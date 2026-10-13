-Χαίρετε, το χθεσινό θέμα της ημέρας -τουλάχιστον σε επίπεδο κουτσομπολιού- ήταν «η δημόσια εμφάνιση» διά πληρεξουσίου δικηγόρου της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα που μετά από περίπου 10 ημέρες και έναν καταιγισμό δημοσιευμάτων κυρίως από τη Wall Street Journal αλλά και πολλά ακόμα αμερικανικά ΜΜΕ και ένα εξίσου ισχυρό βρετανικό, την Daily Mail, έδωσε κάποιες εξηγήσεις για όσα «εκκωφαντικά» της προσάπτονται: Οικονομικές δοσοληψίες, κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστες συμπεριφορές, βόλτες με σκάφη και αεροσκάφη επιχειρηματιών και άλλα βαριά τα οποία η ίδια λέει ότι δεν στέκουν. Είτε γιατί απλώς διεκδικούσε οφειλόμενα του παρελθόντος, από κάποιον Αμερικανό από την εποχή που δεν ήταν πρέσβης, είτε είχε άδεια από το State Department για να κινείται με ιδιωτικά αεροπλάνα προκειμένου να κάνει τη δουλειά της κ.λπ. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιο θα είναι, αν δηλαδή τα αφεντικά της, Τραμπ και Ρούμπιο, (δεν το βλέπω, μετά τη χθεσινοβραδινή δήλωση του POTUS) θα την καλύψουν ή όχι, πάντως ότι… γίναμε φίρμα παγκοσμίως ως χώρα από αυτές τις πικάντικες ιστορίες να λέγεται. Η ελληνική πηγή που ρώτησα μου απάντησε πάντως με σκεπτικισμό ότι «με τον Μέρντοχ δεν παίζεις και η Wall Street συνήθως δεν σταματάει μια ιστορία που αρχίζει». Ως γνωστόν ο media mogul Rupert έχει φάει μια… αγωγούλα 10 δισ. δολάρια από τον Τραμπ και ψάχνει ό,τι υπάρχει σε όλο τον κόσμο για την αμερικανική κυβέρνηση. Πολύ ενδιαφέρον ματς.

Ο Μητσοτάκης, ο πήχης των εκλογών, οι δελφίνοι και το παγκάρι

Εβδομάδα δημοσκοπήσεων

Η πλατφόρμα Βανς στην Αθήνα

«Ο θάνατός σου, η ζωή μου» σε νέα έκδοση

Οι άλλοι στην ΕΛΑΣ;

Η μάχη της Κρήτης

Οι δανειολήπτες του ελβετικού διαμαρτύρονται - Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου

Οι δείκτες ανεβαίνουν αλλά οι μετοχές πέφτουν

Epsilon Net: Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά;

Πόσο αξίζει η Ρωσία για την Coca Cola;

Κουτσιανάς: Η ώρα της… αναγκαστικής συμβίωσης

Εξαήμερο Ράλι για την Allwyn - Επιασε ξανά τα 10 δισ.

Lamda Development: Κάτω από τα 6 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο

Νέα αλλαγή κορυφής

Γιατί ο Κούστας προτίμησε το Χρηματιστήριο στο Οσλο

Το ρωσικό diesel του Τραμπ και το νέο παιχνίδι για τους Έλληνες εφοπλιστές

Τα 50 εκατομμύρια της Dynagas και τα 116 εκατομμύρια του Παππά

2,5 δισ. σε τέσσερα χρόνια, 12 δισ. σε μία ημέρα

Η Γερμανίδα υπουργός Εργασίας, δεν άντεξε

Το καναρίνι με τα τρία C

Το μπουρίτο που δεν αγόρασε η Starbucks

-Πάω σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε αρκετά στην πιάτσα τις τελευταίες ημέρες,στη συνέντευξή του στονγια το αν είπε ενσυνείδητα ή… του έφυγε ότι. Ένας σταθερός φίλος του Κ.Μ λοιπόν τον ρώτησε επ’ αυτού χθες ή προχθές αν δεν κάνω λάθος και πήρε μια εντελώς ξεκάθαρη απάντηση από τον Πρωθυπουργό την οποία και: «Εσύ τι πιστεύεις άραγε, ότι μετά από τόσα χρόνια κάνω λάθη στο τι λέω στον δημόσιο λόγο μου; Φυσικά και θα φύγω αν πάρω 25% γιατί όπως έχω πει πολλές φορές αισθάνομαι πλήρης και ευτυχής για το τι θα αφήσω πίσω στην οκταετή θητεία μου, πώς ήταν η Ελλάδα το 2019 και πώς είναι σήμερα με όλα μας τα λάθη και τις αβελτηρίες. Να ξέρεις βέβαια ότι πιστεύω ότι θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 25%, άρα δεν το βλέπω να φεύγω…»,και κατέληξε: «Διαβάζω επίσης ότι δήθεν με ενοχλεί ότι κάνουν υπουργοί μου μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις, μετράνε δυνάμεις κ.λπ. Σε διαβεβαιώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, χαίρομαι διότι η ΝΔ έχει στελέχη δυνατά που μαζεύουν κόσμο και χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί όσοι πάνε στις συγκεντρώσεις αυτές θα ψηφίσουν το κόμμα του οποίου ηγούμαι». Όπερ μεθερμηνευόμενο από εμένα, ότι-Από σήμερα ξεκινάει ένας, με πρώτη αυτή της, εν συνεχεία τηςκαι έπεται η. Πάντως, τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν σημαντικά σε σχέση και με τη δημοσκοπική εικόνα που έχει υπόψη του το, αλλά και η. Προφανώς, καταλυτικό ρόλο στα δεξιά του χάρτη θα παίξει τοπου έχει γερό πέρασμα στουςκαι θα «κοντύνει» πολλά από τα κόμματα του χώρου. Και από βδομάδα έπεται συνέχεια καισε κανάλια και άλλα ΜΜΕ.-Να σας δώσω σήμερα ορισμένες πιο πρακτικές πληροφορίες για την, με όχημα το, το Μέσο Ενημέρωσης που βρίσκεται ενδεχομένως πιο κοντά στην καρδιά τουστην Αθήνα. Ο επικεφαλής ανταποκριτής του Breitbartέχει έρθει αρκετές φορές στην Αθήνα, έχει πάρει συνεντεύξεις από τονκαι από υπουργούς και έχει μεταφέρει, μαθαίνω, στον Βανς την άποψη ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να επανεκκινήσει τη σχέση του με την Ευρώπη που ξεκίνησε πολύ λάθος μετά τις νουθεσίες του στηαπό τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Ποιες μέρες ακριβώς θα έρθει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είναι προφανώς ασαφές, πάντως μιλάμε από τοκαι εντεύθεν και μαζί του θα έρθουν σίγουρα και. Η ακριβής σύνθεση του εδώ συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί προοδευτικά και σίγουρα μετά τις. Πάντως, οδεν θέλει να αφήσει στοντο μονοπώλιο της τοποθέτησης με φόντο την Αθήνα, καθώς φαίνεται ότι οι δύο τους θα είναι το ντουέτο που θα διεκδικήσει το-Αν άκουγε προσεκτικά κάποιος τον περασμένο Μάιο στελέχη τουνα σχολιάζουν τοθα θυμάται σήμερα την έκδηλη αμηχανία στα πρόσωπα και στα λόγια τους. Μόλις είχε γίνει πράξη η, ενώ οάρχισε να το ρημάζει και από στελέχη που κατευθύνονταν σχεδόν τρέχοντας προς την. Ο κύκλος των καλοκαιρινών δημοσκοπήσεων που ακολούθησε, έκλεισε αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ τρίτο και καταϊδρωμένο στην τρίτη θέση. Και ήρθε το φθινόπωρο και