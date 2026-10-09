-Χαίρετε, πριν ξαναπάω στην επίσκεψη Ρούμπιο (γιατί έχει πράμα) επανέρχομαι στο νέο Μεσανατολικό, ήτοι τον πόλεμο της Άννας με τον Νίκο Καρβέλα. Λοιπόν ο «δημιουργός», που όσοι τον ξέρουν γνωρίζουν και τον δύσκολο και sui generis χαρακτήρα του, το ‘πε και το ‘κανε ουσιαστικά και απέσυρε τη συμμετοχή του κατά κάποιον τρόπο από το pull της εταιρείας διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων που έπαιρνε αυτομάτως έσοδα από τα τραγούδια που έλεγε η Βίσση. Όπερ μεθερμηνευόμενον ότι η Αννούλα δεν μπορεί να τα τραγουδάει. Και τώρα υποχρεωτικά θα πρέπει (η Βίσση) να πάει στα δικαστήρια και να ζητήσει το δίκιο της, αν το βρει, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν ξέρω τι να σας πω. Για την ώρα κάποιοι κοινοί φίλοι που μεσολάβησαν δεν κατάφεραν να τους τα βρουν. Θα δούμε για πόσο ακόμα γιατί από την «αφωνία» της Άννας και την αφραγκία του Νίκου (ο ίδιος το λέει) δεν κονομάει κανείς. Προς το παρόν πάντως η Βίσση δεν πρόκειται να βγει στο μεϊντάνι για δηλώσεις γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν κάνει καλό, ο δε Κούστας που βρίσκεται στο εξωτερικό για δουλειές λέει επίσης «και πολύ ασχολήθηκα με τον άνθρωπο, ας τα βρούμε στα δικαστήρια». Ο Νίκος πάντως είναι φουρνέλο.

Ρούμπιο-Μητσοτάκης

Η Θεοδώρα της Πέλλας και το… νομοτελειακό χτύπημα στο ΠΑΣΟΚ

Η Έφη προς ΕΛΑΣ

Οι δημοσκόποι και το κόμμα Κασιδιάρη

Από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη

Η σιωπηρή αλλαγή στο ΕΛΚΑΚ

Η συνάντηση Χατζηδάκη-Ζέντερ

ΔΕΗ Fiber: Πατάει γκάζι στις οπτικές ίνες – Το deal με Vodafone

Ο δρόμος για την επιστροφή της Ελλάδας στο «Α»

Ο νέος κύκλος της CrediaBank ξεκινά με τη Μάλτα

Η ακτοπλοΐα και η υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο

Το φλερτ της Alphabet Education με κινέζικο πανεπιστήμιο

Το ράλι του πετρελαίου φέρνει τα διυλιστήρια κοντά στις κορυφές τους

Ισχυρές ρευστοποιήσεις στα λιμάνια

Ο μεγάλος δολοφόνος στη ναυτιλία

Η ομίχλη του Λιβανού

Το «αίμα στους δρόμους» και ο Παππάς

Τα βακτήρια άναψαν πράσινο. Τώρα πρέπει και οι επενδυτές…

Απέχουμε 6-12 μήνες από μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση;

