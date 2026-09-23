-Χαίρετε, ο Μητσοτάκης τελείωσε τις επαφές του στο Σαν Φρανσίσκο και πλέον βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα ξεκινά το πρόγραμμά του. Με μια γρήγορη ματιά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο οι πολιτικές επαφές -αν και σήμερα μπορεί να έχει μια σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ- όσο οι επαφές του με μεγάλους οίκους και τράπεζες. Σήμερα για παράδειγμα προγραμματίζεται να συναντήσει μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μετά από την παρουσία του σε εκδήλωση με ομογενείς. Ο λόγος για την Bank of America και τη Citigroup.

Απογευματινός καφές με την WSJ

Ξέμειναν στου Πρέσβη

Ο Αλέξης και οι φόροι στα διυλιστήρια

Η Σύνοδος του «Τζίτζι»

Επιμονή στη Δυτική Μακεδονία

Τα καλά και τα κακά νέα για τη βιομηχανία

Ο Γ. Στουρνάρας στο Μπουένος Άιρες

Ποιος είναι ο επόμενος;

Το deal Entersoftone - Hg πυροδότησε ράλι στην πληροφορική

Six Senses Porto Heli και για το προσωπικό

Ο (άλλος) Ολλανδός της Ελλάκτωρ

Safe Bulkers: κέρδη της τάξης του 18%

Δικαιώθηκε ο Μιχάλης Μαρακάκης

Εταιρεία υποδομών με δίκτυα, με αποθήκευση και data centers

Η Avin ξαναχτυπά στα φορτηγά

Οι Greeks φέρνουν το City στην Αθήνα

Το «Polaris» δείχνει τον δρόμο

Promotion Services από τον Σταθοκωστόπουλο

«Η ακαμάτρα των Αθηνών»

