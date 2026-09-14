-Χαίρετε, οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκαν στη ΔΕΘ, χθες ήταν η σειρά του Ανδρουλάκη και έτσι το Μ.Μ ζήτησε από σήμερα μια καινούργια έρευνα προκειμένου να έχει ο Μητσοτάκης μια καλύτερη συνολική εικόνα για το πώς πορεύεται από ποσοστά και ποιοτικά στοιχεία ενόψει τελικής ευθείας εκλογών. Βέβαια, δημοσκοπήσεις έτρεχαν και την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς πάντως να δείξουν μεγάλες αλλαγές στην εικόνα ή μετακινήσεις. Η ΝΔ πήρε κλασικά μια μονάδα από τη ΔΕΘ, άντε και κάτι ακόμα όπως παραδοσιακά παίρνει ετησίως, από πέρυσι όμως αυτό που παρατηρείται είναι ότι τσιμπάει παραπάνω όταν ο κόσμος βλέπει στην τσέπη του τις αυξήσεις (Ιανουάριο μήνα που μπαίνουν οι μισθοί κ.λπ.). Ο Τσίπρας από την ημέρα που μίλησε στη Θεσσαλονίκη πήρε κάτι ελάχιστο), 0,3%-0,4% αλλά πάντως είναι σταθερά πιο κάτω απ’ ό,τι τον έβρισκαν πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Ο μόνος «ακίνητος» παραμένει ο Νίκος μας του ΠΑΣΟΚ, αν και για να μην τον αδικώ θα ξαναμετρηθεί μετά τη χθεσινή του παρουσία στη ΔΕΘ. Τώρα θα πείτε ότι όλα λάθος τα βρίσκεις του Νίκου, αλλά βρε παιδί μου τον άκουσα χθες, δεν λέω, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μπούρδες για τη φορολόγηση των υπερπλουσίων που λένε στον Αλέξη δεν τις είπε, πιο down to earth ήταν ο άνθρωπος. Αλλά τι τη θες τη μίρλα και την κλάψα, ρε αδερφάκι μου; Τι τα θες αυτά τα «εγώ το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο» εννοώντας τον Τσίπρα ή το «εγώ πήγα σε δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο και δούλευα και δεν είχα πατέρα πολιτικό» για τον Μητσοτάκη; Δηλαδή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ γι' αυτά τα «προσόντα» θα ψηφιστεί, ειδικά όταν και στο δικό σου κόμμα οι οπαδοί του ψήφισαν τον Γιωργάκη γιατί λεγόταν Παπανδρέου και όλη η οικογένεια σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής και απ' ό,τι θυμάμαι δεν πρέπει να έχουν κολλήσει ούτε ένσημο; Όσον αφορά τα συμφέροντα και τις εξαρτήσεις που δεν έχεις, τα έχουμε πει και ξαναπεί… ας πρόσεχες γιατί τα συμφέροντα πάνε εκεί που βλέπουν μέλλον. Πάντως, ξαναλέω, χοντράδες δεν είπε το παιδί και μιας και μιλάγαμε για γκάλοπ παραπάνω ρώτησα έναν πολύ έμπειρο δημοσκόπο και μου είπε ότι «ναι μεν είναι δημοσκοπικά πάντα εμφανής η διαφορά δεύτερου και τρίτου κόμματος, αλλά κάτσε να δούμε μέχρι τις κάλπες και καλύτερα θα δούμε και τη νύχτα των εκλογών τι θα πάρει ο Τσίπρας και τι το ΠΑΣΟΚ».

Επίδομα ανεργίας

Η παραίτηση και η υποψηφιότητα

«Γαλάζιος» γάμος και προεκλογικά γενέθλια

Tο ζεύγος Πιερρ κουμπάροι

Nova και μνηστήρες...

JP Morgan: Μπαίνει στην αγορά χορηγήσεων στην Ελλάδα με αδειοδότηση από την ΤτΕ

Γραμμή 4: Η Κυψέλη φουσκώνει τον λογαριασμό και επιτείνει τις ανησυχίες για το χρόνο παράδοσης

