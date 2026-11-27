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Αν έχεις diesel αυτοκίνητο, από το καλοκαίρι του 2027 θα πρέπει να περάσει έναν επιπλέον έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Εκτός από τα καυσαέρια, θα μετρώνται πλέον και τα μικροσωματίδια που εκπέμπει ο κινητήρας του.

Ο νέος έλεγχος αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πετρελαιοκίνητων οχημάτων και έχει στόχο να εντοπίζει όσα εκπέμπουν περισσότερα μικροσωματίδια από το επιτρεπόμενο όριο. Η αλλαγή έχει ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2027.

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου εξηγεί ποια diesel αυτοκίνητα αφορά ο νέος έλεγχος ΚΤΕΟ, πώς θα γίνεται η νέα μέτρηση και τι πρέπει να προσέξεις αν έχεις πετρελαιοκίνητο όχημα.

Τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ για τα diesel αυτοκίνητα από το 2027;

Από την 1η Ιουλίου 2027, ο έλεγχος συγκεκριμένων diesel αυτοκινήτων στα ΚΤΕΟ θα περιλαμβάνει μία επιπλέον μέτρηση: αυτή των μικροσωματιδίων.

Μέχρι σήμερα, κατά τον έλεγχο καυσαερίων στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα μετράται η θολερότητα των καυσαερίων, δηλαδή πόσο πυκνός είναι ο καπνός που βγαίνει από την εξάτμιση. Με τη νέα αλλαγή, θα ελέγχεται επιπλέον και ο αριθμός των μικροσωματιδίων που εκπέμπει το όχημα.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ορίζεται σε 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm³).

Με απλά λόγια, δεν αρκεί πλέον να ελέγχεται μόνο πόσο πυκνός είναι ο καπνός της εξάτμισης. Θα εξετάζεται και πόσα μικροσωματίδια περιέχει.

Ο νέος έλεγχος θα γίνεται:

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Κατά την έκδοση ή ανανέωση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).

Κατά τους προβλεπόμενους οδικούς ελέγχους από τις αρμόδιες κινητές μονάδες και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

Ποια diesel αυτοκίνητα αφορά ο νέος έλεγχος;

Δεν θα χρειαστεί να περάσουν όλα τα diesel αυτοκίνητα από τη νέα μέτρηση. Η υποχρέωση αφορά οχήματα συγκεκριμένων αντιρρυπαντικών προδιαγραφών και με βάση την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος έλεγχος αφορά:

Diesel Euro 5, Euro 6 και νεότερα: Με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Diesel Euro VI και νεότερα: Με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να γνωρίζεις μόνο τη χρονολογία κατασκευής του αυτοκινήτου σου. Χρειάζεται να γνωρίζεις και την κατηγορία εκπομπών στην οποία ανήκει.

Αν δεν είσαι σίγουρος για την αντιρρυπαντική κατηγορία του οχήματός σου, μπορείς να την αναζητήσεις στην άδεια κυκλοφορίας ή να ρωτήσεις το συνεργείο σου.

Τι είναι τα μικροσωματίδια και γιατί ελέγχονται;

Τα μικροσωματίδια είναι πολύ μικρά σωματίδια που δημιουργούνται κατά την καύση του πετρελαίου στον κινητήρα. Εκπέμπονται από την εξάτμιση και αποτελούν έναν από τους ρύπους που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Για να περιορίζονται οι εκπομπές τους, τα σύγχρονα diesel αυτοκίνητα διαθέτουν ένα ειδικό φίλτρο, το γνωστό DPF (Diesel Particulate Filter).

Το DPF συγκρατεί μεγάλο μέρος των μικροσωματιδίων πριν αυτά καταλήξουν στην ατμόσφαιρα. Όταν όμως το φίλτρο παρουσιάζει βλάβη, έχει φράξει ή έχει αφαιρεθεί, μπορεί να αυξηθούν σημαντικά οι εκπομπές μικροσωματιδίων.

Με τη νέα μέτρηση στα ΚΤΕΟ θα μπορεί να ελέγχεται πιο συγκεκριμένα αν το αυτοκίνητο εκπέμπει περισσότερα μικροσωματίδια από το επιτρεπόμενο όριο.