Το σκάνδαλο που ταρακουνά την Τουρκία

Η Škoda είναι η νέα Porsche

Το μπιφτέκι που ψήλωσε

-Μένω στοκαι ιδίως σε αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί, καθώς καταλαβαίνω ότι σήμερα (ώρα Αμερικής) θα πάει και για έναν απογευματινό καφέ με το, μεταξύ 47ης και 48ης λεωφόρου στη Νέα Υόρκη. Είναι προφανές ότι τα ξένα ΜΜΕ έχουν ενδιαφέρον για την περίπτωση της Ελλάδας που «σκοράρει» καλά στις αγορές ομολόγων και προσελκύει ως φορολογικούς κατοίκους δισεκατομμυριούχους και ιδιοκτήτες funds, όπως ο Κρις Ρόκος. Γενικώς, ο Κ.Μ. Ενδεικτικό και ότι την Παρασκευή ο Μητσοτάκης θα δώσει-Από τα παραλειπόμενα της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ είναιτο βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν με την πτήση τηςκαι η. Μεταξύ των επιβατών ο υπουργός Περιβάλλοντοςκαι η στενή συνεργάτης του Μητσοτάκηπου έχει φροντίσει για αρκετές επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα της μικρής ταλαιπωρίας να ανοίξει την πρεσβευτική κατοικία ο πρέσβης μας στις ΗΠΑ, προκειμένου να φιλοξενήσει τους Έλληνες που ξέμειναν και οι οποίοι αναχώρησαν εν τέλει χθες με άλλη πτήση για το Μεγάλο Μήλο.-Λοιπόν έχουν ενδιαφέρον πολύ οι χθεσινές ανακοινώσεις. Και αυτό γιατί έως τώρα απέφευγε συστηματικά να πει για το θέμα αυτό αφού όπως είναι γνωστό ο πρόεδροςμε τα βαριά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως ενέργειας. Έμαθα λοιπόν από μία πηγή βαρβάτη (αυτό που λέμε μη αμφισβητήσιμη) ότι χθες ρωτήθηκε (ο Αλέξης) «γιατί… μας την έριξες» ή κάπως έτσι. Και να τι έμαθα πάλι ότι απάντησε ο Θεούλης:από την αγορά ενέργειας ή να ελαφρύνει τους φόρους και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Δεν είπα μόνο για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων,φέρεται ειπών και κάπως έτσι δήλωνε… απελθέτω απ εμού το ποτήριον τούτο. Πολύ καλός έτσι;-Ενώστα μέσα Οκτωβρίου, χθες ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε.ανακοίνωσε θεαματικά ότι, αν επιδεινωθεί η κατάσταση,. Εκτός από τον ωραίο τίτλο όμως δεν διευκρίνισετο Συμβούλιο θα ζητήσει να συγκληθεί. Των Υπουργών Ενέργειας; Των Υπουργών Οικονομικών, όπου προΐσταται ο Πιερρακάκης; Εκτός αν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Μεταφορών (που είναι το όργανο που μπορεί να συγκαλέσει) θα λύσουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης...-Μπορεί ηνα πέρασε και οι περιοδείες των «γαλάζιων» στελεχών να τελείωσαν, η κυβέρνηση όμως δείχνει ιδιαίτερη επιμέλεια για, όπου λόγω τηςκαι της λεγόμενης «δίκαιης μετάβασης» έχει ζόρια. Δεν είναι τυχαίο ότι, ο οποίος θα βρεθεί σε, με συζητήσεις για έργα υποδομής, επενδύσεις, αλλά και την πορεία της μετάβασης. Η επίσκεψη ξεκινά από το Κολυμβητήριο Φλώρινας και στη συνέχεια ακολουθεί σύσκεψη για τον δρόμο Ξινό Νερό Πτολεμαϊδα, ενώ το απόγευμα θα έχει σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με στελέχη της ΔΕΗ. Το πρόγραμμα θα κλείσει με τα εγκαίνια, όπου δεν αποκλείεται να ακούσει ξανά παράπονα για τα αγροτικά και τηνγια την οποία έχει δοθεί παράταση κάποιων ημερών, καθώς υπήρχε ζήτημα με τις αεροφωτογραφίες που αντιστοιχούν στα δηλούμενα αγροτεμάχια.