Οι…καλόγεροι της ΡΑΑΕΥ

Ποιος και πως θα πατήσει φρένο

Πυρετός για συστήματα προστασίας των data center

-Τώρα οόντωςαπό όλα όσα είδε και έζησε τη μιάμιση ημέρα που πέρασε στην Αθήνα. Κυρίως από τον ίδιο τονμου είπε μη κυβερνητική (για την ακρίβεια, μη ελληνική) πηγή. Και ας λέει ομε τον Τσούτσια ότι ο Κ.Μ έκανε τη ΝΔ «Ποτάμι» - είπαμε,. Κάτσε να δούμε πώς πάει το «» γιατί από χθες άρχισαν οι μετρήσεις και όχι τίποτα άλλο, εμμέσως πλέον θα μετριέται και ο Κασιδιάρης (τα λέω πιο κάτω). Ο Ρούμπιο ήθελε πάρα πολύ την εικόνα του στην, όπως επίσης θέλει και επαφές με τογιατί πιθανώς στο κομμάτι αυτό έχει μείνει πίσω. Γενικώς στη χρηματοδότηση ενόψει της προεδρικής κούρσας είναι πιο πίσω από τοναλλά οι εστέτ Republicans εμφανώς τον προτιμούν από τον Βανς που βέβαια είναι πολύ πιο κοντά στο στυλ του Τραμπ. Αν καταλαβαίνω καλά πάντως, πίσω από τις κλειστές πόρτεςως προς το τι μπορεί να κάνουν οι ΗΠΑ για τα, αλλά και, κυρίως στο σκέλος των. Και κρατήστε ότι, καθώς. Να δούμε τι θα δούμε και με τον αντιπρόεδρο Βανς εφόσον αποφασίσει να κάνει όντως μια βόλτα από τα μέρη μας στο πρώτο τρίμηνο του 2027, όπως θρυλείται. Ο Βανς πάντως α, αν και φαίνεται ότι θα είναιγια το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει 2028.στο, καθώς η βουλευτής Πέλλας δεν μπορεί να περιμένει άλλο στον θάλαμο της αναμονής και αρχίζει να χτυπάει όλο και πιο δυνατά την πόρτα. Ποια πόρτα; Μετά τον, χτύπησε την πόρτα και πέρασε στο κόμμα, ταυτίστηκε για ένα, όχι μικρό, διάστημα με το εγχείρημα του Στέφανου αναλαμβάνοντας την αντιπροεδρία κι όταν είδε πως άρχισε να αδειάζει από πιστούς η βάρκα,. Και τώρα; Ξανά ηχτυπάει την πόρτα του ΠΑΣΟΚ με τρόπο που η ίδια θεωρεί νομοτελειακό! Δεν ακούει προφανώς τις εσωκομματικές αντιδράσεις, ούτε ότι ο πρόεδρος Νίκος άρχισε να κάνειγια την επιστροφή της. Έτσι, η Θεοδώρα της Πέλλαςκαι βγήκε δημόσια να πει ότι «το να επανακάμψω στην κοίτη μου, μου υπαγορεύεται ως νομοτελειακό»! Θύμισε ότι δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για το μνημόνιο - ψήφισε άλλωστε και τα τρία! Και άρχισε τις φιλοφρονήσεις προς τον πρόεδρο Νίκο (μιλώντας στο meganews): «Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι χωράω στην προσπάθεια, μπορούμε να τα βρούμε». Εκείνη θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταπιεί αμάσητα τα όσα του έχει σούρει καιτο στοίχημα προσέλκυσης κεντρώων ψηφοφόρων; Ως γνωστόν το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο (και υπαρξιακό) από την εξασφάλιση μιας έδρας στην Πέλλα. Και σίγουρα, το πρώτο τραπέζι- πίστα στου Κασσελάκη και την επιστροφή στην… κοίτη. Έλα, Νίκο μου, μην αργείς, εδώ πήρες τον ναύαρχο και στριφογυρνάς τον Μιχελογιαννάκη.-Την ίδια ώρα, η, που επίσης κατάγεται από την Πέλλα, φαίνεται ότι έχει επίσης λάβει τις αποφάσεις της. Η πρώην υπουργός τουέκανε προχθές την, στο Ίλιον. Πρόκειται για την περιοχή της αφού εκεί, στη, εκλέχτηκε βουλευτής το 2023. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, πρωτοστάτησε για την ίδρυση τηςκι έφυγε το καλοκαίρι, παραδίδοντας μάλιστα και τη βουλευτική έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ - κάτι που «απαιτεί» η Κουμουνδούρου να κάνουν σύντομα, όλοι οι… φευγάτοι προς Τσίπρα μεριά. Η Έφη Αχτσιόγλου μάλλον είναι, αρχικά ως απλός μέλος.