Το αγκάθι των καθυστερήσεων

Οι Ελληνες προτιμούν τα κινέζικα ΙΧ

Η ώρα του κάθετου διαδρόμου

Μια καινούργια αρχή για την Yalco

Aegean: Ανθεκτικές οι πωλήσεις, «ψαλίδι» στα κέρδη από καύσιμα και ισοτιμίες

Ραντεβού στο Δουβλίνο

Τα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο

Ένα κτήριο στη Γλυφάδα

Οι δύο εφοπλιστές και το νέο τεστ της Αθήνας

Το επόμενο deepfake ίσως μπορεί να βυθίσει μια μετοχή

Τα ναυπηγεία και το ευρωπαϊκό… ξυπνητήρι

Τα «κοντά παντελονάκια» του Άδωνι και ο καπετάν Παναγιώτης

Όταν το κόστος του χρήματος ανεβαίνει και η Wall Street πανηγυρίζει

Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης με τα «χρυσά» ενοίκια

-Μεγάλη συζήτηση έγινε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για την ιστορία μεκαι την άποψη που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωποςγια την αλλαγή στον τρόπο που θα πρέπει να δίνεται. Αρχικά, να θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει μία σημαντικήτου επιδόματος, ώστε να λειτουργήσει. Η μεταρρύθμιση δεν έγινε, αλλά πάμε παρακάτω. Ο Μαρινάκης που θα δώσει και σήμερα τις δικές του απαντήσεις στο μπρίφινγκ είπε απλώς τηνκαι το διευκρίνισε αρκετές φορές, προτείνοντας επί της ουσίας κάτι που αναφέρεται και στον κόσμο της εργασίας, ώστε. Προφανώς τα κόμματα στα αριστερά το πήραν και το σήκωσαν και η κυβέρνηση φοβάται τέτοιες αλλαγές προεκλογικά. Επίσης προφανές ότι το όλο θέμα χρήζει μελέτης για να το αλλάξεις αλλά αλήθεια τώρα υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που να μην ξέρει ότι ειδικά οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά σε ό,τι κλάδο και αν έχουν εκπαιδευτεί; Ή δεν ξέρουμε τη γνωστή κομπίνα να προσλαμβάνεται και δουλεύει κάποιος εποχικός και μετά να πληρώνεται από το κράτος. Και στην τελική δεν καταλαβαίνω, ένας πολιτικός δεν μπορεί να λέει την άποψή του επειδή είναι υπουργός, αφού ξεκαθάρισε τρεις φορές ότι είναι απλά η γνώμη του;-Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδαςμε αιχμέςο πρύτανης του παραρτήματος του. Ο Ζώρας δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας την περίοδο που διαμορφωνόταν ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η παραίτησή του δεν είναι και τόσο «αθώα», ούτε χρονικά ουδέτερη, καθώς ο άνθρωπος είναι καθαρά στο πλευρό τουκαι το όνομά του παίζει δυνατά για το ψηφοδέλτιο της Ηλείας.-Μετά τη ΔΕΘ, ξεκίνησαν οι κοινωνικές εκδηλώσεις για διάφορα γαλάζια στελέχη. Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η αναπληρώτρια υπουργός υγείαςδιοργάνωσε πάρτι για τα γενέθλιά της στο, καθώς πολιτεύεται στα δυτικά, με τη συγκέντρωση να θεωρείται και προεκλογική με περίπου. Ομοίως πολύς κόσμος από όλες τις φυλές της ΝΔ, έδωσε το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου στον γάμο του, πολύ στενού συνεργάτη τουκαι για πάρα πολλά χρόνια ανώτερου στελέχους της. Ο γάμος έγινε στην Αγία Σκέπη του Παπάγου και ακολούθησε δεξίωση στο Anassa στο Γουδί, με παρόντες τον Δένδια, άλλους υπουργούς και περίπου 40 με 50 βουλευτές της ΝΔ και γαλάζια στελέχη.-Kι αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο γάμοι, κάνοντας μια βόλτα από τα ρουμανικά ΜΜΕ, διαπίστωσα ότιέκανε αρκετό «θόρυβο». Μάλιστα, μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η παρουσία του, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του πάντρεψαν τους νεόνυμφους. Επειδή, δε, στη Ρουμανία η συγκεκριμένη «αποστολή» είναι σοβαρή υπόθεση, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ τήρησε όλα τα απαιτούμενα έθιμα: πήγε στο σπίτι του γαμπρού, τον συνόδευσε στην Εκκλησία περιμένοντας τη νύφη και, φυσικά, ήταν δίπλα του καθ’ όλη τη διάρκεια του μυστηρίου. Προς τιμήν του Πιερρακάκη,, ενώ μετά τον γάμο έκατσαν τα ζεύγη Πιερρακάκη και Ναζάρε μαζί στο δείπνο, όπου δεν έλειψαν και τα ελληνικά άσματα. Εκεί παραβρέθηκε και ο, ο οποίος είχε αρκετές συζητήσεις με τον Πιερρακάκη κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μάλιστα, αποχωρώντας ο Νταν σχολίασε στους δημοσιογράφους πως «κάναμε και λίγο πολιτική».