-Αρκετές ειδήσεις προκύπτουν από τοναυτές τις μέρες. Ξεκινώντας από τα θετικά, την Τρίτη μαθαίνω ότι έγινε στοη πρώτη συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τα. Στην επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του ΥΠΑΝ και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν ως βασικό έργο την βελτίωση του νόμου του 2022, ο οποίος απέδωσε τα μέγιστα και τη δημιουργία ενός νέου. Δουλειά της επιτροπής είναι να οργανώσει τους χώρους που θα υποδεχθούν την παραγωγή και να μετατρέψει τις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις σε οργανωμένους υποδοχείς με κοινές υποδομές. Μέσα από την καινούργια νομοθετική παρέμβασηΣτο ΥΠΑΝ επενδύουν πολλά στην στήριξη της βιομηχανίας, κάτι που παράγει ήδη αποτελέσματα καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί στον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ η ανάπτυξη της βιομηχανίας θα είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα και τουπου σήμερα πηγαίνει στιςγια τη συνεδρίαση των. Από την άλλη, αν και δεν συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΑΝ και απευθύνεται κυρίως στο Περιβάλλοντος,έστειλαν χθες, καθώς βλέπουν τονκαι ζητούν, εκτιμώντας ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα είναι ανεπαρκείς. Με την επιστολή τουςπου είναι κυρίως στονπροειδοποιούν ότι θα πληγεί σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής μεταποίησης και ζητούν από την κυβέρνηση να ενσωματώσει νέα ευρωπαϊκά εργαλεία που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αυξήσεων λόγω των πολέμων.-Οέχει προσκληθεί από τον ομόλογό του,, να μιλήσει στις, στο πλαίσιο μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι, με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να παρουσιάζει τη διαδρομή της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της βαθιάς κρίσης και της αμφισβήτησης της βιωσιμότητάς της έως τη σημερινή εικόνα μιας οικονομίας που έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική της αξιοπιστία. Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκεαντιμέτωπη με μια πρωτοφανή δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική δοκιμασία και με τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Η χώρα χρειάστηκε να εφαρμόσει μια σειρά από δύσκολες προσαρμογές, να αντιμετωπίσει σοβαρές αδυναμίες του κράτους και της οικονομίας και να αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών και των ευρωπαϊκών θεσμών.-Αν πριν από έναν χρόνο εμφανιζόταν, η λογική έλεγε να ψάξουμε σε Ινδία, Ισραήλ, Σκανδιναβική χερσόνησο. Ουδείς θα υπέθετε ότι, κάτι που αποτελεί. H, με την πρώτη επένδυσή της στη χώρα,, έναντι EBITDA €44 εκατ. και εσόδων €136 εκατ. το 2025. Η συναλλαγή δεν ξάφνιασε τους, που ενημερωθεί εγκαίρως για το deal. Η υπόλοιπη αγορά την περίμενε, απλώς. Η Hg αποκάλυψε. Η υποχρεωτική Β2Β ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω myDATA, δημιουργεί. Ηπου το Hg Catalyst θα χρηματοδοτήσει. Υπάρχει κι ένα 4ο κριτήριο που δεν το είπε κανείς. Ο όμιλος Olympia αγόρασε την Entersoft, το 2024,, όταν ο συνδυασμένος όμιλος. Δύο χρόνια αργότερα, τον ίδιο περίπου τζίρο τον αποτιμούν. Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε όπως πάντα. Αναζητά τον επόμενο. Ο κατάλογος της αγοράς, με πληροφορίες για αποτίμησηαλλά ο έλεγχος πέρασε στην Εθνική το 2024., με σενάρια πώλησης ή εισαγωγής και αποτίμηση, μέσω της IDEAL Holdings, που ως εισηγμένο fund θα πρέπει κάποτε να ρευστοποιήσει. Η, για την οποία ο βασικός μέτοχος διαψεύδει κάθε σχετική πληροφορία κόντρα στην πεποίθηση της αγοράς. Η αριθμητική της Hg είναι απλή:. Όποιος έχει πελάτες που δεν μπορούν να φύγουν, έχει τιμή.