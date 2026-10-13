-Χαίρετε, το χθεσινό θέμα της ημέρας -τουλάχιστον σε επίπεδο κουτσομπολιού- ήταν «η δημόσια εμφάνιση» διά πληρεξουσίου δικηγόρου της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα που μετά από περίπου 10 ημέρες και έναν καταιγισμό δημοσιευμάτων κυρίως από τη Wall Street Journal αλλά και πολλά ακόμα αμερικανικά ΜΜΕ και ένα εξίσου ισχυρό βρετανικό, την Daily Mail, έδωσε κάποιες εξηγήσεις για όσα «εκκωφαντικά» της προσάπτονται: Οικονομικές δοσοληψίες, κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστες συμπεριφορές, βόλτες με σκάφη και αεροσκάφη επιχειρηματιών και άλλα βαριά τα οποία η ίδια λέει ότι δεν στέκουν. Είτε γιατί απλώς διεκδικούσε οφειλόμενα του παρελθόντος, από κάποιον Αμερικανό από την εποχή που δεν ήταν πρέσβης, είτε είχε άδεια από το State Department για να κινείται με ιδιωτικά αεροπλάνα προκειμένου να κάνει τη δουλειά της κ.λπ. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιο θα είναι, αν δηλαδή τα αφεντικά της, Τραμπ και Ρούμπιο, (δεν το βλέπω, μετά τη χθεσινοβραδινή δήλωση του POTUS) θα την καλύψουν ή όχι, πάντως ότι… γίναμε φίρμα παγκοσμίως ως χώρα από αυτές τις πικάντικες ιστορίες να λέγεται. Η ελληνική πηγή που ρώτησα μου απάντησε πάντως με σκεπτικισμό ότι «με τον Μέρντοχ δεν παίζεις και η Wall Street συνήθως δεν σταματάει μια ιστορία που αρχίζει». Ως γνωστόν ο media mogul Rupert έχει φάει μια… αγωγούλα 10 δισ. δολάρια από τον Τραμπ και ψάχνει ό,τι υπάρχει σε όλο τον κόσμο για την αμερικανική κυβέρνηση. Πολύ ενδιαφέρον ματς.
Ο Μητσοτάκης, ο πήχης των εκλογών, οι δελφίνοι και το παγκάρι
-Πάω σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε αρκετά στην πιάτσα τις τελευταίες ημέρες, η ατάκα Μητσοτάκη
στη συνέντευξή του στον Πορτοσάλτε
για το αν είπε ενσυνείδητα ή… του έφυγε ότι θα παραιτηθεί αν πάρει 25% στις εκλογές
. Ένας σταθερός φίλος του Κ.Μ λοιπόν τον ρώτησε επ’ αυτού χθες ή προχθές αν δεν κάνω λάθος και πήρε μια εντελώς ξεκάθαρη απάντηση από τον Πρωθυπουργό την οποία και σας τη μεταφέρω, όχι αυτολεξεί βέβαια, γιατί δεν ήμουν και μπροστά
: «Εσύ τι πιστεύεις άραγε, ότι μετά από τόσα χρόνια κάνω λάθη στο τι λέω στον δημόσιο λόγο μου; Φυσικά και θα φύγω αν πάρω 25% γιατί όπως έχω πει πολλές φορές αισθάνομαι πλήρης και ευτυχής για το τι θα αφήσω πίσω στην οκταετή θητεία μου, πώς ήταν η Ελλάδα το 2019 και πώς είναι σήμερα με όλα μας τα λάθη και τις αβελτηρίες. Να ξέρεις βέβαια ότι πιστεύω ότι θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 25%, άρα δεν το βλέπω να φεύγω…», είπε μειδιώντας ο Κ.Μ
και κατέληξε: «Διαβάζω επίσης ότι δήθεν με ενοχλεί ότι κάνουν υπουργοί μου μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις, μετράνε δυνάμεις κ.λπ. Σε διαβεβαιώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, χαίρομαι διότι η ΝΔ έχει στελέχη δυνατά που μαζεύουν κόσμο και χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί όσοι πάνε στις συγκεντρώσεις αυτές θα ψηφίσουν το κόμμα του οποίου ηγούμαι». Όπερ μεθερμηνευόμενο από εμένα, ότι όπου και να πάνε… από το παγκάρι της εκκλησίας θα περάσουν
.
Εβδομάδα δημοσκοπήσεων
-Από σήμερα ξεκινάει ένας κύκλος μετρήσεων
, με πρώτη αυτή της Interview
, εν συνεχεία της Opinion Poll για το Action24
και έπεται η MARC για τον ΑΝΤ1
. Πάντως, τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν σημαντικά σε σχέση και με τη δημοσκοπική εικόνα που έχει υπόψη του το Μαξίμου
, αλλά και η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ
. Προφανώς, καταλυτικό ρόλο στα δεξιά του χάρτη θα παίξει το κόμμα Κασιδιάρη
που έχει γερό πέρασμα στους νεότερους ψηφοφόρους
και θα «κοντύνει» πολλά από τα κόμματα του χώρου. Και από βδομάδα έπεται συνέχεια και με άλλες μετρήσεις που ακολουθούν
σε κανάλια και άλλα ΜΜΕ.