-Έχουν γραφτεί πολλά τις τελευταίες ημέρες για το ποιο σχήμα, εγώ θα σας πω τι έμαθα εγκύρως. Πηγές αρμοδίως λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τηνκαι από την πλευράαλλά δεν έχουν καν καταλήξει αν θα πουλήσουν ξεχωριστά τα media. Βέβαια μια άλλη πηγή μου είπε ότι η Per Capita αυτή την ώρα έχει exclusivity στις συζητήσεις αλλά τα νούμερα για την πώληση είναι γενικώς μακριά, η Nova ζητάει πάνω από 50 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι δίνουν αρκετά πιο κάτω. Ό,τι έμαθα το λέω.-Εντείνεται ο ανταγωνισμός για τις. Μετά τη ραγδαία εξάπλωση τηςστην ελληνική αγορά, η οποία εσχάτως απέκτησε ελληνικό υποκατάστημα και ηενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στη χώρα μας, στοχεύοντας. Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική τράπεζα πρόσφατα δημιούργησε, την οποία ανέλαβε ο. Στόχος είναι η ανάπτυξη σχέσεων με, προσφέροντας χρηματοδοτήσεις, πιστώσεις, treasury, payments και άλλες εταιρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η τράπεζα αυξάνει το προσωπικό της στην Αθήνα και επεκτείνει τις δραστηριότητές της με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η τράπεζατην απαιτούμενη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική διαδικασία. Προφανώς όμως η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα δεν θα δυσκολευτεί να λάβει τις σχετικές άδειες. Κι ενώ JP Morgan και Revolut μπαίνουν στην εγχώρια αγορά δανείων, οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούνόπως π.χ. ηέχοντας τη συνεργασία τηςκαι ημε κοινοπρακτικά δάνεια σε-Η απόφαση να μη βιαστεί η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στηνείναι αυτονόητη. Όταν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια και τοβρίσκεται κάτω από τέσσερις ακόμη πολυκατοικίες, η ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορεί να μπει σε ζυγαριά με τα χρονοδιαγράμματα. Η θέση του υφυπουργού Υποδομώνότιπως δεν θα υπάρξουν νέες επιπτώσεις είναι, υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Γραμμή 4 μπορεί να αντέξει χωρίς συνέπειες άλλη μία μεγάλη εμπλοκή. Από τιςο μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος, ενώ η τεχνική λύση για τη συνέχιση της διάνοιξης μετατίθεται, στην καλύτερη περίπτωση, προς τα. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του: η νέα Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) δεν έχει ακόμη κατατεθεί, οι πρόδρομες εργασίες δεν έχουν αρχίσει και η προηγούμενη ΤΕΠΕΜ δεν εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ. Στο έργο συσσωρεύονται, δηλαδή,: η κρίσιμη τεχνική διαχείριση στην Κυψέλη και η αδειοδοτική εμπλοκή στον Ευαγγελισμό, με τα Εξάρχεια να παραμένουν επίσης ένα δύσκολο κεφάλαιο της χάραξης. Και στις δύο περιπτώσεις, η πολιτεία οφείλει να δώσει λύσεις με απόλυτη ασφάλεια όχι μόνο απέναντι στους κατοίκους, αλλά και απέναντι στο ίδιο το έργο. Η. Δεν κλείνει, ωστόσο, το ερώτημα για το ποιος θα επωμιστεί τελικάενός τόσο σύνθετου έργου. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορώναπέφυγε πρόσφατα να προδικάσει εάν ηθα εγείρειγια καθυστερήσεις χωρίς δική της υπαιτιότητα. Είναι δύσκολο όμως να θεωρηθεί ότι το ζήτημα δεν θα τεθεί στο τραπέζι. Όσο παρατείνεται η ακινησία, τόσο μεγαλώνει η πίεση για τον τελικό χρόνο και κόστος της Γραμμής 4. Για την κυβέρνηση η ασφάλεια των κατοίκων είναι αδιαπραγμάτευτη και η επανεκκίνηση δεν μπορεί να γίνει ούτε μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι επιτρέπουν οι τεχνικές μελέτες.-Στα, όμως, οι παρατάσεις, οι αλλαγές μεθόδου κατασκευής και οι καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται στον ανάδοχο συνήθως μεταφράζονται σε. Η Κυψέλη και ο Ευαγγελισμός δεν είναι, συνεπώς, μόνο δύο δύσκολα τεχνικά μέτωπα. Μπορεί να αποδειχθούν τα σημεία όπου θα κριθεί τόσοθα γίνει τελικά η Γραμμή 4 όσο και το πότε θα παραδοθεί. Πριν από την εμπλοκή στην Κυψέλη, ο ανάδοχος τοποθετούσε την ολοκλήρωση του έργου, χρονοδιάγραμμα που, υπό την πίεση της πολιτικής ηγεσίας, συμπιέστηκε στη συνέχειαΜε τον μετροπόντικα ακινητοποιημένο και τον Ευαγγελισμό ακόμη χωρίς εκκίνηση πρόδρομων εργασιών, η συζήτηση για το 2032 μοιάζει πλέον πολύ πιο δύσκολη από όσο παρουσιαζόταν λίγους μήνες πριν.-Οι πωλήσειςστην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 101.987 την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, έναντι 99.836 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας. Πίσω από τη συγκρατημένη άνοδο της συνολικής αγοράς, ωστόσο, καταγράφονται ιδιαίτεραμεταξύ των επιμέρους κατασκευαστών. Ηπαρέμεινε με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση, με 16.665 πωλήσεις,ή 1.560 αυτοκίνητα. Ακολούθησαν ημε 8.127 πωλήσεις, παρά την, και ημε 7.048 μονάδες και. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν ημε 5.680 πωλήσεις, ημε 5.663 και ημε 5.449. Σε απόλυτους αριθμούς, μετά τη, η οποία κατέγραψε 1.929 πωλήσεις χωρίς συγκρίσιμη βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν ημε 1.560 επιπλέον αυτοκίνητα, ημε 1.542 και ημε 1.513. Η Renault ενίσχυσε τις πωλήσεις της, ηκαι η, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Σε ποσοστιαία βάση, μεταξύ των εταιρειών με τουλάχιστον 50 πωλήσεις το 2025, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η. Ακολούθησαν η Chery με άνοδο 179,1%, ημε 81,0% και ημε 79,0%, επιβεβαιώνοντας τηντων κινεζικών κατασκευαστών. Στον αντίποδα, ηεμφάνισε τη μεγαλύτερη, χάνοντας 1.839 πωλήσεις ή. Ηυποχώρησε κατά 1.565 αυτοκίνητα ή, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης οι(-66,5%),(-29,2%),(-27,5%),(-25,8%) και(-15,1%). Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που αναπτύσσεται οριακά, αλλά μεταβάλλεται ταχύτατα ως προς τη σύνθεση και τα μερίδιά της.-Ο πόλεμος στον Κόλπο έχει φέρει μεγάλεςστην. Οιπληρώνουν το. Το TTF έφτασε στα 80 ευρώ/ΜWh. Το κόστος των καυσίμων διαλύει τηντης ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς ηόχι μόνον διευρύνεται αλλά δυστυχώς δείχνει να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα. Οι εξελίξεις αυτές κάνουν πιο επίκαιρο και αναγκαίο από ποτέ τον, καθώς το αμερικανικό LNG προσφέρεται με ανταγωνιστική τιμολόγηση και συνεπώς αποτελεί ελκυστική ενεργειακή επιλογή.