η- θαύματα δεν γίνονται, ούτε οι ανατροπές ταυτίζονται με εύκολα στοιχήματα, αλλά η ΕΛΑΣ δεν έγραψε τόσο καλά στο… διαγώνισμα της Θεσσαλονίκης κιΟι πασόκοι βλέπουνπου θα συνεχιστεί, αλλά ούτε δημοσκόποι είναι ούτε μαντικές ικανότητες διαθέτουν. Αυτόκαι κάποιους από αυτούς να βάζουν φιλόδοξα στοιχήματα για το τελευταίο επεισόδιο και τη φάση –στις κάλπες– που ξυρίζουν τον γαμπρό. Οι ελασίτες από την άλλη συναντούν πλέονστα πάνελ, έτοιμους να εγκαταλείψουν οριστικά «τα σεις και τα σας» με τους συντοπίτες τους στην κεντροαριστερά. Κακά τα ψέματα:και αφορά και τα δύο κόμματα, αφού δεν θα είναι η μάχη με τη ΝΔ που θα κρίνει τη θέση τους στο σκηνικό, αλλά. «Ο θάνατός σου, η ζωή μου», είναιγια τις καθημερινές μάχες μεταξύ τους κι όσοι παρακολουθούν στενά την… αντάρα που τους περιβάλλει, δεν αιφνιδιάστηκαν και τόσο από το, του στενού συνεργάτη και λογογράφου τουεπί χρόνια, που αναρωτήθηκε δημόσια. Μου λένε ότι αρκετοί τσιπραίοι, ξέρετε, από τους νέους και άφθαρτους όχι από τους μπαρουτοκαπνισμένους, ουδεμία σχέση θέλουν να έχουν με τις ακραίες καφενειακού τύπου εκφράσεις του πονήματος Καρτερού - «ε, εμείς, ας κρατήσουμε, βρε παιδιά, ένα επίπεδο» έλεγε χαρακτηριστικά νέο και υπερφιλόδοξο στέλεχος της ΕΛΑΣ, που προτιμά να κρατά-Στοπάντως ξεχείλιζε η οργή όταν πήραν χαμπάρι το «στόλισμα» Καρτερού στον. Το χρεώνουν όλο μα όλο στον Τσίπρα - γι’ αυτό και τον κάλεσαν να πάρει θέση. Θα πάρει; Ο Τσίπρας πηγαίνοντας προς την Κρήτη και ενώ οι δικοί του επέμεναν ότι «δεν ήξερε, δεν γνώριζε, τι ήθελε να γράψει ο Καρτερός»για το πώς θα έπρεπε να χειριστεί το θέμα. Ο ίδιος είναι ευγενής αλλά εκείνο τοδεν το λες και φιλοφρόνηση προς το ΠΑΣΟΚ - έτσι αν ερωτηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε κρητικό κανάλιγια να μην αδειάσει στην ψύχρα τον έμπιστό του Καρτερό.Άλλωστε στηνο Αλέξης δεν κατέβηκε για τον… Καρτερό αλλά για τοκαι για την ακρίβεια για τους. Τα προγνωστικά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κρατάει σημαντικές δυνάμεις και να δίνει(στα Χανιά δεν «παίζει» αυτός ο στόχος). Ο Τσίπρας πάλι έχει κάνει καλό πέρασμα στα στελέχη με πασοκορίζα. Ο, μέχρι πρότινος πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης από την παράταξη του, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και θα είναι το, μαζί με τον ανεξάρτητο (από τον ΣΥΡΙΖΑ),. Ο Ζάχαρης είναι εκτός από ικανό στέλεχος και δημοφιλής γιατρός στο Ηράκλειο - η υποψηφιότητά του με τον Τσίπρα είναι σαφές. Φίλοι από την Κρήτη με πληροφορούν επιπλέον ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν ανακοινώσει σύντομα τις υποψηφιότητες στο νησί, όπως του, αρκετές οικογένειες θα μεταναστεύσουν μαζικά προς Τσίπρα μεριά.-Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις στιςσε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο προχωρούν οι, παρά την εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες για υψηλή συμμετοχή στη ρύθμιση, της τάξης τουτων σχετικών δανείων που βρίσκονται στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Ηαμφισβητεί ότι τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν συνολική επίλυση του προβλήματος. Υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν καλύπτει ισότιμα όλους τους δανειολήπτες, ιδίως όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση ή οι οφειλές τους έχουν μεταβιβαστεί σε. Παράλληλα, ζητά να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τις πραγματικά ολοκληρωμένες συμβάσεις και διεκδικεί νέα νομοθετική παρέμβαση, χωρίς όρους