-Η ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της Entersoftone από την Ηg που αναφέραμε παραπάνω λειτούργησε ωςστο. Το συγκεκριμένο deal επιβεβαίωσε τις υψηλές αποτιμήσεις και την ελκυστικότητα του ελληνικού κλάδου τεχνολογίας, πυροδοτώντας κύμα αγοραστικού ενδιαφέροντος. Στη συνεδρίαση που ακολούθησε της ανακοίνωσης, ηηγήθηκε των κερδών με, ενώ ηενισχύθηκε κατάφτάνοντας στα 7,9 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης ηκαι η(άνω του 3%), με την Profile να κλείνει επίσης σε ιστορικό υψηλό και στα 10,54 ευρώ. Παράλληλα, ηκαι ηκατέγραψαν κέρδη άνω του 2%. Ηξεχώρισε ξεπερνώντας τα 84.000 τεμάχια σε όγκο συναλλαγών και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 8,66 ευρώ. Ως αποτέλεσμα της συνολικής κινητικότητας,και έκλεισε στιςμονάδες, που αποτελείγια τον δείκτη.-Ηέχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερουςγια τουςσε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τη δυσκολία της εύρεσης προσιτής κατοικίας όσο και με το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων τους αφού είναι γνωστό ότι πολλοί απασχολούμενοι στον τουρισμό μετακινούνται,, όπου βρουν καλύτερες συνθήκες. Ως απάντηση, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, δημιουργώντας οργανωμένες υποδομές στέγασης εντός ή κοντά στις μονάδες τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του, του υπό κατασκευή(με ανάδοχο την), στη θέση του παλιού «Costa Perla». Το έργο που περιλαμβάνει και 12 επώνυμες υπερπολυτελείς βίλες υπό το γνωστό ξενοδοχειακό brand τηςέχεικαι υλοποιείται από κοινοπραξία ξένων και ελληνικών κεφαλαίων, στην οποία συμμετέχουν, καθώς και η, με παρουσία δεκαετιών στην αγορά ακινήτων και σημαντικές εκτάσεις στην. Στο project λοιπόν προβλέπεται- δύο τριώροφα και ένα διώροφο-, που… δεν τις λες και λίγες σε σχέση με την εγκεκριμένη δυναμικότητα των. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην τροποποίηση τηςπου έχει υποβάλει η Costa Perla Α.Ε., όπου προβλέπονται επίσης η, έργα προστασίας και διαμόρφωσης της ακτής, μονάδα αφαλάτωσης και νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.-Το πλήρες όνομά του είναι, όμως στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη είναι ευρέως γνωστός ως. Οβρίσκεται πίσω από την, την επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε τοκαι η οποία, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι ΑΠΕ και επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση. Στηντο όνομα του van Poecke συνδέεται εδώ και χρόνια με την. Ήδη από το 2021, η Atlas N.V. κατείχε 34,114 εκατ. μετοχές, δηλαδή, με τον van Poecke να αποτελεί τον τελικό ελέγχοντα μέτοχο μέσω της. Μετά την απορρόφηση της Atlas N.V. από την AtlasInvest Holding B.V. και την OTC συναλλαγή μέσω της οποίας αποκτήθηκε επιπλέον ποσοστό 5,032%,, όπως αναφέρεται και στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν χθες, κάτι που τον καθιστά(59,59%)(10,41%). Η πιο πρόσφατη κίνηση του van Poecke και της AtlasInvest έγινε πριν λίγες εβδομάδες και αφορά, η οποία εξασφάλισεγια την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αποθήκευσης και ενεργειακών υποδομών σε Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, Ρουμανία και Ιταλία. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στην Aukera, όπως και στην Ελλάκτωρ, η AtlasInvest-Ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά της μετοχής τηςμετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Μέσα σε λίγες ημέρες, η μετοχή έχει, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αύξηση έγινε σε ελκυστική τιμή για τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε και η εμπορευσιμότητα της, μετά την είσοδο της εταιρείας και στο(παράλληλα με τη Ν. Υόρκη) που έγινε πριν το καλοκαίρι. Η πρόσφατη αύξηση των 80,4 εκ. ευρώ διεύρυνε τη μετοχική βάση της εταιρείας με θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές και πολλαπλασίασε σημαντικά τον όγκο των καθημερινών συναλλαγών. Η αγορά αποδίδει αυτή την πορεία της μετοχής στην ενίσχυση των προοπτικών της ναυτιλιακής που-με το δεξί- στο, το οποίο δημιουργεί ένα-Ο πρόεδρος τηςκρίθηκε αθώος σε δικαστική υπόθεση που αφορούσε αναφορά που είχε καταθέσει. Στην αναφορά του έκανε λόγο για συγκεκριμένες πρακτικές δικηγόρου, τις οποίες θεωρούσε αντιδεοντολογικές, μεταξύ άλλων για άγρα πελατών, διαφήμιση και προσωπική προβολή, αλλά και για κινήσεις που, κατά την άποψή του,. Ακολούθησε δικαστική αντιπαράθεση και πρωτόδικη κρίση σε βάρος του τραπεζίτη. Η χθεσινή ωστόσο απόφαση τουανέτρεψε την προηγούμενη κρίση και τον αθώωσε. Το ιδιαίτερο στοιχείο της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο δέχθηκε ως αληθή τα περιστατικά που περιέγραφε ο Μαρακάκης στην επίμαχη αναφορά.-Hσήμερα. Εκτός από μια εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει, για έναν fund manager, μια ξεχωριστή συστατική επιστολή. Ένας από τους 5, διάλεξε την πρώην λιγνιτική αυλή για. Το Bloomberg το είπε την ίδια ημέρα με τίτλο. Το ουσιαστικό, όμως, είναι ότι αλλάζει πλέον. Μια μέση ευρωπαϊκή utility εταιρεία τιμολογείται γύρω στις 9 φορές EV/EBITDA , κλασικό παράδειγμα η EDP, με κεφαλαιοποίηση στα €20 δισ. και χωρίς hyperscaler συνεταίρο. Η ΔΕΗ, με στόχο EBITDA €4,6 δισ. το 2030 από €2 δισ. το 2025, ζητά να διαβαστεί. Δεν είναι πλέον μια απλή εταιρεία ηλεκτρισμού. Αν οι αγορές το δεχθούν,. Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ότι, δίπλα-Θυμάστε που σας γράφαμε πριν από περίπου δύο μήνες ότι η επιστροφή τηςδύσκολα έμοιαζε με μια ευκαιριακή αγορά; Ε, κρατήστε ότι ήρθε και δεύτερη κίνηση. Η ναυτιλιακή τηςεμφανίζεται ως αγοραστής του, πρώην Bianca, χωρητικότητας περίπου 34.000 dwt και κατασκευής 2013, σε τίμημα που οι ναυλομεσίτες τοποθετούν. Είχε προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι η απόκτηση του, επίσης Handysize περίπου 35.000 dwt. Δύο πλοία της ίδιας περίπου κατηγορίας μέσα σε λίγους μήνες αρχίζουν πλέον να δείχνουν σχέδιο και όχι σύμπτωση. Και έχει σημασία ότι η Avin είχε πουλήσει μόλις πέρυσι το τελευταίο bulker που διέθετε, το Evangelia. Τώρα επιστρέφει επιλέγοντας μικρότερο και ευέλικτο τονάζ, την ώρα που η βασική της δύναμη παραμένει στα tankers, με στόλο άνω των 30 πλοίων. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι τα δύο Handysize από μόνα τους. Είναι τα πρώτα κομμάτια ενός νέου στόλου ξηρού φορτίου. Μετά τη δεύτερη κίνηση, στην αγορά περιμένουν-Κάτι κινείται στην Αθήνα και δεν αφορά μόνο τις εισαγωγές ναυτιλιακών στο Euronext. Όσοι παρακολουθούν από κοντά την αγορά βλέπουν ότι γύρω από το ελληνικό εφοπλιστικό κέντρο στήνεται σιγά-σιγά ένα. Και ο λόγος είναι απλός: τα λεφτά ακολουθούν τα καράβια. Με τον ελληνόκτητο στόλο, οι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι δεν έχουν κανέναν λόγο να περιμένουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή στο Όσλο. Έρχονται πιο κοντά τους. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον παρασκήνιο. Μετά τις κινήσεις τηςτομπήκε για τα καλά στο ραντάρ της ναυτιλίας. Την ίδια ώρα, διεθνείς επενδυτικοί και τραπεζικοί όμιλοι ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά. Μην κοιτάτε λοιπόν μόνο ποια ναυτιλιακή θα χτυπήσει επόμενη την πόρτα του Χρηματιστηρίου. Κοιτάξτε ποιοι τραπεζίτες, επενδυτικοί οίκοι και ξένα κεφάλαια. Γιατί εκεί μπορεί να κρύβεται η μεγαλύτερη ιστορία: η ελληνική ναυτιλία δεν εξάγει μόνον επιχειρηματική ισχύ. Αρχίζει να εισάγει και χρηματοπιστωτική ισχύ στην Αθήνα.