-Η επικύρωση τηςτηςαλλάζει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας, προβλέποντας σημαντικήκαιτων υπολοίπων υποχρεώσεων. Ειδικότερα, από τις. προς τη, ποσό €175 χιλ. θα αποπληρωθεί άτοκα σε 18 μηνιαίες δόσεις, ενώ. Η ενέργεια αυτή βελτίωσε ισόποσα, κατά €34,3 εκατ., τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ελληνικό Δημόσιο, ύψους €1,2 εκατ. και €0,4 εκατ. αντίστοιχα, θα εξοφληθούν, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Από τιςκαι διευθύνοντα σύμβουλο, τα €1,3 εκατ. κεφαλαιοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα €1,3 εκατ. θα αποπληρωθούν σε 240 άτοκες, άνισες μηνιαίες δόσεις. Αντίστοιχα, χρηματοδοτήσειςρυθμίζονται σε 240 άτοκες και άνισες δόσεις. Στο τέλος του εξαμήνου ηενώ ταείναι πλέον θετικά κατά. Η εταιρεία δείχνει. Συνολικά, το σχέδιο περιορίζει δραστικά το βάρος του χρέους, μεταθέτει τις εναπομένουσες ταμειακές υποχρεώσεις σε ορίζοντα 20 ετών και ενισχύει το κεφάλαιο κίνησης. Η ολοκλήρωση των κεφαλαιοποιήσεων και των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου επέτρεψε, επίσης, την επαναφορά των οικονομικών καταστάσεων στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Αναμένεται πλέον και η επιστροφή στην ομαλή ροή διαπραγμάτευσης στο-Με αύξηση εσόδων αλλά αισθητήαναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο για την, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τηςενόψει των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται σήμερα 14/9 μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η χρηματιστηριακή τοποθετεί τα, αυξημένα κατάμε τον τζίρο του εξαμήνου να διαμορφώνεται στα 812,4 εκατ. ευρώ (+3,2%), καθώς η επιβατική κίνηση παραμένει ανθεκτική. Η εικόνα αλλάζει, ωστόσο, χαμηλότερα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ταεκτιμάται ότι θαστο τρίμηνο και, με το περιθώριο EBITDA να περιορίζεται αντίστοιχα στο 20% και στο 17,8%. Η πίεση προέρχεται κυρίως από το δυσμενέστερο περιβάλλον κόστους σε σχέση με πέρυσι. Οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών καυσίμων, οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις και οι ευρύτερες λειτουργικές πιέσεις, σε συνδυασμό με τις ακυρώσεις πτήσεων στη, εκτιμάται ότι υπερκαλύπτουν το όφελος από τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση. Η επίπτωση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στην τελική γραμμή. Η AXIA Alpha Finance περιμένει, ενώ συνολικά στοτην αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 3% στο τρίμηνο, όμως ο συντελεστής πληρότητας εκτιμάται στο 79,2% από 81,4% πέρυσι. Έτσι, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται πλέον από τη ζήτηση, η οποία εξακολουθεί να αντέχει,. Κρίσιμη για την αποτίμηση της πορείας της Aegean θα είναι η καθοδήγηση της διοίκησης για τις τιμές των καυσίμων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πιέσεις θα συνεχίσουν να περιορίζουν την κερδοφορία και στο υπόλοιπο του 2026. Η διοίκηση της Aegean θα ανακοινώσει την αντίδρασή της αφού τακαι ακολουθούν. Οι νέες γραμμές προςμε τα A321neo XLR διανύουν το πρώτο τους εξάμηνο. Αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τη διοίκηση είναι αν το τρίτο τρίμηνο, γιάτρεψαν τις πληγές του πρώτου εξαμήνου.-Η ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική ελίτ μετακομίζει αυτή την εβδομάδα στογια το, 16-18 Σεπτεμβρίου, το άτυπο «προσυνέδριο» των αγορών. Αμέσως μετά, στις, συνεδριάζει το άτυποτης ιρλανδικής Προεδρίας. Στο Eurofi θα βρεθούν περισσότεροι από, υπουργοί, κεντρικοί τραπεζίτες, επόπτες, CEOs, -πίσω από κλειστές πόρτες και με κανόνες Chatham House (ό,τι λέγεται, δεν αποδίδεται). Θα μιλήσει ο Επίτροπος, η επικεφαλής της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)και για πρώτη φορά με αυτή την ιδιότητα σε φθινοπωρινό Eurofi, ο πρόεδρος του Eurogroup. Μια ολόκληρη δεκαετία (11 χρόνια), μετά τα capital controls, Έλληνας υπουργός Οικονομικών συμμετέχει ως πρόεδρος του Eurogroup και προεδρεύει της συνεδρίασής του στο περιθώριο. Η συμφωνημένη ατζέντα έχει ενδιαφέρον. Θέμα πρώτο , η, το μεγάλο στοίχημα να κινητοποιηθούν οι καταθέσεις