που, κατά την άποψή της, περιορίζουν τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης. Κρίσιμο σημείο για τους δανειολήπτες είναι και η, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Αναμένουν την έκδοσή της, καθώς θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει τη δικαστική αντιμετώπιση των συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα προδικαστικής παραπομπής στο-Πάνω από το ένα τρίτο των μετοχών σε Ευρώπη και ΗΠΑ σε περιοχή/καθοδική αγορά. Παρά την πρόσφατη αναταραχή, οκατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό σε εβδομαδιαίο κλείσιμο. Οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίστηκαν λιγότερο ανθεκτικές, ωστόσο οολοκλήρωσε την εβδομάδα μόλις 4% χαμηλότερα από τα υψηλά του Αυγούστου. Παρά τις ενδείξεις ευρύτερης συμμετοχής των μετοχών στην άνοδο κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, τοτων μετοχών τουδιαπραγματεύεται τουλάχιστονχαμηλότερα από τα υψηλά του τελευταίου δωδεκαμήνου, σε συνθήκες τεχνικής, ενώ τοκαταγράφει πτώση τουλάχιστον. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, τοτων μετοχών τουβρίσκεται τουλάχιστονκάτω από τα υψηλά δωδεκαμήνου, ενώ τουποχωρεί κατάή περισσότερο.λένε από τηνότι αποτελούν οι συζητήσεις και το. Πηγές με γνώση της υπόθεσης σχολίαζαν τα πρόσφαταλέγοντας ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, ότι συζητήσεις πάντα υπάρχουν, και ότι στην παρούσα φάση γίνεται αναπαραγωγή παλαιότερων πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι κοντινό ή οριστικό. Σε κάθε περίπτωση τα σενάρια για πιθανή πώληση μεριδίων, είτε των μετόχων μειοψηφίας, τηςκαι της, είτε εκ του πλειοψηφικού ποσοστού του μεγαλομετόχου και επικεφαλής της, του, δεν σταματούν και αυτό θεωρείται ως έναν βαθμό αναμενόμενο καθώς μιλάμε για έναν όμιλο εκ των leaders του business software με αξία που ίσως υπερβαίνει το. Τώρα, αν αλλάξει κάτι από μέρα σε μέρα, εννοείται ότι. Ισχυροί «παίκτες» από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων funds και επενδυτές, διατηρούν πάντα στα «ραντάρ» τους το ελληνικό business software, λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας των εταιρειών οι οποίες εξειδικεύονται σε αυτό και των προοπτικών τους, κάτι που στη δεδομένη στιγμή αφορά την. Η οποία φυσικά παραμένει ενεργή επενδυτικά και η ίδια και ενδεχομένως να προβεί λίαν προσεχώς και σε άλλου είδους ανακοινώσεις π.χ. για νέα προϊόντα. Ωστόσο, στο τεχνολογικό σκέλος, η δημιουργία κοινών προϊόντων δηλαδή, η συνεργασία Εθνικής-δεν έδωσε σπουδαία αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, μεσολάβησε η απόκτηση από τηντουμε αποτίμηση λίγο πάνω από. Κάποιοι στην αγορά ισχυρίζονται ότι στο άκουσμα της είδησης εξαγοράς της EntersoftOne, ο ιδρυτής τηςΓιάννης Μίχος «άνοιγε σαμπάνιες». Από την πλευρά της Εθνικής, ο λογαριασμός βγαίνει. Αγόρασε το πρώτοτον Ιούνιο του 2023 προς 7,49 ευρώ τη μετοχή, δηλαδήΤο δεύτερο το πήρε το 2024 στα 12 ευρώ της δημόσιας πρότασης, όταν η εταιρεία αποτιμήθηκε €650 εκατ. Συνολικά περίπουΣε μια ενδεχόμενη αποτίμηση €1 δισ., το 15% αξίζει, πριν από τον δανεισμό του οχήματος εξαγοράς. Με λίγα λόγια για την Εθνική,. Μπορεί όμως κάλλιστα να βγάλει-Ηανέβασε χθες την τιμή-στόχο τηςστα, από 59,5, με σύσταση αγοράς. Η μετοχή κινήθηκε χθες γύρω από τα(+1,98%), με κεφαλαιοποίηση περίπου 19,2 δισ., ή αν προτιμάτε -11% χαμηλότερα από τα προ τριμήνου επίπεδα. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή στην έκθεση της Eurobank. Ο αναλυτήςυπολογίζει ότι οι δραστηριότητες εκτός Ρωσίας, μαζί με την αφρικανική CCBA που δεν έχει ακόμη ενοποιηθεί, αξίζουν πάνω από. Με αυτή την αριθμητική, η αγορά σήμερα δίνει στη ρωσική μονάδα, μηδενική αξία ή ακόμη και αρνητική. Στην πραγματικότητα, η μονάδα αυτή αντιστοιχεί σετων φετινών λειτουργικών κερδών και κρατά περίπουμετρητά τα οποία φυσικά δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Πριν από έναν μήνα περίπου, στις 18 Σεπτεμβρίου, η μετοχή έχασεσε μία συνεδρίαση που ήταν η χειρότερη από τον Απρίλιο του 2025. Αφορμή ήταν το διάταγμα Πούτιν που έθεσε υπό «προσωρινή διαχείριση» τις ρωσικές θυγατρικές της Nestlé και της Auchan. Η θυγατρικήδεν περιλαμβάνεται στο διάταγμα. Δύο ημέρες νωρίτερα, ηείχε βάλει τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές της. Για το ειδικό βάρος της Ρωσίας στην Coca Cola HBC, οι οίκοι διαφωνούν. Η, που υποβάθμισε τη μετοχή τον Αύγουστο, το υπολόγιζε στοτων κερδών του 2026. Ηβλέπειτο 2027, όταν ενοποιηθεί η αφρικανική CCBA. Η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει την απαλλοτρίωση της ρωσικής θυγατρικής. Απομένει να φανεί αν θα τολμήσει να την επιχειρήσει και το Κρεμλίνο.-Πλησιάζει η ώρα που η εταιρεία της οικογένειας Κουτσιανά «», που παραπέμπει στην αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση, θα συγχωνευθεί δι' απορροφήσεως από τη “” του επιχειρηματία. Στις αρχές του μήνα δημοσιοποιήθηκε και η γνωμοδότηση που κρίνει δίκαιη και λογική τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Βγήκαν όμως και τα, που μάλλον επιβεβαιώνουν τους λόγους αυτής της απόφασης. «Μέσα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον η πορεία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται προσπάθησε για εμπορικά βήματα. Ωστόσο κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Έτσι, ο κύκλος εργασιών της Symbeeosis αυξήθηκε στις, έναντι 214.650 ευρώ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταναπό ζημιές 999.818 ευρώ, με τα αποτελέσματα εις νέο να δείχνουν. Παράλληλα, εκφράζεται η αισιόδοξη εκτίμηση ότι «η εταιρεία προσβλέπει στην βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας και πιθανολογεί πως θα επιτευχθεί ανάκαμψη». Ακόμη, εντός του 2025 σταμάτησε η δραστηριότητα υποκαταστήματος που διατηρούσε για την παραγωγή-συσκευασία των προϊόντων της και την αποθήκευσή τους, σε μισθωμένο ακίνητο στο ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου, ενώ συνεργάζεται με εταιρείες αποθήκευσης των προϊόντων της, που δεν επέχουν θέση υποκαταστημάτων. Όπως σημειώνεται «στην επόμενη χρήση, 2026 και μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης, η εταιρεία προέβη σε κεφαλαιοποίηση των δανειακών της υποχρεώσεων προς τον μέτοχο, ύψους. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξημε άλλη εταιρεία του κλάδου τροφίμων, προς επίτευξη οικονομιών κλίμακας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά, καθώς και για επέκταση των δραστηριοτήτων σε άλλες αγορές».-Ησυνέχισε τη θετική της πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνονταςκαι απομακρυνόμενη περαιτέρω από το αρνητικό ρεκόρ των 11 ευρώ. Η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά, κλείνοντας στα, με τα συνολικά κέρδη του εξαήμερου να φτάνουν τοκαι τη χρηματιστηριακή αξία να επιστρέφει στην περιοχή των. Καταλυτικά στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος λειτούργησαν οι αγορές, αξίας, από τητου, στις 6-8 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους, αποκτώντας συνολικά 11,34 εκατ. μετοχές. Πλέον