-Χαίρετε, σε μια ακόμη ταραγμένη εβδομάδα στα διεθνή μπήκαμε με συνεχή γεγονότα και πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ταραχές και αβεβαιότητες σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Περιγράφεται γενικώς ένας δύσκολος χειμώνας σε όλα τα μέτωπα με πολλές μεταβλητές και άλλους τόσους απρόβλεπτους παράγοντες. Λάβετε υπόψιν ότι το κλίμα αυτό το κλίμα του δύσκολου χειμώνα με τα πολλά ερωτηματικά για την πολιτικοοικονομική κατάσταση θα ενταθεί όταν σε περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και το αναμενόμενο αρνητικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Τραμπ. Τα απόνερα του αποτελέσματος θα φτάσουν σε όλον τον κόσμο, στην Ευρώπη, φυσικά και στην Ελλάδα ήδη είναι εδώ με τα συνεχή δημοσιεύματα για την Αμερικανίδα πρέσβη εν Αθήναις. Στα δικά μας τώρα, στα μέσα της εβδομάδας η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης (θα διαβάσετε παρακάτω τις σχετικές πληροφορίες που μαζέψαμε), ενώ από προχθές ξανάρχισαν οι μηνιαίες δημοσκοπήσεις δίχως να διαφοροποιούν την εικόνα του Σεπτεμβρίου. Όλα τα κόμματα είναι περίπου στα ίδια με τον προηγούμενο μήνα. Χθες δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση του «Πρώτου Θέματος» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τις εσωτερικές μετρήσεις του Μ.Μ, το οποίο στην πραγματικότητα αριθμεί πάνω από 50 σελίδες και δίνει μια σοβαρή και σε βάθος ανάλυση της πολιτικής εικόνας. Θα διαβάσατε ίσως τα συμπεράσματα (δημοσιεύονται και σήμερα στο protothema.gr) σας επισημαίνω μερικά που κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μητσοτάκης είτε διότι είναι προσεκτικός αναλυτής των ερευνών, αλλά και εμπειρότατος πλέον πολιτικός, αντιλαμβάνεται ότι το μόνο που δεν πρέπει να χάσει ή να απεμπολήσει καλύτερα είναι η κυριαρχία του στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Η μιάμιση μονάδα που πήρε μετά τη ΔΕΘ και το 50% των ψηφοφόρων που διεκδικεί να ξαναπάρει πίσω από αυτούς που τον «δόξασαν» το 2023 με το 41% είναι κεντρώοι ψηφοφόροι. Άρα μιλάμε για αερολογίες του Καραμανλή, του Σαμαρά και των «αναλυτών» τους, του Άρη με την μπούκλα -«όπως ήμουνα μικρός»- του Αντώναρου κ.λπ. που λένε ότι έχασε η παράταξη την ψυχή της, «γίναμε ΠΑΣΟΚ, γίναμε Ποτάμι». Όσοι δηλώνουν δεξιοί από τον χώρο της ΝΔ παραμένουν στο κόμμα τους κατά 65%, ένα 11% πήγε κατευθείαν στον ακροδεξιό Κασιδιάρη και τα υπόλοιπα είναι κάτι ψιλά. Τι να τους πει τώρα ο Σαμαράς που πιο συστημικός και φθαρμένος από την τριβή με το πολιτικό σύστημα δύσκολα θα βρεθεί; Έχουν για ήρωα «τον Λιάκο τον λεβέντη που έκανε και φυλακή για την ιδεολογία του», όπως λένε οι οπαδοί του.

Καθημερινότητα - ιδιωτικό χρέος - διαφθορά

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-Άρα λοιπόν η μάχη δίνεται σωστά στον πολιτικό χώρο που έκανε εξαρχής τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, δηλαδήόπως επίσης και στην αδυσώπητη καθημερινότητα, στην ακρίβεια (70%) στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών που βρίσκονται στο. Οι, τακαι οιπου δρουν σχεδόν ανεξέλεγκτα, οείναι καυτά θέματα που άρχισε να τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση πιο αποτελεσματικάκαι παρά τις, που έχουν πιο θεωρητική προσέγγιση. Νισάφι, όποιος είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει τους servicers ή να κάνει έναν κανονικό και δίκαιο εξωδικαστικό συμβιβασμό έως πρότινος θα το καταλάβαινε. Γι' αυτό και στις εσωτερικές μετρήσεις φαίνεται. Τώρα για τη, ε εντάξει, εδώ η συναλλαγή και το νταραβέρι από τα χαμηλά μέχρι τα πολύ υψηλά πατώματα δίνεται η εντύπωση ότι έχει εκτοξευθεί. Εκεί όσο προλαβαίνειμήπως και κάτι μαζευτεί.-Στιςπεριγράφεται καιΕμφανώς τοσυνήλθε από την κατάρρευση τουπου του έδειχναν (πρόθεση, όχι εκτίμηση) οι δημοσκοπήσεις του Μ.