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Η Jaguar Land Rover Automotive Plc πρόκειται να περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτόξευση του κόστους, κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων και τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν την Παρασκευή ότι τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα περικοπών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους Times.

Σε δήλωσή της στο Bloomberg, η εταιρεία ανέφερε ότι ξεκινά πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, καθώς επιδιώκει εξοικονόμηση περίπου 1,7 δισ. λιρών (2,3 δισ. δολαρίων) σε διάστημα δύο ετών. Η JLR επιδιώκει να μειώσει στα 300.000 τον αριθμό των οχημάτων που πρέπει να πουλά για να καλύπτει το κόστος της και να απλοποιήσει τη λειτουργία της, προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία απασχολεί περίπου 33.000 ανθρώπους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ανήκει στην ινδική Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν σχεδόν κατά 10% το πιο πρόσφατο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 69%, στα 109 εκατ. λίρες.

Το πρώτο ηλεκτρικό Range Rover της εταιρείας κυκλοφόρησε στην αγορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα με τιμή 154.070 λίρες, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά SUV της αγοράς και σχεδόν 50.000 λίρες ακριβότερο από το αντίστοιχο μοντέλο της JLR με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η υψηλή τιμή το διαφοροποιεί ακόμη περισσότερο από τα φθηνότερα SUV που προέρχονται από την Κίνα και κατακτούν με ταχύ ρυθμό τη βρετανική αγορά.

Η εταιρεία έχει επίσης βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς και με κάμψη της ζήτησης στην Κίνα. Πέρυσι, η αυτοκινητοβιομηχανία υπέστη κυβερνοεπίθεση που έφερε σε ακινησία τις δραστηριότητές της σε παγκόσμιο επίπεδο.

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