Η πλατφόρμα Βανς στην Αθήνα
-Να σας δώσω σήμερα ορισμένες πιο πρακτικές πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στην Αθήνα τον Φεβρουάριο
, με όχημα το πρώτο συνέδριο που θα διοργανώσει στην Ευρώπη το Breitbart
, το Μέσο Ενημέρωσης που βρίσκεται ενδεχομένως πιο κοντά στην καρδιά του Τραμπ
στην Αθήνα. Ο επικεφαλής ανταποκριτής του Breitbart Μάθιου Μπόιλ
έχει έρθει αρκετές φορές στην Αθήνα, έχει πάρει συνεντεύξεις από τον Μητσοτάκη
και από υπουργούς και έχει μεταφέρει, μαθαίνω, στον Βανς την άποψη ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να επανεκκινήσει τη σχέση του με την Ευρώπη που ξεκίνησε πολύ λάθος μετά τις νουθεσίες του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το 2025
από τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Ποιες μέρες ακριβώς θα έρθει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είναι προφανώς ασαφές, πάντως μιλάμε από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου
και εντεύθεν και μαζί του θα έρθουν σίγουρα και αρκετοί Αμερικανοί υπουργοί
. Η ακριβής σύνθεση του εδώ συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί προοδευτικά και σίγουρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου
. Πάντως, ο Βανς
δεν θέλει να αφήσει στον Ρούμπιο
το μονοπώλιο της τοποθέτησης με φόντο την Αθήνα, καθώς φαίνεται ότι οι δύο τους θα είναι το ντουέτο που θα διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028
.
«Ο θάνατός σου, η ζωή μου» σε νέα έκδοση
-Αν άκουγε προσεκτικά κάποιος τον περασμένο Μάιο στελέχη του ΠΑΣΟΚ
να σχολιάζουν το νέο κόμμα Τσίπρα,
θα θυμάται σήμερα την έκδηλη αμηχανία στα πρόσωπα και στα λόγια τους. Μόλις είχε γίνει πράξη η δημοσκοπική αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση
, ενώ ο Τσίπρας
άρχισε να το ρημάζει και από στελέχη που κατευθύνονταν σχεδόν τρέχοντας προς την ΕΛΑΣ
. Ο κύκλος των καλοκαιρινών δημοσκοπήσεων που ακολούθησε, έκλεισε αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ τρίτο και καταϊδρωμένο στην τρίτη θέση με το σύνολο των προγνωστικών να είναι εις βάρος του
. Και ήρθε το φθινόπωρο και η ΔΕΘ
- θαύματα δεν γίνονται, ούτε οι ανατροπές ταυτίζονται με εύκολα στοιχήματα, αλλά η ΕΛΑΣ δεν έγραψε τόσο καλά στο… διαγώνισμα της Θεσσαλονίκης κι άρχισε να βλέπει ταβάνι στα ποσοστά της.
Οι πασόκοι βλέπουν ξεφούσκωμα της ΕΛΑΣ
που θα συνεχιστεί, αλλά ούτε δημοσκόποι είναι ούτε μαντικές ικανότητες διαθέτουν. Αυτό το ένα παραπάνω τσικ στα γκάλοπ όμως, τους έκανε να αναθαρρήσουν
και κάποιους από αυτούς να βάζουν φιλόδοξα στοιχήματα για το τελευταίο επεισόδιο και τη φάση –στις κάλπες– που ξυρίζουν τον γαμπρό. Οι ελασίτες από την άλλη συναντούν πλέον ανταριασμένους πασόκους
στα πάνελ, έτοιμους να εγκαταλείψουν οριστικά «τα σεις και τα σας» με τους συντοπίτες τους στην κεντροαριστερά. Κακά τα ψέματα: ο μονομέτωπος έγινε διμέτωπος
και αφορά και τα δύο κόμματα, αφού δεν θα είναι η μάχη με τη ΝΔ που θα κρίνει τη θέση τους στο σκηνικό, αλλά αυτή για τη δεύτερη θέση
. «Ο θάνατός σου, η ζωή μου», είναι το σύνθημα-ψωμοτύρι
για τις καθημερινές μάχες μεταξύ τους κι όσοι παρακολουθούν στενά την… αντάρα που τους περιβάλλει, δεν αιφνιδιάστηκαν και τόσο από το άρθρο του Θανάση Καρτερού
, του στενού συνεργάτη και λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα
επί χρόνια, που αναρωτήθηκε δημόσια αν ο πρόεδρος Νίκος είναι βλάκας
. Μου λένε ότι αρκετοί τσιπραίοι, ξέρετε, από τους νέους και άφθαρτους όχι από τους μπαρουτοκαπνισμένους, ουδεμία σχέση θέλουν να έχουν με τις ακραίες καφενειακού τύπου εκφράσεις του πονήματος Καρτερού - «ε, εμείς, ας κρατήσουμε, βρε παιδιά, ένα επίπεδο» έλεγε χαρακτηριστικά νέο και υπερφιλόδοξο στέλεχος της ΕΛΑΣ, που προτιμά να κρατά χαμηλά την μπάλα των αντιπαραθέσεων.