Μ και σε συνδυασμό ότι έχασε και κάτι παραπάνω από μια μονάδα ολογικά πρέπει να αναπνεύσανε. Όμως τα νούμερά τους είναι χαμηλά και η εκτίμηση του πλέον έμπειρου αναλυτήπαραμένει υπέρ. Βέβαια, έχουμε ακόμα έξι μήνες δρόμο…-Κλείδωσε όπως καταλαβαίνωπου θα ανακοινωθεί στα μέσα της εβδομάδας από τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Μου λένε ότι η συνολική επιδότηση, από τον προϋπολογισμό και από τα διυλιστήρια, θα φτάνει τα. Στα τρέχοντα δεδομένα η τιμή είναι 1,9 ευρώ/λίτρο, συνεπώς θα πέσει κάπου ανάμεσα στο. Μου λένε επίσης ότιγια την οποία έβαζαν πλάτη μόνο τα διυλιστήρια, ενώ η επιδότηση για τοθα συνεχιστεί για άλλες 15 μέρες και βλέπουμε. Επίσης, θα ανακοινωθεί μίατουπου αφορά ιδιαίτερα τις-Η απόφαση που πέτυχε η κυβέρνηση για τηγια τα μέτρα της ενέργειας θα αποτελέσει πλέον το, με τον Μητσοτάκη να παίρνει τη σκυτάλη αυτή την εβδομάδα στη. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι σε αυτό το πακέτο, που υπερβαίνει τογια τα επόμενα χρόνια, να χωρέσουν και, δηλαδή στοχευμένες παρεμβάσεις για τους καταναλωτές, όχι μόνο συγκεκριμένα έργα υποδομής όπως είναι τώρα ο σχεδιασμός του προγράμματος. Ενδεχομένως λοιπόν σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει ένα τύπου, εφόσον πάρουμε το σχετικό πράσινο φως, καθώς φαίνεται ότι ηθα συνεχιστεί για πολύ καιρό, ασχέτως της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων από ευρωπαϊκές χώρες.-Ο Μητσοτάκης πάντως πριν δώσει τη μάχη των Βρυξελλών. Καταλαβαίνω ότι την Τετάρτη θα κάνει μία βόλτα στη, με αφορμή την παρουσία του στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που δρομολογούν με στρατηγική συνεργασία όμιλοςμε τον. Λογικά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί κάποιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή που ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα μιλήσει και σε κάποιο καφέ σε φίλους και στελέχη της Ν.Δ. Είναι κρίσιμη άλλωστε η επανασυσπείρωση δυνάμεων ειδικά σε αγροτικούς νομούς, όπου η ΝΔ έφαγε… πολύ ξύλο μετά την υπόθεση τουκαι τις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Επίσης, καθώς έχει μία ιδιότυπη σύνθεση και από αγρότες και από αστικό πληθυσμό, οπότε συνήθως ο νικητής των εκλογών στον νομό είναι και ο νικητής σε εθνικό επίπεδο.-Έναν από τουςεπιστρατεύει η Ελληνικό Μετρό, αναζητώντας ασφαλή διέξοδο από την πολύμηνη εμπλοκή τηςστην Κυψέλη. Ο Βρετανός καθηγητής, διεθνής αυθεντία στη διάνοιξη σηράγγων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων στα κτήρια, καλείται να συνδράμει στον σχεδιασμό για την ασφαλή, που παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστράτευση του Βρετανού καθηγητή έγινε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Υποδομών, ο οποίος αναζήτησε στο εξωτερικό έναν από τους πλέον έμπειρους ειδικούς. Η διαδικασία ανάθεσης στον Βρετανό καθηγητή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ ο διεθνούς φήμης γεωτεχνικός έχει αρχίσει να τροφοδοτείται με το, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το περιστατικό και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.Στο μεταξύ, η επιλογή του Mair μόνο τυχαία δεν είναι. Ο ομότιμος καθηγητής του Cambridge έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα και, μεταξύ των οποίων το Crossrail –η σημερινή Elizabeth Line– και η επέκταση της Jubilee Line του μετρό του Λονδίνου.που προκαλούνται από τη διάνοιξη σηράγγων και η προστασία των κτηρίων στην επιφάνεια. Η τεχνογνωσία του στο compensation grouting, την τεχνική ελεγχόμενων εγχύσεων στο έδαφος για τον περιορισμό των μετακινήσεων, χρησιμοποιήθηκε στο Λονδίνο. Ο Robert Mair είναι παράλληλα: από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων με τον τίτλο Baron Mair of Cambridge, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του Institution of Civil Engineers και είναι μέλος της Royal Society και της Royal Academy of Engineering.-Ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα είναιτο συντομότερο δυνατόν και ηπου επηρεάστηκαν από τις καθιζήσεις. Πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για παλιά κτήρια, με τις φθορές και τις αδυναμίες που συνοδεύουν κατασκευές πολλών δεκαετιών, στα οποία ήρθαν να προστεθούν οι βλάβες που συνδέονται με το περιστατικό του μετροπόντικα. Οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν περιορίζονται, ωστόσο, σε απλές επισκευές των ζημιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προτείνονται. Και εδώ ακριβώς αρχίζει ένα. Το ερώτημα είναι κατά πόσον τομπορεί να απορροφηθεί από τιςπου έχουν ασφαλίσει το έργο.αφορά κατά κανόνα την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από το συγκεκριμένο συμβάν και όχι τη χρηματοδότηση μιας ευρύτερης αναβάθμισης ενός παλαιού κτηρίου. Έτσι, εφόσον οι τεχνικές υποδείξεις υπερβαίνουν την απλή επαναφορά των πολυκατοικιών στην προτέρα κατάστασή τους, ανακύπτει το. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ασφαλιστεί με κάλυψη έωςαπό κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η-Η διοίκηση τηςδεν κλείνει καμία πόρτα. Με τα σενάρια για ενδεχόμενη εξαγορά της από τηννα επανέρχονται στο προσκήνιο, ο διευθύνων σύμβουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Νάπα, απέφυγε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως, εξήγησε ότι, εφόσον κατατεθεί πρόταση, η διοίκηση οφείλει να την εξετάσει και να τη θέσει στους μετόχους, στους οποίους ανήκει η τελική κρίση.Ο Π. Νικολάου αναγνώρισε ότι η συγκέντρωση των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί τάση, καθώς το μεγαλύτερο μέγεθος προσφέρει πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα μπροστά στιςστην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι θα υπάρχει χώρος και για ισχυρούς τοπικούς παίκτες, με πλεονέκτημα την ευελιξία και την ταχύτητα αποφάσεων. Και: με υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια 20,9%, ισχυρή κερδοφορία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, η Τράπεζα Κύπρου θα μπορούσε να αποτελέσει. Χωρίς, βεβαίως, να υπάρχει επιβεβαιωμένη πρόταση.Η ίδια αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας!-Από τα, όμως, η κουβέντα στην Αγία Νάπα πέρασε και στο. Και εδώ. Όπως αποκάλυψε ο Πανίκος Νικολάου, ηέχει ήδη δεχθεί κρούση από μεγάλη επενδυτική τράπεζα που ασχολείται με το, προκειμένου να εξετάσει ενδεχόμενη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα εξετάζει έργα με κυπριακό ενδιαφέρον, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν διαθέτει ακόμη τα οικονομικά δεδομένα για να διαμορφώσει άποψη. Συνεπώς,. Έχει, ωστόσο, τη σημασία του ότι, παρά τις εκκρεμότητες και τις διαφωνίες γύρω από το έργο, έχουν γίνειμε πιθανούς χρηματοδότες. Το αν αυτές θα οδηγήσουν κάπου είναι άλλη υπόθεση. Και μιας και μιλάμε για τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, είχε ενδιαφέρον καιαυτή τη φορά για την πολιτική και την οικονομία. Ερωτηθείς κατά πόσο το προεκλογικό κλίμα του 2027 μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές, ο CEO της τράπεζας εκτίμησε ότιΟ λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να έχει υπάρξει η ίδια εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυρίως, όμως, στάθηκε στηνπου υπάρχει στην Κύπρο για την ανάδειξη της χώρας σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόμβο της περιοχής. Μια στρατηγική που έχει προσελκύσει ξένες εταιρείες, επενδύσεις και εργαζομένους και, κατά τον ίδιο, δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Κοινώς, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν μπαίνει κάθε τόσο σε προεκλογική διαπραγμάτευση., ιδιαίτερα για όσους παρακολουθούν τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα ενόψει του 2027.