κατέχει τοτων μετοχών της. Σε τεχνικό επίπεδο η επόμενη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται πάνω από τη ζώνη τωνσυμπλήρωσε χθες η, ενώ μετρά μόλις μία ανοδική ημέρα εντός του Οκτωβρίου. Η μετοχή υποχώρησε στα, καταγράφονταςκαι κλείνοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο τωνγια πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα της μετοχής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο χαμηλό έτους των-Για την πρώηνπου έχει μετονομαστεί σε, η οποία διατηρεί στην Ελλάδα το μεγάλο εργοστάσιο στην Κόρινθο, έχουμε γράψει πως μαζί με όλη τη δραστηριότητα στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) πωλήθηκε στο private equity fund. Είχε προηγηθεί μια φάση έντονων διεργασιών λόγω κυρίως του αποκλεισμού της εταιρείας από τον μεγάλο διαγωνισμό των «έξυπνων μετρητών» του, ενώ ακολούθησαν διαδοχικοί ανασχηματισμοί στη διοίκηση. Με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 6 Οκτωβρίου, είχαμε και νέες αλλαγές. Έτσι, στη διοίκηση του ελληνικού βραχίονα συμμετέχουν ο, ανώτατο στέλεχος του, ως Πρόεδρος, οως Διευθύνων Σύμβουλος και οως μέλος. Η θητεία του νέου Δ.Σ. προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τον-Η είδηση ότι οετοιμάζει χρηματιστηριακό άνοιγμα στοείναι γνωστή. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται τόσο στην εισαγωγή, όσο σε αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Διότι ο επικεφαλής τηςδεν εξετάζει απλώς να βάλεισε μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία. Εξετάζει πώς θα δώσει αυτόνομη χρηματιστηριακή αξία σε έναν στόλο που μέχρι σήμερα βρίσκεται στη σκιά της πολύ μεγαλύτερης δραστηριότητας των containerships. Μεεν ενεργεία καινα έρχονται το, ο Κούστας έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ξηρού φορτίου που μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν διαθέσει ένα μειοψηφικό ποσοστό σε επενδυτές του, θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο. Κυρίως, όμως, θα αποκτήσει έναγια ενδεχόμενες μελλοντικές εξαγορές και νέες ναυπηγήσεις. Γιατίκαι όχι Νέα Υόρκη, θα αναρωτηθείτε. Επειδή η νορβηγική αγορά διαθέτει επενδυτές εξοικειωμένους με τους ναυτιλιακούς κύκλους και τις εταιρείες ξηρού φορτίου. Και επειδή μια αυτόνομη αποτίμηση μπορεί να αναδείξει αξία που σήμερα δεν αποτυπώνεται πλήρως στη μετοχή της. Οι επαφές με επενδυτές αναμένονται άμεσα και, εάν η τιμή ικανοποιήσει τον Κούστα, η διαδικασία θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο Κούστας θέλει δεύτερη εισηγμένη. Είναι αν ετοιμάζει τογια να χτίσει έναν πολύ μεγαλύτερο-Ηνα ανοίξει ξανά, έστω και προσωρινά, την αμερικανική αγορά στοέχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην. Και όχι άδικα. Διότι πίσω από τη γεωπολιτική στροφή της Ουάσιγκτον κρύβεται δυνητικά έναγια τον. Στην αγορά, πάντως, υπάρχει ένα: Ποιοι θα προλάβουν να κλείσουν τα. Οι μεγάλοι παίκτες διαθέτουν και τα πλοία και την τεχνογνωσία, αλλά γνωρίζουν ότι το παράθυρο που άνοιξε ο Τραμπ δεν θα μείνει απαραίτητα ανοιχτό για πάντα. Ίσως η επιστροφή του ρωσικού diesel στην αμερικανική αγορά είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης αναδιάταξης των ενεργειακών διαδρομών. Εάν συμβεί αυτό, οιθα βρεθούν ξανά σε πλεονεκτική θέση.