Αυτό που θεωρούν βέβαιο διάφοροι ΕΛΑΣίτες είναι ότικαι όχι σε κάποια άλλη -πιο βόρεια- εκλογική περιφέρεια.-Από χθες ξεκίνησε ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου (η αρχή θα γίνει με την έρευνα τηςγια το Action24, λογικά την Τετάρτη) και ένα ερώτημα που είχαν να καθορίσουν οι δημοσκόποι ήτανή μάλλον το κόμμα «» που ίδρυσαν τρεις πρώην βουλευτές τωνκαι οστηρίζει ανοιχτά. Συμφώνησαν λοιπόν ότιγια «Συμμαχία Ελλήνων» ή «Κασιδιάρη» θα εμφανίσουν στήλη στις έρευνες με το όνομα του κόμματος, σε αντίθετη περίπτωση οι προτιμήσεις αυτές θα πηγαίνουν στο «Άλλο Κόμμα». Όπως είναι λογικό, τυχόν εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων θα σημάνει και εξαφάνιση των Σπαρτιατών από τις μετρήσεις.-Πριν από μερικές μέρες, οπήγε στητου εν Ολύμπω. Χθες, ξεκίνησε την περιοδεία του στηαπό το γυναικείο μοναστήρι της Ορμύλιας, όπου τον υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της Σιμωνόπετρας. Αν το όνομα σας φαίνεται οικείο, είναι γιατί ο κ. Ελισσαίος ήταν αυτός που υποδέχθηκε στητον αρχηγό Αλέξη προ ολίγων ημερών και τον ξενάγησε στην ιστορική μονή. Το μοναστήρι της Ορμύλιας υπάγεται στην ευθύνη της Σιμωνόπετρας, ενώ μετά την ξενάγηση ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του πήγαν στο Συνοδικό για το καθιερωμένο κέρασμα. Κρατήστε πάντως ότισε πολλούς νομούς της-Μπορεί λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο να μην πήρε μεγάλη δημοσιότητα, όμως, του. Έφυγε ο έμπειρος στα της τεχνολογίας και πρώην υπουργός, ο οποίος συμπλήρωσε μεν τρία χρόνια στη θέση, αλλά είχε και τριβές, ενώ αποχώρησε από τη θέση του αντιπροέδρου και ο πρώην CEO του ΣΚΑΪ (πρώην Υπερταμείο και Enterprise Greece). Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ως μη εκτελεστικό μέλος ο, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Δρ., Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge. Σε θέση αντιπροέδρου τοποθετήθηκε πλέον και ο, αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου που είναι μέτοχος κατά 33% στο ΕΛΚΑΚ.-Μια επαφή με πιθανό βάθος χρόνου καλλιέργησε χθες στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησηςπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην παρασημοφόρηση του Βαυαρού πρωθυπουργούαπό τη Μητρόπολη Γερμανίας, μια επιλογή με τη δική της πολιτική σημασία. Διότι ο Ζέντερ είναι από τα πρόσωπα που έχουν το βάρος για ακόμη πιο κεντρικούς ρόλους στη γερμανική πολιτική σκηνή καιτων Χριστιανοδημοκρατών, μαζί με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο Χατζηδάκης προσφώνησε τον «αγαπητό Μάρκους», ανέδειξε τα κοινά τους σημεία στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην υπεράσπιση των παραδόσεων και παρέστη μαζί του στις. Στο πρόγραμμα είχε και συνάντηση με την πρόεδρο του βαυαρικού κοινοβουλίου,-Ησυνεχίζει να χτίζει με ταχύτητα τη θέση της στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, με τοτης θυγατρικήςνα έχει πλέον φτάσει σενοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. σε 70 περιοχές είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Επόμενος σταθμός είναι τα 2 εκατ. -έτοιμα για σύνδεση- ακίνητα έως το τέλος του 2026, με τον συνολικό στόχο κάλυψης να τοποθετείται στα. Η ταχύτητα ανάπτυξης του δικτύου, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες συνδέσεις έως 2,5 Gbps, δείχνει ότι η ΔΕΗ δεν αντιμετωπίζει τις τηλεπικοινωνίες ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως έναν. Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να συνυπολογιστεί και η συμφωνία της ΔΕΗ με τηκαθώς η δεύτερη με τηέχει φθάσει σε πάνω από 620 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. ΔΕΗ και Vodafone έχουν συμφωνήσει για τη συνένωση των δικτύων οπτικών ινών τους, με στόχο τη δημιουργία κοινού σχήματος συμμετοχής, το οποίο θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά FTTH. Ο σχεδιασμός που σύμφωνα με πληροφορίες προχωρά ομαλά, προβλέπει την ολοκλήρωση των ελέγχων (due diligence) και την υπογραφή οριστικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.-Σε μια πρόσφατη ανάλυσή της ηεπισημαίνει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει θετικά. Τις επόμενες εβδομάδες, το ενδιαφέρον στρέφεται στις(23/10) και(06/11), με περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των προοπτικών. Ωστόσο, ο οίκος δεν αναμένει αναβαθμίσεις τηςπριν από το 2027. Η Ελλάδα εισέρχεται σε εκλογική χρονιά και το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ένδειξη για το κατά πόσο διατηρείται η κοινωνική στήριξη στη δημοσιονομική σύνεση και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εφόσον αυτή η δέσμευση ανανεωθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Citi εκτιμά ότι η χώρα θα μπορούσε να επιστρέψει στην κατηγορία «Α» έως το, ανακτώντας την πιστοληπτική θέση που κατείχε πριν από την κρίση. Πάντως, ταπαρά την γενικότερη αναταραχή, η οποία έχει λειτουργεί ως ανάχωμα στις πρόσφατες περιόδους ανόδου των αποδόσεων.αφήνει πίσω της την περίοδο της εξυγίανσης και περνά πλέον στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό της. Η πρώτη αξιολόγηση της, με BB και θετικές προοπτικές, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Η τράπεζα έχει κάνει σημαντική πρόοδο, διαθέτει καθαρότερο ισολογισμό, ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και ένα επιχειρηματικό σχέδιο που στηρίζεται στην αύξηση των εργασιών και στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δημιουργούν οι εξαγορές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην, που διαμορφώνεται σε, μόλις μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Με άλλα λόγια, η CrediaBank βρίσκεται αρκετά κοντά σε ένα όριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε μακρινό. Η συναλλαγή για τηνμπορεί να αυξήσει σημαντικά την κλίμακα του ομίλου, να ενισχύσει τις καταθέσεις και τη ρευστότητα και να προσθέσει γεωγραφική διαφοροποίηση. Η Fitch, πάντως,: επιτυχής ενσωμάτωση,τουλάχιστον 14%, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και διατηρήσιμη κερδοφορία.-Η τουριστική σεζόν στα νησιά έχει ολοκληρωθεί οπότε το θέμα δεν είναι επίκαιρο, αλλά είναι βέβαιο ότι θα το βρούμε μπροστά μας σε μερικούς μήνες. Ημετά από έρευνα που διήρκησε ενάμιση χρόνο στον κλάδο τηςδιαπίστωσε υψηλή συγκέντρωση της αγοράς με σημαντικά εμπόδια εισόδου νέων παικτών, έντονη εποχικότητα, σημαντικές ανάγκες ανανέωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης του στόλου. Η κατάσταση που περιγράφει ησε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να συνεχίσουν οι τιμές του πετρελαίου την υψηλή πτήση (που θα αποτελέσει το άλλοθι) θα μετατρέψουν τιςσε εφιάλτη για τους επιβάτες.