Οι άλλοι στην ΕΛΑΣ;
-Στο ΠΑΣΟΚ
πάντως ξεχείλιζε η οργή όταν πήραν χαμπάρι το «στόλισμα» Καρτερού στον Ανδρουλάκη
. Το χρεώνουν όλο μα όλο στον Τσίπρα - γι’ αυτό και τον κάλεσαν να πάρει θέση. Θα πάρει; Ο Τσίπρας πηγαίνοντας προς την Κρήτη και ενώ οι δικοί του επέμεναν ότι «δεν ήξερε, δεν γνώριζε, τι ήθελε να γράψει ο Καρτερός» άκουσε διαφορετικές εισηγήσεις
για το πώς θα έπρεπε να χειριστεί το θέμα. Ο ίδιος είναι ευγενής αλλά εκείνο το «εμείς ή κανείς»
δεν το λες και φιλοφρόνηση προς το ΠΑΣΟΚ - έτσι αν ερωτηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε κρητικό κανάλι μάλλον θα προσπαθήσει να ισορροπήσει
για να μην αδειάσει στην ψύχρα τον έμπιστό του Καρτερό.
Η μάχη της Κρήτης
Άλλωστε στην Κρήτη
ο Αλέξης δεν κατέβηκε για τον… Καρτερό αλλά για το ΠΑΣΟΚ
και για την ακρίβεια για τους πασόκους ψηφοφόρους στο νησί
. Τα προγνωστικά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κρατάει σημαντικές δυνάμεις και να δίνει μάχη για την πρωτιά με τη ΝΔ στις εκλογές, σε τρεις νομούς
(στα Χανιά δεν «παίζει» αυτός ο στόχος). Ο Τσίπρας πάλι έχει κάνει καλό πέρασμα στα στελέχη με πασοκορίζα. Ο Βαγγέλης Ζάχαρης
, μέχρι πρότινος πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης από την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη
, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και θα είναι το δυνατό χαρτί της ΕΛΑΣ στο Ηράκλειο
, μαζί με τον ανεξάρτητο (από τον ΣΥΡΙΖΑ), Χάρη Μαμουλάκη
. Ο Ζάχαρης είναι εκτός από ικανό στέλεχος και δημοφιλής γιατρός στο Ηράκλειο - η υποψηφιότητά του με τον Τσίπρα είναι σαφές «πλήγμα» για το ΠΑΣΟΚ
. Φίλοι από την Κρήτη με πληροφορούν επιπλέον ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν ανακοινώσει σύντομα τις υποψηφιότητες στο νησί, όπως του Νίκου Σκουλά στο Ηράκλειο
, αρκετές οικογένειες θα μεταναστεύσουν μαζικά προς Τσίπρα μεριά.
Οι δανειολήπτες του ελβετικού διαμαρτύρονται - Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου
-Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο προχωρούν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
, παρά την εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες για υψηλή συμμετοχή στη ρύθμιση, της τάξης του 80%
των σχετικών δανείων που βρίσκονται στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
αμφισβητεί ότι τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν συνολική επίλυση του προβλήματος. Υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν καλύπτει ισότιμα όλους τους δανειολήπτες, ιδίως όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση ή οι οφειλές τους έχουν μεταβιβαστεί σε funds και servicers
. Παράλληλα, ζητά να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τις πραγματικά ολοκληρωμένες συμβάσεις και διεκδικεί νέα νομοθετική παρέμβαση, χωρίς όρους που, κατά την άποψή της, περιορίζουν τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης. Κρίσιμο σημείο για τους δανειολήπτες είναι και η εκκρεμής απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου
, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Αναμένουν την έκδοσή της, καθώς θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει τη δικαστική αντιμετώπιση των συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ
.
Οι δείκτες ανεβαίνουν αλλά οι μετοχές πέφτουν
-Πάνω από το ένα τρίτο των μετοχών σε Ευρώπη και ΗΠΑ σε περιοχή bear market
/καθοδική αγορά. Παρά την πρόσφατη αναταραχή, ο S&P 500
κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό σε εβδομαδιαίο κλείσιμο. Οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίστηκαν λιγότερο ανθεκτικές, ωστόσο ο STOXX 600
ολοκλήρωσε την εβδομάδα μόλις 4% χαμηλότερα από τα υψηλά του Αυγούστου. Παρά τις ενδείξεις ευρύτερης συμμετοχής των μετοχών στην άνοδο κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, το 38%
των μετοχών του S&P 500
διαπραγματεύεται τουλάχιστον 20%
χαμηλότερα από τα υψηλά του τελευταίου δωδεκαμήνου, σε συνθήκες τεχνικής bear market
, ενώ το 18%
καταγράφει πτώση τουλάχιστον 30%
. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, το 34%
των μετοχών του STOXX 600
βρίσκεται τουλάχιστον 20%
κάτω από τα υψηλά δωδεκαμήνου, ενώ το 16%
υποχωρεί κατά 30%
ή περισσότερο.