-Είναι πληροφορία που κυκλοφορεί σε εξειδικευμένους ιστότοπους, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. To Semafor έγραψε ότι ηεξετάζει και πάλι την. Αυτή θα είναι η 2η προσπάθεια σε 14 μήνες να αποχωριστεί την αλυσίδα που αγόρασε από τη Whitbread έναντι 3,9 δισ. στερλινών (5,1 δισ. δολάρια). Επίσημο σχόλιο από την εταιρεία δεν υπάρχει. Η πρώτη απόπειρα έγινε τον Αύγουστο του 2025, με σύμβουλο τη Lazard και ναυάγησε τον Δεκέμβριο. Η Ατλάντα ζητούσε περίπου, δηλαδή τα μισά απ' όσα πλήρωσε. Οι φιναλίστ της διαδικασίας, ηκαι τοπροσέφεραν λιγότερα. Σήμερα φαίνεται πως έχει εμφανιστεί έναςπου μελέτησε τον φάκελο αλλά δεν ενθουσιάστηκε με την αποτίμηση. Η Costa έχει 2.700 καταστήματα σε Βρετανία και Ιρλανδία και 16.000 εργαζομένους στη Βρετανία. Ανακοίνωσε ότι το 2025 επέστρεψε σε λειτουργικά κέρδη 20 εκατ. στερλινών, από ζημιές 13,5 εκατ. το 2024, με έσοδα αυξημένα 5%, κοντά στα 1,3 δισ., και 1.063 ανακαινισμένα καταστήματα από το 2023.. Στο μεταξύ, άλλαξε και ο επικεφαλής της Coca-Cola, τον Μάρτιο οδιαδέχθηκε τον James Quincey, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι η Costa «δεν απέδωσε». Μετά το ναυάγιο του Αυγούστου κλήθηκαν οι σύμβουλοι αναδιάρθρωσης Alvarez & Marsal και AlixPartners. Το θέμα αγγίζει και την, μητρική της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που συνεργάζεται με την Costa στις αγορές της. Στο πρώτο εξάμηνο οι συνολικοί όγκοι καφέ του ομίλου υποχώρησαν -14,2%, αποτέλεσμα της κοινής απόφασης με την Costa να εστιάσουν στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν 24,5% με περισσότερα από 1.300 νέα σημεία. Ουδείς γνωρίζει-Η τριήμερη «βουτιά» των τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών επαναφέρει στο προσκήνιο τοέπειτα από ένα ισχυρό ράλι ή για ένδειξη αυξημένης επιφυλακτικότητας των επενδυτών. Η υποχώρηση τουστις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, κάτω από τις 3.000 μονάδες για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, συνοδεύεται από σημαντικές απώλειες και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ηκαι ηέχουν καταγράψει πτώση 10,3%, η8,9% και η8,5% στο ίδιο διάστημα. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν η αποτίμηση διευρύνεται στο σύνολο του έτους. Ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να ενισχύεται κατάεντός του 2026, με την Τρ. Πειραιώς να προηγείται με κέρδη 40,1%, ενώ ακολουθούν η Eurobank με 26,2%, η ΕΤΕ με 23,1% και η Alpha Bank με 16,8%. Η απόσταση από τα πρόσφατα υψηλά καθιστά πιθανή την κατοχύρωση κερδών, ιδίως από επενδυτές που αναζητούν ρευστότητα ή περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές μετά από παρατεταμένη άνοδο.από τη σταθεροποίηση του διεθνούς κλίματος, τις αποτιμήσεις και την ανθεκτικότητα των τραπεζικών αποτελεσμάτων. Τον Σεπτέμβριο, μήνα της μετάταξης στις ανεπτυγμένες αγορές απόκαι, οι ξένοι ήταν καθαροί αγοραστές για 472,2 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα 2/3 των 726,9 εκατ. του εννεαμήνου. Ετσικαθώς η αναβάθμιση αγόρασε στις ελληνικές τράπεζες λίγο χρόνο. Ο Οκτώβριος όμως έφερε την προσγείωση στη νέα τραπεζική πραγματικότητα και τους εξωτερικούς παράγοντες πίεσης. Η άνοδος του πετρελαίου, οι φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και η αναταραχή στις αγορές ομολόγω. Παράδειγμα η μετοχή της Société Générale που απέχει -25% από το υψηλό του Αυγούστου.-Ηανέκαμψε δυναμικά, με κέρδη 6,24% στα 9,7 ευρώ, στην καλύτερη συνεδρίασή της από τις 16 Ιουνίου, με την έναρξη κάλυψης από τηννα λειτουργεί ως καταλύτης. Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση «Buy» και, έναντι 9,13 ευρώ στην ανάλυσή της, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 64%. Το upside υπολογίζεται πλέον σε 54,6%, μετά το άλμα της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με την Ambrosia Capital, το αφήγημα στηρίζεται στον μετασχηματισμό της Aktor σε όμιλο υποδομών και ενέργειας, μεκαι εκτιμώμενη ετήσια αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 25% την περίοδο 2025-2032. Κατασκευές, παραχωρήσεις, ΑΠΕ και LNG αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ενώ η εξαγορά των Ηλέκτωρ και Θαλής αναμένεται να προσθέσει περίπου 40 εκατ. ευρώ στα ετήσια EBITDA από το 2027.παραμένουν η εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου, αλλά και η συγκράτηση του χρηματοοικονομικού κόστους.-Ηανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι αγοράζει από το fund Grain Management το πανεθνικό χαρτοφυλάκιο αδειών στα 800 MHz. Το σχέδιο είναι να γίνει η, ο νέος «μεγάλος πάροχος κινητής στις ΗΠΑ». Την Παρασκευή, η μετοχή τηςέχασε -13,3%, η AT&T -9,8% και η Verizon -8,8%. Στη Φρανκφούρτη, ηέκλεισε στο -7,94%, στα €24,70, την ώρα που ο DAX που ανέβαινε +1,1%., είναι ότι το φάσμα ανήκε στη θυγατρική της. Η T-Mobile το είχε πούλησε στη Grain τον Αύγουστο, έναντι 2,9 δισ. δολαρίων και με άδειες στα 600 MHz. Δύο μήνες αργότερα, η Grain το μεταπούλησε στον Μασκ. Το Reuters έγραψε ότι ο Μασκ θα πληρώσει κοντά στα $8 δισ. Η αλήθεια είναι ότι. Το δίκτυο έχει άλλες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η συναλλαγή θέλει έγκριση της FCC ενώ σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της T-Mobile, πάνω από το 70% της κίνησης γίνεται σε κλειστούς χώρους. Η αγορά δεν πείστηκε και. Οι μετοχές εταιρειών που έχουν πύργους κινητής όπως η American Tower και η Crown Castle έκλεισαν +9,3% και +15,6%. Στην Αθήνα, ο απόηχος του deal ήταν μάλλον μικρός. Οέκλεισε την Παρασκευή στα 19,30 ευρώ (-0,77%), με κεφαλαιοποίηση 7,62 δισ. και εβδομαδιαίες απώλειες μόλις -0,26%, σε μια πτωτική αγορά, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, Vodafone, Orange και Telefónica έχαναν από -3% έως -4,2%., αφού ο φόβος του νέου ισχυρού ανταγωνιστή αφορά την αμερικανική αγορά, όπου ο ΟΤΕ δεν έχει έκθεση.. Η μητρική εταιρεία συμφώνησε τον Μάρτιο με τη Starlink για δορυφορική κάλυψη κινητών σε 10 χώρες από το 2028, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η T-Mobile εισέπραξε 2,9 δισ. δολάρια για το φάσμα. Η μητρική της έχασε σε μία συνεδρίαση περίπου 12 δισ. ευρώ,-Η Ελλάδα βέβαια είναι μια μικρή συγκριτικά αγορά, αλλά σε καμία περίπτωσηκαι τους άλλους disruptors. Όταν η SpaceX έφερε με τοδορυφορικό ίντερνετ σε ελκυστικές τιμές, οι εγχώριοι πάροχοι άρχισαν να χάνουν πελάτες ιδιαίτερα σε νησιά, δυσπρόσιτες περιοχές και οικισμούς χωρίς οπτικές ίνες. Έτσι ο ΟΤΕ απάντησε με την τεχνολογίααξιοποιώντας το δίκτυο, όπως και οι άλλοι πάροχοι. Στην κινητή, βραχυπρόθεσμα, οι δορυφόροι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πυκνότητα και τη χωρητικότητα των επίγειων δικτύων 5G. Έτσι ο ανταγωνισμός δείχνει πως εξελίσσεται διαφορετικά και οι δορυφορικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα πακέτα των ίδιων των παρόχων. Ήδη ο ΟΤΕ, μέσω της Deutsche Telekom, έχει αποκτήσει στρατηγική πρόσβαση στην τεχνολογία, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές αγορές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη της υπηρεσίας από το 2028. Ηακολουθεί διαφορετική διαδρομή, μέσω της συνεργασίας της με την, ενώ για τηη δορυφορική συνδεσιμότητα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο νέων συνεργασιών.-Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάζεται στο Λαύριο, στο κτήριο του παλαιού Ηλεκτρικού Σταθμού του Τεχνολογικού Πάρκου, ο εθνικός μας. Με μετρημένη επίδοσηκατατάχθηκε τον Ιούνιο 31ος στον κόσμο και 23ος σε ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι ένα σύστημα τηςμε επιταχυντέςκαι θα αποτελέσει τον υπολογιστικό πυρήνα του, τουπου συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), ο κρατικός φορέας τεχνολογικών υποδομών. Μόλις 24 ημέρες αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, λήγει η προθεσμία της ευρωπαϊκής(Kοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, European High Performance Computing Joint Undertaking), για έως 7, μεκαι τουλάχιστον 100.000 προηγμένα τσιπ το καθένα. Η Ελλάδα έχει ήδη μεταφέρει στη EuroHPCαπό το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την ευρωπαϊκή συμμετοχή, το δυνητικό πλαίσιο φτάνει τα €700 εκατ. Οι αποφάσεις για τις επιλογές αναμένονται στις αρχές του 2027. Ενδιάμεσος σταθμός είναι η. Ο, 30 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. Στο Λαύριο θα εκπαιδεύονται τα μοντέλα, στην Κοζάνη θα «τρέχουν».Το ιδιωτικό έχει ήδη υπογραφές, με το δεσμευτικό μνημόνιο της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για data center 300 MW στον Άγιο Δημήτριο. Το Gigafactory, είναι άλλο σχέδιο.προς την EuroHPC δεν έχει γίνει γνωστό.-Στη σύσταση όχι μίας αλλά δύο νέων εταιρειών προχώρησαν τις τελευταίες μέρες μέλη της γνωστής, Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έγινε η σύσταση της, με την επωνυμία να παραπέμπει στο μεγάλο κοσμηματοπωλείο επί της οδού Βουκουρεστίου 25. Στον σκοπό της περιλαμβάνεται ημε… όλους τους δυνατούς τρόπους, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι στις 5.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από τηΑυτή συστάθηκε μια μέρα πριν, στις 8 Οκτωβρίου, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και την αγοραπωλησία-διαχείριση ακινήτων και με μετοχικό κεφάλαιο επίσης 5.000 ευρώ. Μέτοχοι της Rev Holding είναι ομε ποσοστό 95% και ο, με το υπόλοιπο 5%. Οι δύο εταιρείες εδρεύουν επί της Β. Σοφίας και εικάζω ότι έχουν ανακαλύψει…-Μπορεί οι συναντήσεις του υφυπουργού Ναυτιλίαςστο Νέο Δελχί να ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όμως το ουσιαστικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Και κυρίως σε μια πτυχή που πέρασε σχετικά χαμηλά στην ειδησεογραφία. Την προοπτική εισόδου. Στη συνάντηση τουμε τον Ινδό ομόλογό του, Shantanu Thakur, το θέμα τέθηκε στο τραπέζι, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του οικονομικού διαδρόμου. Το ερώτημα τώρα είναι ποιοι μεγάλοι ινδικοί επιχειρηματικοί όμιλοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν και, κυρίως, για ποιες ελληνικές λιμενικές υποδομές. Θα αναζητήσουν συμμετοχή στη διαχείριση λιμανιών ή θα προτιμήσουν εμπορευματικούς σταθμούς και δίκτυα logistics;, καθώς η ενδεχόμενη παρουσία της Ινδίας θα προσέθετε έναν νέο ισχυρό παίκτη στον ελληνικό λιμενικό χάρτη, όπου ήδη διασταυρώνονται διεθνή συμφέροντα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινωμένες συμφωνίες ή συγκεκριμένοι στόχοι. Ωστόσο, το επόμενο βήμα θα δείξει αν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο Νέο Δελχί μπορεί να αποκτήσει επιχειρηματικό αντίκρισμα. Και τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο τον IMEC, αλλά και τις-Στη Νέα Υόρκη, στο, η διοίκηση τηςεπέλεξε αυτή τη φορά να κινηθεί μακριά από τα φώτα των πάνελ και κοντά στα αυτιά των επενδυτών. Μαθαίνω ότι η, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, μαζί με τον Γιάννη Ζαφειράκη, οικονομικό διευθυντή (CFO), και τον Λευτέρη Παπατρίφωνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με στόχοότι η εταιρεία αξίζει πολύ περισσότερο από όσο δείχνει το