της ευρωζώνης, που πλησιάζουν, προς τις κεφαλαιαγορές. Θέμα δεύτερο,(Market Integration and Supervision Package), η νομοθετική δέσμη της Κομισιόν για την ενοποίηση και τηντων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Tο πακέτο MISP της 4ης Δεκεμβρίου 2025, δίνει στην ESMA άμεση εποπτεία σημαντικών διασυνοριακών οντοτήτων. Είναι η πιο αμφιλεγόμενη μεταφορά εξουσίας από εθνικούς επόπτες στις Βρυξέλλες εδώ και χρόνια, με τα μικρότερα κράτη-μέλη ήδη σε αμυντική στάση. Θέμα τρίτο, το, όπου η ιρλανδική Προεδρία θέλει να κλειδώσει μέσα στο εξάμηνό της. Τέλος, υπάρχει και η, ένα εργαλείο που η Φρανκφούρτη και το Παρίσι βλέπουν ως κλειδί για την απελευθέρωση τραπεζικών ισολογισμών. Όλα αυτά συζητούνται στο, την πρωτεύουσα που έχτισε το οικονομικό της θαύμα πάνω στον(φορολογικό και εποπτικό) με τους εταίρους της. Στην Ενωμένη Ευρώπη, η ενοποίηση των αγορών συμφωνείται πάντα ομόφωνα. Στις λεπτομέρειες αρχίζει η εθνική άμυνα.-Το σερί τωνέχει εμφανιστείμε βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Το μεγαλύτερο ανοδικό σερί που έχει καταγραφεί σε συνεχόμενα ανοδικά εβδομαδιαία κλεισίματακαι έχει συμβεί(19/11/2004 – 28/01/2005 και 09/12/2023 – 03/03/2023). Και αφού μιλάμε για ρεκόρ να αναφέρω ένα ορόσημο που κατέγραψε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (), καθώςγια πρώτη φορά από το. Την Παρασκευή ο FTSE 25 έκλεισε στις, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά έως και τις 7.020 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο της τελευταίας, με τον 25άρη δείκτη να προσεγγίζει πλέον τις 7.024 μονάδες της 13ης Απριλίου 2011, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών blue chips. Διαδοχικά ρεκόρ όμως καταγράφουν και οιεπαναφέροντας τον κλάδο σε προ δεκαετίας επίπεδα. Ηέκλεισε στα 17,68 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ 11 ετών, καθώς βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τον Νοέμβριο του 2015. Στο ίδιο μήκος κύματος, ησκαρφάλωσε στα 4,91 ευρώ, επίσης σε ρεκόρ 11ετίας, προσεγγίζοντας με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Ηέκλεισε στα 10,8 ευρώ, επιτυγχάνοντας υψηλό 5 ετών (από τον Μάρτιο του 2021), ενώ ηδιαπραγματεύεται πάνω από τα 4,7 ευρώ, στο υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2015. Το τραπεζικό ράλι αποτυπώνεται ανάγλυφα στις. Ηαγγίζει τα, ηξεπερνά τα, ηανέρχεται στακαι ηυπερβαίνει τα, η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώνεται, ενώ η συνολική αξία του τραπεζικού τομέα στο Χρηματιστήριο (μαζί με τις Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank και Optima bank) αγγίζει το ποσό των-Οι συζητήσεις και τα κουτσομπολιά στη μικρήέχουν φουντώσει. Η πληροφορία, αν επιβεβαιωθεί, αλλάζει κλίμακα στην ιστορία τωνπου επιλέγουν ωςτην Αθήνα. Ένα ολόκληρο κτήριο στην ευρύτερη περιοχή τηςφέρεται να έχει σχεδόν «κλείσει» για λογαριασμό κορυφαίου οίκου διαχείρισης κεφαλαίων, του ίδιου που τοεπιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ετοιμάζει το πρώτο του γραφείο στην ελληνική πρωτεύουσα. Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν ήδη από. Όταν τα ιρανικά πλήγματα άγγιξανκαι, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του οίκου, από τη βάση των Εμιράτων, βρέθηκε στην Αθήνα. Η αναζήτηση στέγης έγινε διακριτικά, μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων με έδρα το Λονδίνο, και κάλυψε βόρεια και νότια προάστια. Τα νότια κέρδισαν γρήγορα. Το παράκτιο μέτωπο, από τοκαι το σχεδιαζόμενοέως τοκαι το τόξομε το, βρίσκεται ήδη ψηλά στις προτιμήσεις διεθνών επισκεπτών, αρκετοί εκ των οποίων