Epsilon Net: Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά;
-Βusiness as usual
λένε από την Epsilon Net
ότι αποτελούν οι συζητήσεις και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο
. Πηγές με γνώση της υπόθεσης σχολίαζαν τα πρόσφατα σενάρια περί πώλησης μετοχικών μεριδίων,
λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, ότι συζητήσεις πάντα υπάρχουν, και ότι στην παρούσα φάση γίνεται αναπαραγωγή παλαιότερων πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι κοντινό ή οριστικό. Σε κάθε περίπτωση τα σενάρια για πιθανή πώληση μεριδίων, είτε των μετόχων μειοψηφίας, της General Atlantic
και της Εθνικής Τράπεζας
, είτε εκ του πλειοψηφικού ποσοστού του μεγαλομετόχου και επικεφαλής της Epsilon Net
, του Ιωάννη Μίχου
, δεν σταματούν και αυτό θεωρείται ως έναν βαθμό αναμενόμενο καθώς μιλάμε για έναν όμιλο εκ των leaders του business software με αξία που ίσως υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ
. Τώρα, αν αλλάξει κάτι από μέρα σε μέρα, εννοείται ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα μπορούσε να μείνει... κρυφή
. Ισχυροί «παίκτες» από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων funds και επενδυτές, διατηρούν πάντα στα «ραντάρ» τους το ελληνικό business software, λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας των εταιρειών οι οποίες εξειδικεύονται σε αυτό και των προοπτικών τους, κάτι που στη δεδομένη στιγμή αφορά την Epsilon Net
. Η οποία φυσικά παραμένει ενεργή επενδυτικά και η ίδια και ενδεχομένως να προβεί λίαν προσεχώς και σε άλλου είδους ανακοινώσεις π.χ. για νέα προϊόντα. Ωστόσο, στο τεχνολογικό σκέλος, η δημιουργία κοινών προϊόντων δηλαδή, η συνεργασία Εθνικής-Epsilon Net
δεν έδωσε σπουδαία αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, μεσολάβησε η απόκτηση από την βρετανική Hg
του 70% της EntersoftOne
με αποτίμηση λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ
. Κάποιοι στην αγορά ισχυρίζονται ότι στο άκουσμα της είδησης εξαγοράς της EntersoftOne, ο ιδρυτής της Epsilon Net
Γιάννης Μίχος «άνοιγε σαμπάνιες». Από την πλευρά της Εθνικής, ο λογαριασμός βγαίνει. Αγόρασε το πρώτο 7,5%
τον Ιούνιο του 2023 προς 7,49 ευρώ τη μετοχή, δηλαδή €30,4 εκατ.
Το δεύτερο το πήρε το 2024 στα 12 ευρώ της δημόσιας πρότασης, όταν η εταιρεία αποτιμήθηκε €650 εκατ. Συνολικά περίπου €79 εκατ.
Σε μια ενδεχόμενη αποτίμηση €1 δισ., το 15% αξίζει 150 εκατ.
, πριν από τον δανεισμό του οχήματος εξαγοράς. Με λίγα λόγια για την Εθνική, η συνεργασία δεν έβγαλε προϊόν
. Μπορεί όμως κάλλιστα να βγάλει υπεραξία
.
Πόσο αξίζει η Ρωσία για την Coca Cola;
-Η Eurobank Equities
ανέβασε χθες την τιμή-στόχο της Coca-Cola HBC
στα 61,7 ευρώ
, από 59,5, με σύσταση αγοράς. Η μετοχή κινήθηκε χθες γύρω από τα 51,5 ευρώ
(+1,98%), με κεφαλαιοποίηση περίπου 19,2 δισ., ή αν προτιμάτε -11% χαμηλότερα από τα προ τριμήνου επίπεδα. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή στην έκθεση της Eurobank. Ο αναλυτής Σταμάτης Δραζιώτης
υπολογίζει ότι οι δραστηριότητες εκτός Ρωσίας, μαζί με την αφρικανική CCBA που δεν έχει ακόμη ενοποιηθεί, αξίζουν πάνω από 52 ευρώ ανά μετοχή
. Με αυτή την αριθμητική, η αγορά σήμερα δίνει στη ρωσική μονάδα, μηδενική αξία ή ακόμη και αρνητική. Στην πραγματικότητα, η μονάδα αυτή αντιστοιχεί σε πάνω από 20%
των φετινών λειτουργικών κερδών και κρατά περίπου 1 δισ. ευρώ
μετρητά τα οποία φυσικά δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Πριν από έναν μήνα περίπου, στις 18 Σεπτεμβρίου, η μετοχή έχασε -5,77%
σε μία συνεδρίαση που ήταν η χειρότερη από τον Απρίλιο του 2025. Αφορμή ήταν το διάταγμα Πούτιν που έθεσε υπό «προσωρινή διαχείριση» τις ρωσικές θυγατρικές της Nestlé και της Auchan. Η θυγατρική Multon Partners
δεν περιλαμβάνεται στο διάταγμα. Δύο ημέρες νωρίτερα, η Eurobank Equities
είχε βάλει τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές της. Για το ειδικό βάρος της Ρωσίας στην Coca Cola HBC, οι οίκοι διαφωνούν. Η BNP Paribas Exane
, που υποβάθμισε τη μετοχή τον Αύγουστο, το υπολόγιζε στο 30% με 40%
των κερδών του 2026. Η Eurobank Equities
βλέπει 17%
το 2027, όταν ενοποιηθεί η αφρικανική CCBA. Η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει την απαλλοτρίωση της ρωσικής θυγατρικής. Απομένει να φανεί αν θα τολμήσει να την επιχειρήσει και το Κρεμλίνο.