-Ηεκμεταλλεύεται στο έπακρο την ανάκαμψη της ναυλαγοράς των ξηρών φορτίων. Τοείναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα:που αποφέρει σήμερα, περνά, ένα άλμαπου δύσκολα περνά απαρατήρητο. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται περισσότερο στη διάρκεια παρά στο ίδιο το ημερήσιο νούμερο. Η Diana «κλειδώνει» το Ultramax με την Dai An Ocean Shipping μέχρι τουλάχιστον τον Μάιο του 2028, εξασφαλίζοντας περίπουστην ελάχιστη περίοδο της ναύλωσης. Και δεν είναι μεμονωμένη κίνηση. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί το, που ανέβηκε. Δύο πλοία, δύο αισθητές ανατιμήσεις και ένα κοινό μήνυμα: η εταιρεία μετατρέπει τη βελτίωση της ναυλαγοράς σε μακροχρόνια ορατότητα ταμειακών ροών.-Σε νέα πεδία επεκτείνεται, όπως φαίνεται, ο, που ως επικεφαλής τουελέγχει πάνω από 30 επιχειρήσεις με γνωστά εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καφετέριες. Ο γιος τουπροχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείαςμε έδρα επί της οδού Ερμού στη. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες όπως «εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και το περιεχόμενο δικτυακών πυλών, η διαχείριση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η χορήγηση αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης, η διαμεσολάβηση για ενοικίαση και εκμίσθωση υλικών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών άυλων στοιχείων ενεργητικού κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 10.000 ευρώ, που τα έβαλε ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, αναλαμβάνοντας και τη διοίκηση της εταιρείας.-Είναι κάποιες φορές που και οι εταιρικές επωνυμίες διακρίνονται για την… ευρηματικότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιαχθες 22 Σεπτεμβρίου, με την, αν μη τι άλλο, πρωτότυπη επωνυμία. Η έδρα της… ακαμάτρας είναι επί της οδού Ευελπίδων και ο σκοπός της περιλαμβάνει δραστηριότητες εστιατορίων, υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service), fast food και μαγαζιά που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, καθώς και υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων και παροχής ποτών. Η νεοσύστατη εταιρεία ξεκινάτα οποία έχουν καταβληθεί από τρία πρόσωπα, τον Νικόλαο Τάκη, την Μαρία Σχίζα και την Γαρυφαλλιά Μπουγιούκου, με την τελευταία να αναλαμβάνει και τη διοίκηση.-Ένατων τελευταίων ετών στην τουρκική κεφαλαιαγορά έχει στο επίκεντρό του funds, χρηματιστηριακές εταιρείες και επιχειρηματίεςπρωταγωνιστούσαν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι ο, ιδρυτής και επικεφαλής της. Απόφοιτος Οικονομικών του Boğaziçi University, δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές αγορές από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ελέγχει έναν όμιλο με παρουσία σε banking, factoring και επενδυτικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερο βάρος έχει η πορεία τηςκαθώς η χρηματιστηριακή της αξία εκτοξεύθηκε. Ο Κουμόβα χαρακτήρισε το μέγεθος «μη φυσιολογικό», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές στη μετοχή και ότι θεωρούσε πως η αγορά εποπτευόταν από την SPK. Η υπόθεση ανάγκασε τις τουρκικές αρχές να παρέμβουν για να αποτρέψουν μετάδοση της κρίσης στην αγορά, καθώς το μέγεθος της υπόθεσης ξεπερνά κατά πολύ μία εισηγμένη:, ενώ οι αρχές παρεμβαίνουν για να περιορίσουν τις αναταράξεις. Ο Κουμόβα έχει πλέον προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράςστις εισαγγελικές αρχές για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών, μεταξύ των οποίων της Destek Finans.