-Προς Ανατολάς φαίνεται ότι κοιτάζει πλέον η, ανοίγοντας παράθυρο και προς τα. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία το εγχείρημα τουστην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των, με την άδεια λειτουργίας να έχει μεν επανεκδοθεί, αλλά τη διαδικασία επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες στην Ιπποκράτους 33 βρέθηκε το, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας και εκείνο στο οποίο σπούδασε ο Σι Τζινπίνγκ. Για τέσσερις ημέρες φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Keele το Belt and Road Executive MBA του κινεζικού πανεπιστημίου, πρόγραμμα που έχει προσελκύσει δεκάδες επικεφαλής και ιδρυτές επιχειρήσεων από ασιατικές αγορές. Ο, ο οποίος τιμήθηκε από τον κοσμήτορα Jiao Jie, μίλησε για «γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και για «γόνιμα πεδία συνεργασίας» με το Tsinghua.. Άλλωστε, την ώρα που η εγχώρια συζήτηση για τις πανεπιστημιακές συνεργασίες περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, στην Ιπποκράτους φαίνεται ότι η πυξίδα δείχνει και προς Ασία. Και, όπως μαθαίνω,-Ανοδικά κινήθηκαν στηοι μετοχές των ελληνικών διυλιστηρίων, αξιοποιώντας το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ενισχύοντας την ήδη εντυπωσιακή φετινή χρηματιστηριακή τους επίδοση. Ηεπέστρεψε πάνω από τα 68 ευρώ, κλείνοντας στα, με σωρευτικά κέρδη 3,1% το τελευταίο διήμερο. Η μετοχή πλησίασε εκ νέου το ιστορικό υψηλό των 69,95 ευρώ, που είχε σημειώσει στις 17 Σεπτεμβρίου, έχοντας καταγράψει άνοδοαπό την αρχή του έτους. Αντίστοιχα, ηενισχύθηκε κατά 2,4% στο διήμερο, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 18,25 ευρώ και προσεγγίζοντας το υψηλό έτους των 18,63 ευρώ. Τα φετινά της κέρδη φτάνουν το. Η αποτίμηση της Motor Oil ανέρχεται σε 7,54 δισ. ευρώ και της HELLENiQ ENERGY σε 5,57 δισ. ευρώ.-Στο επίκεντρο των χθεσινών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με πτώση άνω του 6%. Ουποχώρησε κατάστα 42,8 ευρώ και απομακρύνθηκε από το πρόσφατο ρεκόρ των 49 ευρώ. Μάλιστα, πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων δύο ετών και συγκεκριμένα από τις 2 Απριλίου 2024, όταν είχε καταγράψει απώλειες 7,12%. Ισχυρή ήταν η διόρθωση και για τον, ο οποίος έχασεκαι έκλεισε στα 38,7 ευρώ, μόλις μία ημέρα μετά το ιστορικό υψηλό των 41,3 ευρώ. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων έξι ετών, από τις 23 Μαρτίου 2020 (-7,45%). Η ένταση των πωλήσεων σηματοδοτεί την απότομη αναστροφή της ανοδικής δυναμικής αμφότερων των μετοχών. Η χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΠ διαμορφώνεται σεκαι του ΟΛΘ σε-Μέσα στην ευφορία των ιστορικά υψηλών ναύλων, οέκανε στο Capital Link και μιαπου καλό είναι να κρατήσουμε για την επόμενη ημέρα: «». Και τοτης επισήμανσης έχει σημασία. Οιβρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, οι αξίες των μεταχειρισμένων έχουν εκτοξευθεί και οι Έλληνες συνεχίζουν να υπογράφουν νέες παραγγελίες. Ο Βαφειάς, όμως,Η λογική του είναι ότι όσο οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές στρεβλώσεις κρατούν ψηλά τις αγορές, όλα φαίνονται διαχειρίσιμα. Αν όμως οι συγκρούσεις αποκλιμακωθούν και οι ναύλοι διορθώσουν απότομα, τότε θα φανεί ποιος αγόρασε ακριβά, ποιος έχει φορτωθεί υπερβολικό δανεισμό και ποιος διαθέτει αρκετή διαφοροποίηση για να αντέξει. Γιατί στη ναυτιλία τα πραγματικά τεστ, όπως ειπώθηκε και στο ίδιο panel, δεν δίνονται στις καλές αγορές.