Κουτσιανάς: Η ώρα της… αναγκαστικής συμβίωσης
-Πλησιάζει η ώρα που η εταιρεία της οικογένειας Κουτσιανά «Symbeeosis Ευ Ζην
», που παραπέμπει στην αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση, θα συγχωνευθεί δι' απορροφήσεως από τη “Nacaro Foods
” του επιχειρηματία Ευάγγελου Λιάκου
. Στις αρχές του μήνα δημοσιοποιήθηκε και η γνωμοδότηση που κρίνει δίκαιη και λογική τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Βγήκαν όμως και τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025
, που μάλλον επιβεβαιώνουν τους λόγους αυτής της απόφασης. «Μέσα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον η πορεία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται προσπάθησε για εμπορικά βήματα. Ωστόσο κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Έτσι, ο κύκλος εργασιών της Symbeeosis αυξήθηκε στις 236.160 ευρώ
, έναντι 214.650 ευρώ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημίες 1,29 εκατ. ευρώ
από ζημιές 999.818 ευρώ, με τα αποτελέσματα εις νέο να δείχνουν συσσωρευμένες ζημίες 8,36 εκατ. ευρώ
. Παράλληλα, εκφράζεται η αισιόδοξη εκτίμηση ότι «η εταιρεία προσβλέπει στην βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας και πιθανολογεί πως θα επιτευχθεί ανάκαμψη». Ακόμη, εντός του 2025 σταμάτησε η δραστηριότητα υποκαταστήματος που διατηρούσε για την παραγωγή-συσκευασία των προϊόντων της και την αποθήκευσή τους, σε μισθωμένο ακίνητο στο ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου, ενώ συνεργάζεται με εταιρείες αποθήκευσης των προϊόντων της, που δεν επέχουν θέση υποκαταστημάτων. Όπως σημειώνεται «στην επόμενη χρήση, 2026 και μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης, η εταιρεία προέβη σε κεφαλαιοποίηση των δανειακών της υποχρεώσεων προς τον μέτοχο Νικόλαο Κουτσιανά
, ύψους 2.429.500 ευρώ
. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες συγχώνευσης
με άλλη εταιρεία του κλάδου τροφίμων, προς επίτευξη οικονομιών κλίμακας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά, καθώς και για επέκταση των δραστηριοτήτων σε άλλες αγορές». Αρκεί να πετύχει η… συμβίωση
.
Εξαήμερο Ράλι για την Allwyn - Επιασε ξανά τα 10 δισ.
-Η Allwyn
συνέχισε τη θετική της πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνοντας έξι διαδοχικές συνεδριάσεις κερδών
και απομακρυνόμενη περαιτέρω από το αρνητικό ρεκόρ των 11 ευρώ. Η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά 2,5%
, κλείνοντας στα 12,4 ευρώ
, με τα συνολικά κέρδη του εξαήμερου να φτάνουν το 11,9%
και τη χρηματιστηριακή αξία να επιστρέφει στην περιοχή των 10 δισ. ευρώ
. Καταλυτικά στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος λειτούργησαν οι αγορές 995.152 μετοχών
, αξίας 11,5 εκατ. ευρώ
, από τη Valea Foundation
του Κάρελ Κόμαρεκ
, στις 6-8 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ
, αποκτώντας συνολικά 11,34 εκατ. μετοχές. Πλέον κατέχει το 5,56%
των μετοχών της. Σε τεχνικό επίπεδο η επόμενη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται πάνω από τη ζώνη των 13 ευρώ
.
Lamda Development: Κάτω από τα 6 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο
-Τέσσερις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις
συμπλήρωσε χθες η Lamda Development
, ενώ μετρά μόλις μία ανοδική ημέρα εντός του Οκτωβρίου. Η μετοχή υποχώρησε στα 5,935 ευρώ
, καταγράφοντας χαμηλό εξαμήνου
και κλείνοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 6 ευρώ
για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα της μετοχής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο χαμηλό έτους των 5,88 ευρώ
.
