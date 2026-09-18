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Στο επίκεντρο των νέων ψηφιακών ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπαίνουν τα οχήματα που δεν έχουν περάσει εγκαίρως από ΚΤΕΟ, με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να επεκτείνονται πλέον και στην τήρηση της υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο.

Μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για ανασφάλιστα οχήματα και εκκρεμείς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες στρέφονται στην ισχύ των δελτίων τεχνικού ελέγχου.

Η διαδικασία θα βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν το αποτέλεσμα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αλλά και η ημερομηνία λήξης του χρονικού περιθωρίου μέσα στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί ο επόμενος έλεγχος.

Πότε θεωρείται ένα όχημα εκπρόθεσμο

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διασταύρωσης θα εξετάζεται αν το όχημα διαθέτει ενεργό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Στα δεδομένα θα περιλαμβάνονται τόσο οι έλεγχοι που έχουν γίνει στην Ελλάδα όσο και πιστοποιητικά από το εξωτερικό, εφόσον έχουν αναγνωριστεί επίσημα.

Για οχήματα που πέρασαν επιτυχώς τον τελευταίο έλεγχο ή παρουσίασαν μόνο μικρές ελλείψεις, παράβαση καταγράφεται όταν κατά την ημερομηνία του ελέγχου έχει περάσει πάνω από μία εβδομάδα από την προβλεπόμενη ημερομηνία για το επόμενο ΚΤΕΟ.

Σημαντικό είναι ότι η αξιολόγηση γίνεται με βάση την κατάσταση του οχήματος τη στιγμή της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και όχι την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης θα ενημερωθεί για την παράβαση.

Τι ισχύει για σοβαρές και επικίνδυνες ελλείψεις

Η προθεσμία της μίας εβδομάδας δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν στον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο έχουν εντοπιστεί σοβαρές ελλείψεις, εξετάζεται αν έχει λήξει η διορία που είχε δοθεί για τον επανέλεγχο.

Ακόμη αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για οχήματα με επικίνδυνες ελλείψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται νέα ημερομηνία ελέγχου, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Γι’ αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η ημερομηνία που αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, καθώς αυτή καθορίζει αν ένα όχημα θα εμφανιστεί ως εκπρόθεσμο στο σύστημα.

Ποια οχήματα δεν περιλαμβάνονται στους ελέγχους

Η απουσία καταχώρισης ΚΤΕΟ στα ηλεκτρονικά αρχεία δεν σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει παράβαση. Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οχήματα που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο.

Για τα επιβατικά Ι.Χ., τα ελαφρά φορτηγά και συγκεκριμένες κατηγορίες δικύκλων, τρίκυκλων και τετράκυκλων, ο πρώτος έλεγχος γίνεται τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Για ταξί, ασθενοφόρα, λεωφορεία, βαρέα φορτηγά, ορισμένα ρυμουλκούμενα και τουριστικά τρένα, ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται σε μικρότερο διάστημα, δηλαδή μετά από ένα έτος.

Στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, η ηλικία υπολογίζεται από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί διεθνώς και όχι από την ημερομηνία ταξινόμησης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη νόμιμες εξαιρέσεις και παρατάσεις που έχουν δοθεί από Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όταν η παράταση αφορά συγκεκριμένη περιοχή, ο έλεγχος γίνεται με βάση την κατοικία ή την έδρα του ιδιοκτήτη.

Πρόστιμο έως 400 ευρώ για εκπρόθεσμο ΚΤΕΟ

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τις συνθήκες της παράβασης.

Με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ. Ωστόσο, εάν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει το δελτίο ΚΤΕΟ μέσα σε 10 ημέρες, το ποσό μειώνεται στο ένα όγδοο, δηλαδή στα 50 ευρώ.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας

Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες επικαλούνται πληρωμές που αφορούν διαφορετική χρονιά ή ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν ήταν ενεργά την ημερομηνία της παράβασης.

Στην αξιολόγηση των ενστάσεων χρησιμοποιείται πλέον και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αναλύει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι πολίτες, δημιουργώντας εισήγηση προς τον αρμόδιο υπάλληλο σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Από τις αρχές του έτους έχουν σταλεί περίπου 300.000 ειδοποιήσεις προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα και οφειλές τελών κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι για τα ΚΤΕΟ έρχονται να προστεθούν σε αυτή τη διαδικασία, διευρύνοντας τον ψηφιακό έλεγχο των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

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