αποχωρούν από τα Εμιράτα. Τα κουτσομπολιά λένε ότι δεν πρόκειται απλώς να ανοίξει ένα ακόμη γραφείο. Μιλούν γιαπου εκτός από ασφάλεια προσφέρει και φορολογική προβλεψιμότητα, μετά τις ρυθμίσειςκαι την έλευση. Τα hedge funds που αλλάζουν έδρα, μοιάζουν πολύ με τα αποδημητικά πουλιά. Η μετανάστευση ξεκινά πριν το ξέσπασμα της καταιγίδας και καταλήγει εκεί όπου ο καιρός είναι προβλέψιμος…-Δύο από τα ισχυρότερα ονόματα της ελληνικής και κυπριακής ναυτιλίας επέλεξαν, σχεδόν ταυτόχρονα, να αντλήσουν κεφάλαια μέσω της Αθήνας. Ησυγκέντρωσε 107,8 εκατ. ευρώ και ηάλλα 80,4 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, 188,2 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα χρήματα δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση κάποιας οικονομικής πίεσης. Οι δύο εταιρείες ενισχύουν από τώρα τα ταμεία τους, ώστε να χρηματοδοτήσουν τα ναυπηγικά τους προγράμματα και να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πλοία εάν παρουσιαστούν ευκαιρίες. Στη ναυτιλία, άλλωστε, οι συμφέρουσες κινήσεις γίνονται όταν υπάρχεικαι οι ανταγωνιστές αναζητούν ακόμη χρηματοδότηση. Το ουσιαστικό παρασκήνιο βρίσκεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι σήμερα, οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές. Παππάς και Χατζηωάννου δοκιμάζουν τώρα εάν η Αθήνα μπορεί να αποτελέσει. Η ζήτηση ύψουςγια τη δημόσια προσφορά της Star Bulk έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην Ακτή Μιαούλη. Πολλοί παρακολουθούν, αλλά ακόμη δεν βιάζονται. Εάν οι δύο μετοχές αποκτήσουν βάθος και ικανοποιητική εμπορευσιμότητα, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Οι εφοπλιστές, εξάλλου, σπάνια αγνοούν έναν χρηματοδοτικό δρόμο όταν βλέπουν ότι τον δοκίμασαν επιτυχώς οι ανταγωνιστές τους.-Η καταγγελία τουπρέπει να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό από όσο ίσως προκαλεί σήμερα. Γιατί αυτή τη φορά οι απατεώνες χρησιμοποίησανγια να οδηγήσουν πολίτες σε επενδυτική πλατφόρμα. Την επόμενη φορά, όμως, το χτύπημα μπορεί να έχει στόχο μια ναυτιλιακή εταιρεία. Φανταστείτε ένα απολύτως πειστικό βίντεο στο οποίο γνωστός εφοπλιστής εμφανίζεται να ανακοινώνει χρεοκοπία, πώληση στόλου, μεγάλη εξαγορά ή σοβαρό ατύχημα. Μέχρι να διαψευστεί, η «είδηση» θα έχει ήδη ταξιδέψει σε χρηματιστήρια, τράπεζες, ναυλωτές, ασφαλιστές και πληρώματα. Μια μετοχή μπορεί να πιεστεί, μια συμφωνία να παγώσει και εκατομμύρια δολάρια να αλλάξουν χέρια. Στη ναυτιλία, όπου οι συναλλαγές βασίζονται στην ταχύτητα, στην εμπιστοσύνη και πολλές φορές σε πληροφορίες που κυκλοφορούν πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις,δεν αποτελούν απλώς μια νέα μορφή απάτης. Μπορούν να εξελιχθούν σε. Η περίπτωση Μαρτίνου είναι ένα πρώτο δυνατό καμπανάκι. Από εδώ και πέρα, ακόμη και το «το είδα με τα μάτια μου και το άκουσα με τα αυτιά μου» δεν αποτελεί απόδειξη. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό.-Στο, οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας δεν πήγαν μόνο για τις φωτογραφίες και τις χειραψίες. Μεκαι φορείς στο εθνικό περίπτερο στη, το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ήταν αρκετά πιο σκληρό από όσο ακούστηκε δημοσίως. Η Ευρώπη συζητά για στρατηγική αυτονομία, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται από τρίτες χώρες για πλοία, μηχανές, εξοπλισμό και κρίσιμες πρώτες ύλες. Το παράδοξο είναι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν πράσινα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία, χωρίς όμως να έχουν εξασφαλίσει ότι αυτά μπορούν να κατασκευαστούν. Τα διαθέσιμα, ενώ η πρόσβαση σε μηχανές και βασικά εξαρτήματα εξελίσσεται σε μάχη. Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι αυτή είναι ίσως ηεδώ και δεκαετίες. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια:. Διαφορετικά, όταν η Ευρώπη αποφασίσει τελικά να στηρίξει τη δική της ναυπηγική βάση, οι μεγάλες δουλειές θα έχουν κλειστεί από καιρό στην Κίνα και στη Νότια Κορέα.-Μια άγνωστη ιστορία δεκαετιών αποκάλυψε οστα εγκαίνια του νέουστα «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (), στη. Όπως είπε, γνώρισε τονπολύ πριν εμπλακεί στην πολιτική, όταν ο ίδιος εξέδιδε και πουλούσε βιβλία αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. «Του πήγαινα τα βιβλία με τσάντες, όταν ήμουν ακόμη με κοντά παντελονάκια», ανέφερε, προκαλώντας χαμόγελα. Πίσω όμως από την προσωπική ανάμνηση υπήρχε και ένα μήνυμα: η διαχρονική αγωνία του καπετάν Παναγιώτη να επιστρέψουν περισσότεροι Έλληνες στα πλοία. Ο Άδωνις θύμισε ότι το σχέδιο για τη δημιουργία της σχολής δεν προέκυψε ξαφνικά. Ο ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου το συζητούσε μαζί του εδώ και χρόνια.-Ο παραδοσιακός κανόνας είναι απλός.. Στηόμως ενόψει της αυριανής συνόδου της, μεσε ποσοστό τουλάχιστον, τηντων βασικών επιτοκίων του δολαρίου, οι επενδυτές σκέφτονται διαφορετικά. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε νέα αύξηση του πληθωρισμού και οι μετοχές ανέβηκαν. Οέτρεξε +0,4% τον μήνα και +3,4% σε ετήσια βάση, με τονστο +0,3% μηνιαίως, μια δεκάδα βάσης πάνω από τις προβλέψεις. Η(+3,9%) ευθύνεται για πάνω από το ένα τρίτο της μηνιαίας αύξησης, κληρονομιά του πολέμου με το Ιράν. Κι όμως, οέκλεισε +509 μονάδες () στις 52.573, ο+0,86%, ο+0,96%. Η εξήγηση βρίσκεται στα. Οι πιθανότητες αύξησης 25 μονάδων βάσης στη διήμερη συνεδρίαση της FED (Τρίτη–Τετάρτη) εκτοξεύθηκανμια μέρα πριν, ενώ οι πιθανότητες μιαςανέβηκαν σχεδόν στοΤα παρεμβατικά επιτόκια παραμένουν στο 3,50%–3,75% όλο το 2026 και η αγορά,. Μια αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου θα αποδείκνυε ότι ο πρόεδρος της Fed, εννοεί όσα λέει ότι «η σταθερότητα τιμών δεν είναι αυτοεκτελούμενη ούτε ο πληθωρισμός επιστρέφει από μόνος του στον μέσο όρο». Αντίθετα, μια μη απόφαση, με πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% επί 5 και πλέον χρόνια, κινδυνεύει να πυροδοτήσει νέα έξαρση στην. Υπάρχει και μια «ταξική ανάλυση» στη επικείμενη αύξηση των επιτοκίων. Όταν ακριβαίνει το κόστος του χρήματος, ευνοούνται οι πιστωτές/αποταμιευτές και όσοι αγόρασαν με φθηνό χρήμα κλειδωμένο, ενώ ζημιώνονται οι δανειολήπτες και οι νεοεισερχόμενοι. Γι’ αυτούς τους τελευταίους υπάρχειμετά τις ενδιάμεσες εκλογές…-Στοσυμβαίνει αυτή την εποχή κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Άνθρωποι που θα μπορούσαν άνετα να αγοράσουν, επιλέγουν. Τα διαμερίσματα μευπερδιπλασιάστηκαν φέτος σε σχέση με το 2025. Όσα ξεπερνούν(με άλλα λόγια),. Σύμφωνα με στοιχεία του Jonathan Miller που επικαλείται το CNBC, το μέσο μίσθωμα στο ανώτερο 10% της αγοράς εκτοξεύθηκε(δηλαδή περίπου $1.302 το τ.μ. τον χρόνο ή αν προτιμάτε). Η έκρηξη στα ακριβά ενοίκια επηρέασε προφανώς και την υπόλοιπη πυραμίδα. Τοέγραψε ιστορικό ρεκόρ τον Ιούλιο,. Έχουν κι εκεί πρόβλημα με την ιστορικά χαμηλή προσφορά αξιόλογων ακινήτων προς πώληση. Τα ακριβά επιτόκια αποθαρρύνουν τους νέους αγοραστές με αποτέλεσμα οι τιμές μεταπώλησης ακινήτων να είναι στάσιμες ή πτωτικές και, τέλος, υπάρχει ο περιβόητος νέοςστις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες της Νέας Υόρκης. Όταν οι πλούσιοι προτιμούν το ενοίκιο, δεν φοβούνται το κόστος. Φοβούνται τη