ταμπλό. Και έχουν λόγο γιατί η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις στο 35% της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού. Το… φλερτ με τηνμπορεί να ναυάγησε, αλλάΗ Diana αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον η τιμή γίνει ελκυστικότερη. Άλλωστε, όταν έχεις επενδύσεισε μετοχές του υποψήφιου στόχου, δύσκολα ξεχνάς την υπόθεση. Και υπάρχει ακόμη μία είδηση με ελληνικό ενδιαφέρον. Την ώρα που άλλες ναυτιλιακές ανακαλύπτουν την Euronext Athens, η Παληού, προς το παρόν, δεν σκέφτεται την-Στον ναυτιλιακό κολοσσό των, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει να γράφεται, αλλά. Είναι πώς θα χωρέσουν στο ίδιο καράβι οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις μιας ολοένα μεγαλύτερης νέας γενιάς. Ήταν μάλιστα θέμα συζήτησης σε πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στο περιθώριο τουπου διοργάνωσε ο ναπολιτάνικος όμιλος πριν από λίγες στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Ο όμιλος, με αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και στόλο περίπου 130 πλοίων, ελέγχεται σήμερα από τα τέσσερα αδέλφια Εμάνουελ, Τζιαλούκα, Αμέλια και Μαρία. Όμως, όλο και περισσότερα μέλη τηςαποκτούν ενεργό ρόλο, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της Σαρδηνίας. Και. Η δημιουργία ξεχωριστών οικογενειακών εταιρειών συμμετοχών, ηκαι η αναφορά ακόμη και σε πιθανή είσοδο στο Χρηματιστήριο δείχνουν ότι προετοιμάζεται το έδαφος για το μέλλον. Ο Εμάνουελ αποφεύγει να ανοίξει δημοσίως τη συζήτηση περί διαδοχής. Ωστόσο, στους ναυτιλιακούς κύκλους το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα λεπτό ζήτημα.μεταξύ των διαφορετικών οικογενειακών κλάδων, όταν οι σημερινοί τέσσερις βασικοί μέτοχοι θα δώσουν σταδιακά περισσότερο χώρο στους διαδόχους τους. Διότι άλλο πράγμα να μοιράζεσαι τις μετοχές και άλλο την εξουσία σε μια οικογενειακή αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων.-Ητων επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε στην ακύρωση μιας από τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες δημόσιες εγγραφές στην Αυστραλία. Η, εταιρεία υποδομών data centers με τη στήριξη της, απέσυρε τα σχέδιά της για άντληση έως, καθώς δεν κατάφερε να προσελκύσει επαρκές θεσμικό ενδιαφέρον. Η σχεδιαζόμενη αποτίμηση των, έναντι μόλις 10,5 δισ. πριν από τρεις μήνες, θεωρήθηκε υπερβολική για μια εταιρεία με ετήσια έσοδα μόλις 51 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, από τα 912 MW σχεδιαζόμενης δυναμικότητας data centers, έχουν κατασκευαστεί μόλις 46 MW. Η εξέλιξη αναδεικνύει τονγια τη χρηματοδότηση της έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Σχεδόν 500 δισ. δολάρια νέου χρέους έχουν εκδοθεί φέτος για, ενώ η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος κεφαλαίου. Η αποτυχία της Firmus αποτελείγια τις αποτιμήσεις του κλάδου, καθώς οι επενδυτές απαιτούν πλέον απτά οικονομικά αποτελέσματα και όχι αποκλειστικά υποσχέσεις μελλοντικής ανάπτυξης.-Η, ηκαι ηΤρίτη και 13 ανοίγουν τοντου αμερικανικού χρηματοπιστωτικού κλάδου, σε μια περίοδο έντονης ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Στο τελευταίο τρίμηνο, η μετοχή της JPMorgan υποχώρησε κατά 0,3% και της Wells Fargo κατά 6,2%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,2%. Πρόκειται για υποαπόδοση 4,5 και 10,4 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα. Παρά την πίεση στις μετοχές,, ενώ της Wells Fargo παρέμειναν σχετικά σταθερές. Για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατάσε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με τα έσοδα υψηλότερα κατά 6,3%. Η εικόνα υποδηλώνει αισθητή επιβράδυνση έναντι του προηγούμενου τριμήνου, όταν τα κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 