Νέα αλλαγή κορυφής
-Για την πρώην Landis+Gyr
που έχει μετονομαστεί σε ΕΥΚΟΝ Solutions
, η οποία διατηρεί στην Ελλάδα το μεγάλο εργοστάσιο στην Κόρινθο, έχουμε γράψει πως μαζί με όλη τη δραστηριότητα στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) πωλήθηκε στο private equity fund Aurelius
. Είχε προηγηθεί μια φάση έντονων διεργασιών λόγω κυρίως του αποκλεισμού της εταιρείας από τον μεγάλο διαγωνισμό των «έξυπνων μετρητών» του ΔΕΔΔΗΕ
, ενώ ακολούθησαν διαδοχικοί ανασχηματισμοί στη διοίκηση. Με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 6 Οκτωβρίου, είχαμε και νέες αλλαγές. Έτσι, στη διοίκηση του ελληνικού βραχίονα συμμετέχουν ο Dr. Alexander Henschel
, ανώτατο στέλεχος του Aurelius
, ως Πρόεδρος, ο Γεώργιος Κυριαζόπουλος
ως Διευθύνων Σύμβουλος και ο Alexander Gilbert
ως μέλος. Η θητεία του νέου Δ.Σ. προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2027
Γιατί ο Κούστας προτίμησε το Χρηματιστήριο στο Οσλο
-Η είδηση ότι ο Γιάννης Κούστας
ετοιμάζει χρηματιστηριακό άνοιγμα στο Οσλο
είναι γνωστή. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται τόσο στην εισαγωγή, όσο σε αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Διότι ο επικεφαλής της Danaos
δεν εξετάζει απλώς να βάλει 15 φορτηγά πλοία
σε μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία. Εξετάζει πώς θα δώσει αυτόνομη χρηματιστηριακή αξία σε έναν στόλο που μέχρι σήμερα βρίσκεται στη σκιά της πολύ μεγαλύτερης δραστηριότητας των containerships. Με 11 Capesize
εν ενεργεία και τέσσερα νεότευκτα Newcastlemax
να έρχονται το 2028
, ο Κούστας έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ξηρού φορτίου που μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν διαθέσει ένα μειοψηφικό ποσοστό σε επενδυτές του Οσλο
, θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο. Κυρίως, όμως, θα αποκτήσει ένα δεύτερο χρηματιστηριακό όχημα
για ενδεχόμενες μελλοντικές εξαγορές και νέες ναυπηγήσεις. Γιατί Όσλο
και όχι Νέα Υόρκη, θα αναρωτηθείτε. Επειδή η νορβηγική αγορά διαθέτει επενδυτές εξοικειωμένους με τους ναυτιλιακούς κύκλους και τις εταιρείες ξηρού φορτίου. Και επειδή μια αυτόνομη αποτίμηση μπορεί να αναδείξει αξία που σήμερα δεν αποτυπώνεται πλήρως στη μετοχή της Danaos
. Οι επαφές με επενδυτές αναμένονται άμεσα και, εάν η τιμή ικανοποιήσει τον Κούστα, η διαδικασία θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο Κούστας θέλει δεύτερη εισηγμένη. Είναι αν ετοιμάζει το χρηματιστηριακό εργαλείο
για να χτίσει έναν πολύ μεγαλύτερο στόλο ξηρού φορτίου
.
Το ρωσικό diesel του Τραμπ και το νέο παιχνίδι για τους Έλληνες εφοπλιστές
-Η απόφαση Τραμπ
να ανοίξει ξανά, έστω και προσωρινά, την αμερικανική αγορά στο ρωσικό diesel
έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
. Και όχι άδικα. Διότι πίσω από τη γεωπολιτική στροφή της Ουάσιγκτον κρύβεται δυνητικά ένα νέο πεδίο ναυλώσεων
για τον ελληνόκτητο στόλο δεξαμενόπλοιων
. Στην αγορά, πάντως, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει αρκετά εκατομμύρια δολάρια
: Ποιοι θα προλάβουν να κλείσουν τα πρώτα συμβόλαια μεταφοράς ρωσικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ
. Οι μεγάλοι παίκτες διαθέτουν και τα πλοία και την τεχνογνωσία, αλλά γνωρίζουν ότι το παράθυρο που άνοιξε ο Τραμπ δεν θα μείνει απαραίτητα ανοιχτό για πάντα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού
. Ίσως η επιστροφή του ρωσικού diesel στην αμερικανική αγορά είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης αναδιάταξης των ενεργειακών διαδρομών. Εάν συμβεί αυτό, οι Έλληνες εφοπλιστές
θα βρεθούν ξανά σε πλεονεκτική θέση.
Τα 50 εκατομμύρια της Dynagas και τα 116 εκατομμύρια του Παππά
-Δύο ανακοινώσεις από τη Wall Street, δύο διαφορετικές κινήσεις και αρκετό ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν πώς διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους οι ελληνικές ναυτιλιακές. Η Dynagas LNG Partners
βάζει το χέρι στο ταμείο για να αποσύρει προνομιούχες μετοχές αξίας 50 εκατ. δολαρίων
, οι οποίες της κοστίζουν 9% ετησίως
. Με απλά λόγια, η κίνηση περιορίζει τις ετήσιες υποχρεώσεις διανομών κατά 4,5 εκατ. δολάρια
. Καθόλου άσχημη εξοικονόμηση. Την ίδια ώρα, η Star Bulk
του Πέτρου Παππά
ανανεώνει δύο προγράμματα διάθεσης μετοχών συνολικού ύψους έως 116,4 εκατ. δολαρίων
. Η εταιρεία σπεύδει να διευκρινίσει ότι πρόκειται για διαδικαστική κίνηση και όχι για νέα άντληση κεφαλαίων. Σωστό
. Μόνο που στη Wall Street τέτοιες δυνατότητες δεν διατηρούνται χωρίς λόγο. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Η μία ελληνόκτητη εταιρεία περιορίζει το κόστος κεφαλαίου, η άλλη διατηρεί ανοιχτή την πόρτα της αγοράς. Και οι δύο κινήσεις δείχνουν πόσο σημαντική έχει γίνει η χρηματοοικονομική ευελιξία
για τους Έλληνες εφοπλιστές. Το ερώτημα για τη Star Bulk
είναι εάν το διαθέσιμο αυτό εργαλείο θα παραμείνει στο συρτάρι ή θα αξιοποιηθεί στην επόμενη επενδυτική κίνηση.