-Στα γραφεία της DryLog στο Λονδίνο έχουν δει πολλές φορές το dry bulk να ανεβαίνει, να πέφτει και να ξαναγυρίζει. Γι’ αυτό και όταν από την πλευρά τουεκπέμπεται σήμα αυξημένης αβεβαιότητας, στην αγορά κάποιοι κρατούν σημειώσεις. Ηέκλεισε το 2025 με ζημιές, έναντι μόλις $431.000 το 2024, με τα έσοδα να υποχωρούν από $273 εκατ. στα $244 εκατ.. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Η εταιρεία δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την εικόνα. Γεωπολιτική αβεβαιότητα, αμερικανικές απειλές για επιβαρύνσεις στα κινεζικής κατασκευής πλοία και ένα orderbook περίπου 11% του στόλου. Με δύο λόγια, κανείς δεν βάζει εύκολα στοίχημα για την επόμενη κίνηση της αγοράς. Και εδώ είναι. Η DryLog Trading διαχειρίζεται καθημερινά περισσότερα από 30 ναυλωμένα πλοία, περίπου 250 ταξίδια τον χρόνο και 12 εκατ. τόνους φορτίων. Όταν λοιπόν ένα σημαντικό trading house με τέτοια εικόνα της αγοράς χάνει $7 εκατ.-Μια ενδιαφέρουσα διαφωνία καταγράφηκε στο Capital Link μεταξύκαιγια ένα από τα μεγαλύτερα «μυστικά» της επιτυχίας των Ελλήνων εφοπλιστών:. Ο Παππάς το περιέγραψε με μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Εμείς οι Έλληνες αγοράζουμε όταν υπάρχει». Με άλλα λόγια, όταν οι άλλοι φοβούνται, οι Έλληνες παραδοσιακά βρίσκουν τις μεγάλες ευκαιρίες. Μόνο που ο Βαφειάς είχε μια ένσταση. Αναρωτήθηκε εάν σήμερα κάνουμε ακριβώς αυτό. Η παρατήρησή του ήταν ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αγοράζουν second-hand και παραγγέλνουνσε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, δηλαδή πολύ κοντά στην κορυφή του κύκλου και όχι όταν «υπάρχει αίμα στους δρόμους». ΚαιΔύο διαφορετικές γενιές καιτης ίδιας ελληνικής συνταγής επιτυχίας. Ο ένας υπενθυμίζει τι έκανε ιστορικά ισχυρούς τους Έλληνες πλοιοκτήτες και ο άλλος αναρωτιέται εάν σήμερα εξακολουθούν πράγματι να ακολουθούν αυτή τη συνταγή.-Ηαπέκτησε αυτή την εβδομάδα το δικό της «χαρτί» στη μάχη κατά του. Λέγεται, στοχεύει την πρωτεΐνη Tau και προέκυψε από τη συνεργασία του «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της, μιας ελληνικής εταιρείας τεχνοβλαστού του ΕΙΕ που ιδρύθηκε το 2019 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με επικεφαλής τον δρα. Η μέθοδος είναι η μισή ιστορία. Τροποποιημένα βακτήρια-«εργαστήρια», παράγουν δισεκατομμύρια υποψήφια μόρια και εκπέμπουν πράσινο σήμα όταν κάποιο από αυτά «διορθώσει» την προβληματική πρωτεΐνη. Σε ζωικά μοντέλα το RSQ-020 επανέφερε τη χαμένη ικανότητα μάθησης και μνήμης και έδειξε δράση σε Tau από εγκεφάλους ασθενών.. Στην εταιρεία δεν κρύβουν τα λόγια τους. «Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια και χρειάζονται αρκετές ακόμη μελέτες πριν γνωρίζουμε αν το μόριο μπορεί να γίνει ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο». Οι προκλινικές μελέτες χρειάζονται, κατά τις πληροφορίες της στήλης, περίπου 2,5 χρόνια. Υπό έναν όρο, να προχωρήσει ο γύρος χρηματοδότησης που «τρέχει» ήδη η ResQ. Μέχρι