-Πριν από πολλά χρόνια, ταήταν συνώνυμο της φτήνιας. Σήμερα,. Τέσσερα χρόνια μετά την Δημόσια Εγγραφή-ρεκόρ του 2022 και την υπόσχεση για περιθώρια ανόδου 20%,. Την περασμένη Παρασκευή, ο όμιλος περιέκοψε την πρόβλεψη λειτουργικού περιθωρίου για το 2026 σε. Φόρτωσε στην φετινή οικονομική χρήση κάποια «έκτακτα» έξοδα €10 δισ. Από αυτά, τα €6 δισ. είναι η απομείωση της συμμετοχής 75,4% στην Porsche, η 2η διαδοχική, μετά τα €2,7 δισ. του 2025. Η υπεραξία (goodwill) της μάρκας στα βιβλία της VW έπεσε από €18,8 δισ. το 2022 σε περίπου €10 δισ. Δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα για να αντιδράσει η αγορά., η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της χρονιάς,, Porsche SE -4,9%. Ο Ίνγκο Σπάιχ της Deka, μίλησε για «πολύ αρνητικό σήμα» λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία. Ημίλησε πιο ωμά γιααφήνοντας υπονοούμενα για έλλειψη εποπτείας. Τις αιτίες της φθοράς τις γνωρίζουμε όλοι. Υποχώρηση από την Κίνα με κλείσιμο αντιπροσωπειών, ακριβά λάθη στην ηλεκτροκίνηση, αμερικανικοί δασμοί.έπεσαν κάτω από τον μέσο όρο του ομίλου και, το πιο ενοχλητικό,. «Η τσεχική μάρκα έγινε ουσιαστικά η νέα Porsche του ομίλου», είπε ο αναλυτής Matthias Schmidt. Ο όμιλος πραγματοποιεί. Ο Όλιβερ Μπλούμε που έως τα τέλη του 2025 διηύθυνε ταυτόχρονα Porsche και όμιλο, υπόσχεται. Η Bernstein, «αν είναι κανείς κυνικός», βλέπει στην κατάρρευση των κερδών. Χωρίς όγκο πωλήσεων, η Porsche είναι απλώς ένα ακριβό λογότυπο με φθίνουσα υπεραξία.-Τοείναι μια μπρασερί στο κέντρο του Σικάγου. Το μπιφτέκι στο μπέργκερ του πριν από λίγες μέρες ζύγιζε 8 ουγγιές (). Σήμερα ζυγίζει 7¼ (), δηλαδή. Ο ιδιοκτήτης Αρτ Μεντόζα είπε στο Bloomberg ότι από πάνω πρόσθεσε τηγανητά κρεμμύδια και ψιλοκομμένο μαρούλι, για να «ζωντανέψει» το πιάτο. Έτσι. Τα γραμμάρια δεν αναγράφονται πια στο μενού. Το κρέας είναι ακριβό και στην Αμερική.ξεπέρασε τα $7,15 η λίβρα, δηλαδή. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί. Το αμερικανικό κοπάδι βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετιών. Η ανασύστασή του προχωρά αργά, γιατί μια αγελάδα κυοφορεί εννέα μήνες και το μοσχάρι χρειάζεται άλλον ενάμιση χρόνο για να φτάσει σε βάρος σφαγής. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι που θέλουν να αυξήσουν το κοπάδι, κρατούν τα θηλυκά για αναπαραγωγή, άρα η προσφορά μειώνεται πριν αρχίσει να αυξάνεται. Τα τρία τέταρτα της ουγγιάς κοστίζουν, σε λιανική τιμή, περίπου 33 σεντς. Σε ένα εστιατόριο που σερβίρει εκατοντάδες μπέργκερ την εβδομάδα,. Το Bloomberg αναφέρει ότι άλλα εστιατόρια κάνουν κάτι παρόμοιο. Κάποτε. Η αμερικανική στατιστική υπηρεσία (BLS) παρακολουθεί το. Όταν ένα παγωτό πάει από τις 64 στις 60 ουγγιές με την ίδια τιμή, η BLS το μετατρέπει σε τιμή ανά ουγγιά και το περνά στον δείκτη. Η δική της μελέτη βρήκε ότι η επίδραση είναι αμελητέα, περίπου ένα εκατοστό της ποσοστιαίας μονάδας τον χρόνο. Η μελέτη όμως αφορούσε την περίοδο πριν από την πανδημία και δεν εξέτασε καθόλου τα εστιατόρια. Η συσκευασία έχει τυπωμένο βάρος, ενώ το πιάτο στο μενού έχει μόνο όνομα, οπότε η BLS δεν έχει τι να συγκρίνει. Πάντως, οι πωλήσεις του Copper Club δεν μειώνονται. Ο πελάτης βλέπει το ύψος του μπέργκερ και δεν έχει τρόπο να ζυγίσει το κρέας, γι' αυτό η αλλαγή