«Οι νέες θέσεις εργασίας δεν αντισταθμίζουν αυτόματα τις θέσεις που ενδέχεται να χαθούν καθώς αλλάζουν οι τεχνολογίες και οι παραγωγικές διαδικασίες», ανέφερε η ντε Βρις.

Σύμφωνα με την ACEA, η αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επενδύσει περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση και σε συναφείς τεχνολογίες από το 2015, ενώ οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές και προμηθευτές επένδυσαν σχεδόν 450 δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ 2019 και 2024.

Η ντε Βρις τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να μειώσει το ενεργειακό κόστος, την κανονιστική πολυπλοκότητα και τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα τις υποδομές φόρτισης και ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού μπαταριών και κρίσιμων πρώτων υλών.

Επιπλέον, η κατάρτιση των εργαζομένων πρέπει να διευκολύνει τη μετάβασή τους από την παραδοσιακή παραγωγή σε ρόλους που σχετίζονται με τα ψηφιακά και ηλεκτρικά οχήματα.

Ωστόσο οι επενδύσεις θα καθορίσουν εάν αυτές οι νέες θέσεις θα παραμείνουν στην Ευρώπη. Τα μειονεκτήματα κόστους που αντιμετωπίζει ήδη η ήπειρος δίνουν κίνητρα στις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή και την ανάπτυξη πιο κοντά στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.

«Εάν η παραγωγή στην Ευρώπη γίνει δομικά λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες περιοχές, υπάρχει κίνδυνος οι μελλοντικές επενδύσεις, η παραγωγική δυναμικότητα και, κατά συνέπεια, οι σχετικές θέσεις εργασίας να μεταφερθούν ολοένα και περισσότερο εκτός Ευρώπης», κατέληξε η ντε Βρις.

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Ποιοι ευρωπαϊκοί κλάδοι ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

SoftBank: Η επένδυση στην OpenAI φουσκώνει το χρέος και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των αγορών (γραφήματα)

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ από 8 ευρωπαϊκές χώρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