Τι πρέπει να προσέξεις αν έχεις diesel αυτοκίνητο;

Αν οδηγείς diesel, καλό είναι να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή στη συντήρηση του αυτοκινήτου σου, ειδικά στο φίλτρο DPF.

Μερικά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα είναι:

Αν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία DPF στο ταμπλό.

Αν παρατηρείς μειωμένη απόδοση του κινητήρα.

Αν αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς προφανή λόγο.

Αν το αυτοκίνητο εμφανίζει συχνά προβλήματα με την αναγέννηση του φίλτρου.

Αν παρατηρήσεις κάτι από τα παραπάνω, καλό είναι να επισκεφθείς ένα εξειδικευμένο συνεργείο για έλεγχο.

Επίσης, μην αμελείς τη συντήρηση του κινητήρα και ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή λειτουργία του DPF.

Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιον πρόσθετο έλεγχο από τώρα αποκλειστικά λόγω της νέας ρύθμισης. Ωστόσο, αν το αυτοκίνητό σου ανήκει στις κατηγορίες που επηρεάζονται, είναι καλό να γνωρίζεις τι θα ισχύει από τον Ιούλιο του 2027.

Από πότε ισχύει ο νέος έλεγχος μικροσωματιδίων στα diesel;

Ο νέος έλεγχος έχει ήδη ψηφιστεί με τον νόμο 5290/2026 (ΦΕΚ Α’ 47/30.03.2026). Ωστόσο, οι οδηγοί δεν χρειάζεται να περάσουν από τη νέα μέτρηση άμεσα.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά την 1η Ιουλίου 2027. Μέχρι τότε αναμένεται να καθοριστούν και οι επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο διενέργειας της μέτρησης και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται.

Επομένως, αν έχεις diesel αυτοκίνητο που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, έχεις ακόμη χρόνο να ενημερωθείς και να φροντίσεις για τη σωστή συντήρησή του.

Συχνές ερωτήσεις για τον νέο έλεγχο diesel στα ΚΤΕΟ

Αφορά και τα diesel αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί μεταχειρισμένα από το εξωτερικό;

Ναι! Αν έχεις αγοράσει μεταχειρισμένο diesel από το εξωτερικό, θα πρέπει να περάσει τον νέο έλεγχο εφόσον ανήκει στις κατηγορίες Euro και πληροί τις ημερομηνίες πρώτης ταξινόμησης που προβλέπει ο νόμος. Η χώρα από την οποία έχει εισαχθεί δεν αλλάζει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αν το αυτοκίνητό μου έχει αφαιρεμένο ή προβληματικό φίλτρο DPF, τι γίνεται;

Το DPF συγκρατεί τα μικροσωματίδια που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου. Αν έχει αφαιρεθεί ή δεν λειτουργεί σωστά, το αυτοκίνητο μπορεί να εκπέμπει περισσότερα μικροσωματίδια από το επιτρεπόμενο όριο. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να μην περάσει τον νέο έλεγχο. Αν υποψιάζεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα, καλό είναι να επισκεφθείς ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Θα πληρώνω κάτι παραπάνω για τον νέο έλεγχο στο ΚΤΕΟ;

Δεν έχει καθοριστεί ακόμη αν η νέα μέτρηση θα συνοδεύεται από επιπλέον χρέωση. Ο νόμος προβλέπει ότι θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τις τεχνικές λεπτομέρειες του ελέγχου, επομένως θα χρειαστεί να περιμένουμε τις σχετικές διευκρινίσεις.

Αν το diesel αυτοκίνητό μου δεν περάσει τον έλεγχο μικροσωματιδίων, θα μπορώ να κυκλοφορώ;

Αν το αυτοκίνητο εκπέμπει περισσότερα μικροσωματίδια από το επιτρεπόμενο όριο, δεν θα περνάει επιτυχώς τον συγκεκριμένο έλεγχο. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επανελέγχου και τις συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας θα πρέπει να αποσαφηνιστούν από τις σχετικές εφαρμοστικές αποφάσεις.

Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται σωστή συντήρηση, αλλά και ασφάλιση που να ταιριάζει στις ανάγκες σου.

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