σήμερα έχουν επενδύσει η(2022) και ο συνιδρυτής των Google Maps Λαρς Ράσμουσεν (2023), ενώ το 2024 ήρθε επιχορήγηση Proof of Concept από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.. Τον Ιούλιο, ηπαρουσίασε για το δικό της αντι-Tau μόριο, το diranersen, μια μελέτη φάσης 2 σε 416 ασθενείς. Κατάφερε να μειώσει την Tau, αλλά αστόχησε στον κύριο στόχο της και τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη φάση 3. Εκεί όπου ένας κολοσσός μετρά χρόνια και εκατοντάδες ασθενείς,-Ομε επαγγελματική διαδρομή στη Citibank, στη StormHarbour και σήμερα senior advisor στην Alvarez & Marsal στο Λονδίνο και πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μια μονοσέλιδη ανάλυση με τίτλο «2007 vs 2026»ότι οι ΗΠΑ απέχουναπό μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση. Το συμπέρασμά του είναι ότι το 2026 δεν μοιάζει με το 2007 όταν κυριολεκτικά είχε καταρρεύσει το σύστημα. Σήμερα, τα αμερικανικά νοικοκυριά δίνουν για την εξυπηρέτηση των χρεών τους το 11,11% του διαθέσιμου εισοδήματος (β΄ τρίμηνο 2026), έναντι 15,85% στο τέλος του 2007. Για τα στεγαστικά, 5,83% από 8,95%. Οι τράπεζες έχουν κεφάλαια κοντά σε ιστορικά υψηλά.: Το δημόσιο χρέος, τα μοχλευμένα, το(πάνω από $2,5 τρισ. ήδη από το 2024 που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε βαθιά ύφεση με υψηλά επιτόκια) και οι αποτιμήσεις των μετοχών. Η έκθεση των hedge funds σε αμερικανικό χρέος υπερδιπλασιάστηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2022, με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση repo. Η ανάλυση περιγράφει μια αλληλουχία σοκ. Απομόχλευση των funds στα, ζημιές στο private credit, έλλειψη ρευστότητας, γενική ανατιμολόγηση. Το 2008 η σειρά ήταν στεγαστικά, τιτλοποιήσεις, τράπεζες. Σήμερα είναι διαφορετική αλλά εξίσου επικίνδυνη. Τα hedge funds κρατούν ποσοστό-ρεκόρ 7% των εμπορεύσιμων Treasuries, περίπου $2 τρισ. Το 2008 η φωτιά ξεκίνησε από τα σπίτια. Τώρα-Ανάμεσα στις χιλιάδες παραγγελίες των υπηρεσιών του Δημοσίου που γίνονται καθημερινά, υπάρχουν καιΜια από αυτές αφορά πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, δηλαδή της πρώην ΡΑΕ που μετά τη διεύρυνση του αντικειμένου της έγινε, για την προμήθεια. Πρόκειται, βεβαίως, για τις γνωστές σε όλουςκαι όχι για καλόγερους όπως του Αγίου Όρους που επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες και ο Αλέξης μας… Η σχετικήαναφέρει την «έγκριση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εικοσιπέντε (25) ορθοστατικών επίπλων - κρεμαστρών (καλόγερων)», και ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Γραφείου Τεχνικής και Διοικητικής Μέριμνας. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την προμήθεια των 25 καλόγερων είναικαι πλέον του ΦΠΑ 24% (484,50 ευρώ), θα φτάσει συνολικά τις. Δηλαδή γύρω στα 100 ευρώ το κομμάτι. Ε, τουλάχιστον δεν θα ξεμείνουν από καλόγερους εκεί στην οδό Πειραιώς…-Στα dealing room της γηραιάς ηπείρου χθες, συζητούσαν ένα μόνο θέμα, ποιος και πώς θα σταματήσει την άνοδο των αποδόσεων των. Το 10ετές της Γαλλικής Δημοκρατίας επέστρεψε χθες στο, αφού την 1η Οκτωβρίου είχε αγγίξει το 5% για πρώτη φορά από το 2002. Το spread έναντι του Γερμανικού Bund βρίσκεται γύρω στις. 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