22,4% και τα έσοδα κατά 13,2%. Παρότι τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν τις αποδόσεις των δανείων,στα χαρτοφυλάκια ομολόγων και αυξάνει το κόστος των καταθέσεων. Παράλληλα, η ασθενέστερη πιστωτική ζήτηση και η πιθανή αύξηση των προβλέψεων περιορίζουν τη μετατροπή της ανόδου των εσόδων σε καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα από trading αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά, αλλά, ενώ η αναταραχή στην αγορά ομολόγων έχει οδηγήσει σε αναβολές σημαντικών δημόσιων εγγραφών επηρεάζοντας τα σχετικά έσοδα προμηθειών. Η αγορά θα εστιάσει κυρίως στο, στο κόστος καταθέσεων, στις πιστωτικές προβλέψεις και στην καθοδήγηση των διοικήσεων. Με την αύξηση των κερδών να περιορίζεται στο 3,4%, ταείναι πλέον αισθητά μικρότερα.-Τοάγγιξε ταστις 2 Οκτωβρίου. Έξι ημέρες αργότερα βρέθηκε στα 80.400, πτώση -7,7%. Την Παρασκευή, έκλεισε κοντά στα $82.600 και χθες, Κυριακή μεσημέρι, διαπραγματευόταν γύρω στα $83.000, περίπου 29% χαμηλότερα από το υψηλό 52 εβδομάδων. Όπως συμβαίνει και με τις τραπεζικές μετοχές,. Ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς τοκομερίδιο, ακριβαίνει όσο ανεβαίνει η απόδοση του «ασφαλούς» χαρτιού. Προηγουμένως, τα αμερικανικά spotείχαν τρεις διαδοχικές εβδομάδες εισροών, μεμόνο την εβδομάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Είχαν γυρίσει τη χρονιά σε θετικό πρόσημο, με συνολικές εισροές περίπου 1,2 δισ. Την Τετάρτη, έφυγαν $484,9 εκατ.,. Την Πέμπτη έφυγαν άλλα $244,1 εκατ. Η εβδομάδα έκλεισε με καθαρές εκροές περίπου $679 εκατ., πάνω από τις μισές εισροές του έτους. Την πτώση της τιμής μεγέθυνε η. Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. δολάρια στην εβδομάδα. Την Πέμπτη, κάτοχοι έως 6 μηνών, μετέφεραν σε ανταλλακτήρια 55.600 bitcoin με ζημία, σύμφωνα με την. Τοέχασε -6,8%, με τα δικά του ETF σε 8 συνεχόμενες ημέρες εκροών. Η ανάκαμψη της Παρασκευής ήρθε όταν υποχώρησαν οι αποδόσεις των ομολόγων, ενώ το Σαββατοκύριακο ηπρόσθεσε γεωπολιτικό κίνδυνο, που οι αγορές πετρελαίου και ομολόγων θα αποτιμήσουν σήμερα. Το επόμενο τεστ είναι. Το bitcoin όπως και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα σχεδιάστηκαν για να μην εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες. Τελικά όμως-Ηψάχνει το άρωμά της. Ο Gareth Morgan, επικεφαλής global brand design, ανακοίνωσε στο LinkedIn ότιπου θα μεταφράσει το brand Revolut σε κάτι «απρόσμενο, αξιομνημόνευτο και αναμφισβήτητα δικό μας». Σε μία ημέρα συγκέντρωσε πάνω από 300 σχόλια. Ξεχωριστό άρωμα χρειάζεται όποιος έχει δικούς του χώρους. Η Revolut ξεπέρασε τουςχωρίς ούτε ένα κατάστημα μέχρι σήμερα. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε το πρώτο Revolut Store στη Βαρκελώνη και τον Αύγουστο το πρώτο δικό της lounge, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, για το 2027. Στην προσπάθεια να γίνει γνωστό το brand Revolut χρησιμοποιήθηκε και η. Η Audi Revolut F1 Team ήταν 8η στις 11 ομάδες πριν από τη Σιγκαπούρη, με 17 βαθμούς έναντι 538 της Mercedes. Η Revolut, ωστόσο,: Όστιν (25/10), Πόλη του Μεξικού (1/11), Σάο Πάολο (8/11), Λας Βέγκας (22/11). Τέσσερις στάσεις στην αμερικανική ήπειρο μέσα σε έναν μήνα. Ο λόγος είναι ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η αμερικανική εποπτική αρχή OCC έδωσε υπό όρους έγκριση για τη, με αρχικό κεφάλαιο περίπου 95 εκατ. δολάρια και στόχο λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2027. Εκκρεμούν οι εγκρίσεις FDIC και Fed. Στο Μεξικό, η τράπεζα Revolut λειτουργεί ήδη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες σε Βραζιλία, Κολομβία, Περού και Αργεντινή. O στόχος είναι ταέως τα μέσα του 2027,. Τα 20 εκατ. που λείπουν, χρειάζονται έτσι περίπου 340 ημέρες.