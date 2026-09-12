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Μετά τους ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα και οφειλές από τέλη κυκλοφορίας, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις επεκτείνονται πλέον και στα ΚΤΕΟ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοιμάζει έναν νέο κύκλο μαζικών ελέγχων, με στόχο να εντοπιστούν οχήματα που δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο. Για τους ιδιοκτήτες που θα εντοπιστούν να παραβαίνουν την υποχρέωση, το πρόστιμο φθάνει τα 400 ευρώ.

Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες μετά τις ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι επιβεβαιώνουν ότι κατά την κρίσιμη ημερομηνία υπήρχε πράγματι παράβαση.

Νέα ηλεκτρονική διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ

Για τον νέο έλεγχο θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κυρίως οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος.

Καθοριστικό στοιχείο θα αποτελεί η ημερομηνία έως την οποία το όχημα έπρεπε να έχει περάσει από τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται επιπλέον χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας.

Η παράβαση θα προκύπτει όταν στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν εντοπίζεται ενεργό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί ύστερα από τον περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή από την αναγνώριση αντίστοιχου πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οχήματα των οποίων το τελευταίο ΚΤΕΟ είχε χαρακτηριστεί «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις». Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εξετάζεται εάν η προθεσμία για τον επόμενο έλεγχο έχει ξεπεραστεί για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς του ηλεκτρονικού ελέγχου.

Διαφορετική διαδικασία ακολουθείται όταν στο τελευταίο ΚΤΕΟ έχουν καταγραφεί «Σοβαρές Ελλείψεις». Για τα συγκεκριμένα οχήματα ελέγχεται εάν, κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία για τον υποχρεωτικό επανέλεγχο.

Ακόμη αυστηρότερη αντιμετώπιση προβλέπεται για όσα οχήματα έχουν χαρακτηριστεί με «Επικίνδυνες Ελλείψεις». Στις περιπτώσεις αυτές δεν ορίζεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου, καθώς η κυκλοφορία του οχήματος απαγορεύεται έως ότου αποκατασταθούν οι επικίνδυνες ελλείψεις που έχουν καταγραφεί.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον έλεγχο

Το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στα πληροφοριακά συστήματα δεν σημαίνει σε κάθε περίπτωση ότι ο ιδιοκτήτης έχει παραβεί τη νομοθεσία.

Από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω της ηλικίας τους, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Αντίθετα, για τους ιδιοκτήτες που θα εντοπιστούν να μην έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το όχημά τους για ΚΤΕΟ, προβλέπεται πρόστιμο 400 ευρώ.

Τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο των ενστάσεων

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η αξιολόγηση των ενστάσεων για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά για πρώτη φορά υποστηρικτικό ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Όπως έχει επισημάνει ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, η τεχνολογία αξιοποιείται προκειμένου να διευκολύνει την επεξεργασία και αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών ελέγχων.

Το σύστημα συγκεντρώνει τα διαθέσιμα δεδομένα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε υπόθεση, τα επεξεργάζεται και στη συνέχεια παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση. Η τελική απόφαση εξακολουθεί να λαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και όχι αυτοματοποιημένα από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα αποτελέσματα έως τώρα δείχνουν υψηλό ποσοστό απόρριψης. Περίπου το 90% των ενστάσεων δεν γίνεται δεκτό, καθώς τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συστημάτων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς που προβάλλουν οι ιδιοκτήτες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση οδηγών που υποστηρίζουν ότι έχουν καταβάλει κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, ενώ το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί συνδέεται με ανεξόφλητα τέλη του 2025. Κατά συνέπεια, η μεταγενέστερη πληρωμή δεν αναιρεί την προηγούμενη παράβαση.

Αντίστοιχες περιπτώσεις καταγράφονται και στα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα. Ορισμένοι ιδιοκτήτες επικαλούνται το γεγονός ότι το όχημά τους ήταν ασφαλισμένο όταν βεβαιώθηκε το πρόστιμο. Για τον έλεγχο, ωστόσο, καθοριστική δεν είναι η ημερομηνία βεβαίωσης, αλλά η κατάσταση του οχήματος κατά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική διασταύρωση.

Επομένως, εάν κατά τον χρόνο του ελέγχου το όχημα εμφανιζόταν ως ανασφάλιστο, το γεγονός ότι ασφαλίστηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν οδηγεί σε ακύρωση της παράβασης.

Από τις αρχές του έτους, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη αποστείλει περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

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