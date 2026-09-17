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Στον μηχανισμό των ψηφιακών διασταυρώσεων εντάσσονται πλέον και οι τεχνικοί έλεγχοι ΚΤΕΟ. Το νέο σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει αυτόματα τα οχήματα που δεν έχουν υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο εντός της νόμιμης προθεσμίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή προστίμου έως 400 ευρώ χωρίς να προηγηθεί έλεγχος στον δρόμο.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση των ελέγχων που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων. Ήδη εφαρμόζονται αντίστοιχες διασταυρώσεις για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με περίπου 300.000 ειδοποιήσεις προστίμων να έχουν αποσταλεί από τις αρχές του 2026 για παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και οφειλές τελών.

Πώς θα λειτουργεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος ΚΤΕΟ

Ο νέος μηχανισμός θα βασίζεται στα ψηφιακά στοιχεία που υπάρχουν για κάθε όχημα. Το σύστημα θα ελέγχει το τελευταίο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και θα εξετάζει κυρίως την ημερομηνία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης όφειλε να πραγματοποιήσει τον επόμενο τεχνικό έλεγχο.

Δεν θα αρκεί η διαπίστωση ότι ένα όχημα έχει περάσει κάποια στιγμή από ΚΤΕΟ. Το κρίσιμο στοιχείο θα είναι εάν ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου για τον επόμενο έλεγχο.

Η διασταύρωση θα αναζητά ενεργό δελτίο τεχνικού ελέγχου, είτε αυτό έχει εκδοθεί από ελληνικό ΚΤΕΟ είτε αφορά πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου άλλης χώρας που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις όπου το τελευταίο δελτίο αναγράφει αποτέλεσμα «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», η ημερομηνία του επόμενου υποχρεωτικού ελέγχου θα συγκρίνεται με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Η προθεσμία των επτά ημερών πριν από το πρόστιμο

Για να καταγραφεί παράβαση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, θα πρέπει να έχουν περάσει περισσότερες από επτά ημέρες από την ημερομηνία που το όχημα έπρεπε να περάσει εκ νέου από τεχνικό έλεγχο.

Το μικρό αυτό περιθώριο λειτουργεί ως περίοδος ανοχής πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου.

Διαφορετικά αντιμετωπίζονται τα οχήματα στα οποία έχουν εντοπιστεί σοβαρές ελλείψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος θα αφορά το εάν πραγματοποιήθηκε ο απαιτούμενος επανέλεγχος μέχρι την ημερομηνία που είχε οριστεί.

Ακόμη αυστηρότερο είναι το καθεστώς για τα οχήματα με «Επικίνδυνες Ελλείψεις». Τα συγκεκριμένα οχήματα δεν διαθέτουν ημερομηνία επόμενου τακτικού ελέγχου, καθώς θεωρούνται ακατάλληλα για κυκλοφορία μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από το πρόστιμο

Η απουσία δεδομένων ΚΤΕΟ στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν σημαίνει αυτόματα παράβαση. Θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία του οχήματος, καθώς τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν άμεση υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Για τα επιβατικά Ι.Χ., τα ελαφρά φορτηγά και ορισμένες κατηγορίες δικύκλων και τρίκυκλων, ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το επιπλέον περιθώριο των επτά ημερών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, αλλά η πρώτη άδεια κυκλοφορίας διεθνώς.

Έτσι, ένα μεταχειρισμένο όχημα που μόλις έχει εισαχθεί στην Ελλάδα δεν θεωρείται καινούργιο, εφόσον έχει ήδη κυκλοφορήσει για χρόνια στο εξωτερικό. Αν δεν διαθέτει εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 400 ευρώ.

Τεχνητή νοημοσύνη στις ενστάσεις για πρόστιμα

Παράλληλα με την επέκταση των ψηφιακών ελέγχων, συνεχίζεται η αξιολόγηση των ενστάσεων για πρόστιμα που σχετίζονται με ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Στη διαδικασία έχει ενταχθεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία των υποθέσεων και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι πολίτες, πραγματοποιώντας μια πρώτη αξιολόγηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, εξακολουθεί να ανήκει στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος εξετάζει τα δεδομένα και αποφασίζει εάν η ένσταση θα γίνει αποδεκτή ή θα απορριφθεί.

Μέχρι σήμερα, περίπου εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία που προσκομίζονται δεν αποδεικνύουν ότι η υποχρέωση είχε εκπληρωθεί κατά τον χρόνο του ελέγχου.

Η ημερομηνία της διασταύρωσης είναι καθοριστική. Η μεταγενέστερη πληρωμή τελών ή η ενεργοποίηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν ακυρώνει μια παράβαση που είχε καταγραφεί νωρίτερα.

Με την προσθήκη των ΚΤΕΟ, το κράτος δημιουργεί ένα ενιαίο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης για ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας και τεχνικό έλεγχο. Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, η έγκαιρη παρακολούθηση της ημερομηνίας του επόμενου ΚΤΕΟ γίνεται πλέον κρίσιμη, καθώς οι εκπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορούν να εντοπίζονται αυτόματα.

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