2,5 δισ. σε τέσσερα χρόνια, 12 δισ. σε μία ημέρα
-Τη Δευτέρα της περασμένης εβδομάδας, στη Βόννη, η Deutsche Telekom
πραγματοποίησε την πρώτη της επενδυτική ημερίδα με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη
, την «υπερ-ευφυΐα» όπως αρέσκεται να την αποκαλεί ο Πρόεδρος Τραμπ. «Είμαι αισιόδοξος για την ΤΝ», είπε ο Tim Höttges
, και ήταν συγκεκριμένος, με αριθμούς. Μείωση των έμμεσων δαπανών κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ
το 2030 σε σύγκριση με το 2023, εκτός ΗΠΑ. Ο στόχος του 2027 ανέβηκε στο 1,1 δισ.
από 800 εκατ.
Τα έσοδα από υπηρεσίες ΤΝ προς επιχειρήσεις προβλέπεται να αυξηθούν από 250 εκατ. φέτος σε 800 εκατ.
το 2030. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχουν οι λεπτομέρειες και τα «ψιλά γράμματα» των ανακοινώσεών του. Τα ποσά είναι μεικτά, δηλαδή δεν αφαιρούν το κόστος χρήσης των μοντέλων. Η εταιρεία θέλει να το κρατήσει σε «χαμηλό διψήφιο ποσοστό» της εξοικονόμησης, άρα τουλάχιστον 250 εκατ. Αριθμό θέσεων εργασίας δεν έδωσε. Έδωσε όμως ένα μέτρο από τις ΗΠΑ εκεί που δεν μετρούν στον στόχο. Στις ΗΠΑ, οι AI agents χειρίζονται το 40% των επαφών
με πελάτες και οι κλήσεις προς την εξυπηρέτηση μειώθηκαν 55%
. Η χρηματιστηριακή αγορά απάντησε στις ανακοινώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου με άνοδο της μετοχής +1% την ίδια ημέρα. Τέσσερις συνεδριάσεις αργότερα, η είδηση ότι η SpaceX
αγοράζει φάσμα στις ΗΠΑ έριξε τη μετοχή -7,94%
, στα 24,70 ευρώ, περίπου 28% κάτω από το υψηλό δωδεκαμήνου. Χάθηκαν γύρω στα 12 δισ. ευρώ
κεφαλαιοποίησης. Όλα αυτά όμως αφορούν και το Μαρούσι, στην Αθήνα. Ο ΟΤΕ
ανήκει στην περίμετρο «εκτός ΗΠΑ». Ο Κώστας Νεμπής
είχε πει τον Ιούνιο ότι πάνω από το 25% των διαδικασιών
του ομίλου υποστηρίζεται ήδη από Τεχνητή Νοημοσύνη
, με στόχο το 40% στο τέλος του έτους. Το επόμενο τεστ είναι τα αποτελέσματα τριμήνου της μητρικής, στις 5 Νοεμβρίου
.
Η Γερμανίδα υπουργός Εργασίας, δεν άντεξε
-Η Bärbel Bas
παραιτήθηκε χθες από υπουργός Εργασίας της Γερμανίας και από συμπρόεδρος του SPD
. Επικαλέστηκε το πένθος για τον θάνατο της θετής κόρης της και τις «δημόσιες επιθέσεις», και από τον κυβερνητικό εταίρο. Οι Χριστιανοδημοκράτες, της χρεώνουν αναβλητικότητα και καθυστερήσεις. Η επιτροπή για τις συντάξεις παρέδωσε 33 προτάσεις
τον Ιούνιο αλλά σχέδιο νόμου δεν έχει φτάσει στο υπουργικό συμβούλιο. Για τη θέση του νέου υπουργού Εργασίας προορίζεται ο Alexander Schweitzer
, 53 ετών, πρώην πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου και παλαιότερα υπουργός Εργασίας του κρατιδίου. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν «επαγγελματία» για την αναγκαία μεταρρύθμιση. Οι κοινωνικές δαπάνες στη Γερμανία έφτασαν το 2025 στα 1,431 τρισ. ευρώ
, 32% του ΑΕΠ
, από 31,3% το 2024 και 18,3% το 1960. Υψηλότερο ποσοστό έχει καταγραφεί μόνο την εποχή του κορωνοϊού, το 2020, με 32,5%. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Γερμανία είναι 4η στην ΕΕ, πίσω από Φινλανδία, Γαλλία και Αυστρία. Ως απόλυτο μέγεθος είναι πρώτη. Το 70% περίπου των δαπανών αφορά γήρας και υγεία. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απορροφά 57,5 δισ.
, δηλαδή 3,8% του συνόλου. Συνολικά οι παροχές αυξήθηκαν 5,7%
και το ονομαστικό ΑΕΠ 3,3%, με πραγματική ανάπτυξη 0,2%
. Ο φερόμενος ως νέος υπουργός Εργασίας έχει ταχθεί τις τελευταίες εβδομάδες κατά της κατάργησης της πρόωρης σύνταξης χωρίς περικοπές μετά από 45 έτη ασφάλισης
, που προτείνει η επιτροπή. Η Γερμανία άλλαξε υπουργό σε μια μέρα. Τον παρονομαστή του κλάσματος
όμως, το ΑΕΠ, δεν τον αλλάζει κανένας διορισμός
.
