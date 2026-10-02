Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μιλώντας στο συνέδριο του Automotive News, ο Φάρλεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει «να είναι εξαιρετικά προσεκτικές σχετικά με το πώς οι Κινέζοι κατασκευαστές οχημάτων έρχονται στη χώρα μας».

Ο Φάρλεϊ ανέφερε την Ευρώπη ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έφτασαν σε μερίδιο αγοράς 11,7% στην Ευρώπη τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται κατά 111%, στις 97.639 μονάδες.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες «είναι πλέον πολύ αργά», είπε ο Φάρλεϊ. Τόνισε ότι η Ford θα συνεργάζεται με κινεζικές εταιρείες όταν αυτό είναι οικονομικά αποδοτικό και σε τομείς όπου η αυτοκινητοβιομηχανία δεν διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία.

Για παράδειγμα, η Ford συνεργάζεται με την κινεζική κατασκευάστρια μπαταριών CATL για την παραγωγή χαμηλότερου κόστους μπαταριών σε εργοστάσιο στο Μίσιγκαν.

«Θα ανταγωνιστούμε επίσης άμεσα τις κινεζικές εταιρείες», δήλωσε ο Φάρλεϊ. «Τα δύο αυτά δεν αλληλοαποκλείονται». Η Ford έχει βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχου από τους Αμερικανούς νομοθέτες και παρατηρητές της βιομηχανίας σχετικά με τις συνεργασίες της με κινεζικές εταιρείες στην τεχνολογία οχημάτων και μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας του Ιουλίου για από κοινού ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων με την κινεζική Geely για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, έστειλε επιστολή στον Φάρλεϊ αυτόν τον μήνα, προειδοποιώντας ότι οι συμφωνίες της Ford με κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να «περιπλέξουν το μέλλον της με επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το κινεζικό κράτος».

Η ταχεία ανάδειξη της Κίνας σε παγκόσμια δύναμη στις εξαγωγές αυτοκινήτων έχει προκαλέσει ανησυχία σε στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ιαπωνία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προβλέπεται ότι η Κίνα θα εξαγάγει περίπου 12 εκατομμύρια οχήματα φέτος προς την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές, από περίπου 3 εκατομμύρια το 2022.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τα κινεζικά οχήματα μέσω της απαγόρευσης λογισμικού οχημάτων κινεζικής κατασκευής και δασμών που υπερβαίνουν το 100%.

Παρ’ όλα αυτά, στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας ανησυχούν ότι αυτά τα μέτρα προστασίας ενδέχεται να μην διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, ενώ εκπρόσωποι συμφερόντων των αυτοκινητοβιομηχανιών, των αντιπροσώπων και των προμηθευτών εξαρτημάτων πιέζουν τους Αμερικανούς νομοθέτες για μόνιμη απαγόρευση.

Διαβάστε ακόμη

Στο ΥΠΕΘΟΟ σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη

ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