-Δύο ανακοινώσεις από τη Wall Street, δύο διαφορετικές κινήσεις και αρκετό ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν πώς διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους οι ελληνικές ναυτιλιακές. Ηβάζει το χέρι στο ταμείο για να αποσύρει προνομιούχες μετοχές αξίας, οι οποίες της κοστίζουν. Με απλά λόγια, η κίνηση περιορίζει τις ετήσιες υποχρεώσεις διανομών κατά. Καθόλου άσχημη εξοικονόμηση. Την ίδια ώρα, ητουανανεώνει δύο προγράμματα διάθεσης μετοχών συνολικού ύψους έως. Η εταιρεία σπεύδει να διευκρινίσει ότι πρόκειται για διαδικαστική κίνηση και όχι για νέα άντληση κεφαλαίων.. Μόνο που στη Wall Street τέτοιες δυνατότητες δεν διατηρούνται χωρίς λόγο. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Η μία ελληνόκτητη εταιρεία περιορίζει το κόστος κεφαλαίου, η άλλη διατηρεί ανοιχτή την πόρτα της αγοράς. Και οι δύο κινήσεις δείχνουν πόσο σημαντική έχει γίνει ηγια τους Έλληνες εφοπλιστές. Το ερώτημα για τηείναι εάν το διαθέσιμο αυτό εργαλείο θα παραμείνει στο συρτάρι ή θα αξιοποιηθεί στην επόμενη επενδυτική κίνηση.-Τη Δευτέρα της περασμένης εβδομάδας, στη Βόννη, ηπραγματοποίησε την πρώτη της επενδυτική ημερίδα με θέμα την, την «υπερ-ευφυΐα» όπως αρέσκεται να την αποκαλεί ο Πρόεδρος Τραμπ. «Είμαι αισιόδοξος για την ΤΝ», είπε ο, και ήταν συγκεκριμένος, με αριθμούς. Μείωση των έμμεσων δαπανών κατά περίπουτο 2030 σε σύγκριση με το 2023, εκτός ΗΠΑ. Ο στόχος του 2027 ανέβηκε στοαπόΤα έσοδα από υπηρεσίες ΤΝ προς επιχειρήσεις προβλέπεται να αυξηθούν από 250 εκατ. φέτος σετο 2030. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχουν οι λεπτομέρειες και τα «ψιλά γράμματα» των ανακοινώσεών του. Τα ποσά είναι μεικτά, δηλαδή δεν αφαιρούν το κόστος χρήσης των μοντέλων. Η εταιρεία θέλει να το κρατήσει σε «χαμηλό διψήφιο ποσοστό» της εξοικονόμησης, άρα τουλάχιστον 250 εκατ. Αριθμό θέσεων εργασίας δεν έδωσε. Έδωσε όμως ένα μέτρο από τις ΗΠΑ εκεί που δεν μετρούν στον στόχο. Στις ΗΠΑ, οι AI agents χειρίζονται τομε πελάτες και οι κλήσεις προς την εξυπηρέτηση μειώθηκαν. Η χρηματιστηριακή αγορά απάντησε στις ανακοινώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου με άνοδο της μετοχής +1% την ίδια ημέρα. Τέσσερις συνεδριάσεις αργότερα, η είδηση ότι ηαγοράζει φάσμα στις ΗΠΑ έριξε τη μετοχή, στα 24,70 ευρώ, περίπου 28% κάτω από το υψηλό δωδεκαμήνου. Χάθηκαν γύρω στακεφαλαιοποίησης. Όλα αυτά όμως αφορούν και το Μαρούσι, στην Αθήνα. Οανήκει στην περίμετρο «εκτός ΗΠΑ». Οείχε πει τον Ιούνιο ότι πάνω από τοτου ομίλου υποστηρίζεται ήδη από, με στόχο το 40% στο τέλος του έτους. Το επόμενο τεστ είναι τα αποτελέσματα τριμήνου της μητρικής, στις-Ηπαραιτήθηκε χθες από υπουργός Εργασίας της Γερμανίας και από συμπρόεδρος του. Επικαλέστηκε το πένθος για τον θάνατο της θετής κόρης της και τις «δημόσιες επιθέσεις», και από τον κυβερνητικό εταίρο. Οι Χριστιανοδημοκράτες, της χρεώνουν αναβλητικότητα και καθυστερήσεις. Η επιτροπή για τις συντάξεις παρέδωσετον Ιούνιο αλλά σχέδιο νόμου δεν έχει φτάσει στο υπουργικό συμβούλιο. Για τη θέση του νέου υπουργού Εργασίας προορίζεται ο, 53 ετών, πρώην πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου και παλαιότερα υπουργός Εργασίας του κρατιδίου. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν «επαγγελματία» για την αναγκαία μεταρρύθμιση. Οι κοινωνικές δαπάνες στη Γερμανία έφτασαν το 2025 στα, από 31,3% το 2024 και 18,3% το 1960. Υψηλότερο ποσοστό έχει καταγραφεί μόνο την εποχή του κορωνοϊού, το 2020, με 32,5%. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Γερμανία είναι 4η στην ΕΕ, πίσω από Φινλανδία, Γαλλία και Αυστρία. Ως απόλυτο μέγεθος είναι πρώτη. Το 70% περίπου των δαπανών αφορά γήρας και υγεία. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απορροφά, δηλαδή 3,8% του συνόλου. Συνολικά οι παροχές αυξήθηκανκαι το ονομαστικό ΑΕΠ 3,3%, με πραγματική ανάπτυξη. Ο φερόμενος ως νέος υπουργός Εργασίας έχει ταχθεί τις τελευταίες εβδομάδες κατά της κατάργησης της πρόωρης σύνταξης χωρίς περικοπές μετά από, που προτείνει η επιτροπή. Η Γερμανία άλλαξε υπουργό σε μια μέρα.όμως, το ΑΕΠ,-Για να κρατήσουν ομόλογα των πιο αδύναμων αμερικανικών επιχειρήσεων, με βαθμολογίακαι κάτω, λίγο πριν από τη χρεοκοπία, οι επενδυτές ζητούν πλέον απόδοση. Πριν από έναν χρόνο αρκούνταν στο. Οι επαγγελματίες διαχειριστές επικεντρώνονται στο spread. Πόσο παραπάνω τόκο ζητά ο επενδυτής για να προτιμήσει να δανείσει μια εταιρεία αντί για το αμερικανικό Δημόσιο. Για ταέφτασε στις 8 Οκτωβρίου τις, δηλαδή 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, το υψηλότερο από τα τέλη του 2022. Πάνω από τις 1.000, η αγορά θεωρεί τον δανειολήπτη υποψήφιο για δύσκολες καταστάσεις. Το παράδοξο είναι πως η υπόλοιπη αγορά ομολόγων υψηλού ρίσκου (high yield) μένει ατάραχη. Το μέσο spread της είναι, χαμηλότερο από το 85% περίπου των τιμών της τελευταίας τριακονταετίας. Οι χειρότεροι πληρώνουν σχεδόν τετραπλάσιο ασφάλιστρο από τον μέσο όρο. Η, με δικούς της δείκτες, μετρά τη σχέση στοπου αποτελεί ρεκόρ από το 1994. Γιατί όμως τώρα; Ηαύξησε στις 16 Σεπτεμβρίου τα επιτόκια στο, πρώτη φορά από το 2023. Όποιος αναχρηματοδοτεί παλιό, φθηνό χρέος βρίσκει ακριβότερο χρήμα. Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά κεφάλαια: ηπροέβλεψε τον Ιούνιο σχετικές εκδόσεις χρέους σχεδόνπαγκοσμίως φέτος. Ημέτρησε τον Αύγουστο αθετήσειςστις αμερικανικές εταιρείες χαμηλής διαβάθμισης. Υπάρχει και. Η ίδια τράπεζα χώρισε τασε δύο κατηγορίες. Τα προβληματικά διαπραγματεύονται με, τα υπόλοιπα (το μεγαλύτερο κομμάτι) με. Λίγα βαριά περιστατικά τραβούν τον μέσο όρο. Στις ανάλογες εξάρσεις του 1998, του 2011, του 2015 και του 2022, η ύφεση δεν ακολούθησε αμέσως. Στις αγορές χρέους, η φωτιά ξεκινά πάντα από την περιφέρεια, ποτέ από το σαλόνι.Τέσσερις ημέρες κράτησε η μεγαλύτερη εξαγορά που ΔΕΝ έγινε ποτέ στην εστίαση. Την Πέμπτη, οιέγραψαν ότι ηδούλευε τους τελευταίους μήνες με συμβούλους πάνω στην πρόταση για την εξαγορά της. Χθες, ο εκπρόσωπός της έβαλε τέρμα στα σενάρια με τη φράση: «Δεν αγοράζουμε τη Chipotle». Η μετοχή της Chipotle είχε κερδίσει περίπουτην Πέμπτη και το είχε επιστρέψει ως την Παρασκευή. Χθες έχασε άλλο, ενώ τηςανέβηκε 1,5%. Η Chipotle είναι μια αμερικανική αλυσίδα μεξικανικού φαγητού, με μπουρίτο και μπολ που στήνονται μπροστά στον πελάτη. Είχε έσοδατο 2025, δεν έχει δανεισμό και αξίζει στο χρηματιστήριο γύρω σταΕκτός Αμερικής έχει μόλις 100 εστιατόρια περίπου. Η εξαγορά της θα ήταν η μεγαλύτερη στον κλάδο. Το ρεκόρ το κρατά από το 2014 η Burger King, με 11,4 δισ. για την Tim Hortons. Τα πρόσωπα έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Οδιοίκησε τη Chipotle από το 2018 έως το 2024 και η μετοχή της ανέβηκε. Μετά πήγε στη. Από τότε η Chipotle έχει χάσει σχεδόν τη μισή της αξία. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις έπεσαν 1,7% το 2025 και γύρισαν στο +2,2% το δεύτερο τρίμηνο, με το περιθώριο των εστιατορίων να υποχωρεί στο 25,2% από 27,4%. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Με το συνηθισμένο υπερτίμημα, ηθα έπρεπε να δώσει κοντά στα, το μισό της δικής της αξίας. Οιυπολόγιζαν ετήσιες εξοικονομήσεις περίπουΝωρίτερα τον Οκτώβριο, τοείχε γράψει ότι η Chipotle προσέλαβε συμβούλους άμυνας απέναντι σε ακτιβιστές μετόχους ή ανεπιθύμητη πρόταση.