Το καναρίνι με τα τρία C
-Για να κρατήσουν ομόλογα των πιο αδύναμων αμερικανικών επιχειρήσεων, με βαθμολογία CCC
και κάτω, λίγο πριν από τη χρεοκοπία, οι επενδυτές ζητούν πλέον απόδοση 17,3%
. Πριν από έναν χρόνο αρκούνταν στο 11,9%
. Οι επαγγελματίες διαχειριστές επικεντρώνονται στο spread. Πόσο παραπάνω τόκο ζητά ο επενδυτής για να προτιμήσει να δανείσει μια εταιρεία αντί για το αμερικανικό Δημόσιο. Για τα CCC
έφτασε στις 8 Οκτωβρίου τις 1.252 μονάδες βάσης
, δηλαδή 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, το υψηλότερο από τα τέλη του 2022. Πάνω από τις 1.000, η αγορά θεωρεί τον δανειολήπτη υποψήφιο για δύσκολες καταστάσεις. Το παράδοξο είναι πως η υπόλοιπη αγορά ομολόγων υψηλού ρίσκου (high yield) μένει ατάραχη. Το μέσο spread της είναι 315 μονάδες
, χαμηλότερο από το 85% περίπου των τιμών της τελευταίας τριακονταετίας. Οι χειρότεροι πληρώνουν σχεδόν τετραπλάσιο ασφάλιστρο από τον μέσο όρο. Η Morgan Stanley
, με δικούς της δείκτες, μετρά τη σχέση στο 3,5
που αποτελεί ρεκόρ από το 1994. Γιατί όμως τώρα; Η Fed
αύξησε στις 16 Σεπτεμβρίου τα επιτόκια στο 3,75%-4%
, πρώτη φορά από το 2023. Όποιος αναχρηματοδοτεί παλιό, φθηνό χρέος βρίσκει ακριβότερο χρήμα. Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά κεφάλαια: η Morgan Stanley
προέβλεψε τον Ιούνιο σχετικές εκδόσεις χρέους σχεδόν 570 δισ. δολαρίων
παγκοσμίως φέτος. Η Moody’s
μέτρησε τον Αύγουστο αθετήσεις 5,3%
στις αμερικανικές εταιρείες χαμηλής διαβάθμισης. Υπάρχει και μια περισσότερο μετριοπαθής ανάλυση
. Η ίδια τράπεζα χώρισε τα CCC
σε δύο κατηγορίες. Τα προβληματικά διαπραγματεύονται με 2.818 μονάδες
, τα υπόλοιπα (το μεγαλύτερο κομμάτι) με 461
. Λίγα βαριά περιστατικά τραβούν τον μέσο όρο. Στις ανάλογες εξάρσεις του 1998, του 2011, του 2015 και του 2022, η ύφεση δεν ακολούθησε αμέσως. Στις αγορές χρέους, η φωτιά ξεκινά πάντα από την περιφέρεια, ποτέ από το σαλόνι.
Το μπουρίτο που δεν αγόρασε η Starbucks
Τέσσερις ημέρες κράτησε η μεγαλύτερη εξαγορά που ΔΕΝ έγινε ποτέ στην εστίαση. Την Πέμπτη, οι Financial Times
έγραψαν ότι η Starbucks
δούλευε τους τελευταίους μήνες με συμβούλους πάνω στην πρόταση για την εξαγορά της Chipotle Mexican Grill
. Χθες, ο εκπρόσωπός της έβαλε τέρμα στα σενάρια με τη φράση: «Δεν αγοράζουμε τη Chipotle». Η μετοχή της Chipotle είχε κερδίσει περίπου 6%
την Πέμπτη και το είχε επιστρέψει ως την Παρασκευή. Χθες έχασε άλλο 2,5%
, ενώ της Starbucks
ανέβηκε 1,5%. Η Chipotle είναι μια αμερικανική αλυσίδα μεξικανικού φαγητού, με μπουρίτο και μπολ που στήνονται μπροστά στον πελάτη. Είχε έσοδα 11,9 δισ. δολάρια
το 2025, δεν έχει δανεισμό και αξίζει στο χρηματιστήριο γύρω στα 41 δισ.
Εκτός Αμερικής έχει μόλις 100 εστιατόρια περίπου. Η εξαγορά της θα ήταν η μεγαλύτερη στον κλάδο. Το ρεκόρ το κρατά από το 2014 η Burger King, με 11,4 δισ. για την Tim Hortons. Τα πρόσωπα έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Ο Brian Niccol
διοίκησε τη Chipotle από το 2018 έως το 2024 και η μετοχή της ανέβηκε 770%
. Μετά πήγε στη Starbucks
. Από τότε η Chipotle έχει χάσει σχεδόν τη μισή της αξία. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις έπεσαν 1,7% το 2025 και γύρισαν στο +2,2% το δεύτερο τρίμηνο, με το περιθώριο των εστιατορίων να υποχωρεί στο 25,2% από 27,4%. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Με το συνηθισμένο υπερτίμημα, η Starbucks
θα έπρεπε να δώσει κοντά στα 50 δισ.
, το μισό της δικής της αξίας. Οι Financial Times
υπολόγιζαν ετήσιες εξοικονομήσεις περίπου 770 εκατ.
Νωρίτερα τον Οκτώβριο, το Semafor
είχε γράψει ότι η Chipotle προσέλαβε συμβούλους άμυνας απέναντι σε ακτιβιστές μετόχους ή ανεπιθύμητη πρόταση.