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Η συμφωνία που υποτίθεται ότι θα έκανε τη Volkswagen πιο αποδοτική εξελίσσεται σήμερα σε μία από τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εξισώσεις για τον γερμανικό όμιλο. Η μεταφορά της παραγωγής του Transporter στη Ford περιόρισε σημαντικά τις ανάγκες για επενδύσεις και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα αφαίρεσε από το εργοστάσιο του Ανόβερου το μοντέλο που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό πυλώνα της παραγωγής του.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο που πιέζει τόσο τα οικονομικά όσο και τη στρατηγική της εταιρείας: το ιστορικό εργοστάσιο του Bulli λειτουργεί με χαμηλότερη αξιοποίηση από την αναμενόμενη, ενώ το Ford Transit Custom, πάνω στο οποίο βασίζεται πλέον η νέα γενιά του Volkswagen Transporter, καταγράφει ισχυρότερες πωλήσεις.

Η συνεργασία των δύο ομίλων μπορεί επομένως να πέτυχε τον αρχικό στόχο της μείωσης του κόστους ανάπτυξης, δημιούργησε όμως ένα νέο πρόβλημα για τη Volkswagen, η οποία καλείται σήμερα να βρει τρόπο να γεμίσει ξανά τις γραμμές παραγωγής στο Ανόβερο και να προστατεύσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας μονάδας με περίπου 12.000 εργαζομένους.

Η συμφωνία που έβγαλε το Transporter από τη Volkswagen

Η στρατηγική συνεργασία Volkswagen και Ford άρχισε να διαμορφώνεται το 2019 και πήρε πιο ολοκληρωμένη μορφή το 2020. Η βασική ιδέα ήταν απλή: οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες θα μοιράζονταν πλατφόρμες και παραγωγική δυναμικότητα, ώστε να μειώσουν δραστικά το κόστος ανάπτυξης και να επιτύχουν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας.

Ο σχεδιασμός αφορούσε συνολικά έως και 8 εκατ. ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και pick-up στη διάρκεια ζωής των μοντέλων.

Στην πράξη, η Ford ανέλαβε την παραγωγή του μεσαίου van για λογαριασμό και των δύο εταιρειών. Έτσι, η νέα γενιά του Volkswagen Transporter βασίζεται στην τεχνική αρχιτεκτονική του Ford Transit Custom και κατασκευάζεται από τη Ford Otosan στην Τουρκία.

Η Volkswagen διατήρησε τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα, το εμπορικό σήμα και αρκετά επιμέρους χαρακτηριστικά του Transporter. Ωστόσο, σε τεχνικό επίπεδο, τα δύο μοντέλα μοιράζονται μεγάλο μέρος της βασικής πλατφόρμας και της τεχνολογίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα από τα πιο εμβληματικά επαγγελματικά μοντέλα της Volkswagen έπαψε για πρώτη φορά να κατασκευάζεται σε εργοστάσιο του ίδιου του ομίλου.

Η συνεργασία λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Volkswagen παράγει στην Πολωνία το Ford Tourneo Connect μαζί με το Caddy, ενώ η Ford κατασκευάζει το νέο Amarok χρησιμοποιώντας ως βάση το Ranger.

Στα χαρτιά, η συμφωνία ήταν ελκυστική και για τις δύο πλευρές. Μικρότερο κόστος εξέλιξης, κοινές πλατφόρμες, υψηλότεροι όγκοι παραγωγής και περιορισμός των επενδυτικών αναγκών σε μια εποχή κατά την οποία η αυτοκινητοβιομηχανία έπρεπε ταυτόχρονα να διαθέσει δισεκατομμύρια στην ηλεκτροκίνηση.

Το πρόβλημα είναι ότι τα εμπορικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να είναι εξίσου ευνοϊκά για τις δύο εταιρείες. Το 2025, το Ford Transit Custom πλησίασε τις 200.000 πωλήσεις, ενώ το Volkswagen Transporter κινήθηκε περίπου στις 120.000 μονάδες.

Με άλλα λόγια, η Volkswagen μοιράζεται πλέον μεγάλο μέρος της ίδιας τεχνολογίας με έναν άμεσο ανταγωνιστή της, αλλά διαθέτει στην αγορά σημαντικά λιγότερα οχήματα.

Το ID. Buzz δεν γέμισε το κενό

Η μεταφορά του Transporter στην Τουρκία είχε ενταχθεί σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη μετάβαση του Ανόβερου στην ηλεκτρική εποχή. Η παραγωγική απώλεια θα καλυπτόταν κυρίως από το ID. Buzz, την ηλεκτρική επανερμηνεία του ιστορικού Bulli.

Οι αρχικές προσδοκίες ήταν υψηλές. Η παραγωγή του ID. Buzz υπολογιζόταν ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 100.000 μονάδες ετησίως, με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης καθώς αυξανόταν η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο δύσκολη. Το 2025, από τις γραμμές του Ανόβερου βγήκαν λίγο περισσότερα από 60.000 ID. Buzz, αριθμός σημαντικός αλλά ανεπαρκής για να αντικαταστήσει τον όγκο που χάθηκε με τη μεταφορά του Transporter.

Σε ένα μεγάλο εργοστάσιο αυτοκινήτων, ο χαμηλότερος όγκος παραγωγής έχει άμεση επίπτωση στο κόστος. Οι μισθοί, η ενέργεια, η συντήρηση, τα κτίρια και ο εξοπλισμός αποτελούν σε μεγάλο βαθμό σταθερές δαπάνες. Όσο λιγότερα οχήματα παράγονται, τόσο μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξόδων επιβαρύνει κάθε μονάδα.

Στο Ανόβερο, το εργοστασιακό κόστος ανά όχημα ξεπέρασε προσωρινά τις 10.000 ευρώ, όταν ο στόχος που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς εντός του ομίλου βρίσκεται κοντά στις 3.000 ευρώ.

Η απόκλιση αυτή εξηγεί γιατί η παραγωγική αξιοποίηση αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τη διοίκηση. Ακόμη και ένα ελκυστικό μοντέλο μπορεί να γίνει οικονομικά προβληματικό εάν κατασκευάζεται σε όγκους πολύ χαμηλότερους από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί ένα εργοστάσιο.

Η κερδοφορία παραμένει χαμηλότερη από τον στόχο

Η πίεση αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη της Volkswagen Commercial Vehicles.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα της μονάδας διαμορφώθηκαν στα 8,2 δισ. ευρώ, από 8,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις οχημάτων υποχώρησαν κατά περίπου 4%, στις 216.000 μονάδες.

Υπήρξε πάντως βελτίωση στο λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο αυξήθηκε στα 275 εκατ. ευρώ, από 207 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στις παρεμβάσεις περιορισμού του κόστους.

Το λειτουργικό περιθώριο ενισχύθηκε στο 3,3% από 2,4%, εξακολουθεί όμως να απέχει σημαντικά από τον στρατηγικό στόχο του 6,5%.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο φαίνεται η βασική αντίφαση της συνεργασίας με τη Ford. Η Volkswagen περιόρισε τις επενδυτικές δαπάνες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου Transporter, όμως ταυτόχρονα έχασε παραγωγικό όγκο από μια από τις ιστορικότερες μονάδες της.

Και, επιπλέον, βρέθηκε να ανταγωνίζεται στην ίδια αγορά ένα Ford Transit Custom που χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος της ίδιας τεχνολογικής βάσης, αλλά καταγράφει σημαντικά μεγαλύτερες πωλήσεις.

Το μεγάλο ερώτημα για το Ανόβερο

Το εργοστάσιο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική παραγωγική δραστηριότητα. Εκεί κατασκευάζονται σήμερα το ID. Buzz, το ID. Buzz Cargo και το Multivan, ενώ από το 2027 σχεδιάζεται να προστεθεί και η αυτόνομη έκδοση ID. Buzz AD.

Τα νέα αυτά προϊόντα προσφέρουν στρατηγική προοπτική, ιδιαίτερα καθώς η Volkswagen επενδύει στην ηλεκτροκίνηση και στα αυτόνομα οχήματα. Δεν προσφέρουν όμως ακόμη τον όγκο που απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση ενός τόσο μεγάλου και ακριβού εργοστασίου.

Η διοίκηση καλείται επομένως να αποφασίσει εάν θα μεταφέρει στο Ανόβερο πρόσθετα μοντέλα, νέες τεχνολογίες ή άλλες παραγωγικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γεμίσουν τις διαθέσιμες γραμμές.

Η επιλογή δεν είναι εύκολη. Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μεταβαλλόμενη ζήτηση, ενώ οι γερμανικές μονάδες έχουν σημαντικά υψηλότερο εργατικό και λειτουργικό κόστος από εργοστάσια στην Ανατολική Ευρώπη ή την Τουρκία.

Παράλληλα, οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της παραγωγής στο Ανόβερο θα είχε ιδιαίτερα έντονη πολιτική και κοινωνική διάσταση λόγω του αριθμού των εργαζομένων αλλά και του συμβολισμού του εργοστασίου για την ιστορία της Volkswagen.

Το Bulli αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα του ομίλου και η μονάδα του Ανόβερου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του. Αυτό καθιστά ακόμη δυσκολότερη οποιαδήποτε συζήτηση για βαθύτερη αναδιάρθρωση.

Η συμφωνία Volkswagen-Ford παραμένει έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντιφάσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι συνεργασίες και οι κοινές πλατφόρμες μπορούν να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη νέων μοντέλων, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε εργοστάσια που χάνουν τον παραδοσιακό παραγωγικό τους όγκο.

Για τη Volkswagen, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον εάν η συμφωνία με τη Ford πέτυχε να μειώσει το κόστος του Transporter. Είναι εάν το οικονομικό όφελος από αυτή την εξοικονόμηση μπορεί να υπερκαλύψει το κόστος της υποαπασχόλησης του Ανόβερου και την απώλεια παραγωγικού ελέγχου σε ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά μοντέλα της.

Αν το ID. Buzz και τα επόμενα ηλεκτρικά ή αυτόνομα μοντέλα καταφέρουν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή, η επιλογή μπορεί τελικά να δικαιωθεί. Αν όχι, η συνεργασία που σχεδιάστηκε ως παράδειγμα βιομηχανικής αποτελεσματικότητας κινδυνεύει να καταγραφεί ως μια συμφωνία που έκοψε το κόστος ανάπτυξης, αλλά άνοιξε μια πολύ